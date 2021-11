„Medizinische Experten“ greifen Polizeibeamten an, der über seine Pfizer-Impfstoff-Reaktion berichtet

PERTH, AUSTRALIEN – Eine westaustralische Polizistin, die nach ihrer COVID-19-Impfung von Pfizer einen Schlaganfall erlitt, wird von „medizinischen Experten“ angegriffen, die ihre Äußerungen bestreiten und behaupten, es gebe keine bekannten Zusammenhänge zwischen der Pfizer-Impfung und Schlaganfällen bei Patienten.

Chantal Uren, 37, erhielt ihre erste Pfizer-Impfung im August und wurde einige Wochen später wegen einer transitorischen ischämischen Attacke – oft als „Mini-Schlaganfall“ bezeichnet – ins Krankenhaus eingeliefert. Wochen nach dem Vorfall hat Uren ihre Facebook-Follower regelmäßig auf dem Laufenden gehalten, Fotos aus dem Krankenhaus gepostet und anderen geraten, sich nicht gegen COVID-19 impfen zu lassen.

Am 17. Oktober schrieb Uren in einem ausführlichen Beitrag, dass sie nicht vorhatte, sich impfen zu lassen, bis ihr Arbeitgeber die Impfung vorschrieb.

„Im August kündigte mein Arbeitgeber an, dass alle, die nicht gegen COVID geimpft sind, anders behandelt werden, indem sie am Arbeitsplatz stets Masken tragen müssen; sie werden aus Gebäuden ausgeschlossen und aus ihren Positionen, für die sie hart gearbeitet haben, in büroähnliche Rollen versetzt, wenn sie nicht geimpft sind.“

Trotz ihres Widerwillens erhielt Uren Ende August ihren ersten Impfstoff von Pfizer.

Am Morgen meines Termins hatte ich wirklich Angst vor der Impfung, da ich wusste, dass sie nicht das Richtige für mich war. Traurig scherzte ich mit dem Arzt: ‚Ich werde diejenige sein, die der Impfstoff umbringt‘. Traurigerweise könnte es so sein.

In den folgenden dreieinhalb Wochen litt sie täglich unter Hautausschlägen, Fieber bis zu 39,7 Grad, Muskelschmerzen, grippeähnlichen Symptomen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Druck in den Nebenhöhlen und einem so starken Husten, dass sie das Gefühl hatte, ihre Blutgefäße würden im Gesicht „explodieren.

Uren’s Beiträge auf Facebook haben so viel Aufmerksamkeit erregt, dass sie Reaktionen von „medizinischen Experten“ hervorgerufen haben.

Mark Duncan-Smith

Der Präsident der australischen Ärztevereinigung in Westaustralien, Mark Duncan-Smith, erklärte, es gebe keine Beweise für einen Zusammenhang zwischen der Pfizer-Impfung und Schlaganfällen. Er sagte, nur weil jemand nach der Impfung solche gesundheitlichen Folgen erleide, bedeute dies nicht, dass ein Zusammenhang bestehe.

Er sagte dem West Australian:

Das ist so, als würde man sagen, ich habe meine Pfizer-Spritze bekommen und innerhalb von zwei Wochen hatte ich einen Autounfall. Also verursachen Pfizer-Spritzen Autounfälle. Es gibt keine Beweise dafür, dass Pfizer mit Schlaganfällen oder TIAs in Verbindung gebracht wird.

Nur weil etwas in den sozialen Medien oder im Internet steht, heißt das nicht, dass es den Tatsachen entspricht. Und die TGA ist nicht in eine Verschwörung verwickelt, und Pfizer wird ganz einfach nicht mit Schlaganfällen oder TIAs in Verbindung gebracht. Diese Ereignisse sind oft zufällig und werden nicht durch den Impfstoff verursacht, daher ist jeder Versuch, die beiden allein aufgrund eines zeitlichen Zusammenhangs in Verbindung zu bringen, irreführend.

Uren, die auch von der westaustralischen Autorin Annabel Hennessy angegriffen wurde, reagierte heute von ihrem Krankenhausbett aus:

Die Zahl der Angriffe auf Uren veranlasste auch den australischen Politiker und Senator für Queensland, Gerard Rennick, zu einer Stellungnahme:

Die Mainstream-Medien haben heute einen neuen Tiefpunkt erreicht, indem sie Chantal Uren wegen der Verbreitung von Covid-Fehlinformationen angegriffen haben. Jemanden anzugreifen, der an einem Schlaganfall und anderen gesundheitlichen Problemen leidet, zeigt, wie tief die Medien sinken können.

Die Ironie ist natürlich, dass die Autorin Annabel Hennessy diejenige ist, die Fehlinformationen verbreitet, indem sie einen Arzt zitiert, der sagt, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt, dass der Impfstoff von Pfizer Schlaganfälle verursachen könnte. Das ist natürlich Unsinn, da Gerinnsel eine anerkannte Nebenwirkung des Impfstoffs sind und Gerinnsel Schlaganfälle verursachen.

Im Herald Scotland heißt es: Untersuchungen an fast 30 Millionen Menschen ergaben, dass Krankenhauseinweisungen oder Todesfälle aufgrund von Blutgerinnseln und Blutungsstörungen in „kurzen Zeitintervallen“ nach der ersten Verabreichung der Impfstoffe von Pfizer-BioNTech oder AstraZeneca zunahmen. …. Eine weitere Analyse ergab, dass zwischen den Tagen 15-21 nach der ersten Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs das Risiko eines durch ein Blutgerinnsel im Gehirn verursachten Schlaganfalls (ischämischer Schlaganfall) um 12 % erhöht war.