Joe Bidens China-Politik und die Gefahren eines „chinesisch-amerikanischen heißen Krieges“

Die vierzig Jahre des Kalten Krieges haben uns Hunger, Angst und Hoffnungslosigkeit ertragen lassen.

Die jahrelange Pandemie hat uns verzweifelt und verletzlich gemacht. Jetzt stehen wir vor einer neuen globalen Bedrohung, nämlich dem chinesisch-amerikanischen heißen Krieg, der das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten könnte.

Dies sind die drei Mega-Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Krisen haben unterschiedliche Ursachen, aber eine der wichtigsten Ursachen ist die Auswahl falscher Führer, die aufgrund ihrer politischen Schulden, persönlichen Interessen, unrealistischen Ambitionen und Korruption falsche Urteile fällen und irreführende Entscheidungen treffen.

Daher ist die einzige Möglichkeit, Megakrisen zu verhindern, die proaktive Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen. Die Tugend der proaktiven Beteiligung der einfachen Leute wurde in Südkorea gezeigt. Der Erfolg Südkoreas im Anti-COVID-Krieg war dank der inspirierenden Führung von Präsident Moon Jae-in und der enthusiastischen proaktiven Teilnahme gewöhnlicher Koreaner möglich.

Das vorliegende Papier enthält die folgenden Meldungen.

Erstens ist Washington bereit, einen Schießkrieg zu führen, wenn China weiterhin seine globalen Interessen bedroht . China ist zu groß und zu stark, um zurück zu gehen. es wird sich zunehmend entweder zu Verhandlungszwecken oder zur Vorbereitung auf den heißen Krieg durchsetzen. Mit anderen Worten, der Schießkrieg ist sehr gut möglich.

Zweitens versucht Washington, den Schießkrieg möglichst zu vermeiden, weil er teuer ist.

Drittens wird Washington versuchen, China durch eine China-Zähmungsoperation zu unterwerfen. China Bashing wird wahrscheinlich scheitern.

Viertens könnte Washington den Schießkrieg als Lösung wählen, da das Bashing in China wahrscheinlich scheitern wird.

Fünftens: Da Washington mit China-Bashing keinen Erfolg haben kann und der Schießkrieg zu kostspielig ist, ist der kluge alternative Ansatz die kooperative und produktive Koexistenz mit China.

Sechstens sollte China klarstellen, dass es keine Ambitionen hat, die USA zu ersetzen . als globale Hegemonialmacht einerseits und versuchen andererseits, ihr Regime mit dem amerikanischen Regime in Einklang zu bringen.

Bevor wir uns dem Hauptteil der Zeitung zuwenden, dachte ich, ich sollte ein paar Worte zur aktuellen wissenschaftlichen Debatte über den möglichen chinesisch-amerikanischen Schießkrieg sagen. Es gibt diejenigen, die die Möglichkeit eines Schießens des Krieges beanspruchen, während es diejenigen gibt, die argumentieren, dass der Schießkrieg vermieden werden kann.

Zum Beispiel behauptet Graham Allison in seinem Buch „Destined for War“ (Houghton Mifflin Harcourt: 2017), dass ein chinesisch-amerikanischer Schießkrieg eine echte Möglichkeit ist. Allison erklärt, dass der Schießkrieg eher die Regel als die Ausnahme war, wenn eine neue Macht die bestehende herausfordert. Die rivalisierenden Mächte fallen in eine komplexe und komplizierte Dynamik feindlicher Beziehungen, die zum heißen Krieg führt. Allison nennt diese Dynamik „Thukydides-Falle“ und bezieht sich auf den antiken griechischen Historiker Thukydides, der über den Krieg zwischen Athene (neue Macht) und Sparta (bestehende Macht) schrieb.

Laut Allison gab es auf der Welt neunzehn Thukydides-Fallen, von denen nur drei den Schießkrieg vermieden haben. Eine davon war die Rivalität zwischen den USA und dem britischen Empire.

Ihrerseits Fena Zhang und Richard Ned LeBow in ihrem Buch „ Die Zähmung chinesisch-amerikanische Rivalität“ (Oxford University Press: 2020) argumentiert , dass die Dreharbeiten Krieg zwischen den USA und China kann durch Überzeugung und Diplomatie vermieden werden. Darüber hinaus weisen diese Autoren darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit des Schießkrieges auch von der Weisheit und Führungsqualität des Führers abhängt.

In diesem Papier werden zwei Arten von China-Bashing erörtert: das ideologische Bashing und das wirtschaftliche Bashing.

Ideologisches China Bashing

Es gibt diejenigen, die den US-China-Konflikt als Zusammenstoß der Zivilisation beschreiben. Ein genauerer Blick auf die Geschichte der Beziehungen zwischen Washington und Peking zeigt jedoch, dass diese Ansicht nur teilweise zutrifft. In der Zeit des Kalten Krieges (1950-1990) war das Verhältnis zwischen Washington und Peking herzlich, freundlich und sogar kooperativ.

Im Jahr 1970, Richard Nixon ging zu sehen , Mao Zedong und er war erfolgreich bei der Normalisierung der bilateralen diplomatischen Beziehungen im Jahr 1979. Was hat diese Länder zu kooperieren waren die Bedrohung durch die Sowjetunion , die war der gemeinsame Feind beider Länder. Seit der Eröffnung Chinas durch Deng Xiaoping im Jahr 1978 waren die chinesisch-amerikanischen Beziehungen nicht feindlich, auch nicht herzlich. George W. Bush war dem chinesischen politisch-wirtschaftlichen Regime feindlich gesinnt, weil es kein auf dem Christentum basierendes Regime war. Die Tragödie von 911 veranlasste ihn jedoch, mit China zusammenzuarbeiten, um den internationalen Terrorismus zu bekämpfen. Dies zeigt, dass Washington bei Bedarf mit Peking zusammenarbeitet

Unter Barack Obama waren die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zwar feindlicher und kriegerischer, aber dies hatte wenig mit Ideologie zu tun. Es war eher die Reibung, die auf Pekings Militarisierung des Südchinesischen Meeres und Washingtons China-Eindämmungsstrategie zurückzuführen war.

Unter Donald Trump ist das chinesische Regime jedoch zu einem der Hauptbestandteile der China-Dämonisierung Washingtons geworden.

In der Zeit nach der CIVID könnte sich der ideologische Konflikt verschärfen, wenn Chinas Durchsetzungsvermögen zunimmt und der hegemoniale Status Washingtons beeinträchtigt wird. Das Washingtoner Establishment wird argumentieren, dass der chinesische Sozialismus mit chinesischen Merkmalen das politisch-wirtschaftliche Regime Washingtons bedrohen wird. Daher sollte China veranlasst – sogar gezwungen – werden, sein derzeitiges Regime zu ändern und das amerikanische Regime zu übernehmen. Die Frage ist: „Wird China es tun?“

Ich behaupte, dass China aus zwei Gründen niemals die sogenannte „Washingtoner Demokratie“ oder den Kapitalismus übernehmen wird. Eines ist die sehr philosophische Grundlage des chinesischen Systems und das andere ist die Schwäche des amerikanischen Systems.

China kann sich den tausendjährigen philosophischen und religiösen Traditionen nicht entziehen.

Das chinesische Denksystem wurde durch Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus gebildet.

Konfuzius-Statue, Shanghai

Diese drei Denksysteme scheinen die philosophische Grundlage des chinesisch-politisch-wirtschaftlichen Systems geschaffen zu haben, nämlich Pragmatismus, harmonische Gesellschaftsordnung.

Der chinesische Pragmatismus ist weitgehend von der taoistischen Vorstellung von relativer Wahrheit inspiriert. Nach dem Taoismus wird das Universum von der harmonischen Koexistenz der positiven Energie (Yang) und der negativen Energie (Um) beherrscht. Es gibt nichts Absolutes; es gibt keine absolute Wahrheit; Alles ist relativ. Diese Denkweise hat den chinesischen Pragmatismus gerechtfertigt. Dies ist ein scharfer Kontrast zu der philosophischen und religiösen Tradition des Westens, die die Dichotomie von schlecht-gut und die ausschließliche absolute Wahrheit hoch schätzt. Infolgedessen ist das politisch-wirtschaftliche Regime des Westens dogmatisch und exklusiv.

Die Bedeutung der Harmonie ist eine weitere chinesische philosophische Tradition. Sowohl der Taoismus als auch der Buddhismus legen großen Wert auf Harmonie durch Mitgefühl, Demut und Genügsamkeit in den menschlichen Beziehungen, einschließlich der zwischenmenschlichen Beziehungen, der von den Herrschern regierten Beziehungen und der zwischenstaatlichen Beziehungen.

Das dritte Element der chinesischen Denkweise misst der hierarchischen Gesellschaftsordnung höchste Bedeutung bei . Die hierarchische Gesellschaftsordnung ergibt sich aus dem Kollektivismus, der die Unterordnung persönlicher Interessen unter die der kollektiven Einheit wie Familie und Land erfordert. Eine solche Gesellschaftsordnung ist jedoch nur durch harmonische soziale Beziehungen möglich, die durch Gehorsam ermöglicht werden. Dieser Begriff der harmonischen hierarchischen Gesellschaftsordnung stammt aus der Lehre des Konfuzius .

Die Kombination von Pragmatismus, Wertrelativismus und harmonischer Gesellschaftsordnung erklärt den pragmatischen Charakter des chinesischen Sozialismus à la Chinoise (chinesischer Weg), in dem das politische System der von der Kommunistischen Partei regierte Sozialismus ist, in dem die von den Herrschern regierten Beziehungen konfuzianische Beziehungen sind, in denen der Herrscher „Kümmert sich um die Bürger“ mit paternalistischer Liebe und die Bürger gehorchen dem Herrscher zum Wohl des Landes. Es scheint, dass sich dieses System auch auf lange Sicht nicht leicht ändern wird, weil es die Seele des chinesischen Volkes ist; Es ist ein Teil der chinesischen DNA. Es ist ungefähr an der Zeit, dass das Washingtoner Establishment aufhört, China für sein Regime zu dämonisieren.

Es gibt noch einen weiteren Grund für Chinas Zurückhaltung bei der Annahme der amerikanischen Demokratie. In den Augen der chinesischen Meinungsführer ist die amerikanische Demokratie ein Misserfolg, weil sie Rassismus, Menschenrechtsverletzungen, Massenmorde auf der Straße, hungernde Kinder, die sich verschlechternde Einkommensverteilung und die zunehmende Armut nicht lösen kann. Es ist möglich, dass das chinesische Volk der Meinung ist, dass sein hybrides politisch-wirtschaftliches Regime dem amerikanischen System nicht unterlegen ist.

Es gibt noch eine weitere Sorge für Washington; es ist die angebliche Gefahr der Verbreitung des „chinesischen Sozialismus“. Das ist eine große Überraschung für mich. Ist das amerikanische Regime so schwach, dass es vom chinesischen Regime bedroht wird? China hat jedoch nicht die Absicht, sein Regime zu einem politisch-wirtschaftlichen Evangelium zu machen und sich in Asien und auf der ganzen Welt zu verbreiten. Auch wenn China es wollte, muss es sich dem Einwand asiatischer Länder wie der ASEAN-Länder und Südkoreas stellen. Diese Länder sind nicht das, was sie im 19. Jahrhundert waren. Sie sind keine chinesischen Nebenländer mehr; Sie sind wohlhabend und können sich verteidigen.

In Bezug auf die chinesischen Beziehungen zu Washington machte Xi Jinping deutlich, dass China friedlich mit Washington koexistieren wollte. Xi Jinping sagte dies:

„Der riesige Pazifik muss genug Platz haben, um sowohl China als auch die Vereinigten Staaten aufzunehmen.“ (zitiert von Zhand-Le Bow, S.111)

Die vorstehende Analyse impliziert, dass Washington den Ehrgeiz aufgeben sollte, China dazu zu bringen, die amerikanische Demokratie und den neoliberalen Kapitalismus zu übernehmen. Darüber hinaus ist es an der Zeit, die Dämonisierung Chinas durch die Herstellung der Gefahr einer globalen Herrschaft über das chinesische Regime zu stoppen. Es besteht keine Gefahr der „gelben Gefahr“. Der produktivere Ansatz der Washingtoner China-Politik wäre ein friedliches und kooperatives Zusammenleben.

Genau das will Xi. Am 7. und 8. Juni 2013 schlug Xi Jinping (links) beim hemdlosen Gespräch mit Barack Obama im kalifornischen Sunnylands Estate neue Beziehungen zwischen den Supermächten vor, die auf keinem Konflikt, keiner Konfrontation, gegenseitigem Respekt und Win-Win-Beziehungen beruhen . Dies ist wichtig, um sich daran zu erinnern. China hat nicht den Ehrgeiz, die USA als Meister der Welt zu ersetzen. selbst wenn es wollte, kann es nicht. Also sollte Biden aufhören, das ideologische China zu verprügeln.

Wirtschaftliches China Bashing

Das grundlegende Ziel von Washingtons Strategie des Wirtschaftskrieges besteht darin, zu verhindern, dass die chinesische Wirtschaft die amerikanische Wirtschaft aufholt. Washingtons Strategie besteht darin, zu verhindern, dass die chinesische Wirtschaft schneller wächst als die amerikanische. Um dies zu erreichen, sollte die chinesische Wirtschaft weniger produktiv gemacht werden, während die amerikanische Wirtschaft produktiver gemacht werden sollte. Der Wirtschaftskrieg kann in drei Bereichen wirtschaftlicher Aktivitäten stattfinden: der Nachfrage nach Waren (und Dienstleistungen), dem Angebot von Waren und dem Wechsel des Wirtschaftsregimes.

Nachfrageseitige Strategie

Die nachfrageseitige Strategie beinhaltet Maßnahmen, die einerseits die Inlands- und Auslandsnachfrage des Landes erhöhen und andererseits die Auslandsnachfrage und die Inlandsnachfrage des Konkurrenzlandes schwächen sollen.

Die amerikanische Inlandsnachfrage war bereits vor der Pandemie aufgrund der einseitigen Einkommensverteilung, die durch die wirtschaftsfördernde neoliberale Regierungspolitik verursacht wurde, gesunken. Darüber hinaus hat die anhaltende Pandemie der Inlandsnachfrage den Staatsstreich gegeben. Die Pandemie hat die KMU, die Arbeitsplätze schaffen und die Einkommensquellen der normalen Amerikaner schaffen, völlig zerstört. Für China hat die frühzeitige Aufhebung der Sperrung die baldige Wiederbelebung der Wirtschaft ermöglicht. Infolgedessen geht es China in Bezug auf die Inlandsnachfrage besser als den USA

Chinas Auslandsnachfrage nach Waren, die am chinesisch-amerikanischen Wirtschaftskrieg beteiligt sind, ist der Export von Waren in die USA. Im Jahr 2019 betrug der Wert 360 Mrd. USD.

Andererseits ist die amerikanische Auslandsnachfrage der Export nach China; Sein Wert betrug 110 Mrd. USD. Dies bedeutet, dass Chinas Abhängigkeit vom amerikanischen Markt 3,17 beträgt, während die amerikanische Abhängigkeit vom chinesischen Markt 0,67 beträgt. Mit anderen Worten, was die Auslandsnachfrage betrifft, ist China anfälliger als die USA. China kann jedoch seine Auslandsnachfrage leichter steigern als die USA, da China seine Exportpartner diversifizieren kann, indem es mehr in Entwicklungsländer exportiert. Was Washington betrifft, dessen wichtigste Handelspartner Industrieländer sind, so ist seine Fähigkeit zur Diversifizierung seiner Handelspartner möglicherweise nicht einfach. Es ist anzumerken, dass die BIP-Wachstumsrate für Entwicklungsländer im Jahr 2021 7,4% gegenüber 5,4% für Industrieländer betragen wird. Dies könnte die Diversifizierung der chinesischen Exporte effektiver machen.

Das Ergebnis des nachfrageseitigen chinesisch-amerikanischen Kampfes ist nicht eindeutig, aber eines ist sicher, dass die USA nicht der Gewinner sein werden.

Angebotsseitige Strategie

Die angebotsseitige Strategie besteht darin, die Produktionskapazität des Landes zu erweitern und die des Konkurrenzlandes zu reduzieren. Die Produktionskapazität wird in Abhängigkeit von der Bereitstellung von Produktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital, Technologie, Wissen und Unternehmertum sowie der Anzahl der Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen herstellen, bestimmt.

Derzeit scheinen die USA relativ gesehen mehr Waffen in der Hand zu haben. Erstens könnte Washington weiterhin amerikanische Firmen in China an Land bringen. Aber die Möglichkeit ist nicht groß. Laut einer kürzlich von der amerikanischen Handelskammer in Shanghai am 9. September 2020 angekündigten Umfrageergebnisse werden 92% der amerikanischen Unternehmen in China trotz der Pandemie und des chinesisch-amerikanischen Handelskrieges in China bleiben. Dies ist verständlich, da die Kosten für die Umstrukturierung und Neuansiedlung hoch sein können.

Die zweite Waffe, die Washington hat, ist effektiver. Ihr Ziel ist die Verhinderung des Transfers von amerikanischem Wissen und Technologie nach China. Zu den Munitionen gehören die Verringerung der Zahl der chinesischen Studenten in den USA, die Einschränkung der Aktivitäten chinesischer Medien in den USA, die strafrechtliche Bestrafung des Diebstahls von Technologien, die Sanktionen gegen amerikanische Firmen, die Technologien an chinesische Formen verkaufen, die Schaffung einer schwarzen Liste chinesischer Unternehmen, die Überwachung und andere Maßnahmen verdienen. Diese Munition wird früher oder später die chinesische Wirtschaft schädigen.

China würde gerne zurückschlagen, aber die Auswirkungen des Treffers sind möglicherweise nicht so groß, weil China stark von amerikanischem Wissen und amerikanischer Technologie abhängt. China wird jedoch versuchen, seine Selbstversorgung mit Technologie und Wissen zu stärken, und auf lange Sicht könnte dies gelingen.

Kurz gesagt, was den angebotsseitigen Krieg betrifft, scheinen die USA einen günstigen Vorteil gegenüber China zu haben.

Strukturanpassungsstrategie

Die langfristigen Ergebnisse des chinesisch-amerikanischen Wirtschaftskrieges hängen davon ab, inwieweit der Binnenmarkt das Wirtschaftswachstum anführen kann. Die jahrzehntelange Erfahrung mit dem neoliberalen Wirtschaftssystem hat uns eine Lehre gezogen, nämlich die Tatsache, dass wir uns für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum nicht auf den Export von Waren verlassen können. Dies ist auf mehrere verwandte Faktoren zurückzuführen.

Erstens nehmen die geringfügigen positiven Auswirkungen des Freihandels auf das BIP-Wachstum mit fortschreitender allgemeiner Zollsenkung ab. Zweitens nehmen die durch Exporte geschaffenen Arbeitsplätze ab, da immer fortschrittlichere Technologien für die Herstellung exportierter Waren eingesetzt werden. Drittens nehmen die Auswirkungen der Exporte auf die Wirtschaft ab, da immer mehr importierte Zwischenprodukte für die Herstellung exportierter Waren verwendet werden. Aus diesen Gründen hängt das anhaltende Wachstum der Wirtschaft zunehmend vom Binnenmarkt ab, der von KMU abhängt.

Die Einseitigkeit der Einkommensverteilung ist mehr als das Problem der sozialen Gerechtigkeit und des Wohlergehens. es ist jetzt die Frage eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums. Die ungleiche Einkommensverteilung zugunsten der Reichen und gegen die einfachen Leute bedeutet eine Abschwächung der Binnennachfrage, und wenn sie anhält, wird das Wirtschaftswachstum selbst beeinträchtigt. In der Tat war die jahrzehntelange Stagflation in Japan auf das jahrzehntelange sinkende Einkommen der einfachen Japaner zurückzuführen, das zur Zerstörung von KMU und des Binnenmarktes führte.

Die Einseitigkeit der Einkommensverteilung wird häufig anhand des Gini-Koeffizienten gemessen. Sie variiert von null bis 100. Je höher der Gini, desto einseitiger wird die Einkommensverteilung zugunsten der Reichen. Im Jahr 2019 war der US-amerikanische Gini vor Steuern mit 48,7 der höchste unter den Industrieländern.

Wir unterscheiden zwischen dem Gini vor Steuern und dem Gini nach Steuern. Der Unterschied zwischen beiden spiegelt die Effizienz der Bemühungen der Regierung zur Verbesserung der Einkommensverteilung wider.

Die folgenden Zahlen zeigen die Wirksamkeit der Bemühungen der Regierung zur Verbesserung der Einkommensverteilung in fortgeschrittenen Ländern: Australien (20,2%), Kanada (26,0%), Demark (41,0%), Frankreich (41,3%), Deutschland (35,5%), Großbritannien ( 21,4) und den USA (13,2%). Somit haben die USA nicht nur die schlechteste Einkommensverteilung, sondern auch die ineffizienteste Politik zur Umverteilung des Einkommens.

Der chinesische Gini ist der gleiche wie der US-amerikanische Gini. Die Gründe können jedoch unterschiedlich sein. In den USA ist der hohe Gini darauf zurückzuführen, dass die Regierung nicht in der Lage ist, ausreichend große Unternehmen zu besteuern und die Steuergelder an normale Amerikaner zu verteilen. Andererseits hängt der hohe Gini in China mit dem geringen Wirtschaftswachstum zusammen. Der Gini ist in der frühen Phase des Wirtschaftswachstums hoch, aber wenn die Wirtschaft weiter wächst, fällt er.

Wir haben die Natur des chinesisch-amerikanischen Wirtschaftskrieges untersucht. Wir haben die nachfrage- und angebotsseitigen Strategien untersucht. Wir haben keinen Gewinner gefunden. Wir haben auch die Strukturanpassungsstrategie untersucht. Hier könnte China einen Vorteil haben. Eines ist jedoch klar; Es gibt keine Garantie dafür, dass China gewinnen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Möglichkeit, dass Washington den ideologischen Krieg und den wirtschaftlichen Kampf gewinnt, ungewiss ist. Wenn dies der Fall ist, könnte Washington zu dem Schluss kommen, dass der einzige Weg, China zu unterwerfen, der Schießkrieg wäre.

Aber der Schießkrieg ist teuer. Wenn Washington den Krieg vermeiden will und es nicht gelingt, China zu verprügeln, bleibt nur das Zusammenleben mit China. Washington sollte das kooperative Zusammenleben von Xi Jinping überdenken . Das würde die Welt gerne sehen, denn es ist gut für die globale Sicherheit und den Wohlstand.

Es ist aufrichtig zu hoffen, dass Biden die US-China-Politik nicht im Hinblick auf das kurzfristige Interesse Washingtons, sondern im Hinblick auf das logarithmische Interesse der USA und der Welt ins Auge fasst.