Meinungsfreiheit als Kündigungsgrund: Schlichtungskommission verteidigt Freistellung von Markus Häni

Ende Februar hat die Kantonsschule Wohlen den Lehrer Markus Häni freigestellt. Die Schlichtungskommission sieht darin kein Problem. Unterstützung erhält Häni derweil von Lehrer und Schulsystemkritiker Alain Pichard.

Wer an Demonstrationen seine Meinung kundtut, muss mit Konsequenzen rechnen. Das musste der Gymnasiallehrer Markus Häni zu Beginn dieses Jahres erfahren. Am 20. Februar 2021 sprach Häni auf der Demonstration in Wohlen (Aargau), wenige Tage später wurde er von Matthias Angst, Rektor der Kantonsschule Wohlen, freigestellt (Corona-Transition berichtete). Den Lohn erhält Häni noch bis Ende Juli.

Seither läuft ein juristisches Verfahren zwischen Häni und seinem ehemaligen Arbeitgeber. Der Lateinlehrer ist der Ansicht, dass die Schule ihm missbräuchlich gekündigt habe. Aus diesem Grund hat er diese auch angefochten. Ende Mai fand nun