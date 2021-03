Laut einem Bericht der UN töteten die Lockdowns 228’000 Kinder in Südostasien

Ein neuer Bericht der Vereinten Nationen hat die erschreckenden Kosten der Abriegelungen in einigen der ärmsten Länder der Welt offengelegt.

Der Bericht „Direct and Indirect Effects of COVID-19 Pandemic and Response in South Asia“ (Direkte und indirekte Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Reaktion darauf in Südasien) untersucht die Auswirkungen der beispiellosen Abschottungspolitik der Regierung auf das Gesundheitswesen, die sozialen Dienste, die Bildung und die Wirtschaft.

Die Studie schätzt, dass die Unterbrechung der Gesundheitsversorgung, die durch die Maßnahmen der Regierung gegen COVID-19 in Afghanistan, Nepal, Bangladesch, Indien, Pakistan und Sri Lanka (wo etwa 1,8 Milliarden Menschen leben) verursacht wurde, zu 239.000 Todesfällen bei Müttern und Kindern geführt haben könnte.

Demgegenüber stehen etwa 186.000 Todesfälle „mit COVID-19“, d.h. die Abriegelungen haben schätzungsweise deutlich mehr Menschen getötet als das Virus. Darüber hinaus sind 228.000 der geschätzten Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren zu beklagen, von denen fast keiner durch das Virus gefährdet gewesen wäre. Da die Mehrheit der Covid-Todesfälle weltweit auf die über 80-Jährigen entfällt, muss der Unterschied in Bezug auf die qualitätsbereinigten Lebensjahre (QALYs) erschütternd sein.

Die BBC fasst einige Schlüsselzahlen aus dem Bericht zusammen.

Demnach ist die Zahl der Kinder, die wegen schwerer Unterernährung behandelt werden, in Bangladesch und Nepal um mehr als 80 % zurückgegangen, und die Zahl der geimpften Kinder ist in Indien und Pakistan um 35 % bzw. 65 % gesunken.

Der Bericht sagt auch, dass die Kindersterblichkeit in Indien im Jahr 2020 am stärksten gestiegen ist – um 15,4% – gefolgt von Bangladesch mit 13%. Sri Lanka verzeichnete den stärksten Anstieg der Müttersterblichkeit – 21,5 %, gefolgt von Pakistan mit 21,3 %.

Experten in Indien befürchten, dass sich die Unterernährungsraten im ganzen Land deutlich verschlechtern werden, wenn die Daten in den nächsten Monaten eintreffen.

Ein separater UN-Bericht vom Dezember schätzte, dass zusätzliche 207 Millionen Menschen im nächsten Jahrzehnt aufgrund der langfristigen Auswirkungen der Abriegelungen in extreme Armut getrieben werden könnten.

David Livermore, Professor für medizinische Mikrobiologie an der University of East Anglia und Mitglied von HART, sagte zu Lockdown Sceptics:

Es gibt noch viel zu wenig Wertschätzung (besonders in den linksliberalen Kreisen, die normalerweise sehr besorgt über den Tod von Kindern in den Entwicklungsländern sind) für den Schaden, der durch Lockdowns in diesen Ländern angerichtet wird. Da sie eine jugendlich dominierte Demographie haben, waren sie nie durch COVID-19 stark gefährdet. Es ist eine Tragödie, dass sie zu Abriegelungen verleitet wurden, mehr noch als für uns.

Abriegelungen wurden in den letzten Jahren oft mit dem Vorsorgeprinzip gerechtfertigt, da der Mythos geschaffen wurde, dass sie keine Kosten verursachen, zumindest in Bezug auf Menschenleben, und dass jeder finanzielle Aufwand es wert sein muss, da die Maßnahmen „Hunderttausende“ von Leben retten würden. UN-Berichte wie dieser zeigen, wie falsch diese Idee des Abriegelns „für den Fall der Fälle“ ist, wie tödlich die Idee, gewöhnliche menschliche Interaktion und Aktivität für Monate zu verbieten.

Daniel Finkelstein argumentiert heute in der Times, dass „in Abwesenheit von Präventivmaßnahmen, es klar ist, dass hunderttausende Menschen mehr gestorben wären“. Doch jede Studie mit Daten aus der realen Welt zeigt keinen Zusammenhang zwischen Einschränkungen und Covid-Sterblichkeit. Es gibt auch keine Beweise für diese „Hunderttausende“ zusätzlicher Todesfälle an Orten, die starke Beschränkungen vermieden haben, wie Schweden, South Dakota und Florida. Dennoch hält sich dieser grundlegende Lockdown-Mythos hartnäckig, nicht weil es irgendwelche tatsächlichen Beweise gibt, die ihn stützen, sondern um das Gewissen derjenigen zu bewahren, die Maßnahmen unterstützt haben, die ihren Ländern und verletzlichen Menschen auf der ganzen Welt so viel Schaden zugefügt haben.

Ist es nicht an der Zeit, dass die Regierungen einen ernsthaften Blick auf die Daten werfen – die enormen Schäden, die Hunderttausenden von Todesfällen bei Kindern, die fehlenden Beweise für die Wirksamkeit – und sich für immer von Lockdowns lossagen?