Wir müssen die SDGs (Anm. Red. Das Ziel des Great Rese) innerhalb von 10 Jahren erreichen. Das sagte Ruth Goodwin-Groen, Direktorin der Better Than Cash Alliance, auf dem Financial Inclusion Summit 2019. Wir haben also noch sechs Jahre vor uns.

Die Better Than Cash Alliance wird von den Vereinten Nationen unterstützt und zu ihren Teilnehmern gehören Regierungen, Unternehmen und internationale Organisationen. Alle Teilnehmer sollten Bargeld abschaffen und auf eine digitale Alternative umsteigen, sagte Goodwin-Groen. „Wir müssen dieses Problem lösen“, sagte sie.

Es ist keine Verschwörung mehr. „Das Verbot von Bargeld und die Einführung von digitalem Geld ist eine Bedingung für die Ziele für nachhaltige Entwicklung.“ Sie werden also gezwungen mitzumachen. Das kannst du im Lexikon unter ‚Sklaverei‘ noch einmal nachlesen.

„Wussten Sie, dass sich jede Regierung der Welt zu [den nachhaltigen Entwicklungszielen] verpflichtet hat? Jede Regierung hat zugestimmt. Die Regierung von Norwegen, die Regierung von Australien. Die Regierung von Äthiopien, die Regierung von Ruanda“, betonte sie.

Diese Woche teilte die Europäische Zentralbank mit, dass sie sich in der Endphase ihrer Untersuchung zur Einführung des digitalen Euro befindet. „Wir treten jetzt in die Endphase der Forschungsphase des Projekts ein“, sagte Direktoriumsmitglied Fabio Panetta.

Er fügte hinzu, dass „in einer modernen Wirtschaft die Möglichkeit, digital zu bezahlen, ein Grundbedürfnis der Menschen ist“. Kritiker warnen, dass ein digitaler Euro dazu benutzt werden könnte, die Aktivitäten der Menschen auszuspionieren.