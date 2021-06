Kontrollieren Putin, Bertelsmann, BBC oder Mickey Mouse Ihre Herzen und Köpfe?

Von Phil Butler: Er ist ein politischer Ermittler und Analyst, ein Politikwissenschaftler und Experte für Osteuropa, er ist Autor des jüngsten Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Russland, wir alle wissen aus dem Erdkundeunterricht, ist das größte Land der Welt. Ist es nicht schade, dass die Russen nie etwas Gutes getan haben? Ich meine, wenn man Google oder fast jede andere Informationsquelle benutzt, die Menschen im Westen benutzen, leben die Russen in einem dunklen, unentrinnbaren Gefängnis, in dem ein teuflischer Despot an nichts anderes denkt, als den Rest der Welt zu bedrohen. Und dieser Kerl namens Putin hat angeblich die mächtigste Propagandamaschine eingesetzt, die die Welt je gesehen hat! Aber halt, ist das alles wahr? Für diejenigen, die es immer noch nicht wissen: Die Weltzentrale der Gedankenkontrolle befindet sich nicht in Moskau.

Ich hoffe, Sie verzeihen mir den Sarkasmus. Aber die Realität des West-Ost-Gefälles ist einfach zu einfach zu begreifen. Und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen aufwache und bete, dass die Medienblase, die meine Landsleute erstickt, zerplatzt. Nein, Russlands staatliche Medien können der riesigen Propaganda-Bestie, die einen Informationskrieg um unsere Köpfe führt, nicht einmal eine flackernde Kerze halten. Lassen Sie mich daran erinnern, dass 13 Konzerne fast jedes Stückchen Information kontrollieren, das auf der Welt verbreitet wird. Und Putin leitet keinen dieser Konzerne.

Listen sind ätzend, aber um das Ausmaß der Bewusstseinskontrolle zu verstehen, über die wir hier sprechen, ist die Nennung dieser Unternehmen unerlässlich. Bertelsmann, National Amusements (ViacomCBS), Sony Corporation, News Corp, Comcast, The Walt Disney Company, AT&T Inc, Fox Corporation, Hearst Communications, MGM Holdings Inc, Grupo Globo (Südamerika) und Lagardère Group sind die multinationalen Kontrolleure von Informationen weltweit. Schauen wir uns nun genauer an, wer diese Konglomerate kontrolliert.

Bertelsmann, das seit dem Zweiten Weltkrieg von der Familie Mohn geführt wird, war vor und während des Krieges der wichtigste Buchverlag für Hitlers Wehrmacht. Seit dem Krieg ist das Unternehmen zu einem weltweiten Konglomerat aufgeblüht, das Bücher verlegt, im Fernsehen und im Radio sendet, Musik produziert, Zeitschriften druckt und auch in der Dienstleistungsbranche tätig ist. Wenn Sie sich im deutschen Sprach- oder Einflussbereich befinden, wird Ihnen von diesem Unternehmen eine Gehirnwäsche verpasst, was Sie denken und wie Sie Ihr Leben führen sollen. Ihre Kinder lernen eine Neigung, die auf das ausgerichtet ist, was Christoph Mohn und seine Schwestern meinen, dass sie es brauchen. Tatsächlich dürfen die Mohns durch den Besitz der Firma Penguin auch amerikanische und britische Schulkinder indoktrinieren. Oh, und im Bertelsmann-Vorstand sitzen auch der BMW-Vorsitzende Joachim Milberg, der Vorstandsvorsitzende von Nestle Deutschland, Werner J. Bauer, der Vorstandsvorsitzende von Merck, Karl-Ludwig Kley, Hans Dieter Potsch von Volkswagon, Kasper Rorsted von Henkel und andere deutsche Eliten.

Zu den Deutschen in den Reihen der Anti-Russland-Propaganda gesellt sich ViacomCBS, das etwa eine Milliarde Menschen in 180 Ländern erreicht. Von seinem Hauptsitz am One Astor Plaza in Midtown Manhattan aus ist dieses Medienkonglomerat so gigantisch, dass es unmöglich ist, die von ihm kontrollierten Medienunternehmen aufzuzählen. Abgesehen von den CBS-Untermarken gibt es Sender wie Smithsonian, VH1, den Movie Channel, BET+, Channel 5 in Großbritannien, Nickelodeon Animation Studio, Telefe in Argentinien, Paramount Pictures, Noggin, Network 10 in Australien und Dutzende mehr. Dieses Mega-Konglomerat ist hauptsächlich im Besitz von Shari Redstone, der Enkelin des deutsch-jüdischen Gründers der Muttergesellschaft National Amusements, Inc. von Michael Redstone. Interessanterweise war Sharis Vater, Sumner Redstone, während des Zweiten Weltkriegs Oberleutnant in der US-Armee und diente in einem Team des Signals Intelligence Service, das japanische Nachrichten entschlüsselte. Dieser Dienst wurde später ein Teil der nachrichtendienstlichen Fähigkeiten der NSA. Und westliche Think Tanks stöhnen über Wladimir Putin als ehemaligen KGB-Oberst.

Ich überspringe Sony, den japanischen Mischkonzern, der in so gut wie jedem Haus auf dem Planeten einen Fernseher, eine Digitalkamera, eine Musiksammlung, eine Filmsammlung, ein Smart Device, ein Videospiel oder einen Roboter hat. Wir haben hier keinen Platz für eine Geschichte der russisch-japanischen Beziehungen seit dem Russisch-Japanischen Krieg von 1904 und 1905. News Corp und sein Chef Rupert Murdoch wurden von mir und hier auf NEO ebenfalls gut behandelt. Walt Disney, AT&T und FOX sind auch einfach zu groß, um sie hier richtig zu umreißen. Jeder auf diesem Planeten ist in irgendeiner Weise von der Spannweite der Marke Mickey Mouse beeinflusst worden. AT&T macht jedes Jahr fast 200 Milliarden Dollar Umsatz auf Märkten von Hongkong bis Mexiko. Und auch FOX wird mehr oder weniger von dem bereits erwähnten Putin-Hasser Rupert Murdoch geleitet.

Das bringt mich zu Comcast, dem zweitgrößten Kabelanbieter der Welt, der aus dem einfachen Grund erwähnt werden muss, weil er wahrscheinlich das unbeliebteste amerikanische Medienunternehmen der Geschichte ist. Das Konglomerat, das in Europa die Sky-Gruppe betreibt, ist der bekannteste Internetanbieter für Haushalte in Amerika, besitzt Universal Pictures und hat Dutzende weiterer bekannter Namen. Comcast betreibt auch umfangreiche Lobbyarbeit in Washington, und es ist allgemein bekannt, dass das Unternehmen die Ehepartner, Söhne und Töchter von Bürgermeistern, Stadträten, Kommissaren und anderen Beamten beschäftigt, um sich weiterhin bevorzugte Marktzuweisungen zu sichern. Sie wurde als „Worst Company in America“ bezeichnet, aber trotzdem schalten Hunderte von Millionen ein. Comcast wird von einem anderen jüdischen Milliardär, Brian L. Roberts, geleitet, der auch Vorsitzender der National Cable & Telecommunications Association (NCTA) ist.

Was Hearst betrifft, so hat das Zeitungs- und Medienkonglomerat, das von dem legendären William Randolph Hearst gegründet wurde, viel von seinem früheren Einfluss verloren. Einst das umfangreichste Medienimperium der Welt, spielt Hearst nur noch am Rande mit lokalen Zeitungen, in Magazinen wie Harpers Bazaar und Esquire, mit HGTV und so weiter. Hearst ist stark darin, in die soziale Psyche vorzudringen, was für mächtige Propaganda sorgt. Bei MGM geht es wie immer um die Macht von Hollywood, auch wenn die Firma heutzutage pleite ist.

Dann gibt es noch die Grupo Globo und die Lagardère Group, die ich als Nischen- oder Regionalkonglomerate bezeichnen würde, die in letzter Zeit einige Probleme durchmachen. Globo betreibt das Informationsgeschäft in Lateinamerika, während die französische Lagardère sich an das klammert, was von der Macht übrig geblieben ist, die Jean-Luc Lagardère in den 1960er Jahren aufgebaut hat. Eine interessante Fußnote dabei ist, dass Jean-Luc Mitglied der Denkfabrik Saint-Simon Foundation war, die beschuldigt wird, übermäßigen und verdeckten Einfluss auf die französische Politik auszuüben.

Schließlich wird die BBC in der Liste der Einrichtungen, die Medien und Informationen kontrollieren, nicht erwähnt. Ich muss die Propagandamaschine der Königinmutter aus offensichtlichen Gründen hier mit einbeziehen. Die staatlich geführte BBC ist die älteste nationale Rundfunkanstalt der Welt und nach der Anzahl der Mitarbeiter die größte Rundfunkanstalt weltweit. Eines der aufregenden Dinge an diesem legendären Sender ist, dass die Menschen in Großbritannien jedes Jahr über 154,50 £ (2019) abzweigen, um ihren Gedankenkontrollmechanismus direkt zu finanzieren. Die BBC ist in den Bereichen Fernsehen, Radio, Internet, interaktive Medien, Filme, Musik, Bildung und so ziemlich jeder anderen Facette der Gesellschaft tätig, die Sie nennen können. Kinder erhalten ihre Indoktrination früh durch BBC Kids. BBC Lifestyle ergreift die Menschen über ihre Wünsche und Sehnsüchte. Und der offizielle Kanal des britischen Königshauses regiert das Denken mit allem Besten von David Attenborough bis Monty Python. Mal sehen, ob RTTV oder Sputnik News das toppen!

Sind Sie noch bei mir? Sind Sie hier in der aktuellen Dimension? Oder wollen Sie immer noch behaupten, dass die Milliardäre, die diese Konglomerate kontrollieren, Idealisten sind, über jeden Zweifel erhaben und nicht bereit, mit dem, was Sie denken oder tun, herumzuflattern? Dann fahren Sie fort. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Herzen würden Sie keine Gedanken verdrehen, um zu bekommen, was Sie wollen. Wenn die Chance dazu bestünde, meine ich. Oder denken Sie sich eine Million ähnlicher Geschichten über die bösen Russen aus, die zähneknirschend hinter dem neuen russischen Zaren stehen und in Budapest, dann in Berlin, Paris und London einmarschieren.