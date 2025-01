KI Recht und Ordnung

Todd Hayen

Künstliche Intelligenz, KI, ist derzeit der Renner. Man kann sich ihr einfach nicht entziehen. KI-Kunst, KI-Musik, KI-Schrift. Sie ist überall. Und vergessen wir nicht die Roboter, Terminatoren und Sexpuppen, die dir süße Dinge ins Ohr flüstern können. Wie reizvoll die Welt doch geworden ist! Und das alles nur zum Spaß und zur Unterhaltung, nicht wahr? Ja, genau.

Natürlich ist das, was man uns, den einfachen Leuten, erzählt und vorsetzt, zunächst einmal Spaß und Unterhaltung. Smartphones, mit denen wir Spiele spielen und alle möglichen lustigen Dinge erledigen können, ChatGPT, das unsere Hausaufgaben für uns schreibt, und automatische Autos, die uns nach dem Einkaufen oder Essen abholen, um nur drei der unzähligen Möglichkeiten zu nennen, wie Robotik und KI in unser Leben kommen. Allerdings ist noch nichts dabei, was auch nur annähernd mit dem Terminator-Roboter vergleichbar wäre. Solche Typen gibt es nur in Filmen. Ja, richtig.

Wir sind uns der Tausenden Dinge, an denen KI in unserem Alltag beteiligt ist, nicht so bewusst. Roboter bauen schon seit geraumer Zeit unsere Autos und dergleichen. Obwohl wir über diese Dinge Bescheid wissen, sind wir uns der Art und Weise, in der sie die Welt erobern, nicht vollständig bewusst. Wir ahnen es, aber es wird uns erst jetzt bewusst.

Und wenn wir auf Elon Musk und seinesgleichen hören, sind wir hinreichend gewarnt.

KI ist nicht nur ein Computerprogramm oder eine Metallvorrichtung, die auf Stoßstangen geschweißt wird, sie ist heutzutage viel mehr als das. Ihre derzeitige Brillanz besteht darin, dass sie uns überlisten kann – offensichtlich kann sie tatsächlich „denken“. Es hat einen „eigenen Kopf“ und ist darauf ausgelegt, den Menschen irrelevant zu machen, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern überall.

Sicher, sicher, sicher, man sagt uns, dass das nicht der Fall ist – dass es nicht so schlimm ist. Man sagt uns, dass KI ein Werkzeug ist, etwas, von dem wir alle profitieren können. Das Zuckerbrot wird mit all seinen Wundern und seiner Brillanz in Aussicht gestellt. Ich bin sicher, dass die Peitsche genauso wunderbar und brillant sein wird – und letztlich tödlich

Es kann sein, dass wir nicht an einen Punkt gelangen, an dem Roboter tatsächlich die Herrschaft übernehmen, um alle „fehlerhaften und nutzlosen“ Menschen zu vernichten. Das ist ein gängiges Science-Fiction-Thema. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen muss (aber es kann sein).

Ich glaube, dass es dazu kommen wird, und zwar recht bald, nämlich zum Tod der Menschheit. Der große Wurf wird die Beseitigung dessen sein, was uns menschlich macht, und höchstwahrscheinlich werden es nur wenige von uns überhaupt bemerken. Diejenigen, die es bemerken, werden in den Untergrund gehen (vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, wie in The Matrix oder Robocop). Und dann fängt der ganze menschliche Unsinn wieder von vorn an. Nun, vielleicht wird das zweite Mal (oder das dritte? oder vierte?) kein „Unsinn“ sein – hoffen wir, dass wir aus unseren Fehlern lernen.

Das meiste, dessen wir uns als Verbraucher bewusst sind, ist der spaßige und unterhaltsame Teil der KI oder der langweilige und „egal“-Bereich, der die Arbeitsplätze der Arbeiter übernimmt. Was ist mit KI und Robotik, die in Bereichen auftauchen, die nicht „Spaß und Unterhaltung“ sind? Wie steht es mit der Strafverfolgung und dem Militär? Es ist klar, dass sie auch dort ihren Einzug hält. Und wenn sie hier ihren Zenit erreicht hat, wird es nicht schön werden.

Ich denke, jeder kennt den Roboterhund, der von der Polizei entwickelt wird. Dieser Roboter ist derzeit mit eher harmlosen Aufgaben betraut – Patrouillen in Parks, Bombenentschärfung, Überwachung und Aufklärung. Es gibt jedoch Pläne, sie zu bewaffnen und sie für mehr Situationen einzusetzen, in denen sie „auf die Pfoten“ kommen. Die Polizei setzt auch andere Roboter für verschiedene Aufgaben ein, z. B. für die Überwachung aus der Luft, für Verhandlungen in Geiselsituationen und sogar für die Ausstellung von Strafzetteln.

Um auf die Bewaffnung von Police Fido zurückzukommen, wurden bereits einige Robo-Hunde mit Tränengas, Tasern und Netzen eingesetzt. Ein spezieller chinesischer Polizeihund (nun ja, nicht wirklich ein „Hund“) rollt derzeit durch die Straßen von Wenzhou in der Provinz Zhejiang. Dieses Ding wird sogar zur Verfolgung von Verdächtigen eingesetzt und erreicht dabei eine Geschwindigkeit von ca. 35 km/h. Bei Weitem nicht so niedlich wie ein Hund, aber anscheinend genauso effektiv, wenn nicht sogar noch effektiver.

Im Bereich der Strafverfolgung und -verteidigung habe ich gerade von einem Anwalt in British Columbia gelesen, der wegen der Verwendung von ChatGPT zur Generierung „erfundener“ Gerichtsfälle auf den Teppich geholt wurde. Sie haben diese falschen Informationen offenbar vor Gericht in einem hochkarätigen Familienstreit verwendet. Die Anwältin behauptete, sie habe nicht absichtlich versucht zu täuschen, wurde aber dennoch für haftbar erklärt.

Auch wenn der Einsatz von KI in Gerichtsverfahren bisher nicht gängig ist, sehe ich die Zeichen der Zeit ziemlich deutlich. Der Einsatz von Robotern in der Strafverfolgung ist eine Selbstverständlichkeit, aber der Einsatz von Robotern oder anderen Formen von KI in Gerichtsverfahren steckt noch in den Kinderschuhen. Aber merken Sie sich meine Worte, sie werden entwickelt werden, um alles zu tun, was ein Mensch derzeit tut.

Wer würde sich nicht einen mit KI ausgestatteten Roboteranwalt wünschen, der jeden bekannten Präzedenzfall in seiner Programmierung hat und in der Lage ist, in seiner Argumentation unpersönliche Logik anzuwenden? Eine Jury aus Robotern ist ebenfalls eine Selbstverständlichkeit – es geht um die unparteiische Beurteilung der vorgelegten Fakten. Oh, hoppla! Was für eine Zeit, die wir bald erleben werden! Die meisten Kriminellen werden nicht einmal mehr vor Gericht kommen; sie werden von Rover auf offener Straße niedergemäht, während sie das Verbrechen begehen – ein Prozess ist angesichts der rechtschaffenen Genauigkeit und des Computerverständnisses von Robocops nicht mehr nötig.

Das Militär ist es nicht einmal wert, darüber zu streiten.

Sie sind dazu da, den Feind zu töten, und wenn sie das auf eine Weise machen können, ohne zu viele Opfer auf der „guten“ Seite zu verursachen, dann – was soll’s – sollen sie’s tun. Militärische Konflikte haben bereits alle ethischen Erwägungen verloren (wie kann das Töten von Menschen jemals ethisch sein?) mit der Drohnenkriegsführung – in Maryland zu sitzen und Knöpfe zu drücken, um Menschen in Pakistan (oder an einem anderen Ort) zu töten – warum also nicht Roboter und andere ferngesteuerte Geräte im Feld haben, die den Völkermord für uns erledigen?

Mache ich zu viel aus der Sache? Ich meine, Kriminelle sind Kriminelle, nicht wahr? Sollten sie nicht auf möglichst effiziente und sichere Weise festgenommen werden? (Sicher für menschliche Polizeibeamte.) Die Aufgabe des Militärs ist es, den Feind zu töten, vor allem, damit der Feind uns nicht tötet. Ist nicht jede Möglichkeit, dies effektiv und effizient zu tun, von Vorteil?

Das glaube ich nicht. Die Militarisierung der Polizei führt in jeder Situation zu schlimmen Dingen. Sehen Sie sich das einmal historisch an. Eine militarisierte Polizei mindert in der Regel nicht die Kriminalität, sondern erleichtert die Überwachung und Kontrolle gewöhnlicher, unschuldiger Bürger. Polizeikräfte sind Instrumente der Machthaber, im Allgemeinen der lokalen und föderalen Regierungen. Wenn wir ihnen vertrauen können, dann können wir auch darauf vertrauen, dass die Polizei das tut, was sie tut – für uns, ihre Arbeitgeber. Aber seit wann können wir Regierungen vertrauen? Das konnten wir noch nie, und das sollten wir auch nicht. Wenn sie zu viel Macht bekommen, wird diese Macht letztlich gegen uns verwendet. Das sehen wir heute auf der ganzen Welt deutlich.

Robofido ist keine gute Idee. Ebenso wenig ist es eine gute Idee, wenn KI und Robotik zu einem integralen Bestandteil der Polizeiarbeit oder der Durchsetzung des Gesetzes werden. KI und Robotik haben keinen Platz im Gerichtssystem, wo über Schuld oder Unschuld entschieden wird.

Wir sind zwar noch weit davon entfernt, dass sich die KI in der Justiz durchsetzt, aber ihre Anfänge sind da, und wir müssen ihre Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.

Die KI, so wie wir sie heute einsetzen, ist eine Geißel. Wie wir damit effektiv und ethisch umgehen werden, weiß ich nicht. Aber wir müssen uns damit befassen, bevor es zu spät ist. So klischeehaft das auch klingen mag, wir dürfen das nicht an uns vorbeiziehen lassen, ohne ernsthaft zu handeln.