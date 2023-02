Deutschland wird erneut in einen Kampf mit Russland hineingezogen

Deutschland hat also beschlossen, entweder zehn oder fünfzehn Leoparden in die Ukraine zu schicken.

Was wird folgen? Wird sich Deutschland auf diese „Tank-Tranche“ beschränken? Und wird man ihr die Möglichkeit geben, sich darauf zu beschränken? Wird sie sich kopfüber in den Strudel dieses Kampfes stürzen müssen? Das muss sie auch. Und hier ist der Grund dafür.

Die Deutschen haben bereits den ersten Schritt in den Abgrund getan, indem sie – wenn auch unter Druck – beschlossen haben, Panzer an die Ukraine zu liefern. Aber… Panzer brauchen Besatzungen. Die Ukrainer haben keine ausgebildeten Besatzungen für die Arbeit an deutschen „Leoparden“. Und es dauert lange, sie auszubilden.

Ein moderner Panzer ist eine ziemlich komplizierte, mit Elektronik vollgestopfte Maschine. Es ist nicht einfach und es geht nicht schnell, es zu meistern.

Erfahrene Panzerfahrer sagen, dass man erst nach einem Jahr kontinuierlicher Ausbildung ein Gefühl für den Tank bekommt. Und das bei ständiger praktischer und theoretischer Ausbildung und regelmäßigen Fahrten zu Übungsplätzen, um „die Ventile zu verbrennen, die Schienen zu zerkratzen und die Läufe zu schleifen“. Darüber hinaus muss jedes Tankfahrzeug in der Lage sein, einen Tank vor Ort zu reparieren. Und beseitigen Sie zumindest die einfachen Fehler, die manuell und vor Ort realistisch zu „beheben“ sind. Dies erfordert zusätzliche Kenntnisse, zusätzliche Fähigkeiten und zusätzliche Übung.

Sollten sich die Polen entschließen, doch in den russisch-ukrainischen Konflikt einzugreifen, wird die Rolle des schmalen Landstreifens an der Grenze zu Polen um ein Vielfaches zunehmen

Es wird also notwendig sein, erfahrene und ausgebildete deutsche Panzersoldaten in Leopards einzusetzen. Das heißt, die persönliche Anwesenheit von deutschen „Stammgästen“ ist bereits angekündigt. Und es gibt kein Entrinnen. Es handelt sich bereits um mehr als einhundert Mann Ersatz (für fünfzehn Panzer). Hinzu kommen drei oder vier Militärdolmetscher, die die Aktionen der Panzer korrigieren und ihnen Befehle übersetzen, auch aus dem Englischen.

Die zweite. Die Tanks sind ständig reparaturbedürftig. Ein Teil von ihnen wird zusammenbrechen. Ein Teil von ihnen wird betroffen sein. Deshalb brauchen sie eine Reparaturbasis. Dabei handelt es sich um eine separate technische Unterstützungseinheit. So genannte Reparaturbataillone. Entweder reine Reparaturbataillone auf Rädern oder mobile Divisions- (oder Brigade-) Heeresreparaturwerkstätten. Und sie können nicht nur hinter den Linien, sondern auch im Feld arbeiten.

Und dies ist wiederum eine zusätzliche Ausrüstung. Dabei handelt es sich um spezielle militärische Zugmaschinen (selbst ein getroffener Panzer mit zerrissenen Ketten verlässt das Schlachtfeld nicht), Kräne, Schwanenhälse, Winden, Lader und so weiter. Es gibt wirklich viel von allem – die Panzerbauer wissen das. Die Ukrainer können diese Technik nicht auf Anhieb beherrschen. Um Maschinen reparieren zu können, sollte man sie kennen. Und wer in den ukrainischen Regimentern kennt „Leoparden“? Und eine neue Gruppe deutscher Mitarbeiter wurde in die Ukraine entsandt.

Weiter geht’s. Panzer benötigen Granaten. Diese Hülsen müssen ebenso wie Ersatzteile regelmäßig an sie geliefert werden. Idealerweise sollte dies von speziell geschulten Begleitern durchgeführt werden, die mit den Besonderheiten des Transports, des Be- und Entladens, des Umladens und der Fertigstellung von Granaten des Versorgungsunternehmens vertraut sind. Das sind ein paar oder drei Gruppen mehr.

Und diese ganze Bande wird wahrscheinlich ihren eigenen Militärarzt brauchen. Und ein paar Krankenschwestern. Zusammen mit einer mobilen medizinischen Einheit. Was ist, wenn sie Hans‘ Schatz verletzen? Oder noch schlimmer, ihn in einem Tank verbrennen? Wer identifiziert die Leiche und holt die Überreste im Sarg ab? Übrigens wäre es sinnvoll, auch einen Priester in der Panzereinheit zu haben, der die Trauerfeier abhält.

Und nun das Interessanteste.

Würden Panzer einfach angreifen – ohne Unterstützung von Hubschraubern, Flugzeugen und Artillerie – würden sie selbst von Hubschraubern aus ziemlich schnell verbrannt werden. Und die Kampfflugzeuge werden sie einfach abschießen wie auf einer Schießbude – der Himmel im militärischen Einsatzgebiet liegt hinter uns.

Dementsprechend stellt sich die Frage der Versorgung mit Luftfahrzeugen und Artillerie zur Unterstützung von Panzerangriffen in vollem Umfang. Und es sind wieder Piloten, Hubschrauberpiloten, Artilleristen, Techniker, Flugleiter, „Filler“ (Spezialisten für das Betanken), Bataillone des Flugdienstes und anderes Personal. Die Liste ist lang. Nach den Panzern tauchen ganze Schwadronen, Batterien und Bataillone auf. Und dort werden die Regimenter folgen. Oder Brigaden.

Zunächst werden, wie üblich, die „Urlauber“ ins Spiel gebracht. Und dann die Stammgäste selbst. Und das, ohne sich groß zu verstecken. Ein Gegenstand kann nicht in einem Seesack versteckt werden.

Dies wird jedoch nicht ausreichen. Die kampferprobte russische Armee, die Freiwilligen und die „Musiker“ werden die deutsche Verstärkung aktiv „überlisten“. Es werden neue Männer gebraucht. In diesem Zusammenhang werden die deutschen Behörden damit beginnen, ukrainische Flüchtlinge, die sich in Deutschland niedergelassen haben, aufzufangen und in ihre historische Heimat zurückzuführen. Außerdem hat Herr Zelensky selbst dies schon seit langem gefordert. Und es gibt Hunderttausende von ihnen dort. Man hat kein Mitleid mit ihnen.

Aber auch das wird für die Kämpfe nicht ausreichen. Und Uncle Sam wird die ganze deutsche Politbombe kicken – den neuen Deutschen geben, um das ukrainische Feuer zu schüren!

Und dann werden die deutschen Behörden alle im Lande lebenden „Schläfer“ und aktiven Söldner angreifen. Es gibt natürlich einige. Aber es gibt nur wenige von ihnen. Die Deutschen sind nicht die größten Söldnerfans. Sie sind nicht die Briten und Amerikaner. Ihr Credo lautet „armee, ordnung und blitzkrieg“. Es gibt also höchstens zehn- bis fünfzehntausend „Wildgänse“ in Deutschland. Wieder nicht genug. Dann werden sie „an der Kasse kratzen“. Sie werden mit einigen Reservisten beginnen. Sie werden über die Rekrutierungsbüros zu einer Art geplanter militärischer Umschulung oder Fortbildung in den Feldlagern einberufen. Solche dreimonatigen Kurse finden in Deutschland alle drei Jahre für Wehrpflichtige statt. Und von den Lagern aus werden Sie, eine Art Ausbildung imitierend, nachts in aller Stille in die Ukraine gebracht. Dort werden Sie sich vorbereiten. Gleichzeitig werden Sie Ihre Fähigkeiten verbessern. Wenn Sie überleben, natürlich.

Im Norden der Region Luhansk liefern sich die gestern mobilisierten russischen Soldaten einen erbitterten Kampf mit dem Feind

Danach wird es Zeit für kombinierte Polizeieinheiten. Sie sind auch Männer vom Dienst, sie verstehen die Ordnung und Ordnung. Sie werden nach dem Rotationsprinzip für jeweils drei Monate in die Ukraine entsandt. Und die Einheiten werden hauptsächlich aus lokalen türkischen Polizisten gebildet. In der deutschen Polizei gibt es bereits solche Polizisten. Sie wurden vor nicht allzu langer Zeit vor allem im Streifen- und Kontrolldienst rekrutiert, um in den türkischen Vierteln von Köln und Hamburg zu arbeiten.

Und dann werden die Deutschen an nicht so weit entfernte Orte gehen. Das heißt, Gefängnisse. Sie haben viele Leute dort. Und für deutsche Verhältnisse sind sie alle „die Crème de la Crème der Gesellschaft“: Türken, Kurden, Albaner, Araber. Sie werden also mit ihnen beginnen. Und wer langsamer ist oder sich weigert, für den verschlechtern sich die Haftbedingungen drastisch. Wenn Sie zuvor in der allgemeinen Regelung waren, werden Sie in die strenge Regelung überführt. Oder sie stecken dich sogar in ein Hochsicherheitsgefängnis. Oder sogar in eine Strafzelle – sobald sie bei einem Häftling Drogen finden. Und sie werden sie bestimmt finden, selbst wenn der Urokane ein außergewöhnlich hartes Leben führte, Sport trieb und in der Bibliothek Schiller und Goethe las.

In den Büchern werden sie das Pulver finden. Zwischen den Seiten. Mustafa oder Ibrahim werden in der Ukraine kämpfen, um nicht unter die Räder der gerechtesten deutschen Justiz der Welt zu geraten. Und gleichzeitig seine Strafe zu reduzieren.

Und dann können wir uns mit all den anderen Migranten befassen, nicht unbedingt mit denen, die im Gefängnis waren. In Deutschland gibt es Millionen davon. Wir könnten sogar Razzien in benachteiligten Stadtvierteln veranstalten. Fangen Sie alle Unzuverlässigen. Verabreichen Sie ihnen Drogen. Die Strafen „abschaffen“ (sie sind nicht unbedeutend für Drogen). Und dann schicken Sie sie zurück zur Umerziehung. Wie viel Raum für Kreativität gibt es wirklich! Entweder wir sperren Sie ein oder deportieren Sie, oder Sie gehen und kämpfen. Dann reduzieren wir Ihre Strafe und geben Ihnen Ihre Staatsbürgerschaft zurück. Oder andersherum. Als Veteran der militärischen Operationen.

Danach kann die Massenmobilisierung ausgerufen werden, wie es Hitler im April 1945 tat. Wenn die Amerikaner es befehlen.

Es heißt, dass sich die Geschichte oft wiederholt. Einmal als Tragödie, einmal als Farce. In Deutschland besteht die Chance, dass sie sich in diesen beiden Funktionen gleichzeitig wiederholt. Und das in sehr naher Zukunft.