Liebe Leser, mein Computer-Nerd-Freund war in der Lage, diesen Artikel wiederherzustellen, nachdem mein Laptop ihn irgendwo versteckt hatte. Wenn ich glauben würde, dass KI empfindungsfähig ist, würde ich schlussfolgern, dass Apples KI in dem Artikel eine Bedrohung gesehen und ihn versenkt hat. Es ist eine interessante Geschichte über die Zerbrechlichkeit der digitalen Revolution, aber ich bin mir unsicher, ob ich sie erfolgreich erzählen kann.

Wegen seiner Bedeutung ist dieser Artikel mein einziges Angebot für heute, um Sie nicht mit anderen Gedanken abzulenken.

KI ist eine Bedrohung für die gesamte Menschheit

Paul Craig Roberts

Die Vorteile der KI wurden überschätzt und ihre Kosten unterschätzt. Ich las kürzlich von einem großen Projekt, das der KI anvertraut wurde und bei dem mehrere Unternehmen beteiligt waren, das so katastrophal scheiterte, dass hochbezahlte menschliche Experten hinzugezogen werden mussten, um die Situation zu korrigieren. Insgesamt kostete das Projekt mehr als die versprochenen KI-Einsparungen.

KI hat viele Kosten, die einfach ignoriert wurden. Es gibt menschliche Kosten. Wie Arbeitslosigkeit und Isolation. Menschen lernen Datenquellen, ihre Probleme oder wie man sie verwendet, nicht mehr kennen. Sie müssen keine Grammatik kennen oder wissen, wie man schreibt, und so weiter. Dann gibt es wirtschaftliche Kosten. Es wird viel Strom benötigt. Viele Rechenzentren werden gebaut oder überbaut, und Menschen, die in ihrer Nähe leben, erleben eine Verdoppelung und Verdreifachung ihrer Stromrechnungen, weil die Nachfrage das Angebot überholt hat. Das Geld, das für den Bau der Rechenzentren benötigt wird, zieht Geld von anderen Investitionen ab. Jack Gamble vermutet, dass die damit verbundene Finanzierung betrügerisch ist und dass Nvidia und andere große Rückgänge ihrer Aktienkurse erleben könnten. https://www.youtube.com/watch?v=xuPL0H-xNNc

Vielleicht sind die größten Kosten der KI der Niedergang der Bildung und die Kontrolle über die Wahrheit, die sie demjenigen gibt, der die Datenbank kontrolliert. Studenten, deren Arbeiten von KI geschrieben werden, müssen niemals Bücher lesen und die Informationen so weit aufnehmen, dass sie eine Arbeit schreiben könnten. Sie müssen keine Grammatik oder Rechtschreibung kennen, da KI dies für sie übernimmt. Schon jetzt müssen Schulkinder das Einmaleins nicht mehr lernen, weil sie Computer haben, und sie müssen keine Schreibschrift mehr lernen, weil sie Tastaturen oder Sprachbefehle verwenden. Sie brauchen kein Wissen und keine Fähigkeit zu denken, weil sie die KI fragen können.

Der Hauptvorteil von KI ist die Geschwindigkeit, mit der sie Datenbanken durchsuchen und Fragen basierend auf dem Inhalt der Datenbank beantworten kann. Beachten Sie, dass die Ergebnisse der KI von der Datenbank abhängen. Wenn die Datenbank voreingenommen, falsch oder konstruiert ist, um eine bestimmte Erzählung zu unterstützen, werden die Ergebnisse der KI voreingenommen, falsch oder unterstützend gegenüber der Erzählung sein, die die Daten präsentiert.

Wenn die Datenbank aus US-amerikanischen und europäischen Medien besteht, stellen Sie sich die falschen Antworten zu Anfragen über den Konflikt in der Ukraine, 9/11, Saddam Hussein, Gaddafi, Gaza, Iran, China, die US-Präsidentschaftswahl 2020, Covid und so weiter vor. Da viele Menschen glauben, KI sei intelligenter als Menschen, schreiben sie der KI Wahrheit zu. Damit kontrolliert jeder, der die Datenbank kontrolliert, was Menschen für wahr halten. Das sollte deutlich machen, dass KI das perfekte Werkzeug für Tyrannei ist, die auf der Kontrolle von Information basiert. Aus diesem Grund allein hätte KI niemals entwickelt werden dürfen. Menschen sollten verstehen, dass Freiheit von objektiver Wahrheit abhängt, und sie hätten KI versenken und niemals entwickeln sollen.

Dr. Russell Blaylock erklärt, wie KI dazu führen wird, dass die Kontrolle über die Medizin fest in die Hände der Pharmaindustrie gelegt wird – mit der Folge, dass Ärzte und Tierärzte den Profiten der Pharmaindustrie dienen und nicht der menschlichen oder tierischen Gesundheit. Medizinische Protokolle liegen im Wesentlichen bereits in den Händen der Pharmaindustrie, da es ihr gelungen ist, ihre Regulierungsbehörde, die Bundesbehörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA), zu vereinnahmen und damit die CDC und die NIH. Die Drehtür zwischen der Pharmaindustrie und ihrer Aufsichtsbehörde ist notorisch, und nichts wurde dagegen unternommen. Präsident Trump ernannte Robert F. Kennedy zum Gesundheitsminister, und ihm berichten die Gesundheitsbehörden. Minister Kennedy hatte einige Erfolge darin, Wissenschaft an die Stelle von Big Pharmas Profiten zu setzen, wurde jedoch weitgehend vom US-Kongress blockiert, der die Wahlkampfspenden von Big Pharma höher bewertet als die Gesundheit der Öffentlichkeit. Auch die Medien unterstützen die Narrative der Pharmaindustrie wegen der großen Werbeeinnahmen der Pharmaunternehmen.

Die Zuschüsse von Big Pharma an medizinische Fakultäten und medizinische Forscher geben der Pharmaindustrie Einfluss auf den Lehrplan der medizinischen Ausbildung und auf Artikel, die in medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Die Herausgeber der beiden renommiertesten medizinischen Zeitschriften – dem New England Journal of Medicine und der britischen Zeitschrift The Lancet – sagten beide, dass 70 % der veröffentlichten Artikel von Big Pharma finanziert werden.

Es sollte also keinerlei Schwierigkeiten bereiten zu verstehen, wie die medizinische Datenbank für die KI aussehen wird. Diese voreingenommene Datenbank wird durch die Verringerung der privaten medizinischen Praxis und den Aufstieg von Ärzten als Angestellte, nicht unabhängige Entscheidungsträger, in Gesundheitsorganisationen (HMOs) weiter verfestigt. HMOs eliminieren die Urteile von Ärzten und ersetzen sie durch „medizinische Protokolle“. Ärzte sind gezwungen, diese Protokolle zu befolgen, selbst wenn sie falsch sind oder sogar tödlich für Patienten. Während der inszenierten „Covid-Pandemie“ verlangte das medizinische Protokoll den Tod von Patienten durch Beatmungsgeräte und Remdesivir, da die Todesfälle die Einnahmen der Krankenhäuser maximierten, während bekannte sichere Heilmittel wie Ivermectin und Hydroxychloroquin durch das medizinische Protokoll verboten wurden. Apotheken wurden angewiesen, lebensrettende Rezepte unabhängiger Ärzte nicht auszufüllen, die für das Retten von Leben verfolgt und ihrer medizinischen Zulassung beraubt wurden.

All dies geschah, bevor KI medizinische Protokolle erstellt, indem sie die von Big-Pharma-gekauften und -bezahlten Daten durchsucht, die von Big Pharmas Forschern bereitgestellt werden. Big Pharma setzte mithilfe der Regulierungsbehörden und Medien, die sie kontrolliert, Covid-Impfstoffe und Masken durch, von denen sie wussten, dass sie gefährlich waren, sowie Lockdowns und Abstandhalten, die unlogisch und unbegründet waren. Unabhängige medizinische Forschung hat schlüssig bewiesen, dass der Covid-Impfstoff viel mehr Menschen tötete als das Covid-Virus, das sich als ein künstlich hergestelltes Virus herausstellte. Unabhängige Forschung hat auch bewiesen, dass Lockdowns und Masken wirtschaftlich, sozial und medizinisch schädlich waren. Dennoch wurde die Bevölkerung zu diesem schädlichen Protokoll gezwungen.

Dr. Blaylock warnt:

„KI funktioniert rein nach Protokollen, und medizinische Protokolle werden zunehmen. In naher Zukunft wird die gesamte Medizin Protokollen folgen.

Dies wird im Wesentlichen die Notwendigkeit vieler medizinischer Fachrichtungen eliminieren, die durch billigere Arbeiter ersetzt werden, die die vorgeschriebenen Protokolle befolgen. Es wird keine Notwendigkeit für ihre Ausbildung in Praktika oder Facharztausbildungen geben. Praktiker werden einfach den Protokollen folgen, die alle Untersuchungen und alle genehmigten Behandlungen festlegen – genau wie wir es während der ‚Pandemie‘ gesehen haben.

Diese Protokolle werden von KI erstellt, die uns gesagt wird, intelligenter sei als jeder Mensch.“

Aber, sagt Blaylock, gibt es ein Problem, das Menschen und die meisten Ärzte nicht erkennen. KI kann nicht unterscheiden zwischen Artikeln, die auf legitimer Forschung unabhängiger Wissenschaftler basieren, und Artikeln, die durch Zuschüsse der Pharmaindustrie geschrieben wurden, um Pharmaprodukte zu legitimieren. Blaylock nennt solche gekauften Artikel „ghostwritten“.

„Im Grunde ist ein ghostwritten-Artikel einer, der von Pharmaunternehmen bezahlt wurde. Es ist gefälschte Forschung, die in angesehenen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wird, um Ärzte dazu zu bringen, das besprochene Medikament zu verschreiben.

Wie bereits erwähnt, kann KI nicht zwischen einem legitimen medizinischen Artikel und einem von einem Pharmaunternehmen erzeugten unterscheiden. Daher wird KI die gefälschten Informationen [derzeit 70 % der Gesamtheit] von Pharmaunternehmen verwenden, um medizinische Protokolle zu erstellen.

Schon jetzt wissen die meisten Ärzte nicht, ob sie einen ghostwritten-Artikel lesen und glauben oder eine legitime Forschungsarbeit.

Diese Artikel werden in renommierten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht, um Ärzte zu täuschen. Diese Praxis ist bereits zu einem großen Problem in der medizinischen Veröffentlichung geworden. Die Nutzung von KI wird es noch schlimmer machen.

Sobald KI diese Protokolle aus ghostwritten-Artikeln erstellt, sind die Verkäufe für die Pharmaunternehmen gesichert. Tausende wurden bereits geschädigt – und sind sogar gestorben – wegen von der FDA zugelassener Medikamente. Mit der Verwendung dieser Protokolle wird das Problem noch viel schlimmer werden.

Die CDC-Protokolle während der Pandemie waren erst der Anfang. In Zukunft werden sie als Norm akzeptiert werden.“

Blaylocks Warnung wird ignoriert werden, wie wahrheitsgemäße Warnungen es immer werden.

Ich glaube, dass die Technologie uns in ein dunkles Zeitalter führt. Die Datenbanken für KI werden von den Geldinteressen kontrolliert werden. Gleichzeitig zerstört KI gebildete Menschen, einschließlich Ärzte, weil die Abhängigkeit von KI bedeutet, dass es sinnlos ist, gebildet zu sein. Menschen müssen nicht einmal mehr eine Tastatur benutzen können. Wenn man sprechen kann, kann KI die benötigten Informationen liefern, was bedeutet, dass man mit den Interessen ausgerichtet ist, die die Daten bereitstellen.

Die westliche Idee des Fortschritts führt zu gedankenloser Akzeptanz neuer Entwicklungen, einfach ein weiterer Schritt nach vorn. Auf diese Weise werden gefährliche Technologien in der menschlichen Gesellschaft institutionalisiert. Dies ist bereits mit dem Aufkommen von Atomwaffen geschehen, die wir bisher überlebt haben. Jetzt wird die gefährliche Technologie, die durch die digitale Revolution gebracht wurde, institutionalisiert. Dies ist eine Technologie, die Menschen weiter atomisiert und isoliert und sie irrelevant und vollständig kontrollierbar macht. Menschen sind so irrelevant, dass es keinen Zweck mehr hat, sie zu bilden.

Als im Rahmen der Globalisierung die Auslagerung amerikanischer Industriearbeitsplätze stattfand, logen die von globalen Interessen bezahlten Ökonomen. Sie sagten, wir würden besser dran sein ohne die „schmutzigen Fingernagel“-Fertigungsjobs, die durch High-Tech-Jobs mit sauberen Händen ersetzt würden. Solche Jobs tauchten für die Arbeiterklasse nie auf, deren Löhne stattdessen in Boni für Führungskräfte umgeleitet wurden.

Dieses Mal werden keinerlei Behauptungen darüber aufgestellt, wie viele neue und bessere Jobs geschaffen werden sollen, etwa in der Softwareentwicklung oder in medizinischen Fachbereichen. Die meisten scheinen zu verstehen, dass beschäftigte Menschen sehr selten werden. Was passiert mit dem Rest?

Vielleicht bestanden Covid und der „Impfstoff“ tatsächlich aus einem Versuch, uns zu töten, da KI die Nachfrage nach menschlicher Arbeit, sowohl geistiger als auch körperlicher, stark reduziert. Elon Musk sagt, dass die digitale Revolution den Kommunismus nach sich zieht. Die Produktionsmittel müssen sozialisiert werden, um ein universelles Einkommen zu ermöglichen, das die USA bereits für ein Achtel ihrer Bevölkerung durch SNAP bieten. Die Alternative ist die massenhafte Vernichtung menschlichen Lebens.