Microsoft-Chefvolkswirt beim WEF: „Wir sollten KI erst dann regulieren, wenn wir einen bedeutenden Schaden sehen!“

Microsofts Vizepräsident und Chefvolkswirt erklärt auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF), dass KI von schlechten Akteuren genutzt werden wird, aber „wir sollten KI nicht regulieren, bevor wir nicht einen bedeutenden Schaden sehen“.

Auf dem WEF Growth Summit 2023 sprach er während eines Panels zum Thema „Growth Hotspots: Harnessing the Generative AI Revolution“ (Die generative KI-Revolution nutzen) argumentierte Michael Schwarz von Microsoft, dass es am besten wäre, KI erst dann zu regulieren, wenn etwas Schlimmes passiert, um die potenziell größeren Vorteile nicht zu unterdrücken.

„Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass KI von schlechten Akteuren genutzt werden wird; und ja, sie wird echten Schaden verursachen; und ja, wir müssen sehr vorsichtig und sehr wachsam sein“, sagte Schwarz auf dem WEF-Panel.

„Ich bin ziemlich zuversichtlich: Ja, KI wird von schlechten Akteuren genutzt werden; und ja, sie wird echten Schaden anrichten; und ja, wir müssen sehr vorsichtig und sehr wachsam sein" – Michael Schwarz, WEF Growth Summit, 2023

„Ich bin ziemlich zuversichtlich: Ja, KI wird von schlechten Akteuren genutzt werden; und ja, sie wird echten Schaden anrichten; und ja, wir müssen sehr vorsichtig und sehr wachsam sein“ – Michael Schwarz, WEF Growth Summit, 2023

Auf die Frage nach der Regulierung der generativen KI erklärte der Chefökonom von Microsoft:

„Was sollte unsere Philosophie zur Regulierung von KI sein? Es ist klar, dass wir sie regulieren müssen, und ich denke, meine Philosophie ist da sehr einfach.

„Wir sollten die KI so regulieren, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.

„Ich denke also, dass die Regulierung nicht auf abstrakten Prinzipien beruhen sollte.

„Als Wirtschaftswissenschaftler mag ich Effizienz, also sollten wir KI erst dann regulieren, wenn wir einen bedeutenden Schaden sehen, der tatsächlich eintritt – und nicht nur imaginäre Szenarien.“

Moderator Zain Asher, der bei CNN International moderiert, zeigte sich von Schwarz‘ Aussage überrascht und fragte: „Sie meinen, wir sollen warten, bis wir einen Schaden sehen, bevor wir ihn regulieren?“

Daraufhin bekräftigte der Microsoft-Vizepräsident: „Nun, ich würde sagen, ja, denn wir können nicht vorhersagen, ob und wo Ihre Probleme auftreten werden.“

Schwarz untermauerte seine Behauptung mit dem Hinweis, dass Führerscheine erst ausgestellt wurden, nachdem viele Menschen gestorben waren, und dass dies die richtige Entscheidung war.

„Es muss zumindest ein bisschen Schaden geben, damit wir sehen, was das wahre Problem ist“ – Michael Schwarz, WEF Growth Summit, 2023

„Bevor wir das erste Mal einen Führerschein verlangten, starben Dutzende Mensch bei Autounfällen, und das war die richtige Entscheidung“, sagte der Chefökonom von Microsoft.

„Wenn wir einen Führerschein verlangt hätten, wo die ersten beiden Autos auf der Straße waren, wäre das ein großer Fehler gewesen. Wir hätten diese Regelung völlig vermasselt“.

„Es muss zumindest ein kleiner Schaden entstehen, damit wir sehen, was das eigentliche Problem ist.

„Was ist das wirkliche Problem? Hat jemand dadurch einen Schaden von mindestens tausend Dollar erlitten?

„Sollten wir etwas auf einem Planeten mit acht Milliarden Menschen regeln, wo nicht einmal ein Schaden von tausend Dollar entstanden ist? Nein, natürlich nicht!

Wenn wir also einen wirklichen Schaden sehen, müssen wir uns eine einfache Frage stellen: „Können wir es so regeln, dass die guten Dinge, die durch diese Regelung verhindert werden, weniger wichtig und weniger wertvoll sind als der Schaden, den wir verhindern?

„Man erlässt keine Vorschriften, um einen Schaden im Wert von tausend Dollar zu verhindern, wenn dieselbe Vorschrift einen Nutzen im Wert von einer Million Dollar für Menschen auf der ganzen Welt verhindert“, fügte er hinzu.

„Ich glaube, dass Menschen, die sich Sorgen machen, dass KI Arbeitsplätze wegnimmt, paranoid sind“ – Michael Schwarz, WEF Growth Summit, 2023

Bevor KI Ihnen alle Arbeitsplätze wegnehmen könnte, könnte sie in den Händen von Spammern und Leuten, die Wahlen manipulieren wollen, sicherlich großen Schaden anrichten" – Michael Schwarz, WEF Growth Summit, 2023

Bevor KI Ihnen alle Arbeitsplätze wegnehmen könnte, könnte sie in den Händen von Spammern und Leuten, die Wahlen manipulieren wollen, sicherlich großen Schaden anrichten“ – Michael Schwarz, WEF Growth Summit, 2023

Bezüglich der Befürchtungen, dass KI Arbeitsplätze wegnehmen wird, sagte Schwarz, dass diese Leute paranoid seien und die wirkliche Sorge KI in den Händen von schlechten Akteuren sein sollte.

„Ich glaube, dass Menschen, die sich Sorgen machen, dass KI Arbeitsplätze wegnimmt, paranoid sind. Ich glaube nicht, dass man sich darüber zu viele Sorgen machen sollte. Es ist eine gute Sache, wenn KI uns produktiver macht.

„Ich denke, man sollte sich viel mehr Sorgen darüber machen, dass KI von schlechten Akteuren eingesetzt wird, um Schaden anzurichten, denn denken Sie bitte daran, dass es viel einfacher ist, etwas zu zerstören als etwas aufzubauen.

„Bevor die KI uns alle Arbeitsplätze wegnehmen könnte, könnte sie in den Händen von Spammern, Leuten, die Wahlen manipulieren wollen, und so weiter und so fort, sicherlich eine Menge Schaden anrichten.“

Dennoch ist der Microsoft-Vizepräsident und Chefvolkswirt der Meinung, dass KI erst dann reguliert werden sollte, wenn sie in der realen Welt Schaden anrichtet.

Am 23. Januar 2023 verlängerte Microsoft seine Partnerschaft mit OpenAI – den Entwicklern von ChatGPT – und investierte zusätzlich zu den 1 Milliarde Dollar, die Microsoft 2019 in OpenAI steckte, und einer weiteren Runde im Jahr 2021 weitere 10 Milliarden Dollar, wie Bloomberg berichtet.

Der Wachstumsgipfel 2023 des Weltwirtschaftsforums fand vom 2. bis 3. Mai statt.