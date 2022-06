Jetzt ist es entscheidend, zu verstehen, womit wir es zu tun haben – im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht, werden die vergangenen zwei Jahre wie ein Picknick erscheinen.

Es ist absolut entscheidend, zu verstehen, womit wir es weltweit zu tun haben und wer für den aufkommenden Totalitarismus verantwortlich ist und welche Absichten er verfolgt

Die COVID-Pandemie war ein Staatsstreich der technokratischen Kabale, die hinter der globalen Übernahme-Agenda steht, die als „The Great Reset“ bezeichnet wird.

Der „Great Reset“ wurde vom Weltwirtschaftsforum eingeführt, das eng mit den Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation verbunden ist. Ihr Ziel ist es, eine globale Form des Totalitarismus einzuführen, die auf technokratischen und transhumanistischen Ideologien basiert. Zu diesem Plan gehört auch die Umgestaltung und Kontrolle aller Lebensformen, einschließlich des Menschen.

Während die Technokratie nach außen hin als Totalitarismus erscheint, ist das Kontrollzentrum keine Einzelperson. Statt einer einzelnen Person, die per Dekret regiert, stützt sich die Technokratie auf die Kontrolle durch Technologie und Algorithmen. Dies ist ein sehr wichtiger Unterschied. Kurz gesagt, es gibt keine Person, die man beschuldigen oder zur Rechenschaft ziehen könnte. Der „Diktator“ ist ein Algorithmus

Die Technokratie ist eine erfundene und unnatürliche Form der Wirtschaft, die sich als Totalitarismus äußert und soziales Engineering erfordert, um zu funktionieren. Die Technokraten der Vergangenheit haben die Technokratie als die Wissenschaft des Social Engineering definiert. Die Kontrolle der Bevölkerung ist entscheidend für das Funktionieren des Systems.

Patrick Wood, ein wiederholter Gast, hat Jahrzehnte damit verbracht, die Technokratie zu studieren – ein erfundenes Wirtschaftssystem, das die globale Kabale derzeit versucht, weltweit einzuführen. Er wurde kürzlich von The Defender, dem Newsletter von Children’s Health Defense, interviewt. Sie finden dieses Interview unten. Ich würde Ihnen empfehlen, sich dieses Interview zuerst anzusehen, da es einen wirklich guten Hintergrund über Wood und seine Arbeit liefert.

Dieses Gespräch knüpft auch an ein Interview an, das ich kürzlich mit Professor Mattias Desmet, dem Autor von „The Psychology of Totalitarianism“, geführt habe und das in einigen Wochen ausgestrahlt wird. Technokratie und Totalitarismus haben zwar viele Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch einige Unterschiede in der Perspektive, die wir hier herausarbeiten werden.

Ich wünschte, es gäbe etwas anderes zu besprechen, aber das ist es“, sagt Wood. „Das ist das Thema des Tages. Das ist es, was die Menschen wissen und verstehen müssen. Wenn wir uns gegen diesen Feind zur Wehr setzen wollen, der bisher so gut wie unsichtbar war, müssen wir erkennen, mit wem wir es zu tun haben. Punkt. Wir können uns weder verteidigen noch offensiv dagegen wehren, wenn wir nicht wissen, wer der Feind wirklich ist und was er denkt, was in seinem Kopf vorgeht.

COVID war der Coup d’état der Technokratie

Während die COVID-Krise die meisten in einen Zustand der Verwirrung stürzte, war Wood von der Kette der Ereignisse, die schließlich eintrat, nicht überrascht. Er verfolgte den Klimawandel-Alarmismus und die Agenda für nachhaltige Entwicklung seit langem, und sobald dieselben Leute, die den Klima-Alarmismus vorantrieben, auf den COVID-Zug aufsprangen, wusste er, dass sie miteinander verbunden waren und dass COVID dazu benutzt werden würde, die technokratische Agenda zu fördern.

Dieselben fehlerhaften Computermodelle, die verwendet werden, um uns davon zu überzeugen, dass der Klimawandel uns alle umbringen wird, wurden auch verwendet, um Panik über die Tödlichkeit von COVID zu schüren. Diese Computermodelle sind im Grunde so manipuliert, dass sie sagen, was sie sagen sollen. Nach Ansicht der Klimawandel-Alarmisten hätte die Menschheit schon vor 10 Jahren von der Erdoberfläche verschwinden müssen. Und doch sind wir hier. Auch die COVID-Modelle sind gescheitert und haben das Ziel meilenweit verfehlt.

Damals [Anfang 2020] habe ich gesagt, dass dies der Staatsstreich der Technokratie ist. Sie machen endlich ihren großen globalen Schritt, um das zu tun, was sie seit langem angekündigt haben. Jetzt machen sie tatsächlich Nägel mit Köpfen und setzen es in die Tat um, deshalb habe ich es schon früh als Staatsstreich bezeichnet“, sagt Wood.

Leider, so zitiert Woods Co-Autor früherer Bücher, Anthony Sutton, haben nur 2 % der Menschen die Fähigkeit zu kritischem Denken, 8 % der Menschen glauben, sie könnten denken, und 90 % würden lieber sterben als zu denken. Diese vorsätzliche Ignoranz erklärt, warum im Durchschnitt nur 10 % einer bestimmten Bevölkerung nicht in Massenbildungshypnose fallen.

Wood hat zusammen mit Dr. Judy Mikovits und Dr. Reiner Fuellmich, einem internationalen Rechtsanwalt und Mitbegründer des deutschen Corona-Untersuchungsausschusses, die „Crimes Against Humanity Task Force“ gegründet. Die erste Veranstaltung wird in Tampa, FL, mit dem Gastredner Michael Yeadon, Ph.D., stattfinden.

Wir sind davon überzeugt, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit in demselben Kontext und in demselben Sinne begangen wurden, wie sie bei den Nürnberger Prozessen aufgedeckt wurden, aus denen der Nürnberger Kodex hervorging, der heute in das Rechtssystem aller Länder der Erde eingebettet ist, auch in unserem Land und in jedem Bundesstaat. Medizinische Experimente sind verboten, Punkt, und doch sind sie trotzdem durchgeführt worden, ohne dass eine informierte Zustimmung vorlag. Die Menschen werden krank und sterben, wie immer. Was ist schief gelaufen? Wir stellen diesen Fall der amerikanischen Öffentlichkeit persönlich vor, und ich muss sagen, dass die Dynamik, heute vor einem Live-Publikum zu sprechen, für mich persönlich ein Hauch von frischer Luft ist. Ich denke, alle anderen würden das Gleiche sagen.

Eine neue Normalität zu unseren eigenen Bedingungen schaffen

Auch wenn sich viele gegen diese Haltung sträuben, sind Wood und ich uns einig, dass die Krise nicht vorbei ist und sich auch nicht von selbst regeln wird. Nein, es wird noch schlimmer werden, und die Dinge werden nie wieder so sein wie früher. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass wir nicht wollen, dass die Dinge wieder zur alten Normalität zurückkehren. Denn die alte Normalität hat die vielen Krisen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, erst ausgelöst.

Wir können davon ausgehen, dass der teilweise gescheiterte Impfpass durch die digitale Identität ersetzt wird, die sich zu einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) weiterentwickeln wird. Die meisten Zentralbanken der Welt werden innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre CBDCs einführen.

Die digitale Identität und die CBDCs sind eine Katastrophe, die wie ein Güterzug auf uns zurast, und es wird extrem schwierig sein, dem Schaden zu entgehen. Im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht, werden die vergangenen zwei Jahre wie ein Picknick erscheinen.

Wenn meine Hypothese stimmt, war der Januar 2020 der Staatsstreich, mit dem dieser Krieg ernsthaft begann, der heiße Krieg, wenn man so will, im Gegensatz zu den Vorbereitungen. Von 9/11 bis 2020 sind viele schlimme Dinge passiert, auf die wir hinweisen und sagen könnten, es sieht so aus, als ob jemand das inszeniert, aber im Januar 2020 ging es in einen heißen Krieg über, buchstäblich, auch global. Revolutionen hören nie mit einem Angriff auf. Das ist offensichtlich. Ich bin sicher, das ist offensichtlich.

An ihren Worten und Taten kann man sie erkennen

Wer hat also diese globale Revolution angezettelt? Wer hat die Fäden in der Hand? Wer ist der wahre Feind? Es ist nicht die Bevölkerung. Es ist nicht einmal eine bestimmte Nation. Es ist ein Konglomerat reicher und einflussreicher Leute auf der ganzen Welt. Aber sie haben eine gemeinsame Philosophie, Ideologie und Agenda. Wood erklärt:

Was hier vor sich geht, nennt man den Großen Reset des Planeten. Der Große Reset ist zu einem Schlagwort geworden. Die meisten Menschen haben noch keine Ahnung, was er bedeutet, aber er wird vom Weltwirtschaftsforum (WEF) propagiert, das eng mit den Vereinten Nationen verknüpft und gekoppelt ist. Diese elitäre Gruppe von Leuten repräsentiert in einer Mischung all die Leute, die ursprünglich in den 1970er Jahren in der Trilateralen Kommission waren. Es sind die gleichen Leute, die die gleiche Agenda verfolgen, um die Welt nach ihren Vorstellungen umzugestalten, so wie sie denken, dass die Dinge sein sollten. Das sind die Leute, die diese ganze Sache orchestriert haben und die sie jetzt vorantreiben.

Es ist leicht, die meisten der daran Beteiligten zu identifizieren. Sie können sich die Klaus Schwabs und die Bill Gateses [der Welt] und die tausend Unternehmen, die dem Weltwirtschaftsforum angehören, ansehen. Sie alle haben CEOs, Vorstandsmitglieder usw., die Teil des Weltwirtschaftsforums sind. Es ist heute ziemlich einfach, sie zu identifizieren. Die Idee von The Great Reset ist die vollständige Umgestaltung der Gesellschaft und der Menschen, die in dieser Gesellschaft leben. Das Weltwirtschaftsforum spricht kühn über beides. Sie sprechen einerseits von dieser technokratischen Übernahme, um die Gesellschaft zu reformieren, d. h. die Strukturen der Gesellschaft, die Institutionen, aber sie sprechen auch von der Umstrukturierung der Menschheit selbst.

Das heißt, die Verschmelzung der Technologie mit dem menschlichen Zustand, mit dem Fleisch, die Veränderung des genetischen Codes, Humanity 2.0, H+ ist ein anderer Begriff, der verwendet wird. Das ist eine Art von verrücktem Wissenschaftler-Zeug. Der Durchschnittsbürger auf der Straße hat damit noch nie etwas zu tun gehabt. Es ist schwer zu begreifen, wie böse diese ganze Sache ist, und das alles unaufgefordert. Niemand hat darum gebeten, sie haben es einfach getan. Das ist ein weiterer Punkt, der wirklich wichtig zu verstehen ist: Das kam nicht einfach aus heiterem Himmel oder fiel vom Himmel aus dem Weltall. Das war schon sehr lange in Arbeit.

Die Agenda 21 hat den Grundstein gelegt

Im Jahr 1992 wurde die Agenda 21 ins Leben gerufen. Das war die Geburtsstunde der nachhaltigen Entwicklung. Damals wurde diese Doktrin offen beschrieben. Die Agenda 21 und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt, die zur gleichen Zeit stattfanden, waren die Agenda für das 21Jahrhundert.

Wie Wood erklärt, war die Agenda 21 insofern grundlegend, als sie alle Ereignisse und Veränderungen, die heute umgesetzt werden, festlegte. Es ist nur so, dass niemand wirklich darauf achtete, wohin sich die Dinge entwickelten, welche Auswirkungen das alles letztlich hatte. Natürlich wurden diejenigen, die die Zeichen der Zeit erkannt hatten, als „verrückte Verschwörungstheoretiker“ diskreditiert.

1994 wurde ein großartiges Buch mit dem Titel ‚The Earth Brokers‘ veröffentlicht. Die beiden Autoren waren Gelehrte. Sie waren auch die ursprünglichen Umweltschützer. Sie waren nicht unbedingt auf unserer Seite, aber sie gingen in gutem Glauben zur Agenda 21-Konferenz, weil sie glaubten, dass es dort Verhandlungen geben würde, um die Entwicklung zurückzudrängen, die der Dritten Welt schadete, und zu versuchen, den Planeten wieder in Ordnung zu bringen. Sie gingen in der Hoffnung hin, einige Dinge zu ändern, und sie kamen völlig desillusioniert von der Agenda 21-Konferenz zurück … In diesem Buch kritisierten sie den Agenda 21-Prozess. Sie begannen mit folgenden Worten: ‚Wir argumentieren, dass USAID – die Konferenz der Vereinten Nationen über wirtschaftliche Entwicklung – genau die Art von industrieller Entwicklung gefördert hat, die für die Umwelt, den Planeten und seine Bewohner zerstörerisch ist.

Wir sehen, wie durch USAID die Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer werden, während gleichzeitig immer mehr von unserem Planeten zerstört wird. Was können wir dazu sagen, außer ‚Amen‘. Und hier sind wir heute. Es ist genau das passiert.

Der Plan, alles Leben zu besitzen und zu kontrollieren

„Die Earth Brokers“ gaben auch einen Überblick darüber, was sie von der Biodiversitätskonvention gelernt haben, die parallel zur Agenda 21-Konferenz stattfand. Es waren die gleichen Teilnehmer, nur zwei verschiedene Denkrichtungen, die auf der gleichen Konferenz zusammenkamen.

Sie schrieben über die Biodiversitätskonvention, die heute für die Vereinten Nationen unglaublich wichtig geworden ist. Sie sagten, die Konvention setze die Vielfalt des Lebens, also der Tiere und Pflanzen, implizit mit der Vielfalt des genetischen Codes gleich. Auf diese Weise wird die Vielfalt zu etwas, das die moderne Wissenschaft manipulieren kann. Die Konvention propagiert die Biotechnologie als wesentlich für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt. Zum einen wurde der Begriff der biologischen Vielfalt neu definiert, zum anderen wurde festgestellt, dass das Hauptanliegen der Biodiversitätskonvention die Frage des Eigentums und der Kontrolle über die biologische Vielfalt ist. Das Hauptanliegen sei der Schutz der pharmazeutischen und der aufstrebenden biotechnologischen Industrie. So lautete ihre Einschätzung.

Heute können wir dazu sagen: „Bingo! Genau das ist damals passiert, und genau das ist heute der Ausdruck der genetischen Übernahme des Lebens auf dem Planeten Erde. Sie haben das Saatgut bekommen, sie haben die Pflanzen bekommen, sie haben die Tiere bekommen.

Heute dringen die Technokraten auch in den menschlichen genetischen Code vor. Der Chief Medical Officer von Moderna, Tal Zaks, hat zum Beispiel erklärt, dass Moderna, ein Entwickler des mRNA-COVID-Impfstoffs, „die Software des Lebens hackt“. Er beschrieb den menschlichen genetischen Code als ein Betriebssystem, und wenn man dieses Betriebssystem durch die Einführung einer neuen Codezeile oder durch die Änderung einer Codezeile verändern kann, kann man die Funktionsweise des Betriebssystems verändern.

Seit 1992 wurden Gesetze geschaffen, um Big Pharma zu schützen. Man könnte sagen, dass die Agenda 21 von 1992 ein Vor-Coup war. Damals wurde der Grundstein gelegt, um die Pharma- und die aufstrebende Biotech-Industrie zu schützen, von der sie wussten, dass sie kommen würde. Und heute steht das Erbgut der Menschheit zur Disposition.

Die Ursprünge der Technokratie

Die Technokratie reicht jedoch weiter zurück als bis in die 90er Jahre. Aus handschriftlichen Briefen aus den 1930er Jahren geht hervor, dass einige der Begründer der technokratischen Bewegung in einen Streit mit dem Zeitungsimperium Hearst geraten waren, das Journalisten verbot, über sie oder die technokratische Ideologie zu berichten. Daraufhin wurde die Technokratie in den Untergrund verbannt und für einige Jahrzehnte zu Grabe getragen. Wood erklärt:

Howard Scott, einer der Mitbegründer von Technocracy Inc. war auch der Leiter der Gruppe an der Columbia University, als sie 1932 dort untergebracht wurde. Er hatte sich selbst als Diplomingenieur und als einen der intellektuellen Typen beworben, die an die Columbia University passen würden. Er war nicht von der Columbia, aber er leitete die dortige [technokratische] Bewegung. Als er dort war, stellte sich heraus, dass er ein kompletter Betrüger war. Er hatte überhaupt keinen Ingenieurabschluss. Er war einfach ein Angeber. Er war ein Förderer – im Grunde ein Betrüger – und Nicholas Murray Butler, der Präsident der Columbia … flippte aus und warf Scott aus der Columbia…

Gleichzeitig arbeitete Howard Scott wie ein Verrückter in den Medien und setzte sich beim Hearst-Imperium dafür ein, dass im ganzen Land Artikel über die Technokratie veröffentlicht wurden. Als Randolph Hearst, wie Butler, entdeckte, dass er übers Ohr gehauen worden war und dass sein Medienimperium manipuliert worden war, flippte er aus und schickte eine Art Telegramm an alle Zeitungen des Landes, in dem es hieß: „Wenn irgendjemand jemals wieder die Technokratie erwähnt, sind Sie gefeuert.

Nun, damit war das erledigt. Geschichtsbücher haben in der Regel eine Verzögerung von 25 Jahren. Historiker gehen nicht zurück und analysieren Dinge vom letzten Jahr, um sie in Geschichtsbücher zu schreiben. Sie gehen 25 Jahre zurück, schauen sich um, lesen die Zeitungsartikel und was auch immer, und versuchen herauszufinden, was passiert ist. Auf diese Weise schreiben sie Geschichte. In der Technokratie-Bewegung klafft ein riesiges Loch, weil sie einfach weggefallen ist. Plötzlich gibt es keine Zeitungsartikel mehr. Es ist, als hätten sie sich einfach in Luft aufgelöst. Die großen, hochqualifizierten Wissenschaftler und Ingenieure an der Columbia-Universität, die im Jahr zuvor noch von Technokratie schwärmten, wagten plötzlich nicht mehr, das Wort zu erwähnen.

Wood entdeckte schließlich ein großes Universitätsarchiv an der Universität von Edmonton in Alberta, wo alle führenden Köpfe der kanadischen Technokratie-Bewegung in den 90er Jahren ihre Papiere zusammengetragen hatten.

Die Dokumente wurden in ein Lagerhaus gebracht, wo sie jahrelang lagerten, bis schließlich ein Katalog von ihnen im Internet veröffentlicht wurde. Das war ein echter Jackpot. Wood und seine Frau fuhren nach Edmonton und verbrachten eine Woche damit, die Unterlagen zu sichten und zu kopieren. Danach war es nicht mehr schwer, die technokratische Agenda aufzuschlüsseln, die vorangetrieben und umgesetzt wurde.

Totalitarismus vs. Technokratie

Auch wenn die Technokratie nach außen hin als Totalitarismus erscheint, ist das Kontrollzentrum kein Diktator. Anstatt dass eine einzelne Person per Dekret regiert, stützt sich die Technokratie auf die Kontrolle durch Technologie und Algorithmen. Dies ist ein sehr wichtiger Unterschied. Kurz gesagt, es gibt keine Menschen hinter dem Vorhang, die die Fäden ziehen. Es gibt keine Person, die man beschuldigen oder zur Rechenschaft ziehen könnte.

Der „Diktator“ ist ein Algorithmus. Wenn wir uns Google in den letzten Jahren anschauen, können wir dies in Aktion sehen. Wir können es auch bei der Zensur der sozialen Medien und beim Sozialkreditsystem in China sehen.

Der so genannte Boom der künstlichen Intelligenz hat die Möglichkeit geschaffen, die Menschen durch Algorithmen zu kontrollieren, anstatt durch politisches Diktat“, sagt Wood. „Seit den Anfängen der Technokratie hat es einen Kampf zwischen Technokraten und Regierungen gegeben. Damals hassten sie die Regierung. Sie wollten die Regierung loswerden. Diese Neigung ist auch heute noch vorhanden. Man sieht es auf dem Weltwirtschaftsforum, man sieht es bei den Vereinten Nationen. Sie wollen die nationalen Regierungen der Welt auflösen. Historisch gesehen wurden Faschismus und Kommunismus von nationalen Regierungen ins Leben gerufen. Diese Einrichtungen stehen auf der Abschussliste der Technokratie. Wir haben das übrigens erst kürzlich gesehen. In Dubai fand eine Konferenz statt, der so genannte World Government Summit1 [29./30. März 2022].

Sie wurde zum Teil von den Vereinten Nationen veranstaltet, und es waren eine Reihe von Finanzmilliardären anwesend. Eine von ihnen, Pippa Malmgren – sie kommt aus Amerika, lebt aber in Großbritannien -, ist in der Vermögensverwaltung für die Superreichen tätig. Sie sprach über die Zerstörung des Fiat-Währungssystems und sagte, wenn das passiert, wird es einfach eine Umstellung geben. Alle Fiat-Währungen werden verschwinden, und es wird eine digitale Währung eingeführt werden. Sie wies aber auch darauf hin, dass die nationalstaatlichen Strukturen in der Welt derzeit rapide abnehmen. Sie sah wohl, dass die Nationalstaaten das Ziel der Zerstörung sind. Sie müssen verschwinden.

Dies ist schon seit einiger Zeit in Arbeit. Schauen Sie sich die Europäische Union an. Europa hat zwar Ländergrenzen, aber die EU-Mitgliedsstaaten haben praktisch keine Macht mehr, etwas zu tun. Sie sind den Wünschen der EU unterworfen. „Deshalb bezeichnen viele Menschen in Europa die EU als Technokratie, als einen Haufen von Technokraten-Eliten – sie sind nicht gewählt, sie sind nicht rechenschaftspflichtig“, sagt Wood.

Niemand kann an sie herankommen und sie treffen Entscheidungen für alle anderen. Die Nationalstaaten sind zwar dem Namen nach noch da, haben aber ihre Souveränität eingebüßt. Auch die Weltgesundheitsorganisation ist dabei, die Nationen ihrer Souveränität zu berauben, und zwar durch den so genannten Pandemievertrag, der der WHO eine noch nie dagewesene Macht und einen noch nie dagewesenen Einfluss verleiht, um hinter dem Schleier der „globalen Biosicherheit“ zu regieren.

Wir sehen auch die Herrschaft der Technokratie in Unternehmen wie Google, das sich in die Angelegenheiten der Nationen einmischt und oft mehr Macht über die Menschen ausübt als der Staat selbst. Es ist also wichtig zu erkennen, dass der Feind nicht ein Nationalstaat ist.

Der heutige Feind kann nicht mit dem verglichen werden, was Nationalstaaten in der Vergangenheit hervorgebracht haben, wie etwa Faschismus, Kommunismus oder Sozialismus. Es handelt sich um ein völlig neues Gebilde. Während sich die Technokratie also wie Totalitarismus anfühlt, ist der heutige Totalitarismus ein Auswuchs der Technokratie und kann nicht mit irgendeinem früheren totalitären Regime verglichen werden.

Wenn man es im Zusammenhang mit der Übernahme von genetischem Material auf der Erde betrachtet, ist dies die gefährliche Nutzlast, mit der wir konfrontiert sind. Es geht nicht nur um den Teil der Regierungsführung. Es geht nicht nur um den Teil der wissenschaftlichen Diktatur, bei dem Menschen manipuliert werden können, um Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Wir sprechen hier von der direkten Übernahme des menschlichen Genoms. Das ist eine unglaubliche Sache, denn das bedeutet, dass unser Genom der Menschheit möglicherweise verändert werden könnte“, warnt Wood.

Unbeabsichtigte Folgen sind wahrscheinlich

Es ist durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass die Organisatoren dieser technokratischen Übernahme überfordert sind und sich am Ende selbst zerstören werden. Sie spielen ein Spiel, das noch nie zuvor gespielt wurde, und es ist nicht abzusehen, welche unbeabsichtigten Folgen sich daraus ergeben könnten.

Eine solche unbeabsichtigte Folge könnte ein Weltkrieg sein, und wenn das passiert, wird die Genbearbeitung des menschlichen Genoms irrelevant, weil der Lebensstandard der ganzen Welt um Hunderte von Jahren zurückgeworfen wird. Wood kommentiert:

Keine Frage – der Dritte Weltkrieg oder ein Weltkrieg wird ausgelöst werden. Es ist nicht im besten Interesse des Weltwirtschaftsforums, einen Weltkrieg auszulösen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch dazu kommen wird. Bis jetzt denke ich, dass der Krieg in der Ukraine in vielerlei Hinsicht auf die Agenda des Weltwirtschaftsforums abgestimmt ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht die Kontrolle verlieren könnte und die Sache einfach aus dem Ruder läuft. Wenn das passiert, weiß ich nicht, wo ich das auf der Weltuntergangsuhr einordnen würde. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist auf jeden Fall ein mögliches Ergebnis. Wenn es dazu kommt, wird es allen für eine sehr lange Zeit alles verderben. Wie die Bibel sagt, wird es sieben Jahre dauern, um das Land zu durchforsten und alle radioaktiven Gebeine zu vergraben. Das wäre sehr hässlich.

Es wird vielleicht nicht [ein Atomkrieg] sein. Aber er könnte es sein. Sie haben die Technologie. Ich meine, sehen Sie sich nur an, was sie mit diesen Pandemien und Biowaffen anrichten können … Eine andere Sache, die passieren kann – und wieder sprechen wir über Angriffswellen, Dinge, die uns zu Fall bringen und den Großen Reset herbeiführen könnten – ist eine Art von Cyberangriff. Das war in letzter Zeit oft in den Nachrichten zu lesen. Ein Cyber-Angriff könnte eine Operation unter falscher Flagge sein, aber es ist nicht wirklich wichtig, was es ist, ob es [eine falsche Flagge] ist oder nicht, aber irgendeine große Sache, wie das Stromnetz auszuschalten oder JPMorgan Chase auszuschalten und niemand kann sein Geld für eine Woche abheben.

So etwas würde wieder alle in Angst und Schrecken versetzen. Wir werden wieder in Angst und Panik verfallen; wir werden alles tun, was Sie sagen, um uns in Sicherheit zu bringen, und so weiter. Das würde die Übernahme, den Staatsstreich, den wir vor uns haben, fortsetzen. Dies sind zwei Möglichkeiten, die in naher Zukunft sehr real sind. Wir haben im Moment verschiedene Szenarien, aber wir wissen, wohin diese Gruppe von Technokraten gehen wird. Wir verstehen ihre Denkweise, ihre Philosophie, wenn Sie so wollen. Ich hasse es, sie so zu nennen, aber was geht in ihrem Kopf vor? Es gibt keine Leidenschaft, kein Mitgefühl, keine Liebe, keine Barmherzigkeit, keine Gnade, nichts dergleichen. Es ist ein völlig unmenschliches Unterfangen, die Menschheit in eine wissenschaftliche Diktatur einzufangen, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.

Vorbereitung kann helfen, Ihre Ängste zu lindern

Das Motto der Pfadfinder lautet „Seid vorbereitet“, und ich würde jeden ermutigen, sich in dieser Zeit darum zu bemühen. Ein anderes Motto wäre: „Hoffe das Beste und bereite dich auf das Schlimmste vor“. Bereiten Sie sich so gut Sie können auf alle Eventualitäten vor. Wenn Sie können, verlassen Sie die großen Städte und Ballungsgebiete. Ländliche Gebiete, in denen Sie eine Gemeinschaft aufbauen können, sind die sicherste Wahl.

Bereiten Sie sich auf eine anhaltende Lebensmittelknappheit vor, indem Sie Lebensmittel langfristig lagern. Sichern Sie sich eine Trinkwasserversorgung. Legen Sie einen Vorrat an medizinischen Mitteln an. Bereiten Sie sich auf den Ausfall von Versorgungsketten aller Art vor und legen Sie entsprechende Vorräte an. Steigen Sie aus der Fiat-Währung aus, indem Sie sie entweder für Dinge ausgeben, die Sie in der Zukunft brauchen werden, oder physisches Gold und Silber kaufen.

Bereiten Sie sich auf Energieengpässe, Stromausfälle und die vollständige Abschaltung des Stromnetzes vor. Verlassen Sie sich dabei nicht auf High-Tech-Lösungen. Planen Sie manuelle Low-Tech-Backups in Ihre Vorbereitungen ein. Wenn Ihnen der Gedanke an all das Angst macht, denken Sie daran, dass Handeln das beste Mittel ist. Das Wissen, dass Sie vorbereitet sind, wird Ihnen viele Ängste nehmen.

Warum die freie Meinungsäußerung auf dem Prüfstand steht

Die Redefreiheit ist ein universelles Konzept. Jeder, überall, hat eine Meinung und möchte sich äußern, ohne für seine Ansichten zensiert oder geächtet zu werden. Die freie Meinungsäußerung wird nun weltweit angegriffen, und der wirklich massive Angriff auf die freie Meinungsäußerung begann zur gleichen Zeit, als der Staatsstreich begann. Der Grund dafür ist, dass das Unterdrücken abweichender Meinungen Voraussetzung für die vollständige Übernahme ist.

Diese technokratischen, transhumanistischen Revolutionäre müssen die freie Meinungsäußerung zur gleichen Zeit zerstören, in der sie die Welt übernehmen, denn sie müssen das Narrativ kontrollieren“, erklärt Wood. „Die Angriffe auf die freie Meinungsäußerung sind geradezu legendär, sie sind überall auf der Welt unübersehbar. Wenn Mattias Desmet Recht hat, und da bin ich mir absolut sicher, denn ich kann genauso gut ein Geschichtsbuch lesen wie jeder andere, dann beginnt die Tötung des Sündenbocks, wenn die freie Meinungsäußerung effektiv zum Schweigen gebracht wird. Es ist immer der Sündenbock, der zuerst getötet wird. Es kann sein, dass sich andere Gruppen dazwischen mischen, aber die Menschen, die der Sündenbock sind, sind diejenigen, die von der Massenbildungspsychose angegriffen werden.

Letztendlich wird das totalitäre Regime seine eigenen Leute verschlingen. Es wird seine eigenen Führer im Namen des Allgemeinwohls umbringen. Aber in der Zwischenzeit wird es damit beginnen, verschiedene Sündenböcke zu suchen, eine Gruppe nach der anderen.

Die ursprüngliche Technokratie aus den 1930er Jahren wurde in ihrer eigenen Zeitschrift definiert, die „The Technocrat Magazine“ hieß. Sie definierten sich 1938 als ‚die Wissenschaft der Sozialtechnik‘. Das war es, was sie über sich selbst sagten. Technokratie ist die Wissenschaft der Sozialtechnik, und sie sprachen in ihrer Literatur unaufhörlich über Pawlow und BF Skinner und darüber, wie sie die Menschen kontrollieren und sie für die Wirtschaft, für die Utopie, die sie aufbauen wollten, formen konnten.

Spätestens seit 1938 haben sie darüber nachgedacht, wie sie die Wissenschaft des Social Engineering entwickeln können, um sie gegen die Menschheit einzusetzen. Ich glaube nicht, dass wir noch weiter darüber nachdenken müssen. Wir können es heute spüren. Es ist direkt in unserem Gesicht, jeden Tag. Sie setzen diese Techniken gegen die Menschen auf der Welt ein, um sie zu manipulieren, sie zu hypnotisieren und sie in eine Psychose der Massenbildung zu treiben. Jemand an der Spitze weiß genau, was sie damit machen. Das ist mein Punkt.

Und auch hier spielen Technologieunternehmen wie Google und Facebook eine zentrale Rolle bei diesen Bemühungen. Ich betrachte Google als den Skynet der Terminator-Serie. Sie sind wahrscheinlich der schlimmste Übeltäter unter allen Technologieunternehmen, die diese Entwicklung vorantreiben. Sie sind die Meister des Social Engineering. Ihnen gehört DeepMind, das modernste Unternehmen für künstliche Intelligenz auf dem Planeten, und sie nutzen es eindeutig für schändliche Zwecke. Allerdings sind sie damit nicht allein.

Aktionsplan für die Zukunft

Abschließend müssen wir sorgfältig darüber nachdenken, wie wir die für uns geplante Verwüstung verlangsamen, aufhalten oder zumindest begrenzen können. Abgesehen davon, dass Sie sich und Ihre Familie mit dem Lebensnotwendigen ausstatten sollten, steht ganz oben auf der Liste, dass Sie sich gegen die Erzählung stellen sollten.

Wann immer Sie das Gefühl haben, dass Ihnen eine Rolle zugewiesen wird, weigern Sie sich einfach, diese Rolle zu spielen“, sagt Wood. „Es ist mir egal, was es ist, tu es einfach nicht. Wenn sie sagen: ‚Du musst eine Maske tragen, weil blah, blah, blah – trage keine Maske. Spiel einfach nicht die Rolle, die sie dir geben.‘ Ich weiß, aber es gibt hier eine Menge persönlicher Entscheidungen. Man muss eine persönliche Entscheidung treffen, was es einem wert ist, es zu tun. Ich persönlich habe noch nie eine Maske getragen. Es hat mich was gekostet. Ich bin lange Zeit nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. Ich bin nicht viel herumgekommen.

Es ist wichtig, den Mund offen zu halten, nicht geschlossen. Wir müssen die menschliche Verbindung wiederherstellen. Das ist uns mit all der sozialen Distanzierung und den Abriegelungen und allem anderen verwehrt worden. Nehmen Sie Kontakt zu den Menschen auf. Ich weiß, dass es vielen Menschen weh tut, weil die Beziehungen zwischen Kindern und Eltern und Geschwistern verbrannt sind. Kommen Sie darüber hinweg, setzen Sie sich damit auseinander. Ihr müsst rausgehen und wieder mit Menschen in Kontakt treten, denn die Zukunft der Menschheit liegt in diesen Beziehungen.

Streitet euch einfach nicht mit ihnen. Wenn du sie liebst, dann liebe sie trotzdem, egal, wo sie sind. Aber es ist auch wichtig, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen und Zeit damit zu verbringen, tiefere Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Männer haben die Fähigkeit verloren, beste Freunde zu haben, fast überall im Land. Frauen sind besser darin, beste Freunde zu haben, aber ihnen wurden beste Freunde verwehrt, weil alles aufgelöst wurde. Lassen Sie sich in eine örtliche Kirche einbinden und gehen Sie zu diesen Hauskreisen, wo sich die Leute von Angesicht zu Angesicht treffen und reden Sie einfach mit ihnen …

Wir haben viele Antworten und eine Menge konkreter Dinge, mit denen wir den Menschen helfen können. Sie müssen es tun, seien Sie bereit dazu. Wenn Sie die Gelegenheit haben, machen Sie den Mund auf und helfen Sie ihnen. Geben Sie ihnen zumindest etwas Hoffnung, denn die andere Seite will, dass Sie keine Hoffnung haben. Sie wollen euch alle Hoffnung nehmen, damit ihr euch an die Regierung oder an die Technokraten wendet, um Hilfe zu bekommen. Wir müssen den Menschen bei dieser ganzen Sache mit der Hoffnung helfen, und zwar nicht, indem wir ihnen Hopium verkaufen, wie es manche Leute nennen, sondern indem wir ihnen konkrete Hilfestellung geben, was sie jetzt tun können, um ihren eigenen Körper, ihren Geist oder was auch immer zu verteidigen …

Das ist der Punkt, an dem wir uns als Welt heute befinden – wir, die nicht von einer Massenpsychose betroffen sind, wir sind alle dabei. Ob jemand anderes das erkennt, ist unerheblich, aber wir sind alle dabei. Dies ist die wichtigste zivilisatorische, existenzielle Sache, mit der wir uns in unserem Leben beschäftigen werden. Es ist wirklich so wichtig. Wir können nicht einfach sagen: „Na ja, das ist nur ein weiteres Problem“, etwa so wie „Wir hatten Probleme mit Jimmy Carter“. Nein, es ist nicht diese Art von Problem. Dies ist eine größere existenzielle Bedrohung, mit der wir gerade konfrontiert sind.

Wir müssen es todernst nehmen. Aber es gibt Hoffnung, das will ich sagen. Und solange es nicht vorbei ist, ist es nicht vorbei. Wir können etwas verändern, und wir müssen es versuchen. Wir können nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, es hat keinen Sinn, es zu versuchen, ich gehe nach Hause und betrinke mich. Klaus Schwab hat Ihnen mit eigenen Worten gesagt, dass Sie im Jahr 2030 nichts mehr besitzen werden und glücklich sein werden. Sie versuchen, es wahr werden zu lassen. Ja, das tun sie. Einer der Gründe, warum sich das Weltwirtschaftsforum mit den Vereinten Nationen getroffen hat, um die Agenda 2030 zu beschleunigen, ist übrigens der wachsende Widerstand in der Welt gegen die Agenda. Davon bin ich überzeugt. Ich habe die Sache von Anfang an beobachtet.

In Amerika können nicht 500.000 Menschen auf der Straße gegen irgendetwas protestieren, das gibt es bei uns nicht. Das ist einfach nicht unsere Kultur. Aber nicht in Europa, da sind im Handumdrehen 100.000 Menschen auf der Straße, die schreien, auf Töpfe und Pfannen hauen, brüllen und Schilder tragen. Ich weiß, dass sie diese riesigen Horden von Menschen sehen, die im Wesentlichen sagen: ‚Zur Hölle, nein’… Das muss einen Einfluss auf sie haben. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum sie versuchen, das Programm jetzt zu beschleunigen und es schneller umzusetzen.

Für mich ist das ein kleines Zeichen dafür, dass der Widerstand funktioniert, und ich denke, das sollte dem Widerstand sagen, dass er sich verdoppeln soll – verdoppeln Sie sich jetzt bei allem, was Sie tun. Tun Sie doppelt so viel wie letzte Woche oder letzten Monat und üben Sie weiterhin Druck aus.

