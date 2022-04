Menschliche Mikrochip-Implantate und das Internet der Körper

Mercola.com

Implantierbare Mikrochips werden als das Nonplusultra der Bequemlichkeit vermarktet, aber das Ziel ist die Schaffung des Internets der Körper (IoB), das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als ein Ökosystem „einer noch nie dagewesenen Anzahl von Sensoren“, einschließlich emotionaler Sensoren, beschrieben wird, „die am menschlichen Körper angebracht, implantiert oder eingenommen werden, um den menschlichen Körper und sein Verhalten zu überwachen, zu analysieren und sogar zu verändern“.

Schweden ist einer der ersten Anwender von implantierbaren Mikrochips. Der Chip wird direkt unter die Haut der Hand implantiert und funktioniert entweder über Nahfeldkommunikation (NFC) – dieselbe Technologie, die auch in Smartphones verwendet wird – oder über Radiofrequenz-Identifikation (RFID), die in kontaktlosen Kreditkarten eingesetzt wird.

Implantierte Zahlungschips sind eine Erweiterung des Internets der Dinge; sie sind eine Möglichkeit der Verbindung und des Datenaustauschs, und die Vorteile müssen gegen die potenziellen Risiken abgewogen werden

Länder auf der ganzen Welt arbeiten derzeit an einem System für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC), eine Fiat-Währung in digitaler Form, die so programmiert werden kann, dass man sein Geld nur für bestimmte Dinge oder an bestimmten Orten ausgeben kann, wie vom Emittenten gewünscht

Am Ende wird alles mit einem einzigen implantierbaren Gerät verbunden sein, das Ihre digitale Identität, Gesundheitsdaten und programmierbare CBDCs enthält. Ihre digitale Identität wiederum wird alles umfassen, was durch die Überwachung über implantierte Biosensoren, Ihren Computer, Ihr Smartphone, GPS, soziale Medien, Online-Suchen, Einkäufe und Ausgabengewohnheiten über Sie bekannt ist. Algorithmen werden dann entscheiden, was Sie tun können und was nicht, je nachdem, wer Sie sind.

Während implantierbare Mikrochips als das Nonplusultra der Bequemlichkeit vermarktet werden, geht das Ziel dieses Trends weit über die Möglichkeit hinaus, Türen ohne Schlüssel zu öffnen und Dinge ohne Geldbörse zu kaufen.

Das Ziel ist die Schaffung des so genannten Internet der Körper (IoB), das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als ein Ökosystem aus „einer noch nie dagewesenen Anzahl von Sensoren“ beschrieben wird, darunter auch emotionale Sensoren, „die am menschlichen Körper angebracht, implantiert oder in den Körper aufgenommen werden, um den menschlichen Körper und sein Verhalten zu überwachen, zu analysieren und sogar zu modifizieren“.

Das Schlüsselwort in diesem Satz, das von der PR-Maschine übergangen wird, ist das erklärte Ziel, „den menschlichen Körper und das menschliche Verhalten zu verändern“. Und wer wird für diese Veränderungen zuständig sein? Das wird nicht gesagt, aber wir können sicher davon ausgehen, dass es diejenigen sein werden, die von der Veränderung Ihrer Handlungen und Ihres Verhaltens profitieren können.

Schweden ebnet den Weg für das Mikrochippen

Wie in dem NBC-Nachrichtenbeitrag erwähnt, ist Schweden einer der ersten Anwender von implantierbaren Mikrochips. Der etwa reiskorngroße Chip wird direkt unter die Haut der Hand implantiert und funktioniert entweder über Nahfeldkommunikation (NFC) – dieselbe Technologie, die auch in Smartphones zum Einsatz kommt – oder über Radiofrequenz-Identifikation (RFID), die in kontaktlosen Kreditkarten verwendet wird.

Schweden ist bereits mehr oder weniger zu einer bargeldlosen Gesellschaft geworden. Nun wird dieses winzige Implantat alle Debit- und Kreditkarten sowie Ausweise und Schlüssel überflüssig machen. Zum Bezahlen muss man nur die linke Hand in die Nähe des kontaktlosen Kartenlesegeräts halten, und schon wird die Zahlung registriert.

Bisher wurden schätzungsweise 5 000 bis 10 000 Schweden gechipt, obwohl die schwedischen Behörden behaupten, die genaue Zahl nicht zu kennen, da es kein zentrales Register gibt.

Derzeit können die Chips angeblich nicht zurückverfolgt werden, aber das bedeutet nicht, dass sie auch in Zukunft nicht auffindbar sind. Und obwohl diese frühen Mikrochips nur eine begrenzte Menge an Informationen enthalten, träumt das WEF davon, ein globales digitales Identifizierungssystem einzuführen, das alles Erdenkliche über Sie enthält, von Ihrem Online-Suchverlauf und medizinischen Informationen bis hin zu Ihren persönlichen Bankdaten, Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit und mehr.

Der Mensch wird hackbar

Wie die Finanztechnologieexpertin Theodora Lau feststellt, sind implantierte Zahlungschips „eine Erweiterung des Internets der Dinge“; sie sind eine Möglichkeit, Daten zu verbinden und auszutauschen, und die Vorteile müssen gegen die potenziellen Risiken abgewogen werden.

Dies gilt insbesondere dann, wenn immer mehr persönliche Daten auf ihnen gespeichert werden, wodurch man anfällig für Hacker und Überwachung wird. Gegenüber BBC News sagte sie:

Wie viel sind wir bereit, für die Bequemlichkeit zu zahlen? Wo ziehen wir die Grenze, wenn es um Privatsphäre und Sicherheit geht? Wer wird die kritischen Infrastrukturen und die Menschen, die dazu gehören, schützen?

In einem PBS NewsHour-Beitrag aus dem Jahr 20194 werden auch einige der Bedenken im Zusammenhang mit implantierbaren Mikrochips angesprochen (siehe Video oben). Laut Dr. Geoff Watson, einem beratenden Anästhesisten, der sich mit dem Erfinder des Chips zusammengetan hat, um sicherzustellen, dass das Implantationsverfahren nach medizinischen Standards durchgeführt wird, kann so gut wie jedes Smartphone den Chip auslesen, wenn der entsprechende Scanner installiert ist, und „jeder wäre in der Lage, ihn zu hacken“.

Auch wenn viele sagen, sie hätten keine Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre im Zusammenhang mit den derzeitigen Mikrochips, ist die Vermutung naheliegend, dass die Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre mit der Menge der auf den Chips gespeicherten persönlichen Daten und mit der Anzahl der Personen, die sich implantieren lassen, zunehmen werden.

Der Diebstahl von Kreditkarten war anfangs selten und ging in der Regel mit dem physischen Verlust der Karte einher. Heute kann man eine Kreditkarte kaum mehr als eine Handvoll Jahre behalten, bevor sie irgendwie gestohlen wird, obwohl die Karte noch in Ihrem Besitz ist.

Identitätsdiebstahl ist ebenfalls weit verbreitet und wird von Tag zu Tag schlimmer, da Millionen von Illegalen, die eine neue Identität brauchen, über die Südgrenze der Vereinigten Staaten strömen.

Wie das Center for Immigration Studies feststellt, sind illegale Einwanderer nicht „undokumentiert“, da die meisten von ihnen durch Identitätsdiebstahl gefälschte Dokumente erlangen. Mit anderen Worten: Sie stehlen die legalen Identitäten von Amerikanern. Im Jahr 2020 beliefen sich die Gesamtkosten für Identitätsdiebstahl und Identitätsbetrug auf 56 Milliarden Dollar – die höchsten in der Geschichte – und betrafen 39 Millionen Amerikaner.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Diebstahl und Betrug nicht mehr vorkommen werden, wenn Mikrochips immer häufiger eingesetzt werden. Und dieses Risiko besteht zusätzlich zu den Risiken, die mit der staatlichen Ausspähung und Kontrolle Ihres Verhaltens und Ihrer Ausgaben verbunden sind, sobald die Mikrochips mit Ihren persönlichen Finanzen und programmierbaren digitalen Währungen verbunden sind.

In einem Interview mit CNN im November 2019 warnte der Geschichtsprofessor und Berater des WEF-Gründers Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, davor, dass „der Mensch heute ein hackbares Tier ist“, d. h. dass es eine Technologie gibt, mit der ein Unternehmen oder eine Regierung Sie besser kennen kann als Sie sich selbst, und dass dies bei Missbrauch sehr gefährlich sein kann.

Er prophezeite, dass Algorithmen zunehmend dazu verwendet werden, Entscheidungen zu treffen, die in der Vergangenheit von Menschen getroffen wurden, entweder von einem selbst oder von jemand anderem, z. B. ob man für einen bestimmten Job eingestellt wird, ob man einen Kredit erhält, welchen schulischen Lehrplan man verfolgt und sogar wen man heiratet.

Der Plan, die „nutzlosen Massen“ zu kontrollieren

1/ Klaus Schwab’s top advisor says advancements in technology will render people useless and worthless. ➡️They’ll need drugs and computer games to cope. https://t.co/dq6HfqQ0Be

https://t.co/dq6HfqQ0Be — Gigi Sims (@GigiSims10) April 11, 2022

In einem anderen Interview sprach Harari über das, was Schwab als Vierte Industrielle Revolution (lies: Transhumanismus) bezeichnet. Er stellte fest, dass wir jetzt lernen, „Körper und Geist zu produzieren“ (d. h. augmentierte Körper und mit Cloud und künstlicher Intelligenz vernetzte Köpfe) und dass eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, darin besteht, was mit all den Menschen geschehen soll, die in diesem Prozess überflüssig geworden sind.

Wie werden die nicht augmentierten Menschen einen Sinn im Leben finden, wenn sie im Grunde „nutzlos, bedeutungslos“ sind? Wie werden sie ihre Zeit verbringen, wenn es keine Arbeit gibt, keine Möglichkeit, in irgendeinem Beruf aufzusteigen? Seine Vermutung ist, dass die Antwort „eine Kombination aus Drogen und Computerspielen“ sein wird. Ich überlasse es Ihnen zu entscheiden, ob das eine Vision von Utopia oder die Hölle auf Erden ist.

Nichts wird privat sein – nicht einmal Ihre Körperfunktionen

Der Plan des WEF für das IoB umfasst sogar Biosensoren, die Ihre biologischen Funktionen und Ihren emotionalen Zustand messen und überwachen. Das US-Pentagon und das Unternehmen Profusa Inc. arbeiten bereits gemeinsam an der Entwicklung eines winzigen implantierbaren Biosensors, der Krankheiten erkennt, indem er chemische Reaktionen in Ihrem Körper verfolgt.

Er könnte zum Beispiel feststellen, ob Sie sich mit einem Virus wie SARS-CoV-2 oder Influenza infiziert haben, lange bevor Symptome auftreten. Wie von Defense One erläutert, besteht der Biosensor aus zwei Teilen:

Eines davon ist ein 3 mm langer Faden aus Hydrogel, einem Material, dessen Netzwerk aus Polymerketten in einigen Kontaktlinsen und anderen Implantaten verwendet wird. Der mit einer Spritze unter die Haut eingeführte Faden enthält ein speziell entwickeltes Molekül, das ein fluoreszierendes Signal nach außen sendet, wenn der Körper eine Infektion zu bekämpfen beginnt. Der andere Teil ist eine elektronische Komponente, die an der Haut befestigt wird. Es sendet Licht durch die Haut, erkennt das fluoreszierende Signal und erzeugt ein weiteres Signal, das der Träger an einen Arzt, eine Website usw. senden kann. Es ist wie ein Blutlabor auf der Haut, das die Reaktion des Körpers auf eine Krankheit noch vor dem Auftreten anderer Symptome, wie Husten, erkennen kann.

Der Sensor ermöglicht es nun, die Biologie einer Person über eine Smartphone-Verbindung aus der Ferne zu untersuchen, und Profusa wird von Google, dem größten Data-Mining-Unternehmen der Welt, unterstützt.

Angesichts dieser Tatsache ist es schwer vorstellbar, dass Ihre biologischen Daten nicht dazu verwendet werden, die Gewinne von Google zu steigern und die staatliche Kontrolle zu erhöhen. Profusa sollte im Jahr 2021 von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen werden, scheint aber noch nicht zugelassen worden zu sein.

Andere Überwachungs- und Tracking-Geräte in der Pipeline

Eine weitere Erfindung, die sich anschickt, Ihre Gesundheit zu überwachen, sind biokompatible Nah-Infrarot-Quantenpunkt-Mikronadel-Arrays. Wie in einem Artikel in Science Translational Medicine aus dem Jahr 2019 erläutert, kann dieses neuartige Impfstoffverabreichungssystem „Muster von Nahinfrarotlicht emittierenden Mikropartikeln auf die Haut bringen“, die dann „mit modifizierten Smartphones abgebildet werden können“. Kurz gesagt, es würde als unsichtbare Tätowierung Ihres Impfpasses dienen.

Bill Gates hat auch die Entwicklung eines Mikrochips zur Geburtenkontrolle finanziert, der per Fernbedienung ein- und ausgeschaltet werden kann. Die National Post schreibt:

Der Mikrochip zur Geburtenkontrolle … würde fast zwei Jahrzehnte eines Hormons enthalten, das häufig in Verhütungsmitteln verwendet wird, und 30 Mikrogramm pro Tag abgeben … Die Stiftung von Bill und Melinda Gates hat MicroCHIPS, Inc. mehr als 4,5 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um ‚ein persönliches System zu entwickeln, das es Frauen ermöglicht, ihre Fruchtbarkeit zu regulieren‘ …

Im November 2019 gab Daré Bioscience, ein in San Diego ansässiges Biopharmaunternehmen, bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von MicroCHIPS Biotech getroffen hat und den Mikrochip zur Geburtenkontrolle in sein Portfolio aufnehmen wird. Interessanterweise zeigte sich MicroCHIPS im Jahr 2014 zuversichtlich, das Produkt 2018 auf den Markt bringen zu können, doch ab 2022 befindet es sich immer noch in der Entwicklung.

Programmierbare digitale Währungen sind die nächsten

Länder auf der ganzen Welt arbeiten derzeit an einem System für eine digitale Zentralbankwährung (CBDC), eine Fiat-Währung in digitaler Form, die so programmiert werden kann, dass Sie Ihr Geld nur für bestimmte Dinge oder an bestimmten Orten ausgeben können, wie vom Emittenten gewünscht.

Im obigen Video kommentiert WhatsHerFace die Ankündigung Kanadas aus dem Jahr 2021, eine CBDC einzuführen, auf die jeder zugreifen kann, auch wenn er kein Bankkonto oder Mobiltelefon hat. Welche Art von Gerät könnte das erfüllen? Ein implantierter Mikrochip natürlich, auf dem Ihre digitale Identität und Ihre digitale Brieftasche gespeichert sind.

Wenn du gegen das, was sie tun, protestierst, schalten sie deinen Chip aus und du hast nichts mehr … Das ist die totale Kontrolle über die Menschen. ~ Aaron Russo, 2007

Im Jahr 2007 erklärte der amerikanische Geschäftsmann und Filmproduzent Aaron Russo gegenüber „Infowars“, dass das Ziel der Neuen Weltordnung darin bestehe, „eine Ein-Welt-Regierung zu schaffen, in der jedem ein RFID-Chip eingepflanzt wird und alles Geld in diesen Chips enthalten ist“.

Es wird kein Bargeld mehr geben, und diese [Information] wurde mir direkt von Rockefeller selbst gegeben“, sagte Russo. „Sie können also jedem das Geld nehmen, das sie wollen, wann immer sie wollen. Sie sagen: ‚Sie schulden uns so viel an Steuern‘, und dann nehmen sie es einfach von Ihrem Chip ab. Totale Kontrolle. Und … wenn du gegen das, was sie tun, protestierst, schalten sie deinen Chip ab und du hast nichts mehr … Das ist die totale Kontrolle über die Menschen.

Im April 2022 ist Kanada dabei, die von der Regierung verhängten Sanktionen gegen Demonstranten dauerhaft in seinem neuen Haushalt zu verankern. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat die kanadische Regierung die Bankkonten der Teilnehmer des Truckerprotests gegen die Impfpflicht gesperrt, und zwar auch derjenigen, die nur 25 Dollar für den Protest gespendet hatten.

Crowdfunding-Plattformen werden nun strenger reguliert, und die Regierung leitet auch eine gesetzliche Überprüfung von Kryptowährungen ein. Stellen Sie sich nur einmal vor, welche Kontrolle die kanadische Regierung mit einem programmierbaren CBDC gehabt hätte. Sie hätte verhindern können, dass die Spenden überhaupt zustande kommen, und das Konto eines jeden sperren können, der auch nur versucht hat, der Freiheitsbewegung ein paar Dollar zu spenden.

Ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan zur Weltherrschaft

All dies geschieht zur gleichen Zeit, in der die Weltgesundheitsorganisation, eine weitere Hochburg der Technokraten des tiefen Staates, ein globales Impfpass-System aufbaut. Sobald CBDCs und ein globales Impfpass-System einsatzbereit sind, wird es nicht lange dauern, bis sie zu einem einzigen kombiniert werden – wahrscheinlich in Form eines implantierbaren Mikrochips.

Wir können dies vorhersagen, weil sie uns gesagt haben, dass dies der Plan ist. Schauen Sie sich einfach die Beschreibungen des WEF auf seiner Website zu The Great Reset und der Vierten Industriellen Revolution an.

Lesen Sie das White Paper der Rockefeller Foundation vom April 2020, „National COVID-19 Testing Action Plan – Strategic Steps to Reopen Our Workplaces and Our Communities“, in dem die Richtung der sozialen Kontrolle durch die Einführung von permanenten COVID-19-Tracking- und Tracing-Maßnahmen dargelegt wird.

Informieren Sie sich über die ID2020 Alliance, eine öffentlich-private Partnerschaft, die von Bill Gates‘ GAVI, The Vaccine Alliance, The Rockefeller Foundation, Microsoft, Accenture und Ideo.org gegründet wurde. Zu den Mitgliedern der Allianz gehören die Learning Economy Foundation, die 2018 von den Vereinten Nationen gegründet wurde, Facebook, Mastercard, ShareRing, Simprints und andere.

ID2020 begann als digitales Identitätsprogramm für Bangladesch und hat sich seither erweitert, um „die Implementierung digitaler Technologien einzubeziehen, die mit der Vision der [Learning Economy] Foundation von einer Welt übereinstimmen, in der Lernende ihren Bildungsfortschritt abbilden können, um ihre akademischen, beruflichen und Lebensziele zu erreichen.

Am Ende wird alles mit einem einzigen implantierbaren Gerät verbunden sein. Im Moment ist noch unklar, ob ein Impfpass oder eine digitale Identitätsplattform die Grundlage für das sein wird, was kommen wird, aber sicher ist, dass es, wie auch immer es heißen mag, Ihre digitale Identität, Ihren Impfstatus und andere Gesundheitsdaten sowie programmierbare CBDCs enthalten wird.

Ihre digitale Identität wiederum wird alles umfassen, was durch die Überwachung über implantierte Biosensoren, Ihren Computer, Ihr Smartphone, GPS, soziale Medien, Online-Suchen, Einkäufe und Ausgabengewohnheiten über Sie bekannt sein wird. Stellen Sie sich vor, eine künstliche Intelligenz hört Ihnen zu, beobachtet und bewertet jede Ihrer Bewegungen und jeden Herzschlag, und Algorithmen entscheiden auf der Grundlage Ihres Verhaltens, Ihrer Äußerungen, Ihrer sozialen Kontakte und Ihrer persönlichen Ansichten, was Sie tun dürfen und was nicht.

Hinzu kommen Technologien, die Ihr Verhalten und Ihren Gemütszustand mit oder ohne Ihr Wissen verändern können, wie es im WEF-Briefing-Dokument 2020 zum IoB beschrieben wird. Es mag wie Science-Fiction klingen, aber genau das ist es, was sie vorhaben. Jede neue Technologie, jede neue Überwachungsmöglichkeit, die sie auf den Markt bringen, soll dieses Ziel fördern.

Jahrzehntelang haben wir uns Technologien zu eigen gemacht, die auf Bequemlichkeit und/oder Sicherheit ausgerichtet sind. Auf diese Weise haben sie uns immer gelockt. Aber wir werden alles verlieren, wofür es sich zu leben lohnt, wenn wir diesen Weg weitergehen, ohne narrensichere Schutzmaßnahmen für die Privatsphäre und persönliche Autonomierechte zu haben.

Quellen: