Könnten Affenpocken eine Pandemie werden? Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen

Bisher wurden weltweit Dutzende von bestätigten Fällen und Verdachtsfällen gemeldet, von denen einige keinen offensichtlichen Ursprung haben, was bedeutet, dass sich das Virus unbemerkt ausbreiten könnte

Die Besorgnis über einen Ausbruch der Affenpocken wächst: Dutzende bestätigte Fälle in mindestens sechs Ländern und täglich werden es mehr.

Was wir bisher wissen, ist Folgendes:

Was sind Affenpocken?

Affenpocken sind eine Krankheit, die durch ein Virus verursacht wird, das sich, wie der Name schon sagt, normalerweise unter Affen in Zentral- und Westafrika ausbreitet, gelegentlich aber auch auf Menschen überspringt und kleine Ausbrüche verursacht.

Die Krankheit wurde erstmals 1958 bei Affen in Labors festgestellt. Der erste Fall beim Menschen wurde 1970 in der heutigen Demokratischen Republik Kongo festgestellt.

Wie viele Fälle gibt es bei dem aktuellen Ausbruch?

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden weltweit 33 Fälle von Affenpocken bestätigt und 42 weitere vermutet. Dies geht aus einer Liste von Berichten hervor, die von Moritz Kraemer von der Universität Oxford, John Brownstein von der Harvard Medical School und ihren Kollegen zusammengestellt wurde.

Im Vereinigten Königreich gibt es neun bestätigte Fälle, vor allem in London. In Portugal gibt es 14 bestätigte und sechs Verdachtsfälle, in Spanien sieben bestätigte und 17 Verdachtsfälle. In den USA und Schweden gibt es jeweils einen bestätigten Fall, in Italien einen bestätigten und zwei Verdachtsfälle, und in Kanada 17 Verdachtsfälle.

Kraemer und Brownstein glauben, dass diese Fälle nur die Spitze des Eisbergs sein könnten. „Es ist wahrscheinlich weiter verbreitet, als wir derzeit feststellen“, sagt Kraemer.

Besteht ein Zusammenhang zwischen den Fällen?

Das ist noch nicht klar, sagen Kraemer und Brownstein.

Die erste Person, bei der eine Infektion im Vereinigten Königreich bestätigt wurde, war nach Nigeria gereist. Sie bekam am 5. Mai einen Ausschlag und wurde am 6. Mai ins Krankenhaus eingeliefert, hat sich aber inzwischen wieder vollständig erholt. Zwei der anderen Fälle im Vereinigten Königreich stehen in Verbindung mit diesem ersten Fall, aber die jüngsten vier Fälle im Vereinigten Königreich haben nach Angaben der britischen Gesundheitsbehörde (UKHSA) keine bekannten Verbindungen zu früheren Fällen.

Das Affenpockenvirus breitet sich nun in den Ländern mit bekannten Fällen von Mensch zu Mensch aus, so Susan Hopkins von der UKHSA in der jüngsten Aktualisierung der Organisation. „Diese jüngsten Fälle sowie Berichte über Fälle in anderen europäischen Ländern bestätigen unsere anfänglichen Befürchtungen, dass sich die Affenpocken in unseren Gemeinschaften ausbreiten könnten“, so Hopkins.

Die jüngsten Fälle im Vereinigten Königreich betreffen nach Angaben der UKHSA vor allem schwule und bisexuelle Männer sowie Männer, die Sex mit Männern haben. „Wir fordern insbesondere schwule und bisexuelle Männer auf, auf ungewöhnliche Hautausschläge oder Läsionen zu achten und sich unverzüglich an einen sexuellen Gesundheitsdienst zu wenden, wenn sie Bedenken haben“, so Hopkins.

Wie verbreitet sich die Krankheit?

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) können Affenpocken durch Tröpfchenexposition über ausgeatmete große Tröpfchen und durch Kontakt mit infizierten Hautläsionen oder kontaminierten Materialien übertragen werden“. Manche könnten dies so interpretieren, dass das Virus über die Luft übertragen wird, aber die WHO verwendet diesen Begriff nicht.

Die US Centers for Disease Control (CDC) erklären: „Es wird angenommen, dass die Übertragung von Mensch zu Mensch hauptsächlich durch große Tröpfchen aus der Atemluft erfolgt. Atemtropfen können im Allgemeinen nicht weiter als ein paar Meter reisen, so dass ein längerer Kontakt von Angesicht zu Angesicht erforderlich ist“.

Die UKHSA erklärte, dass das Risiko für die britische Bevölkerung während des laufenden Ausbruchs „weiterhin gering“ sei.

Affenpocken können auch durch engen Kontakt oder durch Kontakt mit Kleidung, Handtüchern oder Bettzeug einer infizierten Person übertragen werden.

Die Krankheit gilt nicht als sexuell übertragbare Infektion, kann aber beim Geschlechtsverkehr durch Hautkontakt weitergegeben werden, so die UKHSA.

In Teilen West- und Zentralafrikas können Affenpocken auch von infizierten Wildtieren übertragen werden. Dies kann geschehen, wenn man gebissen wird oder wenn man Blut, Körperflüssigkeiten, Flecken, Blasen oder Schorf des Tieres berührt. Affenpocken können auch durch den Verzehr von nicht durchgegartem Fleisch eines infizierten Tieres übertragen werden.

Was sind die Symptome?

Zu den ersten Symptomen von Affenpocken gehören Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Schüttelfrost und Abgeschlagenheit, so die UKHSA.

Außerdem kann sich ein Ausschlag entwickeln, typischerweise zunächst im Gesicht und dann an anderen Körperteilen, einschließlich der Genitalien. Der Ausschlag kann zunächst wie Windpocken aussehen, bevor er Schorf bildet.

Wie tödlich ist sie?

Affenpocken verlaufen in der Regel mild, und die meisten Menschen erholen sich ohne Behandlung innerhalb weniger Wochen.

In Afrika können die Affenpocken laut CDC bei bis zu 1 von 10 Personen, die sich anstecken, tödlich sein. Es gibt jedoch zwei Haupttypen von Affenpocken: den Kongo-Stamm und den westafrikanischen Stamm. Die WHO gibt an, dass die Zahl von 1 zu 10 für den Kongo-Stamm gilt und der westafrikanische Stamm in etwa 1 von 100 gemeldeten Fällen tödlich verläuft.

Während des laufenden Ausbruchs wurde im Vereinigten Königreich nur der westafrikanische Stamm identifiziert. Für andere Länder der Welt liegen noch keine Informationen über die Sequenzierung des Virus vor.

Außerdem gibt die WHO an, dass sich diese Zahlen auf den Anteil der Todesfälle unter den bestätigten Infizierten beziehen, die so genannte Case Fatality Ratio. Bei Krankheiten mit milden Symptomen bleiben jedoch viele Fälle unentdeckt, so dass die Sterblichkeitsrate – der Anteil der Todesfälle unter allen Infizierten – wesentlich niedriger sein kann.

Nach Angaben der WHO ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder mit Affenpocken ernsthaft erkranken, größer als bei Erwachsenen.

Eine Infektion während der Schwangerschaft kann ebenfalls zu Komplikationen, einschließlich Totgeburten, führen.

Gibt es Behandlungsmöglichkeiten oder Impfstoffe?

Ja. Das antivirale Medikament Tecovirimat (auch unter dem Markennamen Tpoxx verkauft) ist in den USA und Europa zur Behandlung von Affenpocken, Pocken und Kuhpocken zugelassen. In Tierversuchen erhöhte Tecovirimat die Überlebensrate von Tieren, die sehr hohe Dosen von Affenpocken erhielten, erheblich.

Es gibt auch einen Impfstoff namens Jynneos (auch bekannt als Imvanex und Imvamune), der in den USA und Europa zur Vorbeugung von Affenpocken und Pocken bei Menschen über 18 Jahren zugelassen ist.

Darüber hinaus sollten diejenigen, die alt genug sind, um als Säuglinge gegen Pocken geimpft worden zu sein, einen gewissen Schutz haben. Die routinemäßige Pockenimpfung wurde im Vereinigten Königreich 1971 und in den USA 1972 eingestellt.

Gab es schon einmal Ausbrüche außerhalb Afrikas?

Es gab bereits mehrere Ausbrüche der Affenpocken außerhalb Afrikas, aber in der Regel handelte es sich dabei nur um eine Handvoll Fälle mit sehr begrenzter lokaler Ausbreitung. Im Jahr 2021 meldete das Vereinigte Königreich beispielsweise drei Fälle in einem Haushalt, von denen ein Mitglied nach Nigeria gereist war. Im Jahr 2018 steckte eine aus Nigeria einreisende Person zwei Personen im Vereinigten Königreich mit dem Virus an, darunter eine Mitarbeiterin im Gesundheitswesen.

Bedeutet das, dass der aktuelle Ausbruch der bisher größte ist?

Nein, es hat schon größere Ausbrüche in Afrika gegeben. In den Jahren 2001 und 2002 wurden beispielsweise 485 Fälle und 25 Todesfälle in der Demokratischen Republik Kongo gemeldet, wo das Virus in Affen vorkommt.

In den Jahren 2017 und 2018 wurden 122 bestätigte oder wahrscheinliche Fälle in Nigeria gemeldet, mit sieben Todesfällen. Viele Fälle werden wahrscheinlich auch nicht gemeldet.

Könnte dieser Ausbruch durch einen neuen Stamm von Affenpocken verursacht werden?

Das bleibt unbekannt. Die Tatsache, dass so viele Fälle in mehreren Ländern gemeldet werden, deutet darauf hin, dass dieser Stamm übertragbarer ist als andere. Aber auch Zufallsereignisse können dazu beitragen, dass sich ein Virus weiter ausbreitet, z. B. wenn es von einem „Superspreader“ übertragen wird.

„Es ist noch viel zu früh, um zu wissen, was hier vor sich geht“, sagt Brownstein.

Die Gesundheitsbehörden sind dabei, Proben des Virus zu sequenzieren, um herauszufinden, ob es sich deutlich von den zuvor identifizierten Varianten des westafrikanischen Stammes unterscheidet und ob alle bekannten Fälle miteinander in Verbindung stehen.

Könnte dies eine weitere Pandemie werden?

Man geht davon aus, dass dieser Ausbruch durch die Ermittlung von Kontaktpersonen eingedämmt werden kann, wie bei allen früheren Ausbrüchen der Affenpocken. Das Vereinigte Königreich bietet Impfungen für Kontaktpersonen an, die als hochgradig ansteckungsgefährdet gelten, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Obwohl die Forscher eine Pandemie nicht völlig ausschließen, halten sie sie für unwahrscheinlich. „Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft im Moment darauf hindeutet“, sagt Brownstein. „Es ist wichtig, dies nicht mit einem neuartigen Coronavirus auf eine Stufe zu stellen“.

Einige Forscher haben bereits davor gewarnt, dass Affenpocken eine wachsende Bedrohung darstellen. „Das Auftreten von Affenpocken als signifikanter menschlicher Krankheitserreger ist unbestreitbar ein realistisches Szenario“, heißt es in einem Papier von 2018.