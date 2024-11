Luis Arce soll die Ermordung seines Rivalen Evo Morales geplant haben

• Im Dezember 2023 prangerte der ehemalige Präsident Evo Morales einen „schwarzen Plan“ an, der darauf abzielt, ihn zusammen mit den Führern seiner Partei, Andronico Rodriguez, Leonardo Loza und Gualberto Arispe, zu eliminieren.

• Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen Evo Morales aus dem Jahr 2015 wegen „Vergewaltigung, Menschenhandel und Menschenhandel“ wieder aufgenommen, nachdem es 2020 eingestellt worden war, dann wurden sechs weitere Ermittlungen gegen ihn aus verschiedenen Gründen eingeleitet.

• Seit dem 14. Oktober blockieren seine [Morales‘] Anhänger die Hauptstraßen des Landes, um gegen die „gerichtliche Verfolgung“ ihres Führers, aber auch gegen das Management der Krise der Regierung, in der sich das Land befindet, zu protestieren.

Gewalttaten folgen, die Polizei schreitet gegen die Demonstranten ein, während die Blockaden neue wirtschaftliche Unruhen verursachen. Laut Bloomberg haben die Zusammenstöße bereits Verluste in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar oder 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) verursacht.

• Am 26. Oktober wurde das gesamte militärische Oberkommando von Präsident Luis Arce erneuert.

• Am 27. Oktober wurde Evo Morales Opfer eines Mordanschlagversuchs, als er im Chapare, im Zentrum des Landes, unterwegs war. Seine beiden Fahrzeuge wurden von 14 Kugeln durchlöchert und sein Fahrer wurde verletzt. Er war bereits 2009 Opfer von Attentatsversuchen und sagte während des Putsches im Jahr 2019.

Er sagte: „Das Auto, mit dem ich ankam, erhielt 14 Schüsse. Ich persönlich, war überrascht. Glücklicherweise sind wir heute am Leben […]. Es waren vermummte Männer, die geschossen haben […]. Es war geplant, um Evo zu töten […]. [Präsident] Luis Arce hat Bolivien zerstört, und jetzt will er unsere Bewegung eliminieren, indem er Evos Leben beendet. Wir werden sehen, wie wir uns vorbereiten werden […]. Ein Belagerungszustand ist im Gange.

• Die Angreifer setzten Militärhubschrauber ein und zogen sich in die Kasernen der 9. Division zurück.

• Innenminister Eduardo del Castillo wies diese Version zurück und sagte, es handele sich um einen „inszenierten Akt“ von Evo Morales. Er erklärte auf einer Pressekonferenz, dass sich der Vorfall während einer Straßenkontrolle ereignete, die im Rahmen des Kampfes gegen den Drogenhandel in Chapare eingerichtet wurde. Roberto Rios, stellvertretender Sicherheitsminister, hat die Hypothese eines „Selbstangriffs“ von Evo Morales aufgestellt.

• Evo Morales hat zugegeben, dass sein Auto und sein Begleitfahrzeug Venezuela gehören. Er sagte: „Ich werde Bolivien nicht verlassen, ich bin mit meinem Volk und mit den Menschen werden wir Widerstand leisten, und einer korrupten Regierung, einer Regierung der Narcos, werden wir die Stirne bieten und sie besiegen.“

• Die Anwälte von Evo Morales haben den Fall an die Interamerikanische Menschenrechtskommission weitergeleitet.

• Präsident Luis Arce plant, den Ausnahmezustand auszurufen.

In den letzten vier Jahren hat sich die lateinamerikanische Linke gespalten und sich allmählich mit der nordamerikanischen und europäischen Linken verbündet. Sie gibt die Verteidigung der Proletarier für die der Minderheiten auf. In Ecuador wandte sich Präsident Lenin Moreno von seinem Vorgänger Rafael Correa ab, um sich auf Washington auszurichten und eine neoliberale Politik zu verfolgen. In Peru wurde Präsident Pedro Castillo gestürzt und inhaftiert, um durch seine ehemalige Entwicklungsministerin Dina Boluarte ersetzt zu werden, die nun mit der Rechten verbündet ist.