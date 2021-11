Mädchen gerade mal 8 Jahre alt, sagt der Schulbehörde, dass sie alle ins Gefängnis gehen sollten, weil sie Kindern Masken aufzwingen

Ein achtjähriges Mädchen in Tampa Bay, das fast vierzig Mal wegen nicht beachten der Maskenpflicht suspendiert worden ist, hat ihrer Schulleitung verurteilt und gesagt, dass sie ins Gefängnis gehören, weil sie und auch anderen Kinder vorschreiben gegen ihren Willen Masken zu tragen.

Fiona Lashells wurde dabei gefilmt, wie sie vor der Schulbehörde in Florida eine Rede hielt, in der sie darauf hinwies, dass Masken die Ausbreitung von Viren nicht wirksam verhindern, weil sie schmutzig werden und die Menschen dazu bringen, ständig ihr Gesicht zu berühren.

„Nur weil ich suspendiert werde, weil ich keine Maske trage, werde ich meine Meinung nicht ändern. Sie können mich weiterhin suspendieren, ich habe immer noch das Recht, keine Maske zu tragen“, erklärte das junge Mädchen.

„Es ist nicht fair, dass ich bestraft werde, weil ihr, die Schulbehörde, das Gesetz nicht befolgt“, fuhr die Zweitklässlerin fort und fügte hinzu: „Ich werde trotzdem für das eintreten, woran ich glaube.“

„Ich hoffe, ihr kommt alle ins Gefängnis, weil ihr mir das angetan habt“, forderte Fiona und fügte hinzu, dass ihre Familie stolz auf sie sei, und schloss mit den Worten „eure Regeln sind scheiße„.

