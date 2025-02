Lula übergibt 14% des brasilianischen Territoriums an das transnationale Kapital

Der liberale Staat übergibt die Verwaltung an ein gewinnorientiertes Unternehmen und wendet sich von den Bürgern ab, die jetzt nur noch Körper sind, die einen privaten Bereich besetzen.

Der Liberalismus hat große Schwierigkeiten, sich zu legitimieren. Und das ist kein Wunder: Der Mensch hat keinen Grund zu akzeptieren, dass die Autorität von einer säkularen Bürokratie ausgeht, die blind ist für das Göttliche und für die Tradition. Wie wir hier gesehen haben, ist man dem am nächsten gekommen, indem man Rom wieder auferstehen ließ, um eine Regierungsform, die Republik, zu legitimieren. Es folgten theoretische und philosophische Versuche, die liberale Demokratie als das einzige Regime zu legitimieren, das der Menschheit würdig sei, da es das einzige sei, in dem die Menschen wirklich frei seien. Aber was bedeutet Freiheit für einen Liberalen? Verträge zu unterschreiben. Im klassischen Liberalismus diente der Staat dazu, solche Verträge zu registrieren und durchzusetzen. Als die Nationalstaaten begannen, die Großkapitalisten zu enteignen, entstand der Neoliberalismus (wie wir hier gesehen haben), dessen Ziel es war, globale Mechanismen mit einer Autorität zu etablieren, die der der Nationalstaaten überlegen war. Der Staat dient heute dem Schutz des transnationalen Kapitals und nicht der Befriedigung interner Bedürfnisse.

Eine Tragödie unserer Zeit besteht also darin, dass der liberale Staat, der nur dazu dient, den Bürger zu tyrannisieren und ihm so viel Geld und Arbeit wie möglich abzupressen, als alleiniger Vertreter des Staates dargestellt wird. Wenn das der Staat ist – sagen die Propagandisten – dann ist es am besten, gar keinen Staat zu haben. Und dann sind wir dem Kapital ausgeliefert, ohne auch nur den Schleier der Legitimität, den Anschein von Rechten.

Nehmen wir den Fall des brasilianischen Staates, der derzeit von Lula regiert wird. 14 % des Landes bestehen aus indigenen Reservaten, die dem Bundesstaat gehören. Der Amazonas-Dschungel, in dem sich ein großer Teil dieser Reservate befindet, leidet unter zahlreichen Umweltgesetzen und -vorschriften, die es dem Staat nicht erlauben, Infrastrukturen zu bauen. Im Jahr 2023 beschloss die Regierung, dass nur noch Ureinwohner in Indianerreservaten leben dürfen. So musste eine Bevölkerung, die vom Staat nicht unterstützt wurde, mit ansehen, wie der Staat ihre Häuser zerstörte, ihre Kühe wegräumte, Brücken zerstörte und dabei sogar den Fluss verschmutzte, aus dem sie ihre Fische bezogen.

Es könnte noch viel schlimmer kommen. In Davos unterzeichnete das Ministerium für indigene Völker ein Abkommen mit dem multinationalen Unternehmen Ambipar über die Verwaltung der indigenen Gebiete Brasiliens, die sich über eine Fläche von rund 1,4 Millionen Quadratkilometern erstrecken und reich an Bodenschätzen und biologischer Vielfalt sind, ohne die betroffene Bevölkerung zu befragen. Das Problem ist umso schwerwiegender, als indigenes Land seit langem von Nichtregierungsorganisationen verwaltet wird. 2009 berichtete der damalige Kongressabgeordnete Aldo Rebelo, dass er Zeuge wurde, wie eine Nichtregierungsorganisation brasilianisches Militärpersonal daran hinderte, indigenes Land zu betreten. Erschwerend kommt hinzu, dass der Amazonas-Regenwald, sowohl innerhalb als auch außerhalb der indigenen Gebiete, von Drogenhändlern übernommen wird, zusätzlich zur illegalen Gewinnung von Holz, Edelsteinen und Gold. Es wäre unmöglich, in einem Artikel zu erklären, wie Brasilien an diesen Punkt gelangt ist. Ich kann jedoch auf das grundlegende Werk Máfia Verde, das bereits ins Englische (Green Mafia) und Spanische (Mafia Verde) übersetzt wurde, von Geraldo Lino, Lorenzo Carrasco und Sílvia Palacios verweisen. Kurz gesagt, Nichtregierungsorganisationen aus den USA und Europa, zusammen mit einigen Botschaften und Kronen, versuchen in Südamerika das Gleiche zu tun, was bereits in Afrika geschehen ist: durch Parks und Reservate – vorzugsweise an den Grenzen abgegrenzt – versuchen sie, die menschliche Entwicklung in dem Gebiet, die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen durch die Eingeborenen und die Schaffung von Infrastrukturen zu verhindern, während sie die abgegrenzten Gebiete zum Schmuggeln aller möglichen Dinge nutzen. In Brasilien ist die wichtigste Vertreterin dieser Interessen Marina Silva, die derzeit der Regierung Lula angehört.

Wenn der liberale brasilianische Staat in diesen Gebieten derzeit nur auftritt, um Brasilianer zu bestrafen, so erinnert die Übertragung der Verwaltung eines so riesigen Gebietes an ein privates Unternehmen an einen eher dunklen Präzedenzfall: den der Chartergesellschaften, die im späten 19. und frühen 20. Leopold von Belgien wollte im Kongo keinen Staatsapparat aufbauen. Stattdessen schuf er den Freistaat Kongo und übertrug den Kautschukförderunternehmen die Verwaltung des Gebietes. Das Ergebnis ist der Völkermord im Kongo. In Südamerika übergab Peru einen Teil seines Territoriums an eine Gesellschaft zur Kautschukausbeutung. Das Ergebnis war der Völkermord von Putumayo. Auch Bolivien überließ einen Teil seines Territoriums, in dem viele Brasilianer lebten, einer gecharterten Gesellschaft. Das Ergebnis war glücklicherweise die Annexion des heutigen Staates Acre durch Brasilien.

Welche Garantien gibt es, dass Ambipar keinen Völkermord an den Bewohnern indigener Gebiete verüben wird? Was wird das Unternehmen daran hindern, in einem so privatisierten öffentlichen Bereich Sklavenarbeit einzusetzen, um die natürlichen Ressourcen des Landes zu stehlen? Das Unternehmen ist undurchsichtig: Es wurde 2024 gegründet, im April wurde es von der Umweltbehörde mit einer hohen Geldstrafe belegt und seine Aktien sind zwischen Mai und November um 2.027 % gestiegen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die große Mehrheit der Parlamentarier schweigt. Während ich diesen Artikel schreibe, habe ich nur von dreien gehört: den Bundesabgeordneten Filipe Barros und Sílvia Waiãpi, beide Bolsonaro-Anhänger, und Senator Plínio Valério aus Amazonas.

Der Fall Ambipar steht für den Vormarsch des Neoliberalismus in Richtung Anarchokapitalismus: Anstatt indigene Gebiete zu schützen, übergibt der liberale Staat die Verwaltung an ein gewinnorientiertes Unternehmen und wendet sich von den Bürgern ab, die nur noch Körper sind, die ein privates Gebiet besetzen.