Mark of the beast? Kritiker der Politik könnten deren Bankkonto einfrieren lassen!

Regierungen tendieren zur vollständigen Kontrolle über die Bürger

Tyrannen und Diktatoren wie Kim Jong Un und Xi Jinping bestehen natürlich auf der totalen Kontrolle.

Jetzt sind andere, angeblich demokratischere Regierungen dabei, sie zu übernehmen.

Ein Bericht von CBN News erklärt, wie Beamte in Pakistan jetzt denjenigen drohen, die die Regierung kritisieren, sie könnten die Kontrolle über ihre Bankkonten verlieren.

Der Bericht erklärt, dass der pakistanische Innenminister andeutet, dass Kritiker „ihre biometrischen Personalausweise gesperrt bekommen könnten“.

Keine Karten, keine Bankkonten.

Der Bericht erklärte: „Innenminister Rana Sanaullah Khan behauptete auch, dass ‚Hetzer‘ ihre Pässe sperren lassen und sogar von der Federal Investigation Agency unter Verwendung des pakistanischen nationalen Ausweissystems verhaftet werden könnten.“

Newsweek Pakistan berichtete, Sanaullah Khan warne vor „rechtlichen Schritten, einschließlich der Registrierung von Fällen, Verhaftungen und sogar der ‚Sperrung‘ von Personalausweisen und Pässen, gegen jeden, der nachweislich an Hetze gegen Einzelpersonen beteiligt ist und deren Bewegungsfreiheit gemäß Artikel 15 der pakistanischen Verfassung einschränkt.“

Er erklärte: „Angesichts der Kampagne einer sogenannten politischen Partei und ihres wahnsinnigen Anführers, die darauf abzielt, politischen Hass zu säen und Unruhe zu stiften, möchte ich mich an alle Pakistaner wenden, insbesondere an die Anhänger der Pakistanischen Muslimliga (Nawaz), und sie über die Sicherheitsmaßnahmen informieren, die zu ihrer Bekämpfung ergriffen werden.“

Er schlug vor, dass jeder, der auf „Hetzer“ stößt, diese aufnehmen sollte.

„Machen Sie Videos von allen Personen, die [an der Belästigung] beteiligt sind“, sagte er.

Und sie sollten sie an die Bundespolizei schicken.

Dem CBN-Bericht zufolge richtet sich die Drohung gegen die Anhänger des ehemaligen Premierministers Imrah Khan und seiner Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

CBN berichtete: „Die tyrannische Kontrolle der Regierung über die Freiheit und die Finanzen der Menschen hat auch in mehreren anderen Ländern, darunter im kommunistischen China, ein nie dagewesenes Ausmaß angenommen. Und es gibt Befürchtungen, dass auch die Europäische Union und die Vereinigten Staaten der Idee der Überwachung digitaler Identitäten folgen werden.

„Wie CBN News in den letzten Jahren berichtet hat, spiegelt Chinas Entwicklung hin zu einer bargeldlosen Gesellschaft mit einer digitalen Währung wider, wie die gesamte Welt buchstäblich auf ein höheres Maß an staatlicher Kontrolle vorbereitet wird“, berichtet die Agentur.

„Es wird ein Punkt kommen, an dem die People’s Bank of China, die Zentralbank des Landes, in der Lage sein wird, in jede einzelne Transaktion hineinzuschauen, was jeder tut, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche“, so ein Beamter gegenüber CBN.

Er fuhr fort: „Das bedeutet, dass die Behörden, wenn Sie ein Menschenrechtsaktivist oder ein Christ sind, diese neue Technologie nutzen können, um Sie zu bestrafen, wenn Sie sich an Aktivitäten beteiligen, die sie als antikommunistisch ansehen. Letztlich werden die USA und andere ausländische Unternehmen, die in China Geschäfte machen, gezwungen sein, das neue digitale Zahlungssystem der Regierung zu nutzen.“

Dem Bericht zufolge gibt es auch Bedenken hinsichtlich einer ähnlichen Entwicklung in der Europäischen Union.

Dem Bericht zufolge warnt das Mitglied des Europäischen Parlaments Cristian Terhes, der im kommunistischen Rumänien geboren wurde, vor der sogenannten „Chinafication“ der EU.

Es ist klar, dass wir gerade Zeuge der „Chinafizierung“ Europas werden, denn wir sehen, was in China gerade mit dem Social Credit Score passiert, wo die Regierung alle Menschen von Anfang bis Ende überwacht, alles, was sie tun, wo sie hingehen“, sagte Terhes. „Sie kontrollieren alles und beobachten alles. Dies ist ein Beispiel für Tyrannei.“

Die Daily Caller News Foundation berichtete auch, dass es in Pakistan zu Protesten gekommen ist, vor allem weil die Verbraucher dort in letzter Zeit überhöhte Energierechnungen erhalten haben.

„Laut ANI News versammelten sich Demonstranten in der Region Punjab, um gegen eine unerwartete Erhöhung der Stromverbrauchssteuer für die Anpassung der Brennstoffkosten (FCA) zu protestieren, verbrannten ihre Rechnungen und beschlossen, sie nicht zu bezahlen, berichtete die pakistanische Zeitung Dawn. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif kündigte am Dienstag an, dass die Regierung nach Rücksprache mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) 17 Millionen Verbrauchern die FCA-Gebühren erlassen werde, berichtete Dawn“.

In dem Bericht hieß es weiter: „Landwirte blockierten Straßen und skandierten Oppositionsparolen gegen die Bundesregierung und die Faisalabad Electric Supply Company (Fesco) wegen der erhöhten Energiepreise in der vergangenen Woche, berichtete Dawn. Die föderalen Energiebehörden erlaubten den Kraftwerken, zusätzlich zu den regulären Gebühren 115 Milliarden PKR zu verlangen, um die gestiegenen Produktionskosten im Juni auszugleichen, und erhöhten die Grundtarife im ganzen Land.“

Der Bericht kam zu dem Schluss: „Pakistans wirtschaftliche Probleme entsprechen einem globalen Trend, da Proteste gegen die Inflation und hohe Energiekosten auf der ganzen Welt die zunehmende Staatsverschuldung verstärken. Ein Defizit an Devisenreserven trug zum wirtschaftlichen Zusammenbruch Sri Lankas im Juli bei, der auch zum Sturz der Regierung führte.“