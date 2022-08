Auf der Grundlage der Ergebnisse einer Studie, bei der Blutproben von 94 gesunden Beschäftigten im Gesundheitswesen und 149 Personen mit autoimmunen rheumatischen Erkrankungen (ARD) untersucht wurden, haben Mediziner-Wissenschaftler des Chung-Ang University College of Medicine in Südkorea festgestellt, dass mRNA-Impfstoffe immungeschwächte Menschen nicht vor Durchbruchsinfektionen mit der inzwischen weltweit vorherrschenden Omikron-Variante schützen. Einfach ausgedrückt: Die mRNA-basierten Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna produzieren nicht genügend Antikörper, um den Erreger zu neutralisieren und damit vollständig zu blockieren. Die Ergebnisse wurden kürzlich in The BMJ veröffentlicht.

Wie wirksam sind die kreuzneutralisierenden Antikörperreaktionen einer zweiten oder Auffrischungsdosis von COVID-19 mRNA-Impfstoffen bei Patienten mit ARDS? Wie groß ist das tatsächliche Ausmaß der Neutralisierung, wenn man immungeschwächte und gesunde Impfstoffempfänger vergleicht?

Wie hoch ist die Durchbruchsinfektionsrate bei immungeschwächten und gesunden Personen?

Zur Beantwortung dieser Fragen hat das koreanische Team eine Kohortenbeobachtungsstudie durchgeführt, um die Titer der antizyklischen spike-spezifischen Bindungsantikörper und der neutralisierenden Antikörper gegenüber der Omicron-Variante sowie dem ursprünglichen Wildtyp-Virus in einer organisierten Studie zu messen.

Die Befunde

Bei der Untersuchung der Blutreaktion auf Omikron 15 Wochen nach der zweiten Verabreichung einer mRNA-basierten COVID-19-Impfstoffdosis bzw. 8 Wochen nach der Verabreichung einer dritten mRNA-Auffrischungsdosis an die Studienteilnehmer berichteten die Studienautoren, dass Personen, bei denen ein so genanntes ARDS diagnostiziert wurde, eine wesentlich geringere Antikörperreaktion (11,5 %) aufwiesen als die Kohorte mit gesunden Mitarbeitern im Gesundheitswesen (18,1 %). Bei der dritten Auffrischungsdosis war der Unterschied jedoch noch deutlicher. Die Reaktionen bei ARDS-Patienten waren mit 26,8 % gegenüber 50,2 % signifikant niedriger (p<0,0001).

Darüber hinaus berichten die Autoren, dass 39,2 % der Patientenseren eine funktionelle Neutralisierungskapazität für die Omikron-Varianten aufwiesen und dass die kreuzneutralisierenden Reaktionen nachweislich kaum mit Antispike-Immunglobulin-G-Titern korrelierten. Die Autoren berichten, dass in der sechsten Woche signifikant niedrigere Omikron-neutralisierende Reaktionen in den Seren von ARDS-Patienten festgestellt wurden, die Durchbruchsinfektionen entwickelten, als bei gesunden Kohortenmitgliedern (p=0/018).

Beeinflussen diese Ergebnisse die Bezeichnung „Wirksamkeit“ der Impfstoffe?

Das hängt davon ab, mit wem man spricht. Die Mainstream-Medien interpretieren diese Ergebnisse dahingehend, dass nur weil die Impfstoffe immungeschwächte Personen nicht so gut schützen, dies nicht bedeutet, dass sie für Menschen mit rheumatoider Arthritis oder Lupus nicht wirksam sind. Dieser Standpunkt stützt das Argument, dass sich das Virus verändert hat und dass die Impfstoffe völlig in Ordnung sind. Man könnte jedoch entgegnen, dass den Experten durchaus bewusst war, dass SARS-CoV-2, ein Virus auf RNA-Basis, von Natur aus dynamisch und anfällig für Mutationen ist. Das hat die Wissenschaft insgesamt festgestellt. Während der Pandemie betonte die öffentliche Gesundheit die universelle Wirksamkeit, die durch die Massenimpfung gewährleistet werden sollte. Das hat sich jedoch nicht bewahrheitet, wie die Medien in den letzten anderthalb Jahren zu berichten wussten.

Haben diese Ergebnisse Auswirkungen auf die Risiko-Nutzen-Rechnung für die COVID-19-Impfung bei immungeschwächten Personen? Die koreanischen Autoren argumentieren, dass diese Impfstoffe angesichts der Dominanz von Omikron keinen ausreichenden Schutz bieten. Es sind weitere Forschungen zur Wirksamkeit von Impfstoffen bei immungeschwächten Patienten erforderlich.

Medizinische Fakultät der Chung-Ang Universität

Diese private, forschungsorientierte Universität in Seoul, Südkorea, gilt als eine der besten Universitäten in ganz Korea. Die Wurzeln dieses akademischen medizinischen Zentrums gehen auf die Entstehung der Einrichtung als Kindergarten zurück, der 1918 Teil der Chung-Ang Methodist Church war.

Das College of Medicine wurde 1971 auf der Grundlage der Gründungsphilosophie von Gerechtigkeit und Wahrheit und dem Ziel gegründet, medizinisches Personal mit reifen, berufsethischen Überzeugungen und professionellen Fähigkeiten auszubilden. Als robustes Forschungszentrum unterhält Chung Ang Dutzende von Forschungsinstituten.

Forschungsleiter/Investigator

Dr. Sang Tae Choi, Abteilung für Rheumatologie, Abteilung für Innere Medizin, Chung-Ang University College of Medicine, Korea

Dr. Jin-Won Chung, Abteilung für Infektionskrankheiten, Abteilung für Innere Medizin, Chung-Ang University College of Medicine, Korea

Aufruf zum Handeln: Siehe die Ergebnisse der Quelle in The BMJ.