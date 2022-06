KI-Experte sagt, dass Eltern innerhalb von 50 Jahren „digitale Babys“ im Metaverse realen Babys vorziehen werden

Im Namen der Rettung des Planeten.

Eine Expertin für künstliche Intelligenz sagt, dass sich Eltern in 50 Jahren aus Sorge um die Umwelt und die Überbevölkerung dafür entscheiden werden, „digitale Nachkommen“ zu haben, die nur im Metaverse existieren.

Die Vorhersage stammt von Catriona Campbell, die als „eine der führenden britischen Autoritäten auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz“ bezeichnet wird.

Campbell zufolge werden sich Eltern aus denselben Gründen, aus denen sie sich schon jetzt gegen echte Babys entscheiden, für digitale Babys entscheiden. Eine aktualisierte Version des japanischen Tamagotchi, eines digitalen Haustierspielzeugs, und das aus „Sorge um die Umwelt, Überbevölkerung und die steigenden Kosten für die Erziehung eines Kindes“.

„Campbell sagt voraus, dass sie innerhalb eines halben Jahrhunderts alltäglich und von der Gesellschaft akzeptiert sein werden“, berichtet die linksgerichtete Zeitung The Guardian.

Der KI-Experte sagt, dass die Cyberspace-Babys irgendwann nicht mehr von echten Kindern zu unterscheiden sein werden und dass Eltern sie, wenn sie von ihnen gelangweilt sind, einfach kündigen können, so wie sie ein monatliches Netflix-Abonnement kündigen würden.

„Campbell sagt, dass virtuelle Kinder so aussehen werden wie man selbst, und man wird mit ihnen spielen und sie knuddeln können. Wenn sie älter werden, werden sie in der Lage sein, emotionale Reaktionen zu simulieren und zu sprechen“, berichtet die Zeitung.

