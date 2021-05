Mainstream-Ärzte weigern sich, geimpfte Patienten zu behandeln, weil sie nicht in „kontroverse“ Diagnosen verwickelt werden wollen

Viel mehr Menschen als das berichtet wird, leiden unter schweren Nebenwirkungen von den (Covid-19) „Impfstoffen“, und einige von ihnen, darunter ein Trio von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, sind mutig und treten damit an die Öffentlichkeit, um ihre Geschichten zu erzählen um andere zu warnen.

In einer kürzlich ausgestrahlten Episode von The Highwire mit Del Bigtree enthüllten Shawn Skelton, CNA, Angelia Desselle und Kristi Simmonds, RN, NP, wie sie nun unter Zitter-Anfällen, Kopfschmerzen und anderen seltsamen gesundheitlichen Anomalien leiden, seit sie gegen das Virus geimpft wurden. Und weil diese Verletzungen alle durch Impfstoffe verursacht wurden, weigern sich ihre Ärzte nun, ihnen zu helfen, weil dies zu „kontrovers“ wäre.

Wir sehen, das Zentrum für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC), Anthony Fauci und sogar Donald Trump sagen, dass die Impfungen sicher und wirksam sind, auch wenn Zehntausende sterben oder immer dauerhaft von ihnen verletzt werden. Aus diesem Grund haben die Ärzte in vielen Fällen zu viel Angst, ihren impfgeschädigten Patienten zu helfen, aus Angst, vom medizinischen Establishment „ausgestossen“ zu werden.

In einigen Fällen gehen die Ärzte sogar so weit, den Impfgeschädigten die Schuld zu geben, als hätten sie die Krankheit selbst verursacht. Sie nennen dies eine „Konversionsstörungsdiagnose“, weil sie nicht wissen, wie sie es sonst nennen sollen, ohne als „Verschwörungstheoretiker“ betitelt zu werden.

„Am 4. Januar wurde ich von meinem Arbeitgeber sehr unter Druck gesetzt, den Impfstoff zu nehmen“, enthüllte Skelton und erklärte, dass sie dem nachkam, nur um sofort unter den negativen Auswirkungen zu leiden. „Am 5. Januar hatte ich nur leichte grippeähnliche Symptome … aber am Ende des Tages taten mir die Beine so weh, mein Körper schmerzte so sehr, dass ich es nicht mehr aushielt. Am nächsten Tag wachte ich auf, meine Zunge krampfte und von da an ging es einfach weiter, am nächsten Tag wurden es Ganzkörperkrämpfe und das blieb 13 Tage lang so.“

Skeltons Bitte um Hilfe ging viral und war eine der ersten, bevor andere Krankenschwestern und verletzte Patienten begannen, sich mit ähnlichen Geschichten zu melden – siehe unten:

Genau wie wir gewarnt haben, sind Menschen, die durch Covid-Impfstoffe verletzt wurden, nun auf sich allein gestellt

Desselle und Simmonds haben beide ähnliche Erfahrungen gemacht, nicht nur mit den Krämpfen die sie am ganzen Körper erleiden und dem Zittern, sondern auch damit, dass ihnen die Behandlung durch ihre Ärzte verweigert wurde.

„Ein Arzt sagte mir, es sei eine Diagnose nach dem Motto ‚Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist, also geben wir Ihnen die Schuld'“, erklärte Skelton über ihre Erfahrung.

„Die Ärzte wissen einfach nicht, wie sie eine Impfstoff-Nebenwirkung von mRNA-Impfungen behandeln sollen, und ich habe das Gefühl, dass sie zu viel Angst haben. Ich habe keine andere Erklärung dafür, warum uns kein Arzt helfen will.“

Desselle sagt, dass ein Neurologe, den sie noch nie getroffen hatte, ihre Überweisung per E-Mail ablehnte und behauptete, dass seine Praxis „sehr komplex“ sei und ihr zu diesem Zeitpunkt einfach nicht helfen könne.

„Er war ein Spezialist für Bewegungsstörungen, und ich hatte das Gefühl, dass ich das brauche“, sagt sie. „Mein Hausarzt sagte, es sähe so aus, als hätte ich Parkinson im fortgeschrittenen Stadium. Er schickte eine E-Mail zurück und sagte: ‚Meine Praxis ist sehr komplex und ich kann Sie zu diesem Zeitpunkt nicht sehen.'“

Desselle hat immer wieder versucht, jemanden zu finden, der ihr helfen würde, aber ohne Erfolg. Niemand will den Impf-Genozid durch die Impfungen anfassen.

„Ich bin tatsächlich zu einem Neurologen gegangen und habe den Impfstoff nicht einmal erwähnt, weil ich nicht wollte, dass sie mich abweisen, aber es steht in meiner Krankenakte, weil jetzt alles elektronisch ist“, beklagte Desselle.

„Und als er anfing zu suchen, kam er wieder herein und sagte: ‚Also, Sie haben den Impfstoff genommen?‘ Und ich sagte: ‚Ja, Sir, das habe ich, aber ich wollte Ihnen diese Information nicht geben, weil ich Hilfe brauche.‘ Und ich hatte das Gefühl, wenn dieses Wort nicht gefallen wäre, hätte ich vielleicht die Hilfe bekommen, die ich brauchte, und jetzt werde ich tatsächlich wegen meiner Migräne behandelt.“ Für die ganze Geschichte schauen sie das Video oben.