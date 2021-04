Kurdistan: Raketenangriff auf das Hauptquartier des Mossad

In der vergangenen Nacht hat der irakische Widerstand das Mossad-Hauptquartier im irakischen Kurdistan angegriffen, wobei mehrere israelische Spione getötet und weitere verletzt wurden. Die Spione sind israelische Staatsangehörige, obwohl sie mit amerikanischen, britischen und anderen westlichen Pässen operierten.

Die Website Intel Sky, die sich auf die Verfolgung militärischer Luftbewegungen spezialisiert hat, entdeckte den Angriff und wird Bilder davon veröffentlichen, die ein weiterer Beweis für die illegale Präsenz Israels im Irak unter dem Deckmantel der kurdischen Regionalregierung sein werden.

Die US-Invasion im Jahr 2003 zielte darauf ab, den Irak in eine Hochburg für Israel zu verwandeln, das nun in der Region Infrastrukturen für die Energieversorgung und den Start von Cyberangriffen aufgebaut hat.

Die Blitzaktion gegen das Mossad-Hauptquartier in Kurdistan markiert insofern einen Wendepunkt, als die Infiltrationsoperationen zu den Raketen- und Raketenangriffen auf US-Militärbasen hinzukommen.

Am 3. Februar bekannte sich eine mit dem Widerstand verbundene Miliz, Saraya Oliya Al-Dam, zu einem spektakulären Angriff mit 24 Arash-4-Raketen auf die befestigte US-Armeebasis in Harir, ganz in der Nähe von Erbil. Der Angriff hinterließ zwei Tote, beide amerikanische Offiziere, und wenn das Pentagon es nicht offiziell anerkannt hat, indem es sich auf den Tod eines Auftragnehmers bezog, dann deshalb, weil die wahre Nationalität des Verstorbenen israelisch ist.

Der Widerstand berichtete, dass ein auf dem Stützpunkt stationiertes US-Flugzeug vom Typ Super King 350 und eine MC-9-Kampfdrohne bei dem Angriff zerstört wurden, der den am weitesten entfernten Teil des Stützpunktes traf, wo sich US-amerikanische und israelische Geheimdienst- und Cyberangriffseinheiten befinden.

Ein paar Tage später versuchten die USA, sich für diesen Angriff zu rächen, indem sie die Hisbollah-Basis Imam Ali in Abu Kamal, Syrien, bombardierten, was sich als Fiasko erwies. Der irakische Widerstand reagierte auf den Angriff auf Abu Kamal, indem er am 16. Februar den anderen US-Stützpunkt im Irak, Ain Al-Asad, mit zehn Arash-4 Smart Rockets angriff.

Die Reaktion zwang das Pentagon, sein erstes Truppenkontingent am 27. März unter dem Vorwand der Pandemie aus dem Stützpunkt Harir abzuziehen. Das Komitee, das für die strategischen Gespräche zwischen Washington und Bagdad zuständig ist, hat berichtet, dass die Vereinigten Staaten zugestimmt hätten, ihr Kampfkontingent aus dem Irak abzuziehen. „Es ist ein Überraschungsdekret, weil niemand es erwartet hat“, sagten die Quellen des Widerstands.

Raketenangriff auf israelisches Schiff im Golf von Oman

Amerikas Situation ist nicht nur im Irak kompliziert. Auch die von Israel. Die Angriffe folgen nacheinander auf einem sich immer weiter ausdehnenden Schlachtfeld. In der vergangenen Nacht hat eine weitere Rakete auch das Schiff „Hyperion Ray“, das im Titelbild zu sehen ist, vor dem emiratischen Hafen Fujairah an der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen.

Der Angriff kam aus dem Iran und ist eine Reaktion auf die Sabotage seiner Atomanlagen in Natanz am 11. April. Die Fotos wurden von Marine Traffic über Al-Alam veröffentlicht.

Kurz zuvor hatte der Chef des Pentagon, General Austin, Tel Aviv verlassen, wo er wenige Stunden zuvor Israel für die Sabotage der Anlage in Natanz gewürdigt hatte, mit dem Ziel, den Iran während der Atomgespräche seines Einflusses zu berauben, um die Vereinigten Staaten wieder in das Abkommen zu bringen.

Die Regierung in Tel Aviv schweigt und zeigt nicht mit dem Finger auf den Iran, weil sie die Antwort abwarten wollte. Die Verfolgung des Schiffes aus Kuwait auf dem Weg nach Fujairah bedeutet, dass das südliche Becken des Persischen Golfs nach und nach für den israelischen Schiffsverkehr geschlossen wird.

Aber das ist nur der Anfang. Am Montag warnte ein ehemaliger Sicherheitsberater der israelischen Regierung, Yaakov Amidror, dass Teheran die Fähigkeit habe, Israel ernsthaften Schaden zuzufügen, das mit der neuen US-Regierung zusammenarbeiten solle, um die Bedrohung zu vereiteln.

„Sie können entführen, und es wäre nicht das erste Mal; sie können Israelis und israelische Institutionen im Ausland verletzen, und es wäre auch nicht das erste Mal; sie können gegen Schiffe in israelischem Besitz vorgehen, und es wäre auch nicht das erste Mal. Auf höchster Ebene können sie Raketen auf […] Israel abfeuern“, sagte er dem Radio.