Jenseits des Unmöglichen – Die Wahrheit hinter der Fake-Fleisch-Industrie

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Der Dokumentarfilm “Beyond Impossible – The Truth Behind the Fake Meat Industry” (Jenseits des Unmöglichen – Die Wahrheit hinter der Fleischimitate-Industrie) argumentiert, dass im Labor gezüchtetes und kultiviertes Fleisch als ultraverarbeitete Lebensmittel erhebliche Gesundheitsrisiken bergen und die vermeintlichen Vorteile dieser Fleischalternativen in Frage stellen könnten

Gefälschtes Fleisch enthält keine essentiellen Nährstoffe, die in natürlichem Fleisch vorkommen, einschließlich bestimmter Aminosäuren, die für den Muskelerhalt und die allgemeine Gesundheit entscheidend sind

Trotz der behaupteten Nachhaltigkeit zeigen Studien, dass Fleischalternativen weitaus höhere Treibhausgasemissionen verursachen als die herkömmliche Viehhaltung

Es gibt Belege dafür, dass regenerative Landwirtschaftsmethoden im Vergleich zu den industriellen Landwirtschaftsmethoden, auf denen ultraverarbeitete Fleischalternativen beruhen, weitaus vorteilhafter für die Umwelt sind

Der Dokumentarfilm kritisiert die derzeitige globale Politik, die auf Fleischalternativen drängt, und legt nahe, dass eine umfassendere Agenda im Spiel ist – eine, die die Lebensmittelsicherheit und die Gesundheit des Einzelnen durch die zunehmende Abhängigkeit von ultraverarbeiteten Lebensmitteln gefährden kann

Eine systematische Überprüfung der Literatur aus dem Jahr 2024 bestätigte, was zahlreiche Studien gezeigt haben: Je höher der Verzehr von ultraverarbeiteten Lebensmitteln, desto höher das Risiko negativer gesundheitlicher Folgen.

Die Analyse, die 45 einzigartige gepoolte Analysen und 9 888 373 Teilnehmer umfasste, ergab direkte Zusammenhänge zwischen 32 Gesundheitsparametern und der Exposition gegenüber ultraverarbeiteten Lebensmitteln, darunter Stoffwechselstörungen, Krebs, psychische, respiratorische, kardiovaskuläre und gastrointestinale Probleme sowie die Gesamtmortalität.

Auch Depressionen und Angststörungen standen in engem Zusammenhang mit dem Verzehr ultrahochverarbeiteter Lebensmittel. Frühere Studien haben auch einen Zusammenhang zwischen ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln und kognitivem Abbau und Fettleibigkeit hergestellt.

In Anbetracht der bekannten Auswirkungen ultraverarbeiteter Lebensmittel ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Wahrheit über die gesundheitlichen Auswirkungen von im Labor gezüchtetem und kultiviertem Fleisch ans Licht kommt, das der Inbegriff ultraverarbeiteter Lebensmittel ist.

Die Wahrheit über die Falschfleischindustrie

Der Dokumentarfilm “Beyond Impossible – The Truth Behind the Fake Meat Industry” von Gravitas Documentaries deckt die Korruption und die Lügen der Fleischimitatindustrie auf. Wie im Film festgestellt wird, ist die Kunstfleischindustrie ein Auswuchs des veganen Trends, der alle aus Tieren gewonnenen Lebensmittel meidet. Vielleicht steckt aber noch mehr dahinter. Wie von Gravitas festgestellt:

“Was haben die Harvard-Universität, Internet-Veganer und das Weltwirtschaftsforum [WEF] gemeinsam? Den religiösen Wunsch, dass die Welt vegan werden soll. Aber warum? Ist es ein Versuch, die globale Erwärmung aufzuhalten? Ist es ein ernsthafter Versuch, alle Menschen gesünder zu machen? Ist es ein verzweifelter Appell, die Tierquälerei zu beenden? Die Antworten könnten Sie überraschen. Beyond Impossible” enthüllt eine unbequeme Wahrheit über eine Welt, in der die guten Absichten der Menschen von jedem ausgenutzt werden, von veganen Ärzten bis hin zu globalen Eliten, die wild entschlossen sind, eine planetarische Politik einzuführen, die alle persönlichen Entscheidungen in der Küche und darüber hinaus ausschließt … Gemeinsam mit Experten, darunter Ärzte, Journalisten und sogar ehemalige Veganer, behauptet [Gesundheitsexperte, Regisseur und Koproduzent] Vinnie Tortorich, dass wir zwar noch die Macht des freien Willens haben, es aber nur eine Frage der Zeit ist, bis es zu spät ist.”

Gefälschtes Fleisch enthält neuartige Proteine und das schlimmstmögliche Fett

Wie im Film erklärt wird, ist es äußerst schwierig, bei einer veganen Ernährung alle benötigten Nährstoffe zu erhalten. Zwar könnte man sich theoretisch kurzfristig mit Nahrungsergänzungsmitteln behelfen, doch müsste man zumindest hochwertige Vitamin-B12-, Eisen-, Kalzium-, Vitamin-D-, Omega-3- und zusätzliche Proteinpräparate zu sich nehmen, um einige der häufigsten Ernährungsmängel zu vermeiden, die mit einer fleischlosen Ernährung einhergehen.

Wie die Wissenschaftsjournalistin Nina Teicholz in dem Film betont, können jedoch “viele Menschen B-Vitamine und Mineralien in ihrer ergänzenden Form nicht aufnehmen”. Außerdem sind pflanzliche Proteine nicht gleichwertig mit Proteinen aus Fleisch. Sie sind nicht einmal gleichwertig mit vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln. Wie Tortorich feststellt:

“Das Verrückte an all diesen Fleischimitaten ist, dass sie nicht wirklich aus Gemüse hergestellt werden. Sie werden nicht wirklich aus Gemüse hergestellt. Sie werden aus monokulturellen Pflanzen hergestellt … Sie bestehen aus Stärke, falschen Proteinen und Samenölen.”

“Pflanzliche” Fleischalternativen enthalten nicht dieselben Aminosäuren und sind nicht so gut verdaulich wie Fleischproteine, so dass es eine Herausforderung sein könnte, den Proteinbedarf für den Muskelerhalt und alles andere zu decken.

Stattdessen enthalten die Fleischimitate neuartige Proteine, die noch niemand vollständig versteht. Die Zutat im Fleisch von Impossible Burger, die dafür sorgt, dass es wie Fleisch schmeckt, ist beispielsweise gentechnisch hergestelltes Sojabohnenhämoglobin, für das es keine langfristigen Gesundheitsstudien gibt. Bei der Herstellung von Impossible Burger entstehen außerdem mindestens 45 weitere Proteine als Nebenprodukte, die ebenfalls verzehrt werden und noch nie untersucht wurden.

Gefälschtes Fleisch ist voll von schlechten Fetten

Gefälschtes Fleisch enthält in der Regel auch die absolut schlechtesten Fette, nämlich mehrfach ungesättigte Fette (PUFAs) mit einem hohen Anteil an Linolsäure (LA) und/oder einfach ungesättigte Fette (MUFAs) mit einem hohen Anteil an Ölsäure.

Eine Portion von einem halben Pfund biologischem, grasgefüttertem Rindfleisch enthält zum Beispiel weniger als ein halbes Gramm Linolsäure (500 mg). Vergleichen Sie dies mit einer Portion Impossible Burger oder Beyond Meat Burger, die die 10- bis 20-fache Menge an Linolsäure enthalten. Gefälschtes Fleisch kann also nur zu der katastrophalen metabolischen Verschlechterung Ihrer Gesundheit beitragen, die durch andere verarbeitete und ultraverarbeitete Lebensmittel verursacht wird.

Einige Fleischimitate enthalten “gesündere” Öle wie Olivenöl, aber das löst das Problem nicht, denn MUFAs sind fast genauso schädlich wie Samenöle. Wenn sie im Übermaß verzehrt werden, erhöhen MUFAs wie Ölsäure die Insulinresistenz, fördern die Fettspeicherung und senken die Stoffwechselrate.

Ich habe kürzlich ein Interview mit Brad Marshall zum Thema reduktiver Stress geführt, und er hat die Probleme mit Ölsäure und deren Zunahme des Risikos von Fettleibigkeit und Stoffwechselstörungen hervorragend herausgearbeitet. Dieses Interview wird in Kürze erscheinen.

Die weitere Erforschung der Beziehung zwischen Olivenöl und Fettleibigkeit zeigt eine komplexe Dynamik. Trotz des hohen lokalen Olivenölkonsums deuten Studien darauf hin, dass sein Einfluss auf den Body-Mass-Index (BMI) vernachlässigbar ist.

Dies stellt die Vorstellung in Frage, dass Olivenöl direkt zu Fettleibigkeit beiträgt. Diese Darstellung geriet jedoch ins Wanken, als Forscher die Fettleibigkeitsraten in den Mittelmeerregionen kontrovers auf Lebensstilfaktoren wie körperliche Inaktivität und nicht auf Ernährungsgewohnheiten zurückführten. Diese Sichtweise wurde in Experimenten getestet, in denen gezeigt wurde, dass der Verzehr von Olivenöl bei Mäusen eine Insulinresistenz auslöst, was auf ein mögliches metabolisches Problem hindeutet.

In eingehenden Studien wurden Tiermodelle verwendet, um die Wirkungen der Ölsäure zu isolieren und die im Olivenöl vorhandenen Variablen wie Polyphenole und gesättigte Fette zu kontrollieren. Die Ergebnisse wiesen darauf hin, dass reine Ölsäure bei Mäusen zu einer noch größeren Insulinresistenz führte, was die Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Stoffwechsel unterstreicht, wenn sie von anderen, typischerweise in Olivenöl enthaltenen Bestandteilen isoliert wird.

Dies weist auf die Komplexität der gesundheitlichen Auswirkungen von Olivenöl hin und legt nahe, dass die positiven Ergebnisse eher auf den Polyphenolgehalt als auf das Öl selbst zurückzuführen sein könnten.

Der Diskurs wurde durch Studien erweitert, die sich darauf konzentrierten, wie MUFAs den Fettstoffwechsel und die Fettspeicherung beeinflussen, insbesondere durch Mechanismen, an denen die Desaturase-Enzyme beteiligt sind, die gesättigte Fette in MUFAs umwandeln. Diese Enzyme, die durch MUFAs in der Nahrung hochreguliert werden, spielen eine wichtige Rolle bei der Lipogenese, dem Prozess der Umwandlung von Kohlenhydraten in Fettsäuren.

Dieser biologische Weg ist von entscheidender Bedeutung, da er aufzeigt, wie Nahrungsfette das Lipidprofil beeinflussen, und das nuancierte Zusammenspiel zwischen verschiedenen Arten von Nahrungsfetten und der metabolischen Gesundheit unterstreicht.

Nebenbemerkung zu fettreichen, kohlenhydratarmen Diäten

Eine Randbemerkung: In dem Film stellt Tortorich eine ideale Ernährung vor, die nahezu frei von Kohlenhydraten, Zucker und Getreide ist. Noch vor ein oder zwei Jahren hätte ich ihm in dieser Hinsicht zugestimmt, doch inzwischen weiß ich, dass dies ein schwerwiegender Fehler ist, denn Kohlenhydrate sind für einen optimalen Stoffwechsel, die Funktion der Mitochondrien und die Energieproduktion absolut notwendig.

Darauf geht er in dem Film nicht ein, also werde ich auch hier nicht weiter darauf eingehen. Mehr dazu erfahren Sie unter “Ein überraschender Grund, warum Sie mehr Kohlenhydrate in Ihrer Ernährung brauchen“. Es ist Tortorich hoch anzurechnen, dass er die Vorteile von gesättigten tierischen Fetten, Eiern und Vollfettmilchprodukten hervorhebt und darauf hinweist, wie wichtig es ist, Samenöle und verarbeitete Lebensmittel zu meiden.

Gefälschtes Fleisch liefert kein Kollagen

Auch wenn es in dieser Dokumentation nicht erwähnt wird, muss ein Drittel des Proteins aus Kollagen bestehen, und dafür gibt es keine pflanzliche Alternative. Kollagen ist das häufigste und am häufigsten vorkommende Protein in unserem Körper und macht etwa 30 % des gesamten Proteins in unserem Körper aus. Eine seiner Hauptaufgaben besteht darin, ein strukturelles Gerüst zu bilden, das es dem Gewebe ermöglicht, sich zu dehnen und zu biegen und dabei die Integrität des Gewebes zu erhalten.

Kollagen ist in der Haut, in Bindegeweben wie Sehnen, Bändern, Knorpeln und Faszien, in den Knochen, Organen, Blutgefäßen, im Bewegungsapparat, in den Haaren und Nägeln enthalten.

Kollagen ist auch für die Gesundheit der Knochen und die Genesung von Weichteilverletzungen von entscheidender Bedeutung und kann dazu beitragen, den Schlaf zu verbessern, Gelenkschmerzen zu lindern, die Darmgesundheit, die Glukosetoleranz und den Blutdruck zu verbessern, Herz-Kreislauf-Schäden zu reduzieren, das Osteoporoserisiko zu senken sowie Entzündungen und oxidative Schäden zu verringern.

Die primären Aminosäuren im Kollagen – Glycin, Prolin und Hydroxyprolin – bilden die Matrix des Bindegewebes. Rindfleisch enthält nur sehr wenig dieser Aminosäuren, so dass der ausschließliche Verzehr von Muskelfleisch nicht genügend Aminosäuren liefert, um ein starkes Bindegewebe aufzubauen und die Knochenstärke zu erhalten. Eine vegane Ernährung birgt ein noch größeres Risiko, da der Gehalt an diesen Aminosäuren in pflanzlichen Lebensmitteln noch geringer ist als in rotem Fleisch.

Milchfett kann essentiell sein

Ein weiteres tierisches Lebensmittel, das nicht durch vegane Alternativen ersetzt werden kann, sind rohe Vollfettmilchprodukte. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge gehören die ungeradkettigen gesättigten Fette Pentadecansäure (C15:0) und Heptadecansäure (C17:0), die in Vollmilchprodukten enthalten sind, wahrscheinlich zu den wichtigsten Fetten in der menschlichen Ernährung, und C15:0 könnte essenziell sein, obwohl es derzeit nicht als solches anerkannt ist.

Wie in dem wissenschaftlichen Bericht 2020 “Die Wirksamkeit der mit der Nahrung aufgenommenen ungeradkettigen gesättigten Fettsäure Pentadecansäure steht im Einklang mit den damit verbundenen gesundheitlichen Vorteilen für den Menschen: Könnte sie essentiell sein?”:

“Ungeradkettige gesättigte Fettsäuren (OCFAs) sind in Spuren in Milchfett, einigen Fischen und Pflanzen enthalten. Höhere zirkulierende Konzentrationen von OCFAs, Pentadecansäure (C15:0) und Heptadecansäure (C17:0), werden mit einem geringeren Risiko für kardiometabolische Erkrankungen in Verbindung gebracht, und eine höhere Aufnahme von OCFAs über die Nahrung wird mit einer geringeren Sterblichkeit in Verbindung gebracht. Die in der Bevölkerung zirkulierenden OCFA-Spiegel sind jedoch in den letzten Jahren zurückgegangen. Hier zeigen wir, dass C15:0 eine aktive Nahrungsfettsäure ist, die Entzündungen, Anämie, Dyslipidämie und Fibrose in vivo abschwächt, möglicherweise durch Bindung an wichtige Stoffwechselregulatoren und Wiederherstellung der Mitochondrienfunktion. Dies ist der erste Nachweis der direkten Rolle von C15:0 bei der Abschwächung mehrerer Komorbiditäten durch relevante physiologische Mechanismen bei etablierten zirkulierenden Konzentrationen. In Verbindung mit dem Nachweis, dass (1) C15:0 nicht ohne weiteres endogen gebildet wird, (2) eine geringere C15:0-Aufnahme über die Nahrung und geringere Blutkonzentrationen mit einer höheren Sterblichkeit und einem schlechteren physiologischen Zustand verbunden sind und (3) C15:0 Aktivitäten und Wirksamkeit gezeigt hat, die mit den damit verbundenen gesundheitlichen Vorteilen beim Menschen einhergehen, schlagen wir C15:0 als potenziell essenzielle Fettsäure vor.”

Fleischalternativen werden wahrscheinlich die öffentliche Gesundheit beeinträchtigen

Aber um auf das Thema “Fake-Fleisch” zurückzukommen, ist es wichtig zu wissen, dass es sich dabei um die Definition von ultraverarbeiteten Lebensmitteln handelt. Wie Dr. Michael Hansen, leitender Wissenschaftler bei Consumer Reports, feststellte, sind Fleischalternativen nichts anderes als Junkfood und GVO auf Steroiden.8 Einen ausführlicheren Überblick über die Bestandteile von im Labor gezüchtetem Fleisch und die neuartigen Gesundheitsrisiken, die es birgt, finden Sie unter “Warum synthetische Lebensmittel sehr gefährlich sind”.

“Forscher warnen, dass der Verzicht auf echtes Fleisch und Milchprodukte in der menschlichen Ernährung zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen würde.”

Die Abkehr von echten tierischen Lebensmitteln hin zu künstlichen Alternativen kann nichts Gutes bewirken. Wie im Film erwähnt, kann das vollständige Nährstoffprofil von Fleisch einfach nicht künstlich nachgebildet werden, und die Forschung hat davor gewarnt, dass die Entfernung von echtem Fleisch und Milchprodukten aus der menschlichen Ernährung zu erheblichen gesundheitlichen Schäden führen würde. Wie von Nutrition Insight Mitte April 2023 berichtet:

“Die Forscher erklären, dass Fleisch eine Quelle für hochwertige Proteine und Nährstoffe ist, die bei einer fleischlosen Ernährung nicht immer leicht zu erhalten sind und in der Weltbevölkerung oft suboptimal oder mangelhaft sind. Tierische Lebensmittel sind pflanzlichen Lebensmitteln überlegen, wenn es um die gleichzeitige Versorgung mit mehreren bioverfügbaren Mikronährstoffen und hochwertigen Makronährstoffen geht, die für das Wachstum und die kognitive Entwicklung entscheidend sind”, erklärt Mitautor Dr. Adegbola Adesogan, Direktor des Global Food Systems Institute der University of Florida. Ernährungsempfehlungen, tierische Lebensmittel aus der Ernährung zu streichen, ignorieren deren Bedeutung …”

Wie in diesem Papier dargelegt, deuten die menschliche Anatomie, die Verdauung und der Stoffwechsel darauf hin, dass der Mensch nicht nur mit einem relativ hohen Fleischkonsum vereinbar, sondern auch darauf angewiesen ist, und dass die Abkopplung der gesamten Bevölkerung von unseren evolutionären Ernährungsmustern das Risiko für Nährstoffmängel und chronische Krankheiten eher erhöht als verringert. Wie die Autoren bemerken:

“Als Nahrungsmatrix ist Fleisch mehr als die Summe seiner einzelnen Nährstoffe”.

Die in “Rotes Fleisch ist kein Gesundheitsrisiko” beschriebenen Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass unverarbeitetes rotes Fleisch, wenn überhaupt, nur ein sehr geringes Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen birgt. Andererseits hat sich gezeigt, dass Fleisch auf pflanzlicher Basis die Mineralstoffaufnahme beim Menschen hemmt, so dass Nährstoffmängel durchaus vorhersehbar sind.

Die Fleischfälschungsindustrie ist Teil der kontrollierten Zerstörung unserer Lebensmittelversorgung

Die Fleischimitate-Industrie ist auch ein wichtiger Teil der kontrollierten Zerstörung unserer Lebensmittelversorgung. Die Tierhaltung wird bis zur Unkenntlichkeit reguliert, um durch Insektenfarmen (so genannte Kleinsttiere), genmanipulierte Lebensmittel, im Labor gezüchtetes Fleisch und synthetische, tierfreie Milchprodukte ersetzt zu werden – alles im Namen der Lösung des Hungers, des Umweltschutzes und der Umkehrung des Klimawandels.

Seit Jahren propagiert das WEF die Idee, dass im Labor gezüchtete tierische Lebensmittel und gentechnisch veränderte Nutzpflanzen die einzige Möglichkeit sind, die Welt zu ernähren und den Planeten zu retten. Die industrielle Landwirtschaft beansprucht 75 % der verfügbaren Anbauflächen, produziert aber nur 30 % der weltweit konsumierten Lebensmittel. Diese schockierende Statistik ist Teil der Argumentation, warum wir ein neues und nachhaltigeres Lebensmittelsystem brauchen.

Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass kleine, biodiverse Bauernhöfe nur 25 % der Anbauflächen nutzen, aber 70 % unserer Nahrung liefern. Die Abschaffung der traditionellen Landwirtschaft ist also kaum die Lösung für den weltweiten Hunger.

Darüber hinaus haben Studien wiederholt gezeigt, dass regenerative und biodynamische Anbaumethoden den Bedarf an wertvollen Ressourcen wie Wasser effektiv senken, keine synthetischen Düngemittel benötigen und höhere Erträge liefern als GVO-Monokulturen. Außerdem wird der Boden wieder aufgebaut, anstatt ihn zu zerstören, das Wohlergehen der Tiere wird unterstützt und die Artenvielfalt von Pflanzen und Wildtieren gefördert.

Wenn Tiere nach den Grundsätzen der regenerativen Landwirtschaft aufgezogen werden, entsteht ein komplettes Ökosystem, das sowohl heilend für das Land als auch produktiv für die Landwirte ist, die es bewirtschaften. Fleisch zu essen ist nicht gleichbedeutend mit einer Schädigung der Umwelt: Es sind die Praktiken der industriellen Landwirtschaft, die den Schaden anrichten.

Wenn das Ziel darin bestünde, die Umwelt zu schützen, den Klimawandel zu bekämpfen und die Nahrungsmittelproduktion und die menschliche Ernährung zu optimieren, dann wäre der Übergang zu biodynamischen Anbaumethoden die offensichtliche Lösung. Stattdessen wird sie als Feind des Planeten und der Menschheit hingestellt.

Regenerative Landwirtschaft hat einen negativen Kohlenstoff-Fußabdruck

Impossible Foods hat in seinem Impact Report 2019 die regenerative Viehzucht direkt angegriffen und behauptet, dass grasgefütterte Rinderzucht höhere Treibhausgasemissionen verursacht als Kühe, die in Kraftfutterbetrieben (CAFOs) gehalten werden.

Laut einer Lebenszyklusanalyse (LCA) eines Drittanbieters, die von derselben Firma durchgeführt wurde, die auch die LCA von Impossible Burger erstellt hat, ist der Kohlenstoff-Fußabdruck von Rindfleisch von White Oak Pastures (einer regenerativen Farm) tatsächlich 111 % niedriger als der von konventionellem CAFO-Rindfleisch, da das “System effektiv Kohlenstoff im Boden bindet und einen Großteil der mit der Rindfleischproduktion verbundenen Emissionen ausgleicht.”

Unter Berücksichtigung aller Faktoren, einschließlich Darmemissionen, Gülleemissionen, Kohlenstoffbindung im Boden, Vegetationskohlenstoff, verschiedener landwirtschaftlicher Aktivitäten, Schlachtung und Transport, wurde festgestellt, dass die gesamten Netto-Kohlenstoffemissionen aus der Rindfleischproduktion auf White Oak Pastures bei negativen 3,5 Kilogramm (kg) Kohlenstoffemissionen pro Kilo Frischfleisch liegen, was dieses integrierte, ganzheitliche System sechsmal kohlenstoffeffizienter macht als das durchschnittliche CAFO-Produktionsmodell.

Das auf Soja basierende Fleischimitat von Impossible Foods hingegen ist immer noch ein Kohlenstoffemittent. Während grasgefüttertes Rindfleisch eine Netto-Kohlenstoffsenke von 3,5 kg pro kg Frischfleisch aufweist, verursachen konventionelle Sojabohnen 2 kg Kohlenstoffemissionen pro kg Lebensmittel, und Erbsenprotein (das Beyond Burger für seinen Fleischersatz verwendet) erzeugt 4 kg Kohlenstoff pro kg Lebensmittel.

Wie kann also künstliches Fleisch als umweltfreundlicher angesehen werden als regenerative Landwirtschaft? Gentechnisch verändertes Soja ist nicht nur ein Kohlenstoffemittent, sondern trägt auch nicht zur Regeneration und zum Aufbau von Böden, zum Schutz unserer Insekten- und Wildtierpopulationen, zur Erhöhung der Pflanzenvielfalt und zur Verbesserung der Gesundheit der Verbraucher bei.

Im Gegenteil: Mais und Soja, sowohl konventionell als auch gentechnisch verändert, vernichten in den USA rasch Grasland und Prärien, die in Monokulturen umgewandelt werden. Das ist vielleicht eine der schlimmsten Umweltauswirkungen überhaupt, denn Prärien helfen, Wasser zu speichern und Kohlenstoff im Boden zu binden.

Auch zellbasierte Fleischersatzprodukte sind nicht umweltfreundlich

Auch was den Schutz der Umwelt angeht, fallen zellbasierte Fleischprodukte durch. Laut einer 2015 veröffentlichten Studie von Environmental Science and Technology benötigt im Labor gezüchtetes Fleisch, bei dem das Fleisch aus Stammzellen gezüchtet wird, tatsächlich mehr Energie als die konventionelle Landwirtschaft. So heißt es in der Zusammenfassung der Studie:

“Kultiviertes oder In-vitro-Fleisch besteht aus essbarer Biomasse, die aus tierischen Stammzellen in einer Fabrik oder Fleischerei gezüchtet wird. In den kommenden Jahrzehnten könnte die Kultivierung von Biomasse in vitro die Produktion von Fleisch ermöglichen, ohne dass dafür Nutztiere gehalten werden müssen. Mit Hilfe einer vorausschauenden Lebenszyklusanalyse untersucht die hier beschriebene Studie die Umweltauswirkungen dieser aufkommenden Technologie und vergleicht die Ergebnisse mit den veröffentlichten Auswirkungen von Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch sowie einer weiteren spekulativen Analyse der kultivierten Biomasse. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kultivierung von Biomasse in vitro einen geringeren Bedarf an landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und Land als die Viehzucht haben könnte. Diese Vorteile könnten jedoch auf Kosten eines intensiveren Energieverbrauchs gehen, da biologische Funktionen wie Verdauung und Nährstoffkreislauf durch industrielle Äquivalente ersetzt werden. Unter diesem Gesichtspunkt könnte die groß angelegte Kultivierung von In-vitro-Fleisch und anderen biotechnologisch hergestellten Produkten eine neue Phase der Industrialisierung mit inhärent komplexen und schwierigen Abwägungen darstellen.”

Kühe keulen, um die Ziele des Klimawandels zu erreichen

Wie in dem Film gezeigt wird, werden Kühe jetzt beschuldigt, eine der Hauptquellen für Methanemissionen zu sein, ein weiteres Treibhausgas, das für den Klimawandel verantwortlich gemacht wird. Um die Ziele des Klimawandels zu erreichen, setzen Länder auf der ganzen Welt neue Emissionsziele für Landwirte um, die eine drastische Verringerung der Herdengröße erfordern.

Es gibt jedoch zahlreiche Belege dafür, dass sich die artgerechte Haltung und Beweidung von Viehbeständen äußerst positiv auf die ökologische Gesundheit und das lokale Klima auswirkt. Klimaschwankungen werden zum großen Teil durch die Wüstenbildung verursacht (wenn fruchtbares Land austrocknet und zu Wüste wird), was durch die derzeitigen konventionellen landwirtschaftlichen Praktiken gefördert wird.

Diese Situation lässt sich nur durch eine drastische Erhöhung der Zahl der Weidetiere wirksam umkehren. Im Grunde ist nicht ein Übermaß an Vieh die Ursache des Problems, sondern dass wir viel zu wenig Vieh haben und dass wir das Vieh, das wir haben, nicht richtig bewirtschaften.

Aufschlussreich ist auch die folgende Grafik, in der das Kohlenstoffrecycling von Kühen und die Emissionen fossiler Brennstoffe verglichen werden. Das Methan, das Kühe ausstoßen, zerfällt schließlich in Kohlendioxid und Wasser, die beide von Pflanzen aufgenommen werden. Der Kohlenstoff wird dann über die Wurzeln der Pflanzen in den Boden zurückgeführt. Dies ist der natürliche Kreislauf, der allem Leben zugute kommt. Doch all dies wird in der Klimadiskussion nie erwähnt.

Es ist alles Teil eines Plans

Es ist leicht anzunehmen, dass die Entscheidungsträger einfach nur ungeschickt sind, aber das würde sie vom Haken lassen. Hinter solch scheinbar ignoranten Entscheidungen wie der Schließung von Bauernhöfen durch radikale Beschränkungen für Stickstoffdünger oder Methanemissionen aus Kuhfürzen und der Bezahlung von Landwirten, damit sie trotz der drohenden Lebensmittelknappheit nicht wirtschaften, steckt ein zusammenhängender Plan.

Sie verdrängen Landwirte und Viehzüchter aus dem Geschäft, weil sie sie aus dem Geschäft haben wollen. An ihrer Stelle können sie dann ihre Kunstfleischlösung einführen, die die globale Kontrolle über die Nahrungsmittelversorgung wiederherstellen wird, die Monsanto und andere durch die Entwicklung von patentiertem GVO-Saatgut erreicht haben.

Sobald lebende Tiere eliminiert und durch patentierte Alternativen ersetzt werden, die aus Pflanzen, Hefe, Bakterien, Pilzen oder Insekten gewonnen werden, werden private Unternehmen die Lebensmittelversorgung in ihrer Gesamtheit kontrollieren, und diejenigen, die die Patente besitzen, werden die Menschen kontrollieren. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel machen bereits 58 % der Ernährung des Durchschnittsamerikaners aus, und die Globalisten haben allen Grund zu glauben, dass sie es auf 100 % bringen können.

Synthetische Lebensmittel werden niemals gesünder sein als die echten

Aus all dem lassen sich mehrere wichtige Erkenntnisse ziehen. Erstens: Synthetische Lebensmittel werden niemals gesünder sein als die echten Lebensmittel, die sie zu imitieren versuchen. Zweitens ist eine fleischlose Ernährung für die meisten Menschen nicht ratsam, da pflanzliche Proteine nicht mit tierischen Proteinen identisch sind.

Pflanzliche Proteine können auch nicht Ihren Bedarf an Kollagen ersetzen. Ebenso wenig können pflanzliche Fette die wahrscheinlich essenziellen Fette aus Vollmilchprodukten ersetzen. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den Fetten, die bei der Herstellung vieler Fleischalternativen zugesetzt werden, um billige Samenöle, die eine der Hauptursachen für chronische Krankheiten sind, da diese Fette die Funktion der Mitochondrien zerstören.

Drittens hat der fanatische Vorstoß für falsches Fleisch starke geopolitische Hintergründe, die in der Bevölkerungskontrolle und der Einführung einer Ein-Welt-Regierung wurzeln. Die technokratischen Globalisten, die die Kunstfleischindustrie zu ihrem eigenen Vorteil finanzieren, machen sich einfach die vegane Ideologie zunutze, die in der Regel fanatischer ist als andere Ernährungstrends.

Wenn Sie gesund sein wollen, müssen Sie echte Lebensmittel essen. Man kann die Gesundheitsprobleme, die durch ultraverarbeitete Lebensmittel verursacht werden, nicht mit noch mehr ultraverarbeiteten Lebensmitteln beheben, was alle Fleischalternativen sind. Und wenn wir frei sein wollen, wenn wir Lebensmittelsicherheit wollen, dann müssen wir unsere Bemühungen auf den Aufbau eines dezentralen Systems konzentrieren, das Gemeinschaften mit Landwirten verbindet, die echte Lebensmittel auf nachhaltige Weise anbauen und diese Lebensmittel lokal verteilen.

Artikel als PDF

