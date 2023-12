Konstrukteure der Angst

Die Spur des Geldes führt in der präapokalyptisch anmutenden Kriegs-, Krisen- und Panikdekade zu den altbekannten Profiteuren des Globalismus.

Pathologische Angst ist wie andere psychische Erkrankungen ein gesellschaftliches Tabuthema. Die zuständigen Fachärzte sind massiv überlastet, so dass Betroffene oft viele Monate auf professionelle Hilfe warten müssen. Dennoch lassen sich nur schwer belastbare Daten zur Prävalenz finden. Gerne werden die Gründe für die zunehmenden Angststörungen der Menschen aufgrund der ungenauen Faktenlage ideologisch vereinnahmt. So wurde die Schuld in jüngster Zeit wahlweise dem klimatischen Weltuntergang oder dem Weltzerstörer Putin zugeschoben.

von Henrik Jan Mühlenbein

Tagesspiegel: „Forsa-Umfrage: Mehrheit der Deutschen hat Angst vor einer Ausweitung des Ukraine-Kriegs“

ARD Alpha: „Was tun gegen Klimaangst“

Demgegenüber fand bei der Forschung nach Ursachen der rapide abnehmenden psychischen Volksgesundheit die überschaubare Szene der obersten Politwerbeelite wenig Beachtung, die im Auftrag des Parteienkartells schon seit Jahren die nie enden wollende Angstpropaganda konzipiert und auf allen Kanälen medial inszeniert. Es lohnt sich, ihre simplen Mechanismen zu durchschauen und sich selbst zu hinterfragen, denn gerade das politische Denken und Handeln ist in hohem Maße von vier