Labor hat gerade ein gefährlicheres COVID-Virus entwickelt

Wissenschaftler tüfteln bereits an virulenteren und tödlicheren Versionen von SARS-CoV-2

Durch serielle Passage von lebendem SARS-CoV-2 im Plasma eines genesenen COVID-19-Patienten, das hohe Mengen neutralisierender Antikörper enthielt, mutierte das Virus schließlich, um den Antikörpern zu entgehen

Die von ihnen geschaffene SARS-CoV-2-Variante umgeht die erworbene Immunität oder hebt die Immunität auf, die man normalerweise nach der Genesung von der Infektion hätte. Als solche könnte sie extrem tödlich sein.

Da das Virus mutieren kann, um neutralisierenden Antikörpern zu entgehen, könnte es auch unter dem „Selektionsdruck“ der Impfung mutieren.

Zwei prominente Persönlichkeiten während der COVID-19-Pandemie waren Dr. Anthony Fauci und Peter Daszak, die beide viel zu gewinnen haben, wenn sie die Öffentlichkeit und die Welt über den Ursprung von SARS-CoV-2 in die Irre führen, da sie möglicherweise beide an der Entstehung des Virus beteiligt waren

Dieser Artikel wurde bereits am 5. Februar 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Wenn SARS-CoV-2 Ihre Nerven strapaziert hat, habe ich schlechte Nachrichten für Sie. Wissenschaftler tüfteln bereits an virulenteren und tödlicheren Versionen. In einem Twitter-Post vom 22. Januar 2021 wies der Biotech-Unternehmer Yuri Deigin auf eine Studie hin, die Ende Dezember 2020 auf dem Preprint-Server bioRxiv veröffentlicht wurde, und schrieb:

Ok, der Preis für die verrückteste und gefährlichste Gain-of-Function-Forschung geht an italienische Virologen, die SARS[-CoV-]2 nahmen und es in vitro in Gegenwart von neutralisierenden Antikörpern passagierten. Es reagierte schnell und mutierte, um ihnen zu entkommen. Juhu, ein neues, gefährlicheres SARS3!

„Passaging“ bezieht sich auf eine gentechnische Technik, bei der ein Virus in einer Reihe von verschiedenen tierischen Gewebekulturen gezüchtet wird. Bei jedem „Durchgang“ mutiert das Virus leicht und erhält andere Funktionen.

Durch serielles Passaging kann das Virus die Spezies wechseln

Ein mögliches Ergebnis dieser etwas groben Technik (in Anbetracht der heute zur Verfügung stehenden gentechnischen Verfahren) wäre zum Beispiel, dass das Virus die Fähigkeit erlangt, eine Wirtsart zu infizieren, die es zuvor nicht infizieren konnte. Einige Experten haben spekuliert, dass dies eine Möglichkeit sein könnte, wie SARS-CoV-2 entstanden ist.

In einem ausführlichen Artikel, der am 4. Januar 2021 in der Zeitschrift New York veröffentlicht wurde, gab Nicholson Baker einen Überblick über die Geschichte der Forschung zum Funktionsgewinn von Viren und lieferte das folgende Beispiel für serielles Passaging:

Baric … beschrieb in dieser frühen Arbeit, wie es seinem Labor gelang, ein Coronavirus, MHV, das bei Mäusen Hepatitis auslöst, dazu zu bringen, die Spezies zu wechseln, sodass es zuverlässig BHK-Zellkulturen (Baby-Hamsterniere) infizieren konnte. Dies geschah durch serielles Passieren: Eine gemischte Lösung aus Maus- und Hamsterzellen wurde wiederholt mit dem Maus-Hepatitis-Virus versetzt, wobei jedes Mal die Anzahl der Mauszellen verringert und die Konzentration der Hamsterzellen erhöht wurde.

Zunächst konnte das Maus-Hepatitis-Virus vorhersehbar nicht viel mit den Hamsterzellen anfangen, die in ihrer Welt aus fötalem Kälberserum nahezu infektionsfrei schwammen. Doch am Ende des Experiments, nach Dutzenden von Durchläufen durch die Zellkulturen, war das Virus mutiert: Es hatte das Kunststück vollbracht, ein unbekanntes Nagetier zu parasitieren. Aus einer Geißel der Mäuse wurde eine Geißel der Hamster …

Wissenschaftler haben ein Coronavirus entwickelt, das den Antikörpern entgeht

Was genau haben sie nun herausgefunden? Wie Deigin zusammenfasst, haben die Forscher lebendes SARS-CoV-2 in Plasma eines genesenen COVID-19-Patienten, das eine hohe Menge an neutralisierenden Antikörpern enthielt, in Serie gebracht.

Zur Verdeutlichung: Es gibt zwei Arten von Antikörpern. Neutralisierende Antikörper sind, wie der Name schon sagt, Antikörper, die Viren neutralisieren (abtöten) und eine Infektion verhindern, während bindende Antikörper eine Infektion nicht verhindern können.

Die neutralisierenden Antikörper im Plasma haben das Virus während der ersten sieben Durchgänge erfolgreich und vollständig neutralisiert, aber dann ist das Virus mutiert, um den Antikörpern zu entgehen. Wie die Autoren erklären:

Das Plasma neutralisierte das Virus sieben Durchgänge lang vollständig, aber nach 45 Tagen führte die Deletion von F140 in der N3-Schleife der N-terminalen Domäne (NTD) des Spikes zu einem teilweisen Durchbruch. Am 73. Tag trat eine E484K-Substitution in der rezeptorbindenden Domäne (RBD) auf, gefolgt am 80. Tag von einer Insertion in der NTD-N5-Schleife, die ein neues Glykan-Sequon enthielt, wodurch eine Variante entstand, die vollständig resistent gegen die Neutralisierung im Plasma war.

Mit anderen Worten: Sie haben eine SARS-CoV-2-Variante geschaffen, die die erworbene Immunität umgeht und die Immunität aufhebt, die man normalerweise nach der Genesung von der Infektion hätte. Als solche könnte sie extrem tödlich sein.

Computergestützte Modellierung sagt voraus, dass die Deletion und Insertion in den Schleifen N3 und N5 die Bindung neutralisierender Antikörper verhindern, so die Autoren und fügen hinzu: Das jüngste Auftreten natürlicher Varianten mit ähnlichen Veränderungen im Vereinigten Königreich und in Südafrika deutet darauf hin, dass SARS-CoV-2 das Potenzial hat, einer wirksamen Immunantwort zu entgehen, und dass Impfstoffe und Antikörper entwickelt werden sollten, die in der Lage sind, neu auftretende Varianten zu kontrollieren.

Selektiver Druck der Impfung kann ein Problem darstellen

Weiter unten in der Arbeit weisen sie darauf hin, dass der Grund für diese Studie darin bestand, festzustellen, „ob sich das authentische Virus unter dem selektiven Druck der polyklonalen Immunantwort bei rekonvaleszenten oder geimpften Menschen so entwickeln kann, dass es der Herdenimmunität und der Antikörperbehandlung entgeht“.

Da das Virus mutieren kann, um neutralisierenden Antikörpern zu entgehen, könnte es möglicherweise auch unter dem „Selektionsdruck“ der Impfung mutieren, was wiederum die Frage aufwirft: Wenn wir massenhaft impfen, werden wir dann am Ende ein noch tödlicheres Virus haben?

Die Lösung, die diese Forscher vorzuschlagen scheinen, besteht darin, darüber nachzudenken, die Menschen gegen neu auftretende SARS-CoV-2-Varianten zu impfen, was bedeutet, dass wir möglicherweise einen neuen Impfstoff entwickeln müssen – ähnlich wie den Impfstoff gegen die saisonale Grippe -, der den zirkulierenden Stämmen der jeweiligen Saison entspricht.

In Anbetracht der Tatsache, dass die ersten COVID-19-mRNA-Impfstoffe (die am treffendsten als Gentherapie bezeichnet werden) bereits absoluten Schaden an der Gesundheit der Menschen anrichten, erscheint mir die Idee, zweimal im Jahr eine Gentherapie gegen COVID-19 durchzuführen, als sichere Vernichtung der menschlichen Rasse.

Ist SARS-CoV-2 das Ergebnis der Gain-of-Function-Forschung in Wuhan?

Jamie Metzl ist Geopolitikexpertin, Beraterin der Weltgesundheitsorganisation und Senior Fellow beim Atlantic Council. Am 4. Januar 2021 wurde sie von CBS News zu der „Verschwörungstheorie“ interviewt, dass SARS-CoV-2 in einem Labor der Biosicherheitsstufe 4 in Wuhan, China, entstanden sei. Metzl glaubt, dass die COVID-19-Pandemie das Ergebnis eines versehentlichen Lecks in diesem Labor ist.

Dies sei eine logische Schlussfolgerung, die sich aus den uns vorliegenden Fakten ergebe. Erstens ist Wuhan weit vom südlichen Teil Chinas entfernt, wo Hufeisennasenfledermäuse (der vermutete Ausgangswirt) leben.

Zweitens war bekannt, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) umstrittene Gain-of-Function-Forschungen an Fledermaus-Coronaviren durchgeführt hat, und nach Angaben von US-Diplomaten, die das Labor 2018 besucht hatten, waren erhebliche Sicherheitsmängel offensichtlich.

Drittens wurde der engste Verwandte von SARS-CoV-2 (RaTG13) zu Proben zurückverfolgt, die 2012 von Bergarbeitern gesammelt wurden, die nach der Arbeit in einer verlassenen Mine in Mojiang erkrankt waren. Zwischen 2012 und 2019 gibt es keine Spur des Virus, bis es plötzlich in Wuhan ausbricht.

Schließlich „sehen wir diese massive chinesische Vertuschung“, sagt Metzl, „die Vernichtung von Proben, die Sperrung des Zugangs zu Datenbanken, die Inhaftierung von Journalisten [und] das Schweigen von Wissenschaftlern.“

Darüber hinaus weist Metzl darauf hin, dass die am WIV tätigen Wissenschaftler nicht in der Lage waren, alle Viren in ihrer Datenbank zu erfassen, und dass es in Biosicherheitslabors der Stufe 4 weltweit in der Vergangenheit zu zahlreichen Sicherheitsverstößen gekommen ist.

Untersuchungsausschüsse sind stark beeinträchtigt

Wie Metzl feststellte – der auch einen Meinungsartikel in Newsweek zu diesem Thema veröffentlichte – brauchen wir eine vollständige, unabhängige und allseits zugängliche forensische Untersuchung des Ursprungs dieses Virus. Wenn wir das nicht tun, werden wir nicht auf alles vorbereitet sein, was noch auf uns zukommen könnte.

Er warnte auch davor, dass die WHO zwar einen Untersuchungsausschuss eingesetzt habe, China aber ein Vetorecht eingeräumt wurde, um zu entscheiden, wer diesem Ausschuss angehören würde, und dass die Hauptuntersuchung von chinesischen Vertretern durchgeführt werden sollte. Der WHO-Ausschuss würde dann lediglich deren Ergebnisse überprüfen. Diese fragwürdige Vorgehensweise machte es höchst unwahrscheinlich, dass wir die Wahrheit herausfinden würden.

Tatsächlich meldeten die Mitglieder des Ausschusses fast sofort nach der Veröffentlichung des Berichts, als der WHO-Ausschuss mit seiner „Untersuchung“ fertig war, ernsthafte Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit an, eine unvoreingenommene Untersuchung durchzuführen. Eines seiner Mitglieder wurde als besonders ethisch kompromittiert herausgestellt: Peter Daszak, Ph.D., ist Präsident der EcoHealth Alliance, einer gemeinnützigen Organisation, die eng mit der WIV zusammenarbeitet.

Als SARS-CoV-2 zum ersten Mal in Wuhan auftauchte, stellte die EcoHealth Alliance der WIV finanzielle Mittel zur Verfügung, um neue Fledermaus-Coronaviren zu sammeln und zu untersuchen. Er hat öffentlich und wiederholt die Möglichkeit zurückgewiesen, dass die Pandemie auf ein Leck im Labor zurückzuführen ist.

In den folgenden Monaten wurden jedoch zahlreiche Beweise gesammelt, die Daszaks Behauptungen stark in Zweifel zogen, und zwar so sehr, dass ein Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses der GOP forderte, Daszak vorzuladen, um über die „Desinformationskampagne zur Unterdrückung der öffentlichen Diskussion über ein mögliches Laborleck“ auszusagen.

Daszak war der Fuchs, der den Hühnerstall bewachte

Aus der Korrespondenz, die U.S. Right to Know (USRTK) erhalten hat, geht hervor, dass Daszak von Anfang an eine zentrale Rolle in der Verschwörung spielte, die darauf abzielte, die Herkunft von SARS-CoV-2 aus dem Labor zu verschleiern, indem er eine wissenschaftliche Erklärung verfasste, in der solche Untersuchungen als „Verschwörungstheorie“ verurteilt wurden.

Auf diesen fabrizierten „Konsens“ stützten sich dann die Medien, um gegen alle vorzugehen, die gegenteilige Theorien und Beweise vorlegten. Daszak leitete auch eine zweite Kommission zur Untersuchung des Ursprungs des Virus, die Lancet COVID-19-Kommission, und sorgte so dafür, dass der „Konsens“ aufrechterhalten wurde.

Ironischerweise warnte Daszak 2015 sogar davor, dass eine globale Pandemie durch einen Laborvorfall ausgelöst werden könnte und dass „die Risiken bei der Art von Virusmanipulationsforschung, die in Wuhan durchgeführt wird, größer sind“. Anfang des Jahres war er auch einer der Hauptredner bei einem Seminar der National Academies of Science über die Verringerung des Risikos durch neu auftretende Infektionskrankheiten.

Auf dieser Tagung präsentierte Daszak unter anderem ein Papier mit dem Titel „Assessing Coronavirus Threats“ (Bewertung der Bedrohung durch Coronaviren), das eine Untersuchung des „Spillover-Potenzials“ von „genetischen und experimentellen Studien“ über Viren enthielt. Er wies insbesondere auf die Gefahr von Experimenten mit „humanisierten Mäusen“ hin, d. h. Labormäusen, die genetisch so verändert wurden, dass sie menschliche Gene, Zellen oder Gewebe tragen.

In Anbetracht von Daszaks persönlicher Beteiligung an der Gain-of-Function-Forschung im Allgemeinen und an den Forschungsbemühungen der WIV im Besonderen hatte er mehr als genug Motivation, dafür zu sorgen, dass die Schuld an der COVID-19-Pandemie nicht Forschern wie ihm selbst, insbesondere denen der WIV, in die Schuhe geschoben wurde.

Als Teil dieser Untersuchungsausschüsse waren alle Schlussfolgerungen, zu denen sie kamen, verdächtig. Berichten zufolge hatte die ursprüngliche WHO-Kommission nicht die Absicht, die WIV15 oder die Theorie des Laborausbruchs zu untersuchen! Es überrascht nicht, dass die Daily Mail im Juni 2021 berichtete, Daszak sei aus der COVID-Kommission, die sich mit den Ursprüngen der Pandemie befasste, entfernt worden, „nachdem er dazu beigetragen hatte, die Theorie des Laborausbruchs heimlich anzuprangern, ohne seine engen Verbindungen zu derselben Einrichtung zu erwähnen“.

WHO ernennt zweite Untersuchungskommission zum Ursprung von COVID

Da sich die Hinweise häufen, dass das Virus möglicherweise aus einem Labor stammt, sei es durch ein Leck oder absichtlich, hat der Generaldirektor der WHO, Tedros Ghebreyesus, beschlossen, dass eine zweite Untersuchung notwendig ist. „Trotz der ersten Ergebnisse der WHO hat Tedros Ghebreyesus eine Überprüfung der Labors in Wuhan gefordert, einschließlich des Wuhan Institute of Virology, von dem einige Wissenschaftler glauben, dass es die Quelle des Virus sein könnte, das die ersten Infektionen in China verursacht hat“, berichtet NPR.

Ghebreyesus gab die Ernennung des neuen, 26-köpfigen Ausschusses am 13. Oktober 2021 bekannt – und Daszak gehört nicht dazu. In einem Leitartikel in der Zeitschrift Science schrieb Ghebreyesus:

Die neu eingerichtete wissenschaftliche Beratergruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die Ursprünge neuartiger Krankheitserreger (SAGO) bietet eine beispiellose Gelegenheit, Studien zur Untersuchung hochgefährlicher Erreger besser zu leiten. Ihr Mandat besteht darin, die WHO bei der Entwicklung eines Rahmens zu beraten, um umfassende Studien über die Ursprünge solcher Erreger, einschließlich SARS-CoV-2, zu definieren – Informationen, die für die Entwicklung von Strategien und die Verbesserung der Bereitschaft unerlässlich sind, um die Möglichkeit künftiger zoonotischer Spillover-Ereignisse (Übertragung eines Erregers vom Tier auf den Menschen) und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ereignisse zu größeren Ausbrüchen werden, zu verringern …

… es ist klar, dass die wissenschaftlichen Prozesse durch die Politisierung beeinträchtigt wurden, weshalb die globale wissenschaftliche Gemeinschaft ihre Anstrengungen verdoppeln muss, um den wissenschaftlichen Prozess voranzutreiben. Bei der Gründung der SAGO wurden (im Rahmen einer offenen Ausschreibung) Experten mit unterschiedlichem Fachwissen aus Ländern aller sechs WHO-Regionen ausgewählt … Laborhypothesen müssen sorgfältig geprüft werden, wobei der Schwerpunkt auf Labors an dem Ort liegt, an dem die ersten Berichte über menschliche Infektionen in Wuhan auftauchten. Ein Laborunfall kann erst dann ausgeschlossen werden, wenn ausreichende Beweise dafür vorliegen und diese Ergebnisse offen mitgeteilt werden.

Links zur von den USA in Auftrag gegebenen Forschung

Auch wenn das Hauptaugenmerk auf der WIV liegt, sind die USA und andere westliche Länder nicht unschuldig. Im obigen Video gibt „The Next Revolution“-Moderator Steve Hilton einen Überblick über den Ursprung von COVID-19 und stellt eine Verbindung zwischen dem Ausbruch und der Forschung in aller Welt her.

Er beginnt mit einem Rückblick auf Forschungen, die das Erasmus-Zentrum in den Niederlanden vor 10 Jahren durchgeführt hat. Dort gelang es, ein Influenza-A/H5N1-Virus durch Injektion in Frettchen zur Mutation zu bringen und in die Luft zu übertragen. Dies führte zu einer explosionsartigen Zunahme der Erforschung von Gain-of-Function-Viren in der ganzen Welt. Interessanterweise wurde diese niederländische Studie von keinem Geringeren als dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) von Dr. Anthony Fauci finanziert.

Die ursprüngliche Absicht mag zwar edel gewesen sein – der Natur einen Schritt voraus zu sein, damit wir nicht von natürlichen Mutationen überrascht werden, die die menschliche Bevölkerung bedrohen könnten -, doch durch die Schaffung virulenterer Krankheitserreger stellt die Arbeit selbst ein erhebliches Risiko dar.

Aus diesem Grund verhängte die Obama-Regierung 2014 ein Moratorium für die Gain-of-Function-Forschung, nachdem die jüngsten Vorfälle im Bereich der biologischen Sicherheit die Risiken solcher Studien deutlich gemacht hatten. Das Moratorium beinhaltete auch die Aussetzung der Funktionserweiterungsforschung an Influenza-, MERS- und SARS-Viren.

Wie Hilton feststellte, ist Fauci jedoch seit langem ein entschiedener Befürworter dieser Art von Forschung, und kurz vor der Einführung des Moratoriums hatte er ein Projekt zur Bewertung des Risikos des Auftretens von Fledermaus-Coronaviren und des „Spillover-Potenzials an risikoreichen Schnittstellen zwischen Mensch und Wildtieren in China“ finanziert. Am Ende der Projektbeschreibung heißt es:

Vorhersagemodelle der Wirtsreichweite (d. h. des Emergenzpotenzials) werden experimentell mit Hilfe von reverser Genetik, Pseudovirus- und Rezeptorbindungsversuchen sowie Virusinfektionsexperimenten an einer Reihe von Zellkulturen verschiedener Arten und humanisierten Mäusen getestet.

Dies ist genau die Art von Forschung, für die die Obama-Regierung ein Moratorium erlassen hat, aber Fauci hat sie nicht fallen lassen. Stattdessen beauftragte er die EcoHealth Alliance – die von Daszak geleitete Gruppe – damit. Daszak selbst war der Projektleiter. In den folgenden sechs Jahren erhielt die EcoHealth Alliance 3,75 Millionen Dollar für Projekte im Zusammenhang mit dieser Untersuchung.

Fauci, Daszak und die WIV scheinen die Hauptschuldigen zu sein

Daszak wiederum vergab einen wichtigen Teil der Forschung – den Teil über den Funktionsgewinn – an die WIV als Unterauftragnehmer. In seinem Bericht geht Hilton auf einige der im Rahmen dieses Projekts veröffentlichten Arbeiten ein, die beweisen, dass sie tatsächlich Teil der von Fauci finanzierten Forschung waren.

Fauci muss zurücktreten, bis wir seine Rolle bei der Schaffung dieser katastrophalen globalen Pandemie – natürlich unbeabsichtigt – aufgeklärt haben. ~ Steve Hilton

Er weist darauf hin, dass zwar viele zugeben, dass das NIAID die WIV im Allgemeinen finanziert hat, aber ein von Daszak und Shi Zhengli mitverfasstes Papier beweist, dass Fauci speziell die Gain-of-Function-Forschung zum Fledermaus-Coronavirus finanziert hat.

Nachdem Hiltons Team das NIH und Fauci um einen Kommentar gebeten hatte, verschwand das Papier auf mysteriöse Weise. Das fragliche Papier, das 2017 veröffentlicht wurde, zeigt, dass sie verschiedene Chimären auf der Grundlage von gesammelten Fledermaus-Coronaviren gebaut haben. Anschließend infizierten sie im Labor menschliche Zellen mit diesen Chimären und bewiesen, dass sich ihre künstlichen Viren replizieren können.

Die genetischen Veränderungen, die sie an diesen Chimären vornahmen, „öffneten ein bestimmtes Tor zum menschlichen Körper“, erklärt Hilton, und dieses Tor ist genau das, das SARS-CoV-2 nutzt, nämlich den ACE2-Rezeptor.

Zwar ist keines der in der Veröffentlichung von 2017 beschriebenen gentechnisch veränderten Viren mit SARS-CoV-2 identisch, aber die Veröffentlichung beweist, dass es möglich ist, diese Art von Viren mit aktuellen Technologien zu erzeugen. Außerdem wurde das Projekt für weitere drei Jahre fortgesetzt, also bis ins Jahr 2020. In diesen drei Jahren könnte eine beliebige Anzahl neuer Varianten entstanden sein.

In Anbetracht dieser Tatsachen ist Faucis Rolle als medizinischer Chefberater des Weißen Hauses und Leiter der Coronavirus-Taskforce „völlig unhaltbar“, so Hilton. In der Tat ist Fauci aufgrund seiner Interessenkonflikte für diese Aufgaben ebenso wenig geeignet wie Daszak für die Aufgaben, mit denen er betraut wurde.

Beide sind bis über beide Ohren in die Forschung verwickelt, die möglicherweise die eigentliche Ursache dieser Pandemie ist, und doch wurden beide in Schlüsselpositionen eingesetzt, um die Öffentlichkeit in diesen Fragen zu informieren, anzuleiten und zu lenken. Das ist wissenschaftliche Korruption vom Feinsten.

Sicherlich gibt es andere Experten, die genauso gut, wenn nicht sogar besser, für diese Aufgaben qualifiziert wären. „Fauci muss zurücktreten, bis wir seine Rolle bei der Schaffung dieser katastrophalen globalen Pandemie – natürlich unbeabsichtigt – geklärt haben“, sagt Hilton. Wir müssen auch wissen, ob die US-Regierung noch immer Forschung finanziert, die zu einer weiteren, noch verheerenderen Pandemie führen könnte.

