Japan lässt die Einführung von Impfstoffen fallen, stellt auf Ivermectin um und beendet COVID fast über Nacht

Der anhaltende COVID-19-Unsinn hier in den Vereinigten Staaten existiert einzig und allein deshalb, weil unsere Regierungen es versäumt haben, die richtige Behandlung anzuwenden. Sie haben sogenannte „Impfstoffe“ verwendet, obwohl Japan gerade in weniger als einem Monat bewiesen hat, dass Ivermectin die Krankheit ausrotten kann.

Anmerkung des Herausgebers:

Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass eine kleine Website, die sich „LeadStories.com“ nennt, behauptet, dieser Artikel sei nicht korrekt, weil SIE auf keiner Gesundheits-Website der japanischen Regierung Informationen darüber finden konnten. Ihre Unfähigkeit, etwas zu finden, macht diesen Artikel natürlich nicht „nicht korrekt“. Die einfache Wahrheit ist, dass der Leiter der Tokioter Ärztevereinigung im September im nationalen Fernsehen auftrat und die Ärzte aufforderte, Ivermectin zu verwenden. Sie taten es. Heute, etwas mehr als einen Monat später, ist COVID in Japan so gut wie nicht mehr vorhanden! Wir stehen zu unserer Geschichte.

Die Website „LeadStories.com“ steht auf Platz 92.476 in der Welt. Die Website der Hal Turner Show ist viel größer und rangiert auf 85.341 Plätzen in der Welt. Kleinere Websites wie LeadStories.com versuchen, sich größer zu machen, indem sie größere Websites wie diese angreifen. Aber ihr schlampiger Journalismus ist offensichtlich.

Falls es Sie interessiert: LeadStories.com hat sich nie mit der Hal Turner Radio Show in Verbindung gesetzt, um sich nach unserer Geschichte zu erkundigen, bevor sie uns verleumdet haben. Was für ein „Journalist“ schreibt eine Geschichte, ohne sich mit dem eigentlichen Thema der Geschichte in Verbindung zu setzen? Ein nützlicher Idiot, vielleicht? Jemand, der nur daran interessiert ist, die Parteilinie zu verbreiten, vielleicht? Jemand, der ein bestimmtes Ziel verfolgen will, vielleicht? Urteilen Sie selbst.

— Hal Turner

Die schwedische Gesundheitsbehörde hat am Mittwoch empfohlen, den Einsatz des Moderna-Impfstoffs COVID-19 bei jungen Erwachsenen vorübergehend zu stoppen, da es Bedenken wegen seltener Nebenwirkungen auf das Herz gibt. Die Behörde erklärte, die Pause solle zunächst bis zum 1. Dezember gelten, da sie Hinweise auf ein erhöhtes Risiko von Nebenwirkungen wie Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis) und des Herzbeutels (Perikarditis) erhalten habe. (Link zu CBS News (Secure))

Finnland, Dänemark und Norwegen haben sich ebenfalls von den COVID-Impfstoffen abgewandt.

Finnland hat sich am vergangenen Donnerstag der Empfehlung Schwedens, Dänemarks und Norwegens angeschlossen, den Impfstoff Covid-19 von Moderna Inc. in jüngeren Altersgruppen nicht mehr zu verwenden, da seltene kardiovaskuläre Nebenwirkungen auftreten können.

Das finnische Institut für Gesundheit und Wohlfahrt erklärte am vergangenen Donnerstag, es werde die Verwendung des Moderna-Impfstoffs bei Männern unter 30 Jahren aussetzen, nachdem die schwedischen Behörden am vergangenen Mittwoch einen ähnlichen Schritt unternommen hatten. Dänemark erklärte am vergangenen Mittwoch, es werde den Moderna-Impfstoff als Vorsichtsmaßnahme nicht an unter 18-Jährige abgeben.

Norwegen riet am Mittwoch, allen unter 18-Jährigen den Moderna-Impfstoff nicht zu verabreichen, auch wenn sie bereits eine Dosis erhalten haben, und empfahl, dass Männer unter 30 Jahren stattdessen den von Pfizer Inc. und BioNTech entwickelten Impfstoff erhalten sollten. Die norwegischen Behörden beriefen sich auf US-amerikanische, kanadische und nordische Daten, erklärten, die absoluten Risiken seien nach wie vor gering, und nannten die Empfehlung eine Vorsichtsmaßnahme“.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur erklärte am Donnerstag, dass neue vorläufige Daten aus den nordischen Ländern eine Warnung der Agentur vom Juli unterstützen, wonach in sehr seltenen Fällen nach einer Impfung mit Covid-19-Impfstoffen von Moderna und Pfizer-BioNTech entzündliche Herzerkrankungen, so genannte Myokarditis und Perikarditis, auftreten können.

Der absolute Superstar unter den ausländischen Ländern, die sich mit COVID befassen, ist jedoch mit Abstand Japan. Japan hat die Impfstoffe ABGEZOGEN und durch Ivermectin ersetzt – und innerhalb eines Monats COVID in diesem Land ausgerottet!

Sicher? Japan zieht Moderna-Impfstoff zurück und beendet landesweite Impfkampagne, nachdem „magnetische“ „Metalle“ in den Impfstoffen gefunden wurden: [Link zu asia.nikkei.com (sicher)]

Drei Chargen von Moderna-Impfstoffen werden in Japan wegen Verunreinigungen durch Edelstahl zurückgerufen: [Link zu www.rt.com (sicher)]

Mehrere japanische Städte berichten von weißem Zeug, das in Impfstofffläschchen schwimmt: [Link zu www.zerohedge.com (sicher)]

Japans Gesundheitsministerin fordert Ärzte auf, IVM zu empfehlen: [Link zu rclutz.com (sicher)]

Japan ist jetzt eine GROSSE ERFOLGSGESCHICHTE, nachdem es COVID schnell besiegt hat: [Link zu www.msn.com (sicher)]

Noch Fragen?

Nur damit Sie die Zeitachse verstehen.

Im September wurden die Todesfälle durch die COVID-19-Impfung untersucht.

Ungefähr zu dieser Zeit wurden die Fläschchen untersucht, und es wurde „magnetisches“ Metallmaterial in ihnen gefunden.

Kurz darauf gab der japanische Gesundheitsminister bekannt, dass Ärzte Ivermectin verschreiben können.

Einen Monat später ist die westliche Presse schockiert, dass COVID so gut wie von der Insel verschwunden ist.

Verstehen Sie das?

Verstanden?

So sieht es in einem Land aus, in dem noch Rechtsstaatlichkeit herrscht. Die Regierung reagiert auf Berichte über Todesfälle und verseuchte Impfstoffe, leitet eine echte Behandlung ein, die Menschen werden gesund, und das Virus verschwindet.

Vergleichen Sie das einmal mit dem, was in den Vereinigten Staaten sowie in Australien und Neuseeland geschieht. Alle drei Länder haben bei ihrem Umgang mit COVID-19 kläglich versagt, und dieses Versagen hat zu einem erschütternden Verlust an Freiheit und zur Zerstörung des Handels geführt.

Dies ist im Moment die wichtigste Nachricht.

Japan hat COVID beendet. Das hat es getan, nachdem es die Einführung von Impfstoffen gestoppt und auf Ivermectin umgestellt hat.

Punkt. Harter Stopp.

Hal Turner Redaktionelle Meinung

Wenn Ihre Regierung wirklich COVID beenden wollte, wenn das ihr wahres Ziel wäre, würde sie tun, was Japan getan hat.

Man kann Japan immer dann als Fallstudie heranziehen, wenn jemand anfängt, darüber zu jammern, dass die Impfung dazu dient, sich selbst davor zu schützen, andere mit dem zu infizieren, wogegen sie geimpft worden sind.

Man kann es als Fallstudie verwenden, wenn jemand versucht, ein lahmes Argument vorzubringen, dass die Regierung wirklich alles tut, um COVID zu beenden, und dass es die MAGA-Leute sind, die die Varianten verursachen und das Virus in Umlauf halten.

Japan hat mit der Impfung aufgehört. Japan hat auf IVM umgestellt. Japan ist COVID-frei. Es hat es in weniger als einem Monat geschafft!

Wenn also Ihre Regierung nicht tut, was Japan getan hat, jetzt, wo JAPAN COVID besiegt hat, was sagt das über Ihre Regierung aus?

Es sagt, dass die Verschwörungstheoretiker Recht hatten! Sie hatten Recht. Es ist eine vernichtende Verurteilung des Narrativs, dass die Regierung irgendwie eine wohlwollende Macht ist, die verhindert, dass man Viren bekommt.

Nein, denn wir haben jetzt einen historischen Präzedenzfall, in dem eine Regierung das Richtige getan und den WIN bekommen hat.

Wenn Ihre Regierung es nicht tut, dann liegt das daran, dass es bei der Impfung um etwas anderes geht als um das Gemeinwohl.

Hmmmm. Worum könnte es sich handeln? Wie wäre es mit totalitärer Kontrolle!

Japan hat später mit der Impfung begonnen und früher aufgehört als Massachusetts. Massachusetts kämpft immer noch gegen COVID mit ein paar Tausend Durchbruchsfällen pro Woche. Japan ist fertig.