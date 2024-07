“KI-Systeme manipulieren Gedanken und Gefühle – Grundrechte bedroht”

Von Mojmir Babacek

Sollte direkt verboten werden. Offener Brief an das Europäische Parlament

[Wir wiederholen diesen Artikel von Mojmir Babacek, der erstmals im Januar 2024 von GR veröffentlicht wurde.]

Am 9. Dezember 2023 veröffentlichte das Europäische Parlament eine Pressemitteilung, in der es erklärte, es habe eine politische Einigung mit dem Rat der Europäischen Union “über einen Gesetzentwurf erzielt, um sicherzustellen, dass KI in Europa sicher ist und die Grundrechte und die Demokratie respektiert”. Der künftige Gesetzentwurf soll “KI-Systeme, die menschliches Verhalten manipulieren, um dessen freien Willen zu umgehen” verbieten.

Laut Pressemitteilung haben sich die Abgeordneten auch auf “klare Verpflichtungen” in Bezug auf “KI-Systeme, die zur Beeinflussung des Wahlergebnisses und des Wählerverhaltens eingesetzt werden”, “geeinigt” (siehe hier). Niemand und nirgendwo wurde auf diese Fragen näher eingegangen. In einer Antwort auf die Petition mehrerer Vertreter und Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen aus aller Welt zitierte der Vorsitzende des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments, Dolors Montserrat, das vorbereitende Dokument des EP, in dem es heißt:

“Das Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme oder die Verwendung bestimmter KI-Systeme mit dem Ziel oder der Wirkung einer wesentlichen Beeinflussung des menschlichen Verhaltens, wodurch physische oder psychische Schäden entstehen können, sollte verboten werden. Diese Einschränkung sollte so verstanden werden, dass sie Neurotechnologien einschließt, die von KI-Systemen unterstützt werden, die zur Überwachung, Nutzung oder Beeinflussung neuronaler Daten eingesetzt werden, die über Gehirn-Computer-Schnittstellen erfasst werden, sofern sie das Verhalten einer natürlichen Person in einer Weise wesentlich verzerren, die dieser Person oder einer anderen Person erheblichen Schaden zufügt oder zufügen kann.”

In diesen Aussagen wird die Möglichkeit einer massenhaften Manipulation des menschlichen Nervensystems (Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen, Funktionieren innerer Organe oder sogar der Tod von Menschen) aus der Ferne angesprochen und gleichzeitig verschleiert. Es liegt auf der Hand, dass KI-Systeme nur dann zur Beeinflussung des Wahlergebnisses und des Wählerverhaltens eingesetzt werden können, wenn die Gehirne von Menschen massenhaft aus der Ferne gesteuert werden, indem sie sich die politische Meinung der Wähler bilden und sie dazu zwingen, für bestimmte Parteien oder Personen zu stimmen.

Zu diesem Thema antworteten 11 Menschenrechtsorganisationen auf Dolors Montserrat:

“Wir sind sehr besorgt über Ihre Antwort auf die Petition Nr. 0716/2023. Nach dem Studium der Informationen über die Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten der EU über die Gesetzgebung im Bereich der künstlichen Intelligenz (siehe dies und dies), sehen wir nicht die aufrichtige Absicht, die Manipulation des menschlichen Denkens, der Emotionen usw. durch staatliche Stellen mit Hilfe von gepulsten Mikrowellen, extra langen elektromagnetischen Wellen oder anderen noch nicht veröffentlichten Energien zu verhindern. Das bedeutet, dass bisher keine Maßnahmen ergriffen wurden, um die Entwicklung der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu totalitären Regimen zu verhindern, in denen das Denken der Bürger von den Regierungen mit Hilfe dieser Strahlungen und künstlicher Intelligenz kontrolliert wird. Um eine solche Situation zu verhindern, müssten die Regierungen die Technologien zur Fernsteuerung des menschlichen Nervensystems freigeben und Agenturen schaffen, die objektiv in der Lage und rechtlich verpflichtet sind, den Missbrauch von Menschenrechten und Demokratie durch KI-Technologien aufzudecken. Wenn die Regierungen diese Technologien geheim halten, halten sie sich die Möglichkeit offen, den Verstand ihrer Bürger zu manipulieren, wann immer sie es für richtig halten. Der Besitz dieser Werkzeuge entbindet sie von der Verantwortung gegenüber ihren Bürgern in Fällen, in denen es zu Katastrophen kommen kann, weil sie Gefahren im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Zivilisation vernachlässigt haben.“

Die wissenschaftlichen Beweise dafür, dass zumindest gepulste Mikrowellen (einschließlich der Übertragungen von Mobiltelefonsystemen) und extra lange elektromagnetische Wellen dazu verwendet werden können, menschliche Gedanken, Emotionen, Wahrnehmungen zu kontrollieren, Schmerzen usw. aus der Ferne zu verursachen, finden Sie hier.

Der Vorschlag für eine Rechtsvorschrift, die die Anforderungen an das politische System zur Wahrung der Menschenrechte und Freiheiten der Bürger im elektronischen Zeitalter erfüllt, ist hier zu finden.

Zusammenfassend sind wir der Meinung, dass das KI-Gesetz der EU Rechtsvorschriften enthalten sollte, die es den Regierungen der EU, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendienste und des Militärs, ausdrücklich verbieten, künstliche Intelligenz zur Manipulation menschlicher Gedanken, Emotionen usw. aus der Ferne zu nutzen, indem sie veröffentlichte oder noch nicht veröffentlichte Energien verwenden. Die Rechtsvorschriften sollten auch die Verpflichtung der EU-Regierungen beinhalten, ihre Bürger vor einer solchen Manipulation durch Nicht-EU-Regierungen oder andere Einrichtungen zu schützen.

Es ist eine ernsthafte Überlegung wert, ob in einer nicht allzu fernen Zukunft, in der die Mehrheit der Bürger eines Staates aufgrund des Einsatzes künstlicher Intelligenz arbeitslos oder unterbeschäftigt sein könnte, die Bürger die Möglichkeit haben werden, frei nach ihrer Meinung zu wählen, oder ob die Staatsmacht entscheiden wird, dass sie nicht verantwortungsbewusst genug sind, um bei den Wahlen die richtige Wahl zu treffen, und ihre Entscheidungen stattdessen in ihrem Kopf produzieren wird.

Auf diese Weise hätten sie nicht einmal das Recht, gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu stimmen, der sie ihrer Arbeitsplätze und ihrer Würde beraubt. Nach einer Analyse des Internationalen Währungsfonds wird die Einführung der Künstlichen Intelligenz “fast 40 % aller Arbeitsplätze” weltweit und etwa 60 % in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften betreffen und auf diese Weise “wird die KI wahrscheinlich die allgemeine Ungleichheit verschärfen” (siehe hier).

Kommandant Cornelis van der Klaauw von der Königlichen Niederländischen Marine und Experte für strategische Kommunikation und Informationsoperationen vom NATO Joint Warfare Centre schrieb in einem Artikel in 2023:

“Der Grund, warum kognitive Angriffe von ihren Zielen unbemerkt bleiben, ist, dass kognitive Aktivitäten das Bewusstsein umgehen und direkt auf das Unterbewusstsein einer Person abzielen… die meisten unserer Entscheidungen werden von unserem Unterbewusstsein getroffen… Kognitive Angriffe zielen darauf ab, Emotionen, die in unserem Unterbewusstsein verwurzelt sind, auszunutzen und unser rationales Bewusstsein zu umgehen”.

Sie können die Petition an das Europäische Parlament unterzeichnen, in der die Abgeordneten aufgefordert werden, eine Gesetzgebung zu erarbeiten, die die Demokratie und die Achtung der Menschenrechte in der Europäischen Union auf transparente und unmissverständliche Weise sichert, indem Sie hier klicken. Der Text der Petition ist im Anhang zu finden.

ANHANG

Text der Petition

VERBOT DER FERNSTEUERUNG DES MENSCHLICHEN NERVENSYSTEMS

Eine Initiative von Mojmír Babáček

Wir, die Unterzeichnenden, fordern das Europäische Parlament auf, in die Gesetzgebung zur Künstlichen Intelligenz Folgendes aufzunehmen:

1. Verbot des Einsatzes Künstlicher Intelligenz zur Fernsteuerung und/oder Entschlüsselung der Aktivität des menschlichen Nervensystems mit elektromagnetischen Wellen, gerichteten Energien, Potenzialwellen, nichtlokalen Photonen- oder Elektronenverbindungen oder anderen Energien ohne ausdrückliche Zustimmung.

2. Verbot für alle staatlichen Organisationen in der EU, einschließlich Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendienste, Militär und deren Auftragnehmer, künstliche Intelligenz zur Fernsteuerung und/oder Entschlüsselung der Aktivität des menschlichen Nervensystems von Zivilpersonen mit den oben genannten Mitteln einzusetzen. Die Gesetzgebung sollte auch die Verpflichtung der EU-Regierungen beinhalten, ihre Bürger vor solchen Manipulationen durch Nicht-EU-Regierungen oder andere Einrichtungen zu schützen.

3. Einrichtung von EU-Agenturen, die objektiv in der Lage und rechtlich verpflichtet sind, den Missbrauch von Menschenrechten und Demokratie durch Künstliche Intelligenz, die zur Fernsteuerung und/oder Dekodierung der Aktivität des menschlichen Nervensystems mit den oben genannten Mitteln eingesetzt wird, zu untersuchen und aufzudecken. Die genannten EU-Agenturen sollten unabhängig von den EU-Mitgliedsstaaten agieren und die EU sollte sich zum Ziel setzen, die Organisation der Vereinten Nationen als letzte Instanz einzuschalten, um die Fälle zu entscheiden, in denen Menschen aus der ganzen Welt gegen die Verletzung ihrer Menschenrechte durch diese Neurotechnologien und künstliche Intelligenz klagen werden.

Wir erinnern Sie daran, dass Gabriela Ramos, stellvertretende Generaldirektorin für Sozial- und Humanwissenschaften der UNESCO, am 13. Juli 2023 erklärte: “Wir befinden uns auf dem Weg in eine Welt, in der Algorithmen es uns ermöglichen werden, die mentalen Prozesse der Menschen zu entschlüsseln und die Gehirnmechanismen, die ihren Absichten, Emotionen und Entscheidungen zugrunde liegen, direkt zu manipulieren”.

Auch Kommandeur Cornelis van der Klaauw von der Königlichen Niederländischen Marine und Experte für strategische Kommunikation und Informationsoperationen vom NATO Joint Warfare Centre schrieb in einem Artikel im Jahr 2023:

“Der Grund, warum kognitive Angriffe von ihren Zielen unbemerkt bleiben, ist, dass kognitive Aktivitäten den bewussten Verstand umgehen und direkt auf das Unterbewusstsein einer Person abzielen… die meisten unserer Entscheidungen werden von unserem Unterbewusstsein getroffen… kognitive Angriffe sind keine Science Fiction mehr. Sie finden bereits jetzt statt… Mit Hilfe der neuronalen Nanotechnologie können Roboter in Nanogröße über den Blutkreislauf in die Nähe eines Neurons gebracht werden, so dass es möglich ist, das menschliche Gehirn direkt (d. h. nicht von unseren Sinnen abgefangen) mit einem Computer zu verbinden und dabei künstliche Intelligenz zu nutzen… Die Kriegsführung ist nicht mehr ein rein militärisches Konzept; sie ist viel umfassender und komplexer geworden. In Zukunft wird es in der Kriegsführung nur noch eine Regel geben: Es gibt keine Regeln. Während in anderen Bereichen taktische und operative Siege möglich sind, ist der menschliche Bereich der einzige Bereich, in dem wir einen vollständigen Sieg erringen können.“

Wir hoffen, dass Sie nicht für eine Zukunft stimmen werden, in der Großmächte um die Kontrolle über die Gehirne der Weltbevölkerung kämpfen.

Eine ausführliche Argumentation finden Sie in den folgenden Artikeln.

Die Auswirkungen von gepulsten Mikrowellen und extra niederfrequenten elektromagnetischen Wellen auf die menschlichen Gehirne? Regierungen “klassifizieren” routinemäßig Informationen, die die Manipulation des menschlichen Nervensystems betreffen

Die Würde des Menschen und seine Persönlichkeit: Neurotechnologie und die Manipulation des menschlichen Nervensystems. “Freiheit und Demokratie retten”. Offener Brief an die Europäische Union und Regierungen in aller Welt.

ORGANISATIONEN