Kingpins der Karibik

Epstein war nicht der erste Kingpin in der Karibik. In der Tat gab es viele vor ihm. Dies ist die verborgene Geschichte der verdeckten Operationen der CIA in der Karibik – von „No Name Key“ über „Norman’s Cay“ bis zu „Disneys Castaway Cay“ und darüber hinaus.

Operation 40

„Operation 40„, ein von der CIA in den 1960er Jahren finanziertes Killerkommando, war eine „gemischte Gruppe von Exilkubanern, italienischen Mafiosi und kantigen Typen des militärischen Geheimdienstes“. Das unter Eisenhower im März 1960 gegründete, unter Vizepräsident Nixon kontrollierte und von George H.W. Bush finanzierte Geheimteam wurde mit der Ermordung von JFK, den CIA-Drogenhandel, Watergate und sogar die Vertuschung von 9/11 in Verbindung gebracht. Dieses Foto wurde 1963 in einem Nachtclub in Mexiko-Stadt aufgenommen und ist das einzige bekannte Bild der ursprünglichen Mitglieder der Operation 40.

Frank Sturgis

Der Mann, der sich hinter seinem Revers versteckt, ist Frank Sturgis. Bevor er als Watergate-Einbrecher bekannt wurde, war Sturgis ein CIA-Agent für die „Operation 40“. Er zog 1956 nach Kuba und bot 1958 an, Castros Truppen, darunter Che Guevara, im Guerillakrieg auszubilden, um Batista zu stürzen. Castro nahm das Angebot an, brauchte aber dringend Waffen und Munition. So wurde Sturgis mit Hilfe von Jack Ruby und finanzieller Unterstützung durch die CIA zum Waffenhändler für Castro.

Als Castro die Macht übernahm, gehörte Sturgis zu einem Erschießungskommando der Rebellen, das 71 ihrer Gegner hinrichtete. Sturgis wurde anschließend mit einem Gewehr in der Hand auf dem Massengrab fotografiert.

Sturgis ließ sich mit Marita Lorenz ein, die eine Affäre mit Fidel Castro hatte. Im Januar 1960 nahmen Sturgis und Lorenz an einem fehlgeschlagenen CIA-Honeypot-Schema teil, mit dem Castro vergiftet werden sollte.

Sturgis floh 1960 aus Kuba und verbrachte die nächsten drei Jahre als parlamentarischer Befehlshaber auf „No Name Key“, wo er exilkubanische Soldaten für den Versuch in der Schweinebucht ausbildete, Castro zu stürzen, was letztlich scheiterte.

Nachdem die Mission in der Schweinebucht zum Sturz Castros gescheitert war, lieferten sich die USA und die Sowjetunion im Oktober 1962 ein 13-tägiges spannungsgeladenes Gefecht um die atomar bewaffneten sowjetischen Raketen auf Kuba. Unter dem Druck aller Seiten konnte Kennedy einen Atomkrieg abwenden, was dem militärisch-industriellen Komplex des Tiefen Staates missfiel.

Nach diesem entscheidenden Moment in der Geschichte erkannte Kennedy die großen Gefahren, die von der CIA und dem militärisch-industriellen Komplex ausgingen, und schwor, „die CIA in tausend Stücke zu zersplittern und in alle Winde zu zerstreuen“.

„Es scheint, dass die Mitglieder der Operation 40, die ursprünglich rekrutiert wurden, um Fidel Castro zu beseitigen, umgelenkt wurden, um Kennedy zu töten – dass jemand dieses Team von Attentätern bezahlt hat, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten als Teil einer Freelance-Operation zu töten. Dieser Gedanke ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man bedenkt, dass Richard Nixon 1959 an Ölmänner wie George Walker Bush und Jack Crichton herantrat, um die Operation 40 zu finanzieren.“

Nach Angaben der verdeckten CIA-Agentin Marita Lorenz traf sie Frank Sturgis in den Tagen vor der Ermordung von JFK erneut mit Oswald, zwei exilkubanischen Führern und zwei Kubanern zusammen. Lorenz behauptet, dass sie alle Mitglieder der Operation 40 waren und Oswald das Trainingslager der Operation 40 in den Florida Everglades – „No Name Key“ – besucht hatte.

Frank Sturgis selbst gab zu, dass „diese Attentatsgruppe (Operation 40) auf Befehl natürlich entweder Mitglieder des Militärs oder der politischen Parteien des fremden Landes, das sie infiltrieren wollten, und gegebenenfalls einige ihrer eigenen Mitglieder, die verdächtigt wurden, ausländische Agenten zu sein, ermorden würde.“

Jahre später, am 17. Juni 1972, wurden Sturgis und andere verhaftet, als sie elektronische Abhörgeräte in den nationalen Wahlkampfbüros der Demokratischen Partei im Watergate-Bürokomplex in Washington installierten. Die Telefonnummer von E. Howard Hunt wurde in den Adressbüchern der Einbrecher gefunden, was es den Reportern ermöglichte, den Einbruch mit dem Weißen Haus in Verbindung zu bringen. Frank Sturgis behauptete bis zu seinem Todestag, dass er auf Anweisung des Weißen Hauses gehandelt habe.

Felix Rodriguez

Als Mitglied der „Operation 40“ ist Felix Rodriguez ein ehemaliger paramilitärischer CIA-Offizier, der für seine Beteiligung an der Invasion der Schweinebucht bekannt ist. Als Mitglied der von der CIA unterstützten „Brigade 2506“ schlich sich Rodriguez in den Wochen vor der Schweinebucht nach Kuba ein, um Castro zu ermorden. Die Mission scheiterte.

Felix Rodriguez leitete eine Mission zur Ergreifung von Che Guevara. Als Guevara gefangen genommen wurde, war es Rodriguez, der das Verhör durchführte, bevor er seine Hinrichtung anordnete. Es heißt, dass Rodriguez bis heute Guevaras Rolex-Uhr als Trophäe besitzt.

„Als CIA-Direktor Mitte der 1970er Jahre und als Vizepräsident von Ronald Reagan trug Bush dazu bei, eine Welt der starken Männer, Kriege, Kartelle und Flüchtlinge zu schaffen, die bis heute andauert. Insbesondere war er tief in die Ereignisse verwickelt, die als Iran-Contra-Skandal bekannt wurden, eine Reihe illegaler Operationen, die mit einem geheimen Versuch begannen, Contra-Kämpfer in Nicaragua zu bewaffnen, in der Hoffnung, die linksgerichtete sandinistische Regierung zu stürzen; dieser Versuch wurde mit Drogenhandel, Waffentausch gegen Geiseln mit dem Iran und Bankenskandalen verbunden.“ „Rodriguez leitete das Contra-Nachschubdepot in El Salvador und diente als Geldbote bei den CIA-Geschäften mit Medellin.“

Porter Goss

Als Mitglied des Yale-Geheimbundes „Book and Snake“ wurde Goss in seinem ersten Studienjahr für die CIA ausgewählt. Seine Jahre als Agent von 1960 bis 1971 bleiben ein großes Geheimnis, aber er hat bestätigt, dass er in Lateinamerika und der Karibik, einschließlich Haiti, gearbeitet hat. Goss hat erklärt, dass er an der Kubakrise beteiligt war und „einige sehr interessante Momente in der Straße von Florida“ (die Wasserfläche zwischen No Name Cay und Kuba) erlebt hat. Auf die Frage nach seiner Mitgliedschaft in der „Operation 40“ verneinte Goss kategorisch und erklärte, er habe „nie von der Operation 40 gehört“.

Goss war von 1989 bis 2004 republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus und wurde dann der letzte Direktor der Central Intelligence und der erste Direktor der CIA nach dem von ihm mitbegründeten PATRIOT Act. Porter Goss war auch einer der Vorsitzenden der „Joint 9/11 Intelligence Inquiry“.

Porter Goss und Bob Graham, der die gemeinsamen Kongressanhörungen zu den Anschlägen vom 11. September 2001 leitete, frühstückten beide am Morgen des 11. September 2001 mit dem Leiter des pakistanischen Geheimdienstes, der Berichten zufolge 100.000 Dollar an Mohamed Atta überwiesen hatte.

„Der Vorsitzende Porter Goss sagte, dass eine bereits durchgeführte Untersuchung des Kongresses bisher ‚keinen schlagenden Beweis‘ gefunden hat, der eine weitere Untersuchung der Anschläge vom 11. September 2001 rechtfertigen würde“. Diese Aussage deutet auf eine offensichtliche „Vertuschung“ hin. Der „schlagende Beweis“ saß am Morgen des 11. September in der plüschigen Umgebung des Frühstücksraums des Kongresses auf dem Kapitol.

Barry Seal

Als unglaublich geschickter Pilot begann Barry Seal seine Karriere bei der CIA 1958 mit Waffenlieferungen für Castro, um den Sturz von Batista zu unterstützen. Damals unterstützte die CIA den Sturz Batistas, doch kurz nachdem Castro an die Macht gekommen war, ordnete die CIA Operationen zum Sturz Castros an. Barry beteiligte sich an Luftangriffen auf die neue Castro-Regierung. Barry nahm zusammen mit Frank Sturgis an der Ausbildung von Exilkubanern auf „No Name Key“ teil.

Barry Seal soll der Pilot gewesen sein, der nach dem JFK-Attentat das Fluchtflugzeug aus Dallas flog. Barry behauptete, für David Ferrie zu arbeiten, „von dem er sagte, er sei von der CIA„.

Barry Seal half Carlos Lehder, Pablo Escobar und dem Medellin-Kartell, den Drogenhandel in die USA zu revolutionieren. Bevor sie erfahrene Piloten wie Barry einsetzten, schmuggelten sie nur kleine Mengen Kokain über Drogenkuriere. Dank Barry Seals Flugkünsten war das Kartell in der Lage, tonnenweise Kokain ins Land zu schmuggeln. Nach eigenem Bekunden wurde Seal die wichtigste Verbindung des Medellin-Kartells zu den Kokainmärkten im Südosten der USA.

Seal wurde als der größte Drogenschmuggler in der Geschichte der USA bekannt. Das Kartell lieferte tonnenweise Kokain auf die Privatinsel von Carlos Lehder, Norman’s Cay, von wo aus es in die USA eingeflogen wurde.

Unter Gouverneur Clinton verlegte Barry Seal seine Operationsbasis von Louisiana nach Mena, Arkansas, wo seine „gut vernetzte und offiziell geschützte Schmuggeloperation mit Sitz in Mena Drogen und Waffen in Milliardenhöhe umsetzte“.

Carlos Lehder und Barry Seal setzten ihre Operationen von Norman’s Cay Island aus fort, ohne Angst vor der DEA, die von der Operation wusste, oder der Regierung der Bahamas, die sie absegnete. Im Jahr 1984 ordnete Escobar die Ermordung der kolumbianischen Justizministerin Lara Bonilla an, woraufhin Carlos Lehder untertauchte und die Geschäfte auf Norman’s Cay eingestellt wurden.

Im selben Jahr wurde Barry Seal wegen Drogenschmuggels und Geldwäsche angeklagt. Er wurde daraufhin zum Informanten, der Informationen über den Drogenhandel in Medellin preisgab, was schließlich zur Anklage von Norman Saunders, dem Premierminister von Turks & Caicos, führte.

Bevor er aussagen konnte, wurde Barry Seal von Mitgliedern des Medellin-Kartells erschossen, was zu den „offiziellen“ Schlagzeilen führte. Da sich jedoch die private Telefonnummer von George H.W. Bush zum Zeitpunkt der Ermordung in Barry Seals Kofferraum befand, wird behauptet, dass Bush den Anschlag angeordnet hat.

Escobar setzte den Drogenhandel auf einer alternativen Route über Haiti und die Bahamas („Gorda Cay“ – heute bekannt als „Disney’s Castaway Cay“) fort. „Gorda Cay“ war ein idealer Ort für den Schmuggel, da die Insel vor der Küste von Miami liegt und über eine abgelegene Landebahn verfügt.

„Der illegale Drogenschmuggel von der Insel Gorda Cay wurde größtenteils von einem Mann namens Frank Barber organisiert – und der hatte Freunde in hohen Positionen.“ Frank Barber wurde der Informant des DEA-Agenten Jeffrey Scharlatt, der schließlich selbst in den Schmuggel verwickelt wurde. Schließlich wurden sowohl Barber als auch Scharlatt verhaftet und fanden sich im Gefängnis wieder, obwohl Escobars Operationen auf der Insel Gorda Cay anscheinend auch danach noch weiterliefen.

1995 erwarb Disney einen 99-jährigen Pachtvertrag für einen großen Teil von Gorda Cay, und Disneys „Imagineers“ begannen, die blutige Geschichte der Insel umzuschreiben und zu beschönigen.

Trotz Disneys Bemühungen, die Vergangenheit auszulöschen, haben Pablo Escobar (auf dem Bild mit seiner Familie in Disney World) und die Königsmacher der Karibik sie zweifellos nie vergessen.