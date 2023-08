Laut Schwab muss man „völlig transparent“ sein, aber das WEF selbst ist völlig intransparent

In der neuen Welt müssen wir die totale Transparenz akzeptieren. Alles wird transparent. Daran müsse man sich gewöhnen und sich entsprechend einstellen, sagte Klaus Schwab, Gründer des Weltwirtschaftsforums, 2016 in einem Interview mit RTS, dem französischsprachigen öffentlich-rechtlichen Sender der Schweiz.

Wer nichts zu verbergen habe, habe auch nichts zu befürchten, betonte Schwab.

Dabei ist das Weltwirtschaftsforum selbst völlig (!) intransparent, hält alles geheim (wie die Dokumente im „Great Reset Portal“ des WEF) und verbietet der niederländischen Regierung, WEF-Dokumente als Antwort auf parlamentarische Anfragen bereitzustellen:

