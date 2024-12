Mit der Übernahme Syriens macht Frontmann der Muslimbruderschaft Erdoğan einen großen Schritt in Richtung Wiederaufbau des osmanischen Kalifats

Leo Hohmann

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hielt letzte Woche auf dem 7. Religiösen Rat in Ankara eine Rede über den Stand der islamischen Zivilisation und hob dabei den Schwerpunkt der Veranstaltung auf die Integration von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in die religiöse Praxis hervor.

Nach Angaben der RAIR Foundation verurteilte Erdoğan die westliche Zivilisation als von Blut, Tränen und Völkermord geprägt – eine bittere Ironie angesichts des Erbes des islamischen Kalifats an Eroberung, Unterwerfung und Brutalität, das in die Geschichte eingegangen ist. Das Osmanische Reich mit Sitz in der heutigen Türkei schlachtete mehr als 3 Millionen armenische und griechische Christen ab und verübte einen Völkermord an den einheimischen Armeniern.

Präsident Erdoğan, ein Führer der weltweiten Bewegung der Muslimbruderschaft, hat offen davon fantasiert, das alte Osmanische Reich wiederherzustellen und sein Kriegs-treibende Kalifat wieder aufzubauen.

Erdoğans sunnitische Dschihadisten, die mithilfe der amerikanischen CIA und des britischen MI6 an die Macht gekommen sind, sind bereit, heute in Syrien einen weiteren Völkermord zu verüben.

Die Türkei unterstützt eine Gruppe von Dschihadisten, die von HTS, ehemaligen ISIS- und Al-Qaida-Mitgliedern, angeführt werden und gerade dabei sind, das Leben von Christen und schiitischen alawitischen Muslimen in Syrien zu zerstören.

Erdoğan kritisierte jedoch die Grundlagen der westlichen Hegemonie, einschließlich ihrer Besessenheit vom sogenannten Fortschritt im digitalen Zeitalter:

pic.twitter.com/98pTJg7qPY — MEMRI (@MEMRIReports) Dezember 4, 2024

Ich stimme zwar zu, dass die künstliche Intelligenz und die überstürzte Digitalisierung der Welt von den Mächten des Bösen in der Welt vorangetrieben werden, aber das ist so, als würde man im Topf mit dem Schwarzen kochen.

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die heutige Türkei ein Mitglied der NATO ist, was die Türkei zu einem Teil des „westlichen“ Militärbündnisses macht. Dies macht andere NATO-Mitgliedsstaaten, einschließlich der USA, Großbritanniens, Kanadas, Frankreichs, Italiens, Deutschlands usw., zumindest teilweise mitschuldig an den Gräueltaten, die gegen Christen in Syrien verübt werden.

Wenn Herr Erdoğan dieses Thema ehrlich angegangen wäre, hätte er festgestellt, dass die Mächtigen in der islamischen Welt rundum mit der Digitalisierung aller Dinge einverstanden sind, einschließlich aller Bank- und Finanztransaktionen, aller Informationen und aller Dinge, sowohl lebender als auch nicht lebender. Die islamischen Führer gehören zu den enthusiastischsten Befürwortern des sogenannten Fintech (Finanztechnologie und Ersatz von Bargeld durch Digitaltechnik).

Wenn der Antichrist auftritt, wird er von den Führern aller Religionen umarmt werden, einschließlich des Islam, des Judentums und der falschen christlichen Kirche.

Nur der Herr Jesus Christus wird diesem Bestreben, ein vollständig digitalisiertes Eine-Welt-Bestiensystem zu schaffen, letztlich ein Ende setzen. Aber wir als Nachfolger Christi müssen uns auf allen Ebenen dagegen wehren, wenn es sich wie ein Güterzug des Bösen nähert. Wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht in irdischen Erzählungen verfangen, die von Regierungen und ihren Partnern bei Fox News, CNN, NBC, der NY Times, der Washington Post und dem Rest der Konzernspottmedien verbreitet werden. Was wie ein Sieg in Syrien aussieht und von Joe Biden am Wochenende als Sieg verkündet wurde, war wahrscheinlich nur ein weiterer Schritt in Richtung der großen Täuschung, die darin gipfeln wird, dass der Mann der Sünde mit einem Plan auf der Bildfläche erscheint, der zunächst Frieden und Sicherheit für alle bringen wird, sich aber schnell in Krieg und Leid verwandeln wird.

Daniel 8:25 sagt: „Und durch seine Politik wird er auch die List in seiner Hand gedeihen lassen; und er wird sich selbst in seinem Herzen groß machen und durch Frieden viele verderben; er wird sich auch gegen den Fürsten der Fürsten erheben; aber er wird ohne Hand zerbrochen werden.“

Ein weiterer Vers, der mir in den Sinn kam, als ich die Nachrichten über den plötzlichen „Sieg“ in Syrien verfolgte, den Biden und so viele auf der Rechten feierten, war dieser aus 1 Thessalonicher 5:3.

„Denn wenn sie sagen: ‚Friede und Sicherheit!‘, dann kommt plötzliches Verderben über sie, wie Wehen über eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entkommen.„