Kennen Sie Ihr Risiko, an COVID zu sterben, wirklich?

Wenn Sie immer noch in Panik wegen COVID sind, ist es Zeit, damit aufzuhören. Mit den fragwürdigen Tests, den 100.000-Dollar-Zahlungen an Krankenhäuser und dem „Tod durch Beatmungsgeräte“ war es von Anfang an eine konstruierte Krise.

Umfragen in den Jahren 2020 und 2021 ergaben, dass die Amerikaner über ihr wahres Risiko, an COVID zu sterben, sehr verwirrt und falsch informiert sind

Laut einer neuen Preprint-Analyse von Professor John Ioannidis gibt es für niemanden mehr einen Grund, in Angst zu leben, unabhängig vom Alter, denn das Risiko, an COVID zu sterben, ist – und war schon immer – durchgängig sehr gering

Vor der Einführung der COVID-Impfung lag das Risiko, an COVID zu sterben, für 19-Jährige oder Jüngere bei 0,0003 %; nur 3 von 1 Million COVID-Infizierten in diesem Alter starben. Im Alter zwischen 60 und 69 Jahren lag die Sterblichkeitsrate bei 0,501 %, d. h. 1 von 200 Infizierten starb.

Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Impfungen bei einigen Menschen eine Immunschwäche hervorrufen, wodurch sich ihr Risiko, an einer SARS-CoV-2-Infektion zu sterben, sogar bei den jetzt milderen Stämmen erhöht

Das reale Risiko, an COVID-19 zu sterben, stellt sich auf der Grundlage der veröffentlichten Daten des irischen Zensusbüros und des zentralen Statistikamtes für die Jahre 2020 und 2021 wie folgt dar: Bei Personen unter 70 Jahren lag die Sterblichkeitsrate bei 0,014 %, bei Personen unter 50 Jahren bei 0,002 %, was einem Risiko von 1:50.000 entspricht, also in etwa so hoch ist wie das Risiko, durch Feuer oder Rauchvergiftung zu sterben. Bei den unter 25-Jährigen lag die Sterblichkeitsrate bei 0,00018 %, was einem Risiko von 1 zu 500.000 entspricht, an COVID zu sterben.

Kennen Sie wirklich Ihr Risiko, an COVID-19 zu sterben? Laut The Hill hat eine Mitte August 2020 durchgeführte Umfrage ergeben, dass „die Amerikaner das Risiko, an COVID-19 zu sterben, in Bezug auf die verschiedenen Altersgruppen deutlich falsch einschätzen“.

Im Durchschnitt hatten die Amerikaner den Eindruck, dass Menschen unter 44 Jahren etwa 30 % der Todesfälle ausmachten, während die tatsächliche Zahl bei weniger als 3 % lag. Damals gaben auch 58 % der Befragten im Alter zwischen 18 und 24 Jahren an, dass sie im Falle einer Ansteckung „erhebliche gesundheitliche Folgen“ befürchteten, während in Wirklichkeit nur 0,1 % der COVID-Todesfälle auf diese Altersgruppe entfielen.

Ähnliche Zahlen wurden im April 2021 gefunden, als der Washington Examiner über Umfragen berichtete, die zeigten, dass „COVID-19-Alarmismus“ dazu geführt hatte, dass die 18- bis 24-Jährigen „am meisten Angst vor der Wiederaufnahme des normalen Lebens hatten – obwohl sie bei weitem am wenigsten durch COVID-19 gefährdet sind.“

Damals lag die gemeldete Sterblichkeitsrate in dieser Gruppe bei 0,006 %, doch die Hälfte gab an, bei sozialen Kontakten nervös zu sein. In der Gruppe mit dem höchsten Risiko, den 55-Jährigen und Älteren, waren dagegen nur 31 % nervös im Umgang mit Menschen, 65 % waren es nicht.

Hat sich etwas geändert? Anekdotisch betrachtet scheinen heutzutage vor allem junge (und scheinbar gesunde) Menschen Masken zu tragen, während die Mehrheit der älteren Menschen die Freiheit, wieder frei zu atmen, zu schätzen weiß.

Laut einer neuen Preprint-Analyse von Professor John Ioannidis gibt es für niemanden mehr einen Grund, in Angst zu leben, egal wie alt man ist, denn das Risiko, an COVID zu sterben, ist – und war schon immer – durchgängig sehr gering.

Todesraten bei Infektionen vor der Impfung

Die Arbeit von Ioannidis, die am 13. Oktober 2022 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlicht wurde, untersuchte nationale Seroprävalenzstudien aus der Zeit vor der Geburt des Kindes, um die altersabhängige Sterblichkeitsrate (IFR) von COVID-19 bei Personen im Alter zwischen Geburt und 69 Jahren zu ermitteln. Wie in der Zusammenfassung vermerkt:

„Die Infektionssterblichkeitsrate (IFR) von COVID-19 bei nicht älteren Menschen ohne Impfung oder vorherige Infektion muss genau geschätzt werden, da 94 % der Weltbevölkerung jünger als 70 Jahre und 86 % jünger als 60 Jahre sind. Bei einer systematischen Suche in SeroTracker und PubMed … haben wir 40 in Frage kommende nationale Seroprävalenzstudien aus 38 Ländern mit Daten zur Seroprävalenz vor der Impfung ermittelt. Für 29 Länder (24 mit hohem Einkommen, 5 andere) waren öffentlich verfügbare altersgeschichtete COVID-19-Todesdaten und altersgeschichtete Seroprävalenzinformationen verfügbar und wurden in die primäre Analyse einbezogen.“

Auf der Grundlage dieser Daten errechneten die Autoren die folgenden mittleren IFRs:

Geburt bis 19 Jahre: 0,0003% = 3 von 1.000.000 Infizierten starben

20 bis 29 Jahre: 0,003% = 3 von 100.000 Infizierten starben

30 bis 39 Jahre: 0,011% = 1,1 von 10.000 Infizierten starben

40 bis 49 Jahre: 0,035% = 3,5 von 10.000 Infizierten starben

50 bis 59 Jahre: 0,129% = 1,3 von 1.000 Infizierten starben

60 bis 69 Jahre: 0,501% = 1 von 200 Infizierten stirbt

Quelle: Ioannidis et al.

Insgesamt lag der Median der IFR für alle Altersgruppen zusammen (Geburt bis 69 Jahre) bei 0,095 %, mit einem Interquartilsbereich von 0,036 – 0,125 %. Begrenzt man den Altersbereich auf die Altersgruppe zwischen Geburt und 59 Jahren, so lag der Median der IFR sogar noch niedriger, nämlich bei nur 0,035 %, mit einem Interquartilsbereich von 0,013 – 0,056 %.

Mit anderen Worten: Bevor die COVID-Impfung eingeführt wurde, starben von 10 000 infizierten Personen unter 59 Jahren drei. Betrachtet man die gesamte Altersspanne – Geburt bis 69 Jahre – so starben 7 von 10.000 Infizierten. Nach Angaben der Autoren:

„Auf globaler Ebene könnte die IFR vor der Impfung bei 0,03 % bzw. 0,07 % der 0-59- bzw. 0-69-Jährigen gelegen haben. Diese IFR-Schätzungen in nicht älteren Bevölkerungsgruppen sind niedriger als frühere Berechnungen vermuten ließen … Zwischen den einzelnen Ländern gab es große Unterschiede, die möglicherweise auf unterschiedliche Komorbiditäten und andere Faktoren zurückzuführen sind.“

Das nachstehende Schaubild veranschaulicht die unterschiedlichen IFR für die Bevölkerung in den verschiedenen Ländern.

Wie der Daily Skeptic berichtet, „Die signifikant höheren Werte für die sieben führenden [Länder] deuten darauf hin, dass ein Teil des Unterschieds ein Artefakt sein könnte, z. B. durch die Art und Weise, wie COVID-19-Todesfälle gezählt werden, insbesondere dort, wo die Sterbeziffern ähnlich hoch sind …“

Es wurden auch große Unterschiede in der IFR zwischen den Ländern für dieselben Altersgruppen festgestellt, was nach Ansicht der Autoren darauf zurückzuführen sein könnte:

Datenartefakte, wie ungenaue Messungen der Seroprävalenz oder ungenaue Erfassung von Todesfällen

Vorhandensein und Schweregrad von Komorbiditäten – In den USA beispielsweise sind 41,9 % der Bevölkerung von Fettleibigkeit betroffen, in Vietnam dagegen nur 2 % und in Indien 4 %.

Prävalenz der Gebrechlichkeit (Anzahl der in Pflegeheimen lebenden älteren Menschen)

Unterschiede im Gesundheitsmanagement und in der gesellschaftlichen Unterstützung

Prävalenz von Drogenproblemen

Überlebensraten vor der COVID-Impfung

Legt man dieselben Daten als COVID-Überlebensraten in der Zeit vor der Einführung der COVID-Spritzen (d. h. 2020) anstelle von Todesfallraten vor, ergibt sich folgendes Bild:

Geburt bis 19 Jahre: 99,9997% Überlebensrate

20 bis 29 Jahre: 99,997% Überlebensrate

30 bis 39 Jahre: 99,989% Überlebensrate

40 bis 49 Jahre: 99,965% Überlebensrate

50 bis 59 Jahre: 99,871% Überlebensrate

60 bis 69 Jahre: 99,499% Überlebensrate

Diese Zahlen stammen aus der Zeit vor den COVID-Impfungen. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Impfungen bei einigen Menschen eine Immunschwäche hervorrufen, wodurch sich ihr Risiko, an einer SARS-CoV-2-Infektion zu sterben, sogar bei den jetzt milderen Stämmen erhöht.

Realitätsnahe Risikovergleiche anhand irischer Daten

With Professor John Ioannidis‘ new mortality/risk paper published, I thought I’d share the real-world risk levels for age groups in Ireland (government CSO published data only – unequivocal & unquestionable)

A great super-short one to share with unscientific, bedwetting normies🤨 pic.twitter.com/XC22dRQJ20 — Ivor Cummins (@FatEmperor) October 17, 2022

Es ist wichtig zu verstehen, dass bei einem Risiko, das nur einen Bruchteil eines Prozents beträgt, die reale Gefahr so gering ist, dass es wirklich sinnlos ist, sich Sorgen zu machen.

Ivor Cummins, Gründer von TheFatEmperor.com, hat im Anschluss an die neue Studie von Ioannides beschlossen, das reale Risiko, an COVID-19 zu sterben, anhand der veröffentlichten Daten des irischen Zensusbüros und des Zentralamts für Statistik (CSO) für 2020 und 2021 zu überprüfen (siehe Video oben).

Mit anderen Worten: Diese Daten basieren auf tatsächlichen Todesfällen, nicht auf Hochrechnungen oder Schätzungen. Er vergleicht sie auch mit dem Risiko, andere Todesursachen zu erleiden, z. B. Vergiftungsunfälle oder Stürze von einer Leiter. Hier ist eine Zusammenfassung von Cummins‘ Ergebnissen:

Im Alter von unter 70 Jahren (d. h. von der Geburt bis 69) starben 600 von 4,4 Millionen (0,014 %) an COVID. Dies entspricht einem Risiko von 1 zu 7.500, an COVID zu sterben, was ungefähr dem Risiko entspricht, an einer versehentlichen Vergiftung zu sterben

In der Altersgruppe der 50- bis 60-Jährigen starben 130 von 600.000 (0,022 %), was einem Risiko von 1 zu 5.000 entspricht.

Im Alter von unter 50 Jahren starben 70 von 3,4 Millionen (0,002 %), was einem Risiko von 1 zu 50.000 entspricht, also etwa so hoch ist wie der Tod durch Feuer oder Rauchvergiftung

Bei den unter 25-Jährigen wurden weniger als fünf Todesfälle bei einer Gesamtbevölkerung von 1,65 Millionen verzeichnet. Da keine Zahl angegeben ist, hat sich Cummins für seine Berechnung auf drei Todesfälle festgelegt, was eine Sterblichkeitsrate von 0,00018 % ergibt. Dies entspricht einem Risiko von 1 zu 500.000, an COVID zu sterben, wenn man unter 25 Jahre alt ist, oder einem Viertel des Risikos, an einem Treppensturz oder einem Sturz von einer Leiter zu sterben.

Dabei ist zu beachten, dass diese Todesfälle nicht als Folge einer schweren COVID-Infektion bestätigt sind. Es handelt sich um Menschen, die mit einem positiven PCR-Test auf COVID gestorben sind. Das reale Risiko ist also wahrscheinlich noch geringer, wenn man gesund ist und keine Begleiterkrankungen wie Fettleibigkeit, Diabetes oder eine vorbestehende Herzerkrankung hat.

Insgesamt starben in Irland in den Jahren 2020 und 2021 nur 150 Menschen an COVID, die keine zugrundeliegenden Gesundheitsstörungen hatten, die zu ihrem Tod beitrugen, d. h. sie starben wirklich an COVID und an nichts anderem.

Abriegelungen können keine Ursache für niedrige Sterberaten sein

Cummins hat auch einen Entwurf eines Papiers mit dem Titel „Evidence For and Against the Effectiveness of Lockdown Policies“ (Beweise für und gegen die Wirksamkeit von Abriegelungsmaßnahmen) veröffentlicht. Er weist darauf hin, dass es in den Jahren 2020 und 2021 eine massive PCR-Positivität in der irischen Bevölkerung gab, so dass Abriegelungen NICHT der Grund für die niedrige Zahl der Todesopfer waren.

„Die Leute wurden in Scharen positiv getestet, sogar während der Abriegelungen, aber nur sehr wenige starben. Das kann nur daran liegen, dass die Infektion gar nicht so tödlich ist, wie sie dargestellt wird.“

Warum starben so viele „mit“ COVID?

Anfang Mai 2022 wurde die offizielle Zahl der COVID-Toten in den USA mit 1 Million angegeben, und vier von zehn befragten Amerikanern gaben an, jemanden zu kennen, der an COVID gestorben ist. Aber sind sie wirklich an COVID gestorben? Das ist hier die Frage. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass die überwiegende Mehrheit der so genannten „COVID-Todesfälle“ drei Hauptkategorien angehörten:

Menschen, die an anderen Ursachen starben, aber innerhalb des letzten Monats einen positiven COVID-Test hatten – Es gab alle möglichen Anreize, um nicht-COVID-Todesfälle als COVID zu kennzeichnen, von Krankenhäusern, die für jeden COVID-Patienten extra bezahlt wurden, bis hin zu Familien, die die Beerdigungskosten (bis zu 9.000 Dollar) für verstorbene Familienmitglieder, die an oder mit COVID starben, bezahlt bekamen.

– Es gab alle möglichen Anreize, um nicht-COVID-Todesfälle als COVID zu kennzeichnen, von Krankenhäusern, die für jeden COVID-Patienten extra bezahlt wurden, bis hin zu Familien, die die Beerdigungskosten (bis zu 9.000 Dollar) für verstorbene Familienmitglieder, die an oder mit COVID starben, bezahlt bekamen. COVID-Patienten wurden durch eine falsche und tödliche „Standardbehandlung“ für COVID getötet . Es begann mit dem routinemäßigen Einsatz von Beatmungsgeräten, von denen schnell erkannt wurde, dass sie die Patienten eher töten als heilen. Nach Angaben von Informanten der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) starben 84,9 % der texanischen Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, innerhalb von 96 Stunden. Dennoch wird diese Praxis bis heute fortgesetzt. Dann kam der routinemäßige Einsatz von Remdesivir, einem gescheiterten Ebola-Medikament mit extremer Toxizität, und die Verweigerung der grundlegenden Ernährung und Flüssigkeitszufuhr für die Patienten. Es gibt zahllose Horrorgeschichten von Menschen, die bei der Einlieferung ins Krankenhaus keine COVID-Symptome aufwiesen, aber auf dieses Todesprotokoll gesetzt wurden, nur weil sie im PCR-Test positiv waren, und die dann an der Behandlung starben. Rechtsanwalt Thomas Renz hat errechnet, dass die Krankenhäuser pro COVID-Patient mindestens 100 000 Dollar zusätzlich verdienen, sofern sie nicht vom Standardbehandlungsprotokoll abweichen, das tödliches Remdesivir und tödliche Beatmung vorsieht und den Einsatz lebensrettender Maßnahmen wie Hydroxychloroquin, Ivermectin, Vitamin D oder anderer Mittel zur wirksamen Behandlung der Infektion ausschließt. Kurz gesagt, auf jeden positiv getesteten Patienten wurde ein hohes Kopfgeld ausgesetzt, und die Krankenhäuser haben durch Über- und Fehlbehandlungen von Patienten Kasse gemacht. Man schätzt, dass 75 bis 80 % aller COVID-Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn eine frühzeitige Behandlung mit erfolgreichen Protokollen nicht verteufelt oder ganz verboten worden wäre.

. Es begann mit dem routinemäßigen Einsatz von Beatmungsgeräten, von denen schnell erkannt wurde, dass sie die Patienten eher töten als heilen. Nach Angaben von Informanten der Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) starben 84,9 % der texanischen Patienten, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen wurden, innerhalb von 96 Stunden. Dennoch wird diese Praxis bis heute fortgesetzt. Dann kam der routinemäßige Einsatz von Remdesivir, einem gescheiterten Ebola-Medikament mit extremer Toxizität, und die Verweigerung der grundlegenden Ernährung und Flüssigkeitszufuhr für die Patienten. Es gibt zahllose Horrorgeschichten von Menschen, die bei der Einlieferung ins Krankenhaus keine COVID-Symptome aufwiesen, aber auf dieses Todesprotokoll gesetzt wurden, nur weil sie im PCR-Test positiv waren, und die dann an der Behandlung starben. Rechtsanwalt Thomas Renz hat errechnet, dass die Krankenhäuser pro COVID-Patient mindestens 100 000 Dollar zusätzlich verdienen, sofern sie nicht vom Standardbehandlungsprotokoll abweichen, das tödliches Remdesivir und tödliche Beatmung vorsieht und den Einsatz lebensrettender Maßnahmen wie Hydroxychloroquin, Ivermectin, Vitamin D oder anderer Mittel zur wirksamen Behandlung der Infektion ausschließt. Kurz gesagt, auf jeden positiv getesteten Patienten wurde ein hohes Kopfgeld ausgesetzt, und die Krankenhäuser haben durch Über- und Fehlbehandlungen von Patienten Kasse gemacht. Man schätzt, dass 75 bis 80 % aller COVID-Todesfälle hätten verhindert werden können, wenn eine frühzeitige Behandlung mit erfolgreichen Protokollen nicht verteufelt oder ganz verboten worden wäre. COVID (wenn sie eine bedeutende Rolle spielte) traf in erster Linie diejenigen, die dem Tod bereits nahe waren, entweder aufgrund ihres Alters oder ihres schlechten Gesundheitszustands – wie in „The Truth Is Coming Out About COVID Deaths“ beschrieben, lag das durchschnittliche Todesalter bei COVID in Großbritannien im Jahr 2021 bei 82,5 Jahren. Vergleichen Sie das mit der prognostizierten Lebenserwartung im Vereinigten Königreich, die für Männer 79 und für Frauen 82,9 Jahre beträgt.

Alle Spuren der Angst loslassen

Abschließend möchte ich sagen, dass COVID-19 nie so gefährlich war, wie es dargestellt wurde, und dass das Virus im Laufe der Zeit nicht tödlicher geworden ist. Es ist milder geworden. Infektiöser, ja, aber milder, da es sich kaum von einer Erkältung unterscheiden lässt. Wenn Sie also immer noch panische Angst vor COVID haben, ist es an der Zeit, damit aufzuhören. Es ist sicher, aufzuhören. Es war von Anfang an eine inszenierte Krise.

Ich empfehle Ihnen, den Artikel von Dr. Russell Blaylock „COVID Update: What Is the Truth?“ zu lesen, der in der April-Ausgabe 2022 von Surgical Neurology International veröffentlicht wurde. Hier ist ein ausführlicher Auszug aus diesem ausgezeichneten Artikel, in dem er die meisten, wenn nicht sogar alle Grundlagen behandelt:

„Die COVID-19-Pandemie ist eine der am stärksten manipulierten Infektionskrankheiten in der Geschichte. Sie ist gekennzeichnet durch offizielle Lügen ohne Ende, angeführt von der Regierungsbürokratie, medizinischen Verbänden, medizinischen Gremien, den Medien und internationalen Agenturen. Wir haben eine lange Liste beispielloser Eingriffe in die medizinische Praxis erlebt, darunter Angriffe auf medizinische Experten, die Zerstörung medizinischer Karrieren von Ärzten, die sich weigern, an der Tötung ihrer Patienten mitzuwirken, und eine massive Reglementierung des Gesundheitswesens, angeführt von unqualifizierten Personen mit enormem Reichtum, Macht und Einfluss … Weder Anthony Fauci, noch die CDC, noch die WHO, noch irgendeine medizinische Regierungseinrichtung haben jemals eine andere Frühbehandlung als Tylenol, Flüssigkeitszufuhr und den Ruf eines Krankenwagens bei Atemnot angeboten. Dies ist beispiellos in der gesamten Geschichte der medizinischen Versorgung, da eine frühzeitige Behandlung von Infektionen entscheidend ist, um Leben zu retten und schwere Komplikationen zu verhindern. Nicht nur, dass diese medizinischen Organisationen und ihre Schoßhündchen auf Bundesebene nicht einmal eine frühzeitige Behandlung vorgeschlagen haben, sie haben jeden, der versucht hat, eine solche Behandlung einzuleiten, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Waffen angegriffen – Verlust der Zulassung, Entzug der Krankenhausprivilegien, Beschämung, Zerstörung des Rufs und sogar Verhaftung … Noch nie in der Geschichte der amerikanischen Medizin haben Krankenhausverwaltungen ihren Ärzten vorgeschrieben, wie sie Medizin zu praktizieren haben und welche Medikamente sie verwenden dürfen. Die CDC ist nicht befugt, Krankenhäusern oder Ärzten Vorschriften über medizinische Behandlungen zu machen. Dennoch haben sich die meisten Ärzte ohne den geringsten Widerstand daran gehalten … Es sollte eine Schande für die Ärzteschaft sein, dass so viele Ärzte die tödlichen Protokolle gedankenlos befolgt haben.“

Viel Geld für die Krankenhäuser

Blaylock fährt fort, die einzigen rationalen Gründe dafür anzusprechen, warum Krankenhäuser eindeutig tödlichen Protokollen folgten, die von oben herab von medizinisch ungebildeten Bürokraten weitergegeben wurden:

„Der Federal Care Act förderte diese menschliche Katastrophe, indem er allen US-Krankenhäusern bis zu 39.000 Dollar für jeden Intensivpatienten bot, den sie an ein Beatmungsgerät anschlossen, obwohl schon früh klar war, dass die Beatmungsgeräte eine der Haupttodesursachen waren … Darüber hinaus erhielten die Krankenhäuser 12.000 Dollar für jeden Patienten, der auf die Intensivstation eingeliefert wurde – was meiner Meinung nach und auch nach Ansicht anderer erklärt, warum alle föderalen medizinischen Bürokratien (CDC, FDA, NIAID, NIH usw.) alles in ihrer Macht Stehende taten, um lebensrettende Frühbehandlungen zu verhindern. Patienten so weit verfallen zu lassen, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten, bedeutete viel Geld für alle Krankenhäuser … Es wurde festgestellt, dass diese Krankenhausriesen Milliarden an COVID-Bundesbeihilfen verwenden, um diese finanziell gefährdeten Krankenhäuser zu erwerben, wodurch die Macht der Unternehmensmedizin über die Unabhängigkeit der Ärzte weiter zunimmt … Man darf auch nicht vergessen, dass dieses Ereignis nie die Kriterien für eine Pandemie erfüllte. Die Weltgesundheitsorganisation änderte die Kriterien, um es zu einer Pandemie zu machen … Die drakonischen Maßnahmen, die zur Eindämmung dieser erfundenen „Pandemie“ eingeführt wurden, haben sich nie als erfolgreich erwiesen, wie z. B. die Maskierung der Öffentlichkeit, Abriegelungen und soziale Distanzierung. Eine Reihe sorgfältig durchgeführter Studien während früherer Grippesaisonen hat gezeigt, dass Masken, gleich welcher Art, die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung nie verhindert haben …“

Der Faktencheck-Betrug

Blaylock geht auch darauf ein, wie die Wahrheit unterdrückt wurde, während die Unwahrheit in diesen COVID-Jahren florierte:

„Die Erfinder dieser Pandemie rechneten mit einer Gegenreaktion der Öffentlichkeit und damit, dass wichtige und peinliche Fragen gestellt werden würden. Um dies zu verhindern, haben die Kontrolleure die Medien mit einer Reihe von Taktiken gefüttert, eine der am häufigsten verwendeten war und ist der ‚Faktencheck‘-Betrug … Wenn Quellen genannt werden, handelt es sich in der Regel um die korrupte CDC, die WHO oder Anthony Fauci oder einfach um deren Meinung. Hier ist eine Liste von Dingen, die als „Mythen“ und „Fehlinformationen“ bezeichnet wurden und sich später als wahr herausstellten.“

Die asymptomatischen Geimpften verbreiten das Virus genauso wie die ungeimpften symptomatischen Infizierten.

Die Impfstoffe bieten keinen ausreichenden Schutz gegen neue Varianten wie Delta und Omicron.

Die natürliche Immunität ist der Impfstoffimmunität weit überlegen und hält höchstwahrscheinlich lebenslang an.

Die Immunität gegen den Impfstoff lässt nicht nur nach einigen Monaten nach, sondern alle Immunzellen werden für längere Zeit geschädigt, wodurch die Geimpften einem hohen Risiko für alle Infektionen und Krebs ausgesetzt sind.

COVID-Impfstoffe können eine signifikante Häufigkeit von Blutgerinnseln und anderen schweren Nebenwirkungen verursachen.

Die Befürworter des Impfstoffs werden zahlreiche Auffrischungen fordern, sobald eine neue Variante auftritt.

Fauci wird auf der COVID-Impfung für Kleinkinder und sogar Babys bestehen.

Impfpässe werden benötigt, um ein Unternehmen zu betreten, ein Flugzeug zu besteigen und öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Es wird Internierungslager für die Ungeimpften geben (wie in Australien, Österreich und Kanada).

Wer nicht geimpft ist, dem wird eine Einstellung verweigert.

Es gibt geheime Absprachen zwischen der Regierung, elitären Institutionen und Impfstoffherstellern.

Viele Krankenhäuser standen während der Pandemie entweder leer oder waren nur schwach belegt.

Das Spike-Protein aus dem Impfstoff gelangt in den Zellkern und verändert die DNA-Reparaturfunktion der Zelle.

Hunderttausende wurden durch die Impfstoffe getötet und noch viel mehr wurden dauerhaft geschädigt.

Eine frühzeitige Behandlung hätte das Leben der meisten … Verstorbenen retten können.

Die durch den Impfstoff hervorgerufene Myokarditis (die anfänglich abgelehnt wurde) ist ein erhebliches Problem, das innerhalb kurzer Zeit abklingt.

Spezielle tödliche Lose (Chargen) dieser Impfstoffe werden mit der Masse anderer COVID-19-Impfstoffe vermischt.“

Blaylock fährt fort, die Gefahren der COVID-Impfung, die Beweise für „heiße Partien“, den beispiellosen Mangel an Autopsien, die bei Menschen durchgeführt werden, die kurz nach der Impfung sterben, die betrügerischen Studienpraktiken von Pfizer, die schändliche Verunglimpfung nützlicher Medikamente, die sogar so weit geht, dass Studien gefälscht werden, um sie tödlich aussehen zu lassen, die Gefahren der COVID-Impfung während der Schwangerschaft, die in die Höhe schießende Übersterblichkeit nach der Impfung und vieles mehr.

Der Artikel ist ziemlich lang, aber es lohnt sich, ihn durchzulesen, um einen Überblick darüber zu bekommen, wo wir stehen – und wo wir hinwollen.

