Jimmy Dore: Die schockierende Wahrheit über Hautkrebs: Was Ihnen über die Sonne verschwiegen wird

Ist alles, was man uns erzählt hat, eine große Lüge? Die Antwort scheint ein klares Ja zu sein.

Zwar wird der Öffentlichkeit immer wieder gesagt, sie solle die Sonne meiden, um Hautkrebs vorzubeugen, doch was dabei verschwiegen wird, ist, dass Sonnenlicht der wohl wichtigste Nährstoff für den menschlichen Körper ist.

Und siehe da: Der Verzicht auf Sonnenlicht kann das Risiko, vorzeitig zu sterben, verdoppeln und erhöht auch das Risiko für alle anderen Krebsarten.

Außerdem ist Sonnenlicht

Warum also die ganze Panikmache? Die Antwort scheint zu lauten: „Folge dem Geld“.

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen schreibt: (Artikel hier komplett in Deutsch)

„Es wurde eine bemerkenswert ausgeklügelte PR-Kampagne gestartet, um die Gesellschaft zugunsten der [Dermatologie-] Industrie zu verändern“.

Die Dämonisierung der Sonne ermöglichte es den Dermatologen, sich selbst als Helden darzustellen und so viel Angst vor der Sonne wie möglich zu schüren – zumal die psychologische Investition, die sie durch das ständige Auftragen von Sonnenschutzmitteln tätigen mussten, die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass sie ihren Dermatologen aufsuchten.“

Zudem hat die Angstkampagne vor Hautkrebs „einen riesigen Vertriebstrichter geschaffen, indem eine große Anzahl routinemäßiger Ganzkörperuntersuchungen bei ansonsten gesunden Menschen durchgeführt werden darf. Dadurch entsteht ein enormer Pool potenzieller Krebserkrankungen, die biopsiert oder entfernt werden können.“

Der Krieg gegen das Sonnenlicht ermöglichte es ihnen schließlich, „die von der medizinischen Industrie vermarktete Angst vor Krebs zu nutzen, um zu rechtfertigen, dass sie viel Geld für etwas Fragwürdiges zur Krebsvorbeugung verlangen und jeder Patient sofort zustimmt, wenn er das gefürchtete ‚K‘-Wort hört“.

Da haben Sie es. Jetzt verstehen Sie, warum man Ihnen Angst vor der Sonne machen will.

The Shocking Truth About Skin Cancer: What You’re Not Being Told About the Sun



Is everything we’ve been told one big fat lie? The answer seems to be a resounding yes.



While the public is constantly told to avoid the sun to prevent skin cancer, what they’re not telling you is… pic.twitter.com/Cu14zFChJN