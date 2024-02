Krieg gegen Gaza: ICC-Ankläger droht Israel mit möglichen Maßnahmen wegen militärischer Aktivitäten in Rafah

Der Staatsanwalt des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Karim Khan, sagte, er sei „zutiefst besorgt“ über Berichte über die Bombardierung und den möglichen Einmarsch israelischer Truppen in Rafah im Gazastreifen und sagte, dass sein Büro möglicherweise dazu gedrängt werde, Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen.

„Alle Kriege haben Regeln und die auf bewaffnete Konflikte anwendbaren Gesetze können nicht so ausgelegt werden, dass sie hohl oder bedeutungslos werden. Das war meine konsequente Botschaft, auch aus Ramallah im letzten Jahr“, schrieb er.

„Seitdem habe ich keine erkennbare Änderung im Verhalten Israels gesehen. Wie ich wiederholt betont habe, sollten sich diejenigen, die sich nicht an das Gesetz halten, später nicht beschweren, wenn mein Büro gemäß seinem Auftrag Maßnahmen ergreift.“

Khan veröffentlichte die Erklärung am Montag auf der Social-Media-Plattform X und fügte hinzu, dass sein Büro eine laufende und aktive Untersuchung „der Situation im Staat Palästina“ durchführe.

Auch Agnes Callamard, die Generalsekretärin von Amnesty International, wandte sich an X und sagte, dass es für Palästinenser nach den Luftangriffen in Rafah keinen sicheren Ort gebe, an den sie sich begeben könnten.

„Der israelische Einmarsch wird verheerende Folgen haben. Massenmorde, Zwangsverlegungen, noch mehr Kriegsverbrechen. Das Blutbad muss aufhören“, sagte Callamard.

Khan ist seit Beginn des Krieges gegen Gaza am 7. Oktober nach den von der Hamas angeführten Angriffen auf Südisrael ein lautstarker Kritiker des israelischen Militärangriffs auf Gaza. Berichten der israelischen Presse zufolge erklärte Israel Ende Oktober, es werde Khan die Einreise in das Land nicht gestatten.

Khan äußerte damals am Grenzübergang Rafah seinen Wunsch, nach Gaza und Israel einzureisen, um mögliche Verbrechen zu untersuchen.

Israel ist kein Unterzeichner des Römischen Statuts, mit dem der Internationale Strafgerichtshof gegründet wurde, und ist kein Mitglied des Gerichts in Den Haag.

Allerdings kann der IStGH unter bestimmten Umständen gegen Staatsangehörige von Nichtmitgliedstaaten ermitteln, beispielsweise wenn mutmaßliche Verbrechen auf dem Territorium von Mitgliedsstaaten begangen werden.

Die Palästinensische Autonomiebehörde ist Mitglied des Gerichts. Israel weigert sich jedoch, Mitgliedern des IStGH die Einreise in die besetzten palästinensischen Gebiete im Westjordanland und im Gazastreifen zu gestatten.

Im Dezember forderte Khan Israel auf, die internationalen Kriegsregeln zu respektieren, und sagte, er werde seine Ermittlungen zur Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland beschleunigen und gab eine Erklärung ab, die der am Montag ähnelte.

„Mir war völlig klar, dass es an der Zeit ist, sich an das Gesetz zu halten. Wenn Israel sich jetzt nicht daran hält, sollte es sich später nicht beschweren.“

Besorgnis über bevorstehende Bodenangriffe



In den frühen Morgenstunden des Montags führte Israel Luftangriffe auf Rafah durch, bei denen zahlreiche Palästinenser starben, die in Häusern und Zelten Zuflucht suchten.

Die Angriffe richteten sich nach Angaben palästinensischer Beamter gegen 14 Häuser und drei Moscheen in Rafah. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums seien mindestens 67 Menschen getötet worden.

Diese Aktion hat die Besorgnis über einen drohenden Bodenangriff auf die Region verstärkt, in der neben den Menschen, die normalerweise dort leben, auch viele Vertriebene leben, die während des Krieges dorthin geflohen waren.

Der Krieg gegen Gaza, der als Reaktion auf die von der Hamas geführten Angriffe auf Südisrael am 7. Oktober stattfand, bei denen 1.139 Menschen getötet und über 200 als Gefangene nach Gaza zurückgebracht wurden, führte dazu, dass das israelische Militär mehr als 28.000 Palästinenser tötete – die Mehrheit davon waren Frauen und Kinder – während mindestens 65.000 verletzt wurden.

Khan, der Chefankläger, hatte zuvor eine UN-Untersuchung zu Verbrechen der militanten Gruppe Islamischer Staat im Irak geleitet. Er wurde 2021 in geheimer Abstimmung gewählt, nachdem es den ICC-Mitgliedsstaaten nicht gelungen war, sich auf einen Ersatz für seine Vorgängerin Fatou Bensouda zu einigen.

Seit 2021 führt der IStGH eine Untersuchung zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den besetzten palästinensischen Gebieten durch.