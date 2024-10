Marco Rima – vom Comedian zum bissigen Hofnarren

Peter Wäch

King of Comedy, Altmeister des Entertainments, Doyen der Heiterkeit und Miraculix der Powergags. Marco Rima geht mit seinem neuen Soloprogramm «Don’t Worry Be Happy» auf Tournee. Der Song von Bobby McFerrin ist auch Lebensmotto für den 63-Jährigen. Im Talk der Plattform J offenbart sich das Multitalent vor allem als reflektierter Zeitgenosse, gerade wenn er über heikle Themen spricht.

1988 landete der US-Sänger Bobby McFerrin mit «Don’t Worry Be Happy» einen Hit, da war Marco Rima schon fünf Jahre ein bekannter Künstler, damals noch mit dem Cabaret-Duo «Marcocello» und Bühnenkollege Marcello Weber on Tour. Nun feiert das Multitalent Rima, der als Comedian, Kabarettist, Schauspieler, Produzent und Musicaldarsteller erfolgreich unterwegs ist, sein 44. Bühnenjubiläum. Als junger Mann inspiriert vom Cabaret Rotstift und César Keiser sagt er heute: «Ich erinnere mich noch gut an deren 40-Jahr-Jubiläum, nun bin ich schon vier Jahre drüber.»