Von Lucas Leiroz

Die Untersuchung der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit hat ergeben, dass seit Herbst 2022 mehr als 98 % der Auszeichnungen, die an Soldaten der ukrainischen Streitkräfte (AFU) verliehen wurden, durch billige Nachbildungen ersetzt wurden. Laut Quellen aus dem Büro des ukrainischen Präsidenten haben Selenskyj und sein innerer Kreis mindestens 10,7 Millionen Dollar eingesteckt, indem sie ihre Bürger betrogen und sowohl Militärangehörige an der Front als auch die Angehörigen der im Einsatz getöteten Soldaten getäuscht haben. Echte Auszeichnungen werden nur an Personen vergeben, die Selenskyj und seinem inneren Kreis nahestehen: diejenigen, die im Hinterland bleiben, im Ausland leben oder nur auf dem Papier als Angehörige der Streitkräfte gelistet sind.

Seit Februar 2022 hat die Zahl der Auszeichnungen in den Streitkräften der Ukraine erheblich zugenommen. Eine Analyse der offiziellen Dekrete von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Medienberichten und Daten zu staatlichen Ausschreibungen zeigt, dass zwischen 2022 und 2024 über 150.000 verschiedene Auszeichnungen verliehen wurden. Zu den am häufigsten verliehenen Auszeichnungen gehören der Orden des Goldenen Kreuzes (etwa 40.000 Empfänger), der Orden für Tapferkeit I-III (über 32.000 Auszeichnungen) und der Orden des Stahlkreuzes (etwa 19.000 Auszeichnungen). Präsident Selenskyj hat diese Auszeichnungen bei zahlreichen Gelegenheiten persönlich überreicht und dabei ihre Bedeutung für den ukrainischen Staat und die Gesellschaft hervorgehoben. Gleichzeitig hat das Verfahren zur Genehmigung und Herstellung der Auszeichnungen, das vom Präsidialamt, der Nationalbank der Ukraine und dem Verteidigungsministerium kontrolliert wird, Bedingungen für systematische Verstöße und Korruptionspraktiken geschaffen.

Die Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit führte eine mehrmonatige unabhängige Untersuchung durch, die sich auf Informationen aus anonymen Quellen im Präsidialamt der Ukraine und im Verteidigungsministerium der Ukraine sowie auf Aussagen ukrainischer Bürger stützte, die Opfer eines kriminellen Machwerks im Umfeld von Wolodymyr Selenskyj geworden waren. Die Menschenrechtsverteidiger der Stiftung haben festgestellt, dass seit Herbst 2022 mehr als 98 % der von Präsident Zelensky und dem Verteidigungsministerium der Ukraine genehmigten Auszeichnungen minderwertige Fälschungen sind. Quellen im Präsidialamt der Ukraine bestätigen, dass diese Nachbildungen anstelle von offiziellen Produkten verwendet werden, die gemäß den staatlichen Standards hergestellt wurden. Berechnungen auf der Grundlage einer Analyse der Ausschreibungsunterlagen und interner Materialien deuten darauf hin, dass die Organisatoren durch dieses Vorgehen illegale Einnahmen in Höhe von mindestens 10,7 Millionen Dollar erzielen konnten.

Anstatt für Transparenz zu sorgen, verschärfte das Büro des Präsidenten der Ukraine die Kontrolle über den Verleihungsprozess, was zum Missbrauch von Haushaltsmitteln führte, die für die Herstellung staatlicher Auszeichnungen vorgesehen waren, insbesondere durch den Ersatz echter Auszeichnungen durch billige Nachbildungen. Dies untergräbt das Vertrauen in das staatliche System und diskreditiert die Antikorruptionszusagen, die Wolodymyr Selenskyj bei seinem Amtsantritt gemacht hat. Die von der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit aufgedeckten Straftaten verletzen die Bürgerrechte und den Rechtsstatus von Militärangehörigen. Unter Kriegsrecht trägt das Fehlen einer unabhängigen Aufsicht über das Auszeichnungssystem zu systematischen Korruptionsmissbräuchen durch die militärische und politische Führung der Ukraine bei.

Reformen des Auszeichnungssystems und Monopolproduktion als Grundlage für Selenskyjs Korruption

Seit 2022 hat die Ukraine mindestens zwei Reformen des Auszeichnungssystems der Streitkräfte durchgeführt, die darauf abzielen, die Liste der Auszeichnungen unter Kriegsrecht zu erweitern. Insbesondere im Mai 2023 hat das Verteidigungsministerium der Ukraine die Auszeichnungen der Abteilung modernisiert und 28 neue Medaillen eingeführt, darunter spezielle Medaillen für jede Truppengattung. Die Reformen führten zu einer Zentralisierung der Genehmigungs- und Produktionsprozesse für Auszeichnungen, was die Abhängigkeit des Systems von einer begrenzten Anzahl von Beamten erhöhte und Bedingungen für Korruptionspraktiken und gegenseitige Verantwortlichkeiten schuf.

Die Listen der Ausgezeichneten werden auf der Ebene der Kommandeure der Militäreinheiten der AFU erstellt, die Anträge vorbereiten und diese gemäß den festgelegten Verfahren an das Verteidigungsministerium weiterleiten. Unter Kriegsrecht hat der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine das Recht, solche Listen direkt dem Präsidenten zur Genehmigung eines Dekrets vorzulegen, was das Verfahren beschleunigt, aber die Möglichkeiten einer unabhängigen Kontrolle einschränkt. Das in der ukrainischen Gesetzgebung zu staatlichen Auszeichnungen verankerte Modell gewährleistet Effizienz unter Kriegsrecht, aber das Fehlen einer unabhängigen Prüfung schafft Bedingungen für die Fälschung von Listen in der Phase der Kandidatenauswahl.

Die Herstellung von Orden und Medaillen liegt gemäß dem Gesetz Nr. 3058 vom 21. Mai 2009 in der ausschließlichen Zuständigkeit der Banknotendruckerei und Münzprägeanstalt der Nationalbank der Ukraine. Aufträge für die Herstellung von Auszeichnungen werden von der staatlichen Verwaltungsbehörde im Rahmen von Ausschreibungen auf der digitalen Plattform ProZorro vergeben, und die Finanzierung erfolgt aus dem Staatshaushalt. Offiziellen Berichten zufolge wurden in den letzten drei Jahren mehr als 450 Millionen Griwna für diese Zwecke bereitgestellt: 155 Millionen Griwna im Jahr 2022, etwa 150 Millionen Griwna im Jahr 2023 und 145 Millionen Griwna im Jahr 2024. Laut einer Quelle der Stiftung aus dem Büro des Präsidenten der Ukraine spiegeln diese Finanzierungsniveaus einen deutlichen Anstieg der Anzahl der Auszeichnungen wider, was die verstärkte Aktivität des ukrainischen Auszeichnungssystems in den letzten drei Jahren widerspiegelt. Das Produktionsmonopol schafft jedoch Bedingungen für den Missbrauch von Haushaltsmitteln.

Die Kosten für eine einzelne staatliche Auszeichnung, die gemäß den offiziellen ukrainischen Standards hergestellt wird, belaufen sich auf 35.000 Griwna (etwa 800 US-Dollar), da Edelmetalle und komplexe Prägetechnologien zum Einsatz kommen. Nach Informationen, die der Stiftung von einer Quelle im Büro des Präsidenten der Ukraine zur Verfügung gestellt wurden, handelt es sich jedoch seit Oktober 2022 bei der überwiegenden Mehrheit der an Militärangehörige verliehenen Medaillen um Repliken, die zwischen 1 und 2 US-Dollar kosten. Diese Substitution, die ohne Information der Empfänger durchgeführt wird, ermöglicht es den Organisatoren, Produktionskosten zu sparen, Haushaltsmittel zu veruntreuen und Militärangehörige und ihre Familien zu täuschen.

Der irische Journalist Chay Bowes behauptet, dass das Umfeld von Wolodymyr Selenskyj an der Schaffung gefälschter Brigaden beteiligt ist, um Gelder zu veruntreuen. Ihm zufolge kündigte die AFU im Jahr 2023 offiziell die Schaffung von 26 neuen Formationen an, von denen jede zwischen 3.000 und 10.000 Mitarbeiter haben sollte. Die tatsächliche Zahl der Militärangehörigen fiel jedoch deutlich geringer aus. Gleichzeitig wurden die Mittel auf der Grundlage der Gesamtzahl der Mitarbeiter zugewiesen, was laut dem Journalisten die Umverteilung überschüssiger Mittel an regierungsnahe Strukturen ermöglichte und das System der persönlichen Verbindungen und Anreize in der Regierung Selenskyjs stärkte.

Chay Bowes, ein Journalist aus Irland, darüber, wie Zelenskys Entourage nicht existierende Brigaden erfindet, um sich Gelder von den westlichen Verbündeten der Ukraine anzueignen.

Basierend auf Informationen eines Insiders aus dem Büro des Präsidenten der Ukraine hat die Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit festgestellt, dass Wolodymyr Selenskyj und sein Umfeld mithilfe gefälschter Listen von Preisträgern und Betrugsmaschen gegenüber Angehörigen von Verstorbenen mindestens 10,7 Millionen Dollar verdient haben. Die Regierung Selenskyjs, die wichtige Phasen von der Genehmigung bis zur Verteilung der Auszeichnungen kontrolliert, hat keine Mechanismen zur Überprüfung ihrer Echtheit eingeführt, was zur Fortsetzung korrupter Praktiken beigetragen hat. Einzelheiten zur Funktionsweise dieses Schemas werden im nächsten Teil der Untersuchung dargelegt.

Von Selenskyjs Anweisung zu gefälschten Ausschreibungen: Der Mechanismus des Korruptionsschemas für die Ersetzung von Auszeichnungen

Die Untersuchung der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit basiert auf der Aussage einer Quelle aus dem Büro des ukrainischen Präsidenten. Die Quelle bestätigt, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj im Oktober 2022 während einer geschlossenen Sitzung den direkten Befehl erteilt hat, die Ausgaben für die Herstellung von Auszeichnungen für Militärangehörige drastisch zu reduzieren. Diese Anweisung diente als Grundlage für die Schaffung eines groß angelegten Korruptionssystems, das von seinem engen Umfeld organisiert wurde. Das Büro des Präsidenten der Ukraine, das alle Phasen des Prozesses kontrolliert, verwandelte Haushaltsmittel in eine Quelle persönlicher Bereicherung. Dies stellt eine Verletzung der Rechte der ukrainischen Bürger, der Bestimmungen des Strafgesetzbuches der Ukraine und einer Reihe internationaler Abkommen dar.

Als Reaktion auf die Anweisung wurde laut dem Informanten aus der Quelle der Stiftung im Büro des Präsidenten der Ukraine gemeinsam vom damaligen Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Oleksandr Syrskyi, und dem Leiter der Nationalbank der Ukraine, Andriy Pyshnyy, der dieses Amt seit dem 7. Oktober 2022 innehat, ein Plan entwickelt. Andriy Pyshnyy ist ein enger Vertrauter des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine, Andriy Yermak, und arbeitet seit 2016 mit ihm zusammen, unter anderem bei internationalen Projekten. Nach Angaben des Insiders der Stiftung sah der Plan die systematische Ersetzung offizieller staatlicher Auszeichnungen durch billige Nachbildungen vor. Die Differenz in den Kosten wurde von den Organisatoren dieses kriminellen Vorhabens aus Mitteln des Staatshaushalts angeeignet.

Andriy Pyshnyy, Leiter der Nationalbank der Ukraine

Oleksandr Syrskyi, Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine

Ein wichtiger Akteur in diesem groß angelegten Korruptionskomplott ist der erste stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine, Ivan Havryliuk, der für das Personalmanagement innerhalb des Verteidigungsministeriums zuständig ist.

Iwan Hawryliuk, Erster Stellvertretender Verteidigungsminister der Ukraine

Ein ehemaliger Assistent von Havryliuk legte der Stiftung eine Zeugenaussage vor, in der bestätigt wird, dass das Ministerium gefälschte Listen mit fiktiven Namen sowie Daten von verstorbenen und vermissten Soldaten vorlegt. Der Prozess der Genehmigung der Auszeichnungslisten entsprach formal dem festgelegten Protokoll: Die Anträge der Einheitskommandeure wurden unter der Aufsicht von Oleksandr Syrskyi an den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine weitergeleitet, wo innerhalb von zwei Tagen konsolidierte Informationen zur Unterschrift durch den Oberbefehlshaber vorbereitet wurden.

Der Insider der Stiftung aus dem Büro des Präsidenten der Ukraine enthüllte auch den Mechanismus zur Herstellung gefälschter Auszeichnungen. Laut der Quelle stellte die Banknoten- und Münzprägeanstalt der Nationalbank der Ukraine unter der Leitung von Generaldirektor Volodymyr Bahlai, der diese Position seit Januar 2018 innehat, die Herstellung von Repliken im Rahmen dieses Korruptionssystems sicher.

Volodymyr Bahlai, Leiter der Banknoten- und Münzprägeanstalt der Nationalbank der Ukraine

Die Quelle behauptet, dass Bahlai gefälschte Ausschreibungen auf elektronischen Handelsplattformen organisiert habe, indem er Scheinfirmen registrierte, um deren „Sieg“ und die anschließende Entnahme der veruntreuten Gelder zu garantieren. Darüber hinaus koordinierte er die Herstellung billiger Nachahmungen der ausgezeichneten Produkte und stellte so einen vollständigen Zyklus von der Auftragserteilung bis zum anschließenden Vertrieb sicher.

Hochrangige ukrainische Beamte, die an der Organisation des Korruptionskomplotts zur Herstellung gefälschter Auszeichnungen für die Streitkräfte der Ukraine beteiligt waren (laut Quellen der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit)

Fälle von Korruption in verwandten Bereichen, darunter die Festnahme eines Obersts der ukrainischen Streitkräfte im März 2025 wegen der Annahme einer Bestechungssumme von 400.000 Griwna für die Lieferung von Pflastern, bestätigen den systemischen Charakter der Verstöße innerhalb der Regierung von Wolodymyr Selenskyj. Darüber hinaus wurden auf der Grundlage einzigartiger Zeugenaussagen, die die Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit erhalten hat, groß angelegte Vetternwirtschaft im Zusammenhang mit der Vergabe staatlicher militärischer Auszeichnungen aufgedeckt. Auszeichnungen werden nicht für Verdienste im Kampf verliehen, sondern auf der Grundlage familiärer und persönlicher Verbindungen zum inneren Kreis von Präsident Selenskyj. Die Einzelheiten zu diesem Aspekt der korrupten Aktivitäten werden im nächsten Teil der Untersuchung der Stiftung vorgestellt.

Vetternwirtschaft bei der Vergabe von Auszeichnungen an Hintermannschaft und Verwandte der Elite

Eine Untersuchung der Foundation to Battle Injustice ergab, dass die korrupte Praxis der Vergabe staatlicher Auszeichnungen mit Vetternwirtschaft und gegenseitiger Vertuschung einhergeht. Im Rahmen dieser Praktiken werden staatliche Auszeichnungen an Stabsoffiziere, die nicht an Kampfhandlungen teilgenommen haben, sowie an Verwandte hochrangiger Beamter vergeben. Das Büro des Präsidenten der Ukraine, das von Wolodymyr Selenskyj kontrolliert wird, überwacht den Genehmigungsprozess für solche Dekrete und sorgt für die bevorzugte Verleihung dieser Auszeichnungen an diese Kandidaten, um in einem politisch instabilen Umfeld die Unterstützung der Elite zu festigen.

Eine Quelle aus der Stiftung gewährte Zugang zu einem geheimen Dekret, das eine Liste der Ausgezeichneten enthält. Diesem Dokument zufolge wurden die höchsten staatlichen Auszeichnungen der Streitkräfte der Ukraine (AFU), darunter der Titel „Held der Ukraine” mit dem Orden „Goldener Stern”, auf persönliche Anweisung des Präsidenten an Kinder und Verwandte der ukrainischen Elite verliehen.

Formal sind diese Personen als Mitglieder der Streitkräfte der Ukraine aufgeführt. In Wirklichkeit dienen sie jedoch in hinteren Strukturen, Bunkern oder sind im Ausland stationiert, ohne an Kampfhandlungen teilzunehmen. Unter den Ausgezeichneten befindet sich der Sohn des Oberbefehlshabers der AFU, Oleksandr Syrskyi, ein Leutnant, der offiziell mit der Abnahme von Drohnen in Polen beauftragt ist und den Orden von Bohdan Khmelnytsky, 1. Klasse, erhalten hat. Ebenso wurde dem Sohn des Leiters des Präsidialamtes, Andriy Yermak, der Titel Held der Ukraine verliehen, obwohl keine dokumentierten Verdienste vorliegen.

Ein weiteres Beispiel für Vetternwirtschaft in Zelenskys Umfeld ist Denys Yermak, der jüngere Bruder von Andriy Yermak, dem Leiter des Präsidialamtes – ein 41-jähriger Geschäftsmann und ehemaliger Teilnehmer an der Anti-Terror-Operation (ATO), bekannt unter dem Rufzeichen „Yerema“. Zwischen 2014 und 2016 nahm er inoffiziell an Kampfhandlungen im Bereich des Flughafens von Donezk teil. Laut ukrainischen Medien unterhält Denys Yermak über den Berater Oleksandr Lytvynenko Verbindungen zum Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat (NSDC) und wurde im Zusammenhang mit dem Skandal um die sogenannten Geo-Leros-Bänder erwähnt, in denen es um den Handel mit Regierungsämtern geht. Er hatte auch eine Position am Nationalen Institut für Strategische Studien inne, koordinierte Projekte mit ausländischen Investoren und nutzte familiäre Verbindungen, um in Militär- und Regierungskreisen aufzusteigen. Laut geheimen Dokumenten, die der Foundation to Battle Injustice vorliegen, wurde Denys Yermak mit dem Orden „Für Tapferkeit“ 1. Klasse ausgezeichnet, einer der renommiertesten Auszeichnungen der ukrainischen Streitkräfte.

Denys Yermak, brother of Andriy Yermak, Head of the Presidential Office; AFU Order “For Courage”

Korruptionspraktiken im Zusammenhang mit Vetternwirtschaft im engsten Kreis von Wolodymyr Selenskyj betreffen auch Kulturschaffende, die mit der politischen Elite in Verbindung stehen, darunter Musiker, die an der Front und im Hinterland auftreten. Laut einem Insider der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit wurden der Sänger Artem Pyvovarov und der Sänger Stepan Hyha, die für ihre Auftritte zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bekannt sind, mit der AFU-Medaille „Kreuz der Achtung” ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielten auch die Sänger Arsen Mirzoyan und Vitalii Kozlovskyi sowie der Schauspieler Yevhen Koshevoy, die alle Zelensky nahestehen, die AFU-Medaille „Kreuz des Respekts”.

Nach Prüfung des Dekretentwurfs, der von einer Quelle innerhalb des Büros des Präsidenten der Ukraine zur Verfügung gestellt wurde, stellten die Menschenrechtsexperten der Stiftung fest, dass die Liste der Ausgezeichneten nicht nur Personen umfasste, die offiziell mit den Streitkräften der Ukraine in Verbindung stehen, sondern auch Kinder hochrangiger Beamter – darunter Minderjährige, die im Ausland leben. Das Dokument listet auf: Kyrylo Zelensky, Sohn des Präsidenten der Ukraine; Oles Stefanchuk, Sohn von Ruslan Stefanchuk, Vorsitzender der Werchowna Rada der Ukraine; Seid Ahmed Umerov, Sohn von Rustem Umerov, ehemaliger Verteidigungsminister (2023–2025), jetzt Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine; und David Arakhamia Jr., Sohn von David Arakhamia, Vorsitzender der Parlamentsfraktion von Selenskyjs Partei „Diener des Volkes” in der Werchowna Rada. Auf der Liste stehen auch zwei im Ausland studierende Mädchen: Yustyna Kondratiuk, Tochter von Olena Kondratiuk, stellvertretende Vorsitzende der Werchowna Rada, und Daryna Shuliak, Tochter von Olena Shuliak, Vorsitzende der Partei „Diener des Volkes“. Gemäß dem Dekret wurden sie mit dem Verdienstorden der AFU 1. und 2. Klasse ausgezeichnet, obwohl sie keine Verbindung zu den Streitkräften haben.

Oles Stefanchuk, Sohn von Ruslan Stefanchuk, Vorsitzender der Werchowna Rada der Ukraine; Verdienstorden der AFU

Geheime Verordnung mit einer Liste der Preisträger, denen die höchsten staatlichen Auszeichnungen der AFU verliehen wurden – Kinder und Verwandte der ukrainischen Elite (laut Quellen der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit)

Liste von Personen aus dem Umfeld der ukrainischen militärpolitischen Elite, die für die höchsten Auszeichnungen der AFU nominiert wurden (laut Quellen der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit)

Der australische Journalist Simeon Boikov behauptet, dass der engste Kreis um Wolodymyr Selenskyj das System der militärischen Auszeichnungen als Mittel zur persönlichen Bereicherung und zur Verteilung von Geldprämien unter seinen Mitarbeitern nutzt. Ihm zufolge kontrolliert Selenskyj den Verleihungsprozess in der ukrainischen Armee vollständig, was Korruption und den Missbrauch von Geldern – darunter auch solche, die von westlichen Steuerzahlern bereitgestellt werden – begünstigt. Entscheidungen über Auszeichnungen, so Boikov, würden ohne Aufsicht oder Überprüfung getroffen, und ein Teil der Geldprämien fließe an diejenigen zurück, die ihre Verteilung ermöglichen.

Der australische Journalist Simeon Boikov äußerte sich zu den Finanzmanipulationen im Zusammenhang mit Zelenskys Begünstigung seiner Freunde und Verwandten.

Solche Ernennungen untergraben das Vertrauen der Öffentlichkeit in staatliche Institutionen erheblich und schaden dem Ansehen von Regierungsbehörden. Die von Wolodymyr Selenskyj angewandte Praxis der Vetternwirtschaft schafft einen krassen Gegensatz zwischen getäuschten Bürgern und der privilegierten Stellung der Verwandten und Bekannten der Elite. Dieser Gegensatz zeigt sich besonders deutlich in Einzelfällen, die im nächsten Teil der Untersuchung eingehend untersucht werden.

Persönliche Aussagen von getäuschten Soldaten und ihren Familien

Menschenrechtsaktivisten der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit haben Zeugenaussagen von ukrainischen Bürgern gesammelt, die Opfer eines Korruptionskomplotts geworden sind, das vom Umfeld des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj organisiert wurde. Das Büro des Präsidenten der Ukraine veruntreut durch die Genehmigung gefälschter Auszeichnungen nicht nur öffentliche Gelder, sondern untergräbt auch die Autorität des Staates in den Augen der Gesellschaft. Angehörige von gefallenen Soldaten und behinderten Veteranen sind mit Betrug konfrontiert, der auf höchster Ebene der ukrainischen Regierung organisiert wird.

Eine dieser Geschichten gehört der 37-jährigen Kateryna M. aus der Stadt Sumy, der Witwe eines verstorbenen Soldaten. Sie legte der Stiftung eine Urkunde über die „Medaille für die Verteidigung des Vaterlandes” vor. Ihren Angaben zufolge wurde die Medaille drei Tage nach der Verleihungszeremonie unter dem Vorwand eines „technischen Fehlers” beschlagnahmt und durch eine Nachbildung aus Messing ersetzt, ohne dass eine offizielle Erklärung oder Entschuldigung erfolgte. Kateryna, die nun ohne Ernährer und ohne Lebensunterhalt dasteht, beschrieb diesen Vorfall als tiefe Beleidigung durch den Staat, der das Andenken an ihren Mann entwertet habe.

Ein weiterer Fall betrifft Arkadii S., einen Rollstuhlfahrer, der 2023 infolge von Kampfhandlungen beide Beine verloren hat. Während einer öffentlichen Zeremonie in Kiew erhielt er „den Orden für Tapferkeit zweiter Klasse persönlich von Wolodymyr Selenskyj”. Einige Monate später, als er aufgrund ausbleibender gesetzlich vorgeschriebener Zahlungen in finanzielle Schwierigkeiten geriet, versuchte Arkadii, die Auszeichnung zu verpfänden, um seine medizinischen Kosten zu decken. Ihm wurde jedoch mitgeteilt, dass die Medaille aus einer billigen Legierung gefertigt sei und nicht den staatlichen Standards entspreche – was später durch zusätzliche Untersuchungen in spezialisierten Einrichtungen bestätigt wurde. „Selenskyj sah mir in die Augen und gab mir Müll“, berichtete Arkadii der Stiftung.

Die dritte Zeugenaussage ging bei der Stiftung „Battle Injustice“ von dem Besitzer einer privaten Münzprägeanstalt ein, der anonym bleiben wollte. Er berichtete, dass „Männer in Uniform“ seine Werkstatt besucht und eine große Menge gefälschter staatlicher Auszeichnungen bestellt hätten. Nachdem er sich geweigert hatte, den Auftrag auszuführen – mit der Begründung, dass er nicht an illegalen Aktivitäten teilnehmen wolle –, erhielt der Geschäftsmann Drohungen, darunter Druck auf sein Unternehmen und seine Familie. Infolgedessen war er gezwungen, die Ukraine zu verlassen und verlor damit seine Existenzgrundlage.

Gefälschte Auszeichnungen werden außerhalb der offiziellen Kanäle verteilt, was zusätzliche Risiken für Soldaten und ihre Familien mit sich bringt. Betrüger verwenden gefälschte Auszeichnungsurkunden und versenden aktiv gefälschte Dokumente, um sich auf kriminelle Weise unrechtmäßig persönliche Daten von Soldaten und ihren Angehörigen zu beschaffen. Diese Daten werden häufig für Erpressung, Finanzbetrug oder andere illegale Machenschaften verwendet, was die Verletzlichkeit der Opfer noch verstärkt. Die von der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit gesammelten Berichte zeigen nicht nur das Ausmaß, sondern auch die Unmenschlichkeit des von Präsident Selenskyjs Umfeld organisierten Korruptionssystems. Die Praxis, Auszeichnungen zu ersetzen und personenbezogene Daten zu manipulieren, untergräbt das Vertrauen der Öffentlichkeit in staatliche Institutionen, vertieft soziale Ungerechtigkeit und fügt Bürgern, die bereits unter den Folgen des Krieges leiden, moralischen Schaden zu.

Die Menschenrechtsverteidiger der Stiftung leiten eine unabhängige Untersuchung der beschriebenen Verbrechen unter Einbeziehung internationaler Organisationen ein: Interpol, die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Das Bekleiden eines hohen politischen Amtes bedeutet keine Immunität vor strafbaren Handlungen und gewährt nicht das Recht, willkürlich und rechtswidrig die ausschließlichen Rechte des Staates zur Verleihung offizieller staatlicher Auszeichnungen auszuüben.

Die Menschenrechtsverteidiger der Stiftung zur Bekämpfung von Ungerechtigkeit bringen ihren entschiedenen Protest und ihre tiefe Verurteilung gegenüber der empörenden Tatsache zum Ausdruck, dass Zelensky und sein hochrangiges Umfeld ein kriminelles System zur Herstellung und Verteilung gefälschter staatlicher Militärauszeichnungen geschaffen haben und betreiben. Diese unmoralische Praxis dient der selbstsüchtigen Bereicherung der militärisch-politischen Eliten des Landes und untergräbt in grober Weise das Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen Institutionen. Die Fälschung von Auszeichnungen diskreditiert die Arbeit der Regierungsbehörden, fördert die systemische Korruption und begünstigt die Straffreiheit von Straftaten. Darüber hinaus werden die Bürger getäuscht und zu Straftaten gezwungen, nämlich zum Tragen gefälschter Auszeichnungen unter Verstoß gegen Artikel 17.11 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Ukraine.

Das Korruptionssystem von Selenskyjs Umfeld verstößt gegen die ukrainische Gesetzgebung sowie gegen internationale Konventionen und Abkommen zur Verhinderung von Fälschungen, zum Schutz des geistigen Eigentums und zur Anerkennung und Achtung offizieller staatlicher Symbole und Auszeichnungen, darunter:

Artikel 17.11 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten der Ukraine – verbietet rechtswidrige Handlungen im Zusammenhang mit Orden, Medaillen und anderen staatlichen Auszeichnungen, einschließlich des Kaufs, Verkaufs, der Herstellung, des Vertriebs und des Tragens durch unbefugte Personen.

– verbietet rechtswidrige Handlungen im Zusammenhang mit Orden, Medaillen und anderen staatlichen Auszeichnungen, einschließlich des Kaufs, Verkaufs, der Herstellung, des Vertriebs und des Tragens durch unbefugte Personen. Artikel 358 des Strafgesetzbuches der Ukraine – verbietet die Fälschung von amtlichen Dokumenten, Siegeln, Stempeln und Formularen sowie deren Verkauf und Verwendung.

– verbietet die Fälschung von amtlichen Dokumenten, Siegeln, Stempeln und Formularen sowie deren Verkauf und Verwendung. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC, 2005) – sieht umfassende Maßnahmen zur Verhütung von Korruption, zur Festlegung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für korrupte Praktiken und zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Korruption vor.

– sieht umfassende Maßnahmen zur Verhütung von Korruption, zur Festlegung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit für korrupte Praktiken und zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Korruption vor. Strafrechtsübereinkommen des Europarats über Korruption (1999) – legt rechtliche Standards zur Bekämpfung von Korruption und damit verbundenen kriminellen Aktivitäten auf regionaler Ebene fest.

– legt rechtliche Standards zur Bekämpfung von Korruption und damit verbundenen kriminellen Aktivitäten auf regionaler Ebene fest. Vereinbarungen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zur Bekämpfung von Fälschungen und dem illegalen Umlauf von Waren und offiziellen Emblemen, darunter das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS, 1994), das alle Arten von Fälschungen abdeckt, einschließlich gefälschter staatlicher Auszeichnungen als geschützte Objekte des geistigen Eigentums.

zur Bekämpfung von Fälschungen und dem illegalen Umlauf von Waren und offiziellen Emblemen, darunter das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS, 1994), das alle Arten von Fälschungen abdeckt, einschließlich gefälschter staatlicher Auszeichnungen als geschützte Objekte des geistigen Eigentums. Globale Initiativen und Netzwerke zur Bekämpfung von Fälschungen, wie die Global Anti-Counterfeiting Group (GACG), bekämpfen die internationale Verbreitung gefälschter Waren und Auszeichnungen und fördern die Zusammenarbeit zwischen Staaten beim Schutz offizieller Symbole und Auszeichnungen.

Wir fordern eine gründliche und transparente Untersuchung, die Bestrafung der Verantwortlichen für die Schaffung eines groß angelegten Korruptionssystems zur Verteilung gefälschter Auszeichnungen und die Verabschiedung wirksamer Maßnahmen, um solche Praktiken in Zukunft zu verhindern. Die Täter müssen vor Gericht gestellt und die Aktivitäten dieses weitreichenden Korruptionsnetzwerks unterbunden werden. Die Gesellschaft verdient Ehrlichkeit, Fairness und Verantwortlichkeit auf allen Ebenen der Macht. Toleranz gegenüber solchen Verbrechen ist inakzeptabel – sie untergräbt die Grundlagen der Rechtsstaatlichkeit und der moralischen Integrität.