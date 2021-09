Justin Trudeau: Was wir bei Corona gelernt haben, werden wir auf die Klimakrise anwenden

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau sagte am Montag vor seinen Anhängern, dass die aus der Corona-Krise gezogenen Lehren bei der Bewältigung der „Klimakrise“ und der Wohnungskrise von Nutzen sein werden.

„Was wir aus der Corona-Krise gelernt haben, werden wir auf die Klimakrise und die Wohnungskrise anwenden, um sicherzustellen, dass alle Menschen gute Jobs und eine Aussicht auf eine Karriere haben, die Chancen für ihre Kinder schaffen“, sagte Trudeau in Cambridge in der Provinz Ontario.

Bemerkenswerterweise gab das US-Gesundheitsministerium am selben Tag bekannt, dass es den Klimawandel als Problem der öffentlichen Gesundheit betrachtet.

„Eine Warnung vor Klimalockdowns?“, fragt Rebel News.

Is Justin Trudeau saying "what we learned from this COVID crisis, we will be applying to the climate crisis" a warning about climate lockdowns?



