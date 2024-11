Make Money Free Again

von Ron Paul

Zwei Tage nachdem Donald Trump als erster Amerikaner seit Grover Cleveland nicht aufeinanderfolgende Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, kündigte die Federal Reserve eine Zinssenkung um ein Viertel Prozentpunkt an. Nach dieser Ankündigung hielt Fed-Chef Jerome Powell eine Pressekonferenz ab, in der er erklärte, er werde sich keinem präsidialen Wunsch beugen, vor dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 zurückzutreten.

Powell behauptete, der Präsident habe keine rechtliche Befugnis, den Fed-Vorsitzenden zu entlassen. Sollte Präsident Trump ihm dennoch „Sie sind gefeuert“ sagen, könnte Powell vor Gericht ziehen und eine Prüfung der präsidialen Entscheidung verlangen.

Präsident Trump und Vorsitzender Powell sind sich uneinig, da Trump möchte, dass die Federal Reserve den Präsidenten konsultiert, bevor sie die Zinssätze ändert oder andere bedeutende Maßnahmen ergreift. Powell wird wohl alles tun, um den Kongress zu überzeugen, jede Gesetzgebung abzulehnen, die dem Präsidenten eine offizielle Rolle in der Geldpolitik gibt. Tatsächlich ist Powell so besorgt um die Autonomie der Fed, dass er sich sogar gegen eine Prüfung der Fed ausspricht, da dies die Unabhängigkeit der Fed bedrohen könnte – obwohl die „Audit the Fed“-Gesetzgebung weder dem Präsidenten noch dem Kongress neue Befugnisse über die geldpolitischen Entscheidungen der Fed einräumt.

Eine Verpflichtung der Fed, den Präsidenten in geldpolitischen Angelegenheiten zu konsultieren, würde wahrscheinlich die Preissteigerung und die Entwertung des Dollars erhöhen. Politiker bevorzugen meist niedrige Zinssätze, da sie diese mit Wirtschaftswachstum assoziieren. Sie möchten außerdem, dass die Fed die Zinsen niedrig hält, damit die Bundesregierung weiterhin enorme Schulden anhäufen kann. Ohne eine Zentralbank, die bereit und in der Lage ist, die Staatsverschuldung zu monetarisieren, würde der Wohlfahrts- und Kriegsstaat nicht existieren.

Trotz der Behauptungen von Powell und anderen Befürwortern der Zentralbank war die Fed nie frei von politischem Druck. Präsidenten versuchten schon lange vor Donald Trumps „gemeinen Tweets“ über Jerome Powell, Einfluss auf die Federal Reserve zu nehmen. Die Fed zu verpflichten, den Präsidenten zu konsultieren, würde zumindest die Versuche des Präsidenten, Einfluss auf die Geldpolitik zu nehmen, offener und transparenter machen.

Präsident Trump und andere Kritiker der Fed, wie die Senatorin aus Massachusetts Elizabeth Warren, glauben, sie könnten den „richtigen“ Zinssatz besser bestimmen als die Fed. Dies ignoriert jedoch die Tatsache, dass Zinssätze der Preis des Geldes sind und, wie alle Preise, von einer Vielzahl sich ständig ändernder Faktoren beeinflusst werden. Wenn die Fed die Zinssätze manipuliert, verfälscht sie die Signale, die an Investoren gesendet werden, was den Boom-Bust-Wirtschaftszyklus zur Folge hat. Das Fiat-System ist zudem verantwortlich für die wachsende Einkommensungleichheit und den Rückgang der Kaufkraft des Dollars, was den Lebensstandard der meisten Amerikaner gesenkt hat.

Präsident Trump sollte darauf hinarbeiten, die Notwendigkeit der Fed, die Zinsen niedrig zu halten, zu beseitigen. Dies kann er erreichen, indem er massive Ausgabenkürzungen anstrebt, beginnend beim militärisch-industriellen Komplex. Zudem sollte er den Kongress drängen, das „Audit the Fed“-Gesetz zu verabschieden. Weiterhin sollte Trump die Legalisierung aller konkurrierenden Währungen unterstützen. Das kommende Steuergesetz sollte eine Bestimmung enthalten, die Edelmetalle und Kryptowährungen von der Kapitalertragssteuer ausnimmt. Der Schlüssel zur Wiederherstellung Amerikas liegt darin, das Geld wieder frei zu machen.