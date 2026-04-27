Milliarden verbrannt, Menschen ermordet, Militärbasen zerstört – und nichts erreicht: NBC News deckt das US-Debakel im Nahen Osten auf.

Washington investierte Milliarden an Steuergeldern in den militärischen Aufmarsch im Nahen Osten: Flugzeugträger, Bomber, Raketenabwehrsysteme, zehntausende Soldaten und gigantische Logistikoperationen. Verkauft wurde der Einsatz wie so oft als notwendige Machtdemonstration zur Sicherung amerikanischer Interessen.

Doch das Ergebnis ist verheerend.

Wie NBC News nun unter Berufung auf US-Offizielle berichtet, richteten iranische Gegenangriffe deutlich größere Schäden an amerikanischen Militärbasen an als öffentlich zugegeben. Getroffen wurden Einrichtungen in Bahrain, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien, Jordanien, Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zerstört wurden Startbahnen, Lagerhallen, Kommunikationszentren, Hangars und Infrastruktur im Milliardenwert.

Mit anderen Worten: Der amerikanische Steuerzahler finanzierte erst den Aufmarsch – und anschließend den Wiederaufbau der zerstörten Basen.

Noch schwerer wiegt der menschliche Preis. Während Milliarden in Kriegsgerät flossen, starben erneut unschuldige Menschen in der Region. Familien verloren Angehörige, Städte wurden destabilisiert, zivile Infrastruktur geriet unter Druck. Wie so oft trafen die Folgen nicht die politischen Entscheider in Washington, sondern die Bevölkerung vor Ort.

Und wofür?

Kein strategischer Durchbruch. Kein nachhaltiger Sicherheitsgewinn. Keine Stabilisierung der Region. Stattdessen ein weiterer Kreislauf aus Eskalation, Zerstörung und gigantischer Geldverschwendung.

Die Vereinigten Staaten haben einmal mehr gezeigt, dass sie Kriege beginnen können – aber nicht, dass sie Frieden schaffen können.

NBC News macht damit sichtbar, was Regierungen oft verbergen: Hinter martialischen Bildern von Flugzeugträgern und Raketen steckt am Ende häufig nur ein teures Scheitern auf Kosten der Steuerzahler.