Lasst die Sonne herein – Was die BRICS-Staaten in Rio wirklich erreicht haben

Von Pepe Escobar

RIO DE JANEIRO – Hut ab, einmal mehr, vor der atemberaubenden Unberechenbarkeit des Engels der Geschichte. Gerade als wir dachten, wir seien dem Untergang geweiht, weil sich eine neue, lange dunkle Wolke zusammenbraut – siehe die aktuellen Erschütterungen des Imperiums des Chaos –, taucht ein Hoffnungsschimmer am Horizont auf.

Allen Widrigkeiten zum Trotz hat der BRICS-Gipfel 2025 in Rio doch noch etwas gebracht. Die Erwartungen waren gering – angesichts der brasilianischen Präsidentschaft (deren Priorität für dieses Jahr immer die COP-30 im Amazonasgebiet im November war, nicht die BRICS). Einen so wichtigen geopolitischen/geoökonomischen Gipfel mitten im Jahr mit nur wenigen Monaten Vorbereitungszeit anzusetzen, ist nicht gerade eine brillante Managementstrategie.

Doch im Moment der Wahrheit gelang den BRICS insgesamt ein beeindruckendes Comeback. Die Stimmung in Rio – unter den Wirtschaftsvertretern und Diplomaten aus dem gesamten Globalen Süden – war fast euphorisch.

Das beginnt mit der über 130 Punkte umfassenden Abschlusserklärung, die nicht nur alle wichtigen Themen mit wohlüberlegter Mäßigung ausführlich behandelt, sondern auch entschlossen den typischen BRICS-Ton angibt – mit klaren humanistischen Werten –, der sich auf drei strategische Säulen konzentriert: Wirtschaft/Finanzen, Gestaltung eines neuen globalen Sicherheitsrahmens sowie kultureller und zwischenmenschlicher Austausch (um unsere chinesischen Freunde zu zitieren). Und all dies unter dem übergreifenden Dach der Inklusivität und des gegenseitigen Respekts.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es Gründe gibt, diesen Ansatz als „Lawrow-Effekt“ zu bezeichnen – nach dem bedeutendsten Diplomaten unserer Zeit.

Die Geburt der „postwestlichen“ Welt

In Rio gab es einige Höhepunkte. Hier sind einige der wichtigsten Erkenntnisse:

1. Die NDB – die BRICS-Bank mit Sitz in Shanghai – stand nach einer zweitägigen Sitzung endlich im Mittelpunkt. Und es war dem russischen Finanzminister Anton Siluanov vorbehalten, als wichtigster Vertreter auf dem Gipfel aufzutreten. Siluanov kündigte an, dass die NDB zur wichtigsten Plattform für die Finanzierung von Megaprojekten in den BRICS-Staaten, einschließlich für Partner, werden könnte, wobei SWIFT umgangen würde.

🚨 BRICS to launch new investment platform tied to BRICS Bank – Lavrov



Russian Foreign Minister Sergey Lavrov announced a major initiative within BRICS to create a new investment platform linked to the BRICS Development Bank, with the goal of building an innovative tool for… https://t.co/H5Oro2jnHU pic.twitter.com/YwUfqsTFnG — Sputnik (@SputnikInt) July 6, 2025

Übersetzungen von „X“: BRICS lancieren neue Investitionsplattform in Verbindung mit der BRICS-Bank – Lawrow Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte eine wichtige Initiative innerhalb der BRICS an, mit der eine neue Investitionsplattform in Verbindung mit der BRICS-Entwicklungsbank geschaffen werden soll. Ziel ist es, ein innovatives Instrument für die Entwicklung zu schaffen, das die finanzielle Unabhängigkeit des Blocks stärken soll. „Die Umsetzung dieser Initiative wird es uns ermöglichen, die neue Entwicklungsbank zu schaffen und sie zu einem innovativen Instrument für die Entwicklung zu machen, das nicht von externen Agenden beeinflusst wird.“

„MULTIPOLARITÄT IST KEINE ENTSCHEIDUNG, SONDERN EINE OBJEKTIVE REALITÄT“ – LAWROW „Sie wird das alte neoliberale Modell ersetzen, das veraltet ist und auf neokolonialen Praktiken beruhte“, so der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Das ist eine der praktischen Folgemaßnahmen zu den äußerst intensiven Vorbereitungen Russlands für den Gipfel in Kasan im vergangenen Jahr. Russland entsandte eine hochrangige Delegation nach Rio, die zweitgrößte überhaupt. Siluanov war der Hauptvertreter, der die Bemühungen um eine „neue geo-finanzielle Architektur und Zahlungsabwicklungsarchitektur” lobte.

Für die NDB beginnt nun die harte Arbeit. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob die Mitgliedsländer die wichtige Contingent Reserve Arrangement (CRA) nutzen werden – eine Plattform für gegenseitige Finanzhilfen, um Ländern bei ihrer Zahlungsbilanz zu helfen.

2. Der BRICS-Wirtschaftsrat, der zu einer ganztägigen Sitzung zusammenkam, wurde von Präsident Lula und dem malaysischen Premierminister Anwar Ibrahim eröffnet.

Anwar hielt eine prägnante Meisterklasse, in der er den Geist von Bandung und das Erbe der Bewegung der blockfreien Staaten (NAM) – Sukarno, Nehru, Zhou Enlai – als Vorläufer der aktuellen, weitaus mächtigeren Renaissance des Globalen Südens hervorhob. Stellen Sie sich vor, wie praktisch der gesamte Globale Süden in einem ehemaligen Hafenlagerhaus am Meer vernetzt ist, wobei Frauenverbände eine besondere Rolle spielen und Informationen über neue und potenzielle Investitions-/Entwicklungsprojekte austauschen.

Eine produktive Wirtschaft in Aktion, keine Spekulation.

Hinzu kam ein ganz besonderes Trio: Vertreter des Wirtschaftsrats, der BRICS-Frauenwirtschaftsallianz und des BRICS-Volksrats, seines zivilgesellschaftlichen Arms – persönlich empfangen von Präsident Lula, der ihre Arbeit überschwänglich lobte.

3. Die Grundzüge eines neuen Systems der internationalen Beziehungen in verschiedenen Bereichen, das vom Globalen Süden in der Praxis entworfen wird. Dies zeigte sich in allen wichtigen Beiträgen, sei es von Lula, Lawrow oder Anwar. Chinesische Wissenschaftler – eine beeindruckende Gruppe in Rio – bezeichnen dies bereits als die „postwestliche“ Welt.

4. Die Rolle der Medien. In Rio und im gegenüberliegenden Niteroi fanden ernsthafte Debatten statt. Ein „Brief aus Niteroi”, der zunächst persönlich an den kubanischen Präsidenten Diaz-Canel übergeben wurde, enthält detaillierte Vorschläge für die Schaffung eines öffentlich-privaten BRICS-weiten Mediennetzwerks – als Gegengewicht zum Einheitsnarrativ der Big Tech. Tiefere Verbindungen wurden durch bestehende Unternehmen geknüpft, wie beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen Sputnik (Russland), Guancha (China) und Brasil 247 (Brasilien)

Lasst eine Million Zölle blühen

In Rio gab es auf allen Ebenen zahlreiche Debatten über die Reform des UN-Sicherheitsrats und des IWF. In Wirklichkeit ist das jedoch reine Zeitverschwendung. Das Imperium des Chaos wird den BRICS niemals etwas zugestehen. Im Gegenteil.

Lawrow lieferte ein kristallklares, konkretes Beispiel: „Im Jahr 2023 genehmigte der IWF einen beispiellosen Kredit für die Ukraine in Höhe von 15,6 Milliarden Dollar (577 % der Länderquote der Ukraine). Das macht mehr als ein Drittel des jährlichen Volumens aller IWF-Programme aus. Seit Anfang 2022 hat die Weltbank fast 54 Milliarden Dollar für die Ukraine zugesagt. Insgesamt sind diese für die Ukraine bereitgestellten Summen doppelt so hoch wie die jährlichen Zuweisungen der Bretton-Woods-Strukturen an alle Länder Afrikas.“

In allen Diskussionen herrschte das Gefühl, dass es nun an den BRICS-Staaten liegt, eigene Lösungen voranzutreiben – und zwar schnell. So kündigte China beispielsweise an, bald ein China-BRICS-Forschungszentrum für neue produktive Kräfte sowie ein Stipendienprogramm für BRICS-Staaten zur Förderung des Wissens in den Bereichen Industrie und Telekommunikation einzurichten.

Aus all dem ergibt sich eine zwingende Schlussfolgerung: Ein Angriff auf ein einzelnes BRICS-Mitglied ist ein Angriff auf alle. Das zeigte sich bereits in der einhelligen Reaktion auf die Bombardierung des iranischen Atomprogramms durch das Imperium des Chaos. Für den iranischen Außenminister Araghchi war es von entscheidender Bedeutung, nach Rio zu reisen – und dort die Solidarität seiner Amtskollegen zu erfahren.

🇷🇺🤝🇮🇷 Russian FM Lavrov meets Iranian FM Araghchi on sidelines of BRICS Summit in Brazil



Lavrov reiterated Moscow’s condemnation of Israel and the US for their unprovoked military strikes on Iranian territory — including attacks on nuclear energy sites under IAEA safeguards —… https://t.co/Loj1q0KFDw pic.twitter.com/BHOj7xRBaw — Sputnik (@SputnikInt) July 6, 2025

Übersetzungen von „X“: Der russische Außenminister Lawrow trifft den iranischen Außenminister Araghchi am Rande des BRICS-Gipfels in Brasilien Lawrow bekräftigte Moskaus Verurteilung Israels und der USA für ihre unprovozierten Militärschläge auf iranischem Territorium – darunter Angriffe auf Kernkraftwerke, die unter IAEO-Kontrolle stehen – und bezeichnete sie als Verstöße gegen die UN-Charta und das Völkerrecht. Russland betonte, dass die Situation im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm ausschließlich mit politischen und diplomatischen Mitteln gelöst werden müsse. Lawrow bekräftigte auch die Bereitschaft Moskaus, bei der Suche nach für alle Seiten akzeptablen Lösungen, einschließlich der zuvor von Präsident Putin vorgeschlagenen, zu helfen.

Der russische Außenminister Lawrow trifft in Rio de Janeiro ein, um am BRICS-Gipfel teilzunehmen.

Es lassen sich endlose Fragen darüber stellen, ob einige BRICS-Staaten sich voll und ganz zu dieser Vision bekennen; tatsächlich sind einige Partner, wie beispielsweise die südostasiatischen Länder, weitaus mutiger. Es ist eine großartige Entwicklung, dass Lula versprochen hat, im kommenden Oktober am ASEAN-Gipfel in Kuala Lumpur teilzunehmen; dies stärkt die Verbindungen zwischen Südamerika und Südostasien.

Parallel dazu war es sehr interessant, den türkischen Außenminister Hakan Fidan in Rio zu sehen. Letztes Jahr wurde Ankara in Kasan eingeladen, Mitglied zu werden, aber Ankara hält sich noch bedeckt. Erdogan hat offenbar noch nicht herausgefunden, was er persönlich von einer multilateralen Organisation auf der Grundlage der Gleichberechtigung gewinnen könnte.

Was die UNO betrifft, so könnten die BRICS-Staaten bald alles haben, was sie brauchen, um stärker zu sein als die bedeutungslose UNO. Ohne dass sie sie sogar übernehmen müssen. Lulas Idee, die G20 in die BRICS aufzunehmen, schreiben wir der Müdigkeit nach einer Marathon-Sitzungsserie zu.

Letztendlich zählt nur das unausweichliche Gefühl, dass die wichtigsten BRICS-Treiber – Russland und China – sich voll und ganz bewusst sind, dass der endgültige Schlag gegen das Imperium des Chaos nicht militärischer Natur sein wird. Er wird geoökonomischer Natur sein. Dies war eine faszinierende, unausgesprochene Variable, die sich von der Meisterleistung in Kasan bis zum Bossa-Nova-Groove in Rio zog.

🚨 ‘MULTIPOLARITY IS NOT A CHOICE BUT AN OBJECTIVE REALITY’ – LAVROV



💬 “It's coming to replace the old neoliberal model, which is outdated, which was based on neocolonial practices,” Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said at the 17th BRICS summit. https://t.co/5vEojy2QDQ pic.twitter.com/6JvJfwPVnm — Sputnik (@SputnikInt) July 6, 2025

Übersetzungen von „X“: „MULTIPOLARITÄT IST KEINE ENTSCHEIDUNG, SONDERN EINE OBJEKTIVE REALITÄT“ – LAWROW „Sie wird das alte neoliberale Modell ersetzen, das überholt ist und auf neokolonialen Praktiken beruhte“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow auf dem 17. BRICS-Gipfel.

Die Autorität und der Einfluss der BRICS-Staaten in der Welt wachsen von Jahr zu Jahr – Putin Die BRICS-Staaten übertreffen einige andere Bündnisse wie die G7 in Bezug auf die Kaufkraftparität deutlich, sagte der russische Präsident in seiner Rede per Videokonferenz auf dem Gipfeltreffen.

Kein Wunder also, dass der Zirkusdirektor sich entschlossen hat, in Sachen Wutanfälle voll auf die Psycho-Tour zu gehen. Zuerst verkündete er, dass die BRICS tot seien – ohne eine Ahnung zu haben, worum es bei den BRICS überhaupt geht. Dann drohte er mit 100 % Zöllen. Jetzt droht er mit 10 % Zöllen – für jedes Land, das mit den „anti-amerikanischen“ BRICS Geschäfte macht. Was kommt als Nächstes? Eine Million Prozent?

Lasst eine Million Zölle blühen. Die BRICS-Staaten und der globale Süden werden darüber keinen Schlaf verlieren. Großmeister Lawrow hat es auf den Punkt gebracht: „Das traditionelle Paradigma der Globalisierung, in dem die sogenannten entwickelten Staaten des Westens die vorherrschende Rolle spielen, wird zu einem Relikt.“ Lasst den (globalen Süden) Sonnenschein herein.