Lassen Sie sich nicht Impfen! Berühmter in Harvard ausgebildeter Psychiater fordert „Moratorium“ für COVID-Impfstoffe

Nicht impfen, wir brauchen ein Moratorium: so ein in Harvard ausgebildeten Psychiater

Ein weltbekannter, in Harvard ausgebildeter Psychiater und Autor von dutzenden wissenschaftlicher Arbeiten fordert ein „Moratorium“ für COVID-19-Impfstoffe aufgrund einer Explosion von Nebenwirkungen und Tausenden von Todesfällen unter denjenigen, die die Spritze erhalten haben.

„Der Impfstoff ist viel gefährlicher als COVID-19“, sagte Dr. Peter Breggin, ein ehemaliger Berater des National Institute of Mental Health, diese Woche zu John-Henry Westen von LifeSiteNews.

„Es ist jetzt ganz klar, dass wir hier unbedingt ein Moratorium brauchen. Nehmen Sie ihn [den Impfstoff] nicht. Wir brauchen ein Moratorium“, sagte er.

Breggins Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem mehr als 10.000 Menschen nach dem Erhalt des COVID-19-Impfstoffs gestorben sind (darüber wurde berichtet), und Zehntausende haben „unerwünschte Wirkungen“ erlitten.

Seine Kommentare kommen auch im Zuge der US-Bundesbehörden, die die Verwendung des Impfstoffs COVID von Johnson & Johnson aussetzen, während sie die mögliche Verbindung des Impfstoffs zu potenziell gefährlichen Blutgerinnseln untersuchen. Der Impfstoff von AstraZeneca wurde auch in mehreren Ländern, darunter Dänemark, Norwegen und Island, ausgesetzt, während Deutschland die Verwendung auf Menschen über 60 Jahre beschränkt hat. Die CDC bestätigte gegenüber Epoch Times, dass 5.800 Amerikaner an COVID-19 erkrankten, obwohl sie vollständig gegen das Virus geimpft waren, wobei fast 400 einen Krankenhausaufenthalt benötigten und 74 starben. Und eine aktuelle Studie der Universität Oxford warnt, dass die Impfstoffe von Pfizer und Moderna ebenfalls Blutgerinnsel verursachen können.

Breggin ist ein Arzt, der sich auf geistige Gesundheit spezialisiert hat. Mit seiner Kritik an psychiatrischen Diagnosen und Medikamenten hat er sich einen Namen für seine erfolgreichen Bemühungen um eine Reform des psychischen Gesundheitswesens gemacht. Er ist der Autor von Büchern wie „Toxic Psychiatry“, „Talking Back to Prozac“ und „Talking Back to Ritalin“. Er wurde als das „Gewissen der Psychiatrie“ bezeichnet. Sein neuestes Buch trägt den Titel „Covid-19 und die globalen Raubtiere: Wir sind die Beute“.

In seinem Interview mit LifeSiteNews, behauptet Breggin, dass COVID-19 wurde von den globalen Eliten als „Cover“ für eine neue Weltordnung verwendet – von Klaus Shawb auch „The Great Reset“ genannt – in denen Impfstoffe eine wesentliche Rolle bei der Bevölkerungskontrolle spielen.

„Das wissenschaftliche Problem ist, dass jeder, der den Impfstoff erhält, ein Experiment ist. Sie sind ein Versuchsobjekt und es war jahrzehntelang geplant, dass Sie ein Versuchsobjekt mit Impfstoffen sind“, sagte er.

Breggin hat die Impfstoffe als „hoch experimentell“ und „sehr gefährlich“ bezeichnet und darauf hingewiesen, dass sie nicht einmal an Tieren getestet wurden.

Die Impfstoffe greifen „in die RNA in Ihren Zellen ein“, sagte er. „Sie verwandeln RNA, die sehr eng mit der DNA verwandt ist, in Proteine, die Ihre eigenen Zellen angreifen können; Ihr eigener Körper kann Ihre T-Zellen, Ihre Antikörper angreifen. Vielleicht könnte ich noch ausführlicher darüber sprechen, aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies eine sehr seltsame Sache ist.“

Er hat gesagt, dass die steigende Zahl der Todesfälle nach Erhalt des Impfstoffs, nach der CDC’s Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), wahrscheinlich nur einen kleinen Bruchteil der tatsächlichen Zahl der Todesfälle darstellt, da die Berichterstattung ist freiwillig und viele Ärzte wählen nicht zu berichten, weil sie nicht in einem medizinischen Kunstfehler Prozess für die Injektion des Impfstoffs verwickelt werden wollen.

„Es ist ein Bruchteil der Todesfälle“, sagte Breggin.

„Es ist möglich, dass statt der 2.000 Todesfälle in den Vereinigten Staaten, die jetzt in engem Zusammenhang mit dem Impfstoff aufgetreten sind, es vielleicht 20.000 sind. Wir haben keine Ahnung. Sie könnte sogar noch höher sein. „

Der Arzt legte dar, was er das „politische Ziel“ genannt hat, dem die Impfstoffe dienen: Menschen zu zwingen, experimentelle Impfstoffe für ein Virus zu erhalten, von dem die meisten der Infizierten sich erholen, ist letztlich „den menschlichen Geist zu zermalmen“ und die Menschen zugänglicher für „Totalitarismus“ und „harten Autoritarismus“ zu machen.

„Das ganze Ziel ist es, die Fügsamkeit der Bevölkerung zu erhöhen. Und Totalitarismus, harter Autoritarismus, zermalmt den menschlichen Geist“, sagte er.

Breggin sagte, dass hinter den Zwangsmaßnahmen, die den Bevölkerungen im Namen des Schutzes vor dem Virus auferlegt werden, der Wunsch der globalistischen Eliten steht, „andere Menschen zu beherrschen“.

„Sie sind das Ziel eines totalitären Netzwerks von globalen Räubern, die alle gottlos sind. Keiner von ihnen glaubt an Gott. Keiner von ihnen glaubt an Patriotismus. Keiner von ihnen glaubt an Amerika. Keiner von ihnen glaubt an die Freiheit“, sagte er.