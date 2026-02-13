John Ing: Gold – Der Nebel des Krieges (Teil 2/2)

AX Americana

Die Weltanschauung von Trump ist geprägt von der expansionistischen Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert, die einen eindeutigen Einflussbereich der USA in der westlichen Hemisphäre postuliert. Der Präsident setzt sanfte und manchmal selektive harte Macht ein, um die Interessen der USA zu fördern, darunter die Übernahme Venezuelas wegen des Öls, das amerikanische Ölkonzerne nicht wollen. Leider erhöht sein Versuch, „Amerika wieder groß zu machen“, das Risiko eines Dritten Weltkriegs, mit dem er den industriellen und wirtschaftlichen Niedergang Amerikas umkehren will.

Obwohl die USA nach wie vor eine zentrale Rolle in der Weltordnung spielen, hat sich die Welt zu einer multipolaren Ordnung gewandelt, die durch die isolationistische Politik von Donald Trump beschleunigt wurde und die globale Integration und sogar deren Regeln auflöst. In einem Schritt, der die Vereinigten Staaten weiter isoliert, haben die USA das G20-Treffen in Südafrika ausgelassen, das Pariser Klimaabkommen gekündigt, die US-Auslandshilfe ausgesetzt und sich aus zahlreichen internationalen