Larry C. Johnson: „Die Iraner werden schon wieder hinters Licht geführt“

von Larry C. Johnson

Das wird kurz.

Gestern, am Freitag, bin ich nach New York City gereist, um an den Feierlichkeiten zum Russland-Tag in der russischen Mission bei den Vereinten Nationen teilzunehmen. Falls Sie jemals eingeladen werden, sollten Sie eine russische Feier nicht verpassen – großartiges Essen und Trinken, begleitet von guten Gesprächen. Apropos Begleitung: Ich war mit Garland Nixon und Randy Credico dort. Wie auch immer, das ist meine Ausrede dafür, dass ich gestern Abend nichts mehr veröffentlicht habe.

Der Iran und Pakistan werden für dumm verkauft. Das sogenannte Abkommen, von dem Trump behauptet, es werde am Sonntag unterzeichnet, wird am Sonntag nicht unterzeichnet werden. Tatsächlich wird es möglicherweise niemals zu einer Unterzeichnung kommen.

Hier ist, was der Sprecher des iranischen Außenministeriums heute (Samstag) sagte:

„Das Islamabad-Memorandum, an dem derzeit gearbeitet wird, zielt darauf ab, den Krieg zu beenden, und in diesem Stadium wurde entschieden, dass es keine Gespräche über die Nuklearfrage geben wird. Wir müssen den genauen Zeitpunkt der Unterzeichnung des Memorandums abwarten. Obwohl dies nicht morgen geschehen wird, kann die Möglichkeit einer Unterzeichnung in den kommenden Tagen nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Unbeständigkeit der anderen Seite müssen wir jedoch bei allen Aussagen zu diesem Prozess vorsichtig sein.“

Lassen Sie mich an die ursprünglichen vierzehn Punkte erinnern, die der Iran den USA am 8. April vorgelegt hat:

🔸 Dauerhafte und sofortige Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon.

🔸 Die „Verpflichtung“ der USA zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Irans und die Achtung seiner Souveränität.

🔸 Aufhebung der US-Seeblockade innerhalb von 30 Tagen.

🔸 Rückzug der US-Streitkräfte aus der Umgebung Irans.

🔸 Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen „unter iranischen Regelungen“.

🔸 Aussetzung der US-Sanktionen gegen iranisches Öl.

🔸 Die USA und ihre Verbündeten sollen Wiederaufbaupläne für den Iran „im Wert von mindestens 300 Milliarden US-Dollar“ ausarbeiten.

🔸 Sechzig Tage Verhandlungen, um ein endgültiges Abkommen „auf Grundlage nuklearer Fragen und der vollständigen Aufhebung der Sanktionen“ zu erreichen.

🔸 Erneute Bekräftigung der iranischen Verpflichtung, keine Atomwaffen herzustellen.

🔸 Während der Verhandlungen werden die USA weder ihre Streitkräfte in der Region aufstocken noch neue Sanktionen verhängen.

🔸 Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern.

🔸 Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens.

🔸 Das endgültige Abkommen soll durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates gebilligt werden.

🔸 Die endgültigen Verhandlungen werden nicht beginnen, bevor nicht die Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder freigegeben, die Ölsanktionen ausgesetzt und die Seeblockade aufgehoben wurde. „Diskussionen über Irans Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen.“

Wenn Sie glauben, dass Trump dieses Abkommen unterzeichnen wird, dann glauben Sie wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann und den Osterhasen.

Was auch immer der Iran glaubt zu unterzeichnen – es wird eine Lüge sein.

Bleiben Sie dran.

Larry Johnson: Kriegsende? USA und Iran kurz vor einem Deal?