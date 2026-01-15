Klarstellungen zur militärischen Intervention in Venezuela und zum Völkerrecht

Thierry Meyssan

Nach dem umfangreichen Briefempfang, den wir nach Thierry Meyssan’ letzter Kolumne erhalten hatten, bat man ihn, seinen Lesern zu antworten. Er erklärt hier, dass die Operation Absolute Resolve nicht irgendwelchen Verpflichtungen der Vereinigten Staaten widerspricht und daher nicht gegen Völkerrecht verstößt. Er ist überrascht, dass seine Leser über diese Intervention empört sind, obwohl sie viele andere Eingriffe, die gegen unsere eigenen Verpflichtungen verstießen, oft ohne Reaktion akzeptiert haben. Diese Klarstellung bietet eine Gelegenheit, über den Unterschied zwischen den Regeln des Kalten Krieges – denen wir bis heute folgen – und dem Völkerrecht, das in der multipolaren Welt der Maßstab ist, nachzudenken.

Der Artikel, den ich letzte Woche über die Operation Absolute Resolve veröffentlicht habe [1], brachte mir viele Protestschreiben ein. Ich konnte nur einen kleinen Teil davon beantworten. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich mich schlecht ausgedrückt habe, da einige von euch Dinge verstanden haben, die ich nie geschrieben oder gesagt habe. Daher möchte ich Ihnen einige Erklärungen geben.

Erstens war das Thema meines Artikels nicht die Krise in Venezuela, sondern die Tatsache, dass die US-Intervention