Je lauter der Bach, desto stiller die Wahrheit

Karl Lauterbachs gestörtes Verhältnis zur Wahrheit ist legendär. Er hält die Lüge in der Politik für überlebensnotwendig, denn: „Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod“.* Dieser Linie ist er auch in einer kürzlichen Sitzung der Enquet-Kommission des Bundestages treu geblieben. In einem Video mit Ausschnitten aus der Sitzung, in denen Lauterbach die Ausführungen des früheren Chef-Toxikologen von Pfizer-Europa, Dr. Helmut Sterz, zum Corona-„Impfstoff“ kommentierte, deckt Prof. Homburg seine neuen Lügen auf. Sie sind hier wieder besonders dreist. Solchen Politikern darf grundsätzlich nichts mehr geglaubt werden, nichts. Sie müssen aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Nachfolgend mein Transkript des Video-Ausschnittes. (hl)



Prof. Stefan Homburg:

… Interessantester Gast war aber zweifellos der Virologe Dr. Helmut Sterz. Er hat lange in der Arzneimittel-Forschung gearbeitet, zuletzt als Chef-Toxikologe von Pfizer-Europa. Somit war er der erste und bisher einzige Sachverständige, der aus Theorie und Praxis weiß, wie Zulassungsverfahren für Arzneimittel ablaufen und was man dabei beachten muss.

Er war auch der erste, dessen Antworten auf meine Frage es von Berlin aus