Melinda French Gates will das Monopol der Gates Foundation auflösen

Nach ihrer öffentlichen Scheidung Ende 2021 versprach Melinda French Gates, den Großteil ihres Vermögens der Stiftung zukommen zu lassen, die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann aufgebaut hatte. Jetzt nimmt Melinda French Gates dieses Versprechen zurück. „Ich erkenne die Absurdität, dass so viel Vermögen in den Händen einer einzigen Person konzentriert ist, und ich glaube, dass das einzig Verantwortungsvolle, was man mit einem Vermögen dieser Größe tun kann, darin besteht, es zu verschenken – so überlegt und wirkungsvoll wie möglich“, schrieb French Gates in einem Brief. Stattdessen wird sie ihr Vermögen für verschiedene philanthropische Zwecke verwenden. Ist ihre Aussage eine Anspielung auf die Fantasie ihres Ex-Mannes, der Impfstoffe monopolisieren wollte, um der reichste Mann der Welt zu werden? Sie behauptet nun, dass es unverantwortlich sei, so viel Geld einer einzigen Person – oder in diesem Fall einer Stiftung – zu überlassen.

Melinda bleibt zusammen mit Bill die Vorsitzende der Stiftung. Sie hat sich jedoch bereit erklärt, bis 2023 zurückzutreten, wenn eine der beiden Parteien zu dem Schluss kommt, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten können. Vielleicht weiß sie, dass Bill Pläne hat, sie zur Seite zu schieben – sie weiß zu viel. Die Bill & Melinda Gates Foundation (die 2023 umbenannt werden soll) bleibt mit einem geschätzten Stiftungsvermögen von 51 Milliarden Dollar eine der größten Stiftungen der Welt. Es scheint, als wollten einige nicht mehr eng mit Bill Gates verbunden sein. Selbst Warren Buffett, ein wichtiger Spender der Gates-Stiftung, hat sich im letzten Jahr langsam von Gates abgewandt. Das Image des ehemals schrulligen, nerdigen Microsoft-Gründers hat sich im Laufe dieser Pandemie zu dem eines nach Macht dürstenden Mannes gewandelt.