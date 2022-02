„Mit jeder geimpften Person stoppt das Virus“: Acht Zitate von „Experten“, die furchtbar gealtert sind

Ich habe gestern einen Artikel mit der Zeile begonnen: „Wenn koordinierte Lügen die Ausbreitung von Atemwegsviren stoppen könnten, dann wäre Covid schon im März 2020 beendet gewesen.“ Das trifft auch auf diesen Artikel zu. Die folgenden Zitate stammen von Tony Fauci, Joe Biden, Rochelle Walensky, Bill Gates, Albert Bourla und anderen, die uns versprochen – versprochen! – haben, dass die Impfstoffe diese angebliche Pandemie beenden würden.

Von Anfang an wurde jegliches Gerede über vorbeugende Maßnahmen, umgenutzte Medikamente und alternative Behandlungsmethoden nicht nur ignoriert, sondern verunglimpft. Mehrere Bundesstaaten drohten damit, Ärzten und Apothekern die Zulassung zu entziehen, die Hydroxychloroquin und Ivermectin verschrieben oder Rezepte dafür ausgestellt hatten. Sogar jetzt wurde einer Ärztin in Maine die Zulassung entzogen und sie musste sich einem psychiatrischen Gutachten unterziehen, weil sie diese nützlichen Behandlungen abgegeben hatte. (Im Ernst: Selbst wenn sie nichts bewirken würden, was ist schlimmer, als sich einen brandneuen, im Labor hergestellten Cocktail aus Gott weiß was zu injizieren?). Es geht nicht nur um Medikamente; auch so billige und einfache Dinge wie die Einnahme von Vitamin D oder der Gang nach draußen in die Sonne wurden aktiv unterdrückt. In Südkalifornien, der Heimat einiger der schönsten Landschaften und des endlosen Angebots an pazifischer Sonne, wurden Strände und Parks unter Androhung von Verhaftungen geschlossen.

Von Anfang an war klar, dass wir nur mit Impfstoffen herauskommen würden. Das hat man uns gesagt. Sie haben es uns versprochen. Wir würden unnötigerweise zu Hause sterben müssen, da die Krankenhäuser nichts behandelten und uns nach Hause schickten, bis wir zu krank waren und jedes mögliche Medikament verboten wurde, aber das wäre es alles wert. Wenn wir nur so lange ausharren würden, bis ein Impfstoff entwickelt werden könnte, dann gäbe es endlich ein Licht am Ende des selbst auferlegten Tunnels. Erstaunlicherweise verkündeten die Pharmakonzerne gleich nach der Niederlage von Donald Trump der Welt ihre voraussichtlichen Ergebnisse: Die Impfstoffe waren da und das Leben konnte wieder normal werden.

Verlassen Sie sich nicht auf mein Wort, sondern auf deren Worte

Joe Biden: „Sie werden kein COVID bekommen, wenn Sie diese Impfungen haben.“

Tony Fauci: „Sie werden eine Sackgasse für das Virus.“

Rochelle Walensky: „Geimpfte Menschen tragen das Virus nicht in sich – sie werden nicht krank.“

Alberta Bourla: „[U]nser COVID-19-Impfstoff war bei der Verhinderung von #COVID19-Fällen in Südafrika zu 100% wirksam. 100%!“

Bill Gates: „Ein Hauptziel [des Impfprogramms] ist es, die Übertragung zu stoppen.“

Rachel Maddow: „Jetzt wissen wir, dass das Virus mit jeder geimpften Person aufhört.“

Francis Collins: „[Es gibt] Gründe, ziemlich optimistisch zu sein, dass die verfügbaren COVID-19 Impfstoffe gegen die neue Omikron-Variante des Virus wirksam sind. Alle anderen Varianten, die während dieser COVID-19 Pandemie entstanden sind, haben auf die Impfungen eine Reaktion gezeigt, einschließlich Delta.

Brian Stelter: „Die Zeitung [USA Today] beschreibt ‚Amerikas vierte Covid-19-Welle‘ und stellt fest, dass dies ’nicht hätte passieren müssen‘, da Impfungen so umfassend verfügbar sind. Auf die Schlagzeile folgt ein Aufruf zum Handeln: ‚Machen wir dem jetzt ein Ende'“.

Ehrenvolle Erwähnung, einer Ihrer unausstehlichen Freunde oder Familienmitglieder: „Du bist ein Impfgegner. Die Impfstoffe sind sicher. Sie funktionieren. Ich leiste meinen Beitrag. Ich bin besser als du. In deiner Nähe ist man nicht sicher. Tut einfach euren Teil. Du bist egoistisch. Vertrau der Wissenschaft. Kennst du mehr Wissenschaft als Fauci? Trump – wahhhhhhhh!“

Das hat sich also nicht gut gehalten. Und bevor jemand behauptet, die Wissenschaft habe sich geändert, fragt euch einfach selbst: Glaubt Ihr das wirklich? Dieses ganze Impfstoffdebakel ist das Ergebnis von vorsätzlichen Lügen und Propaganda.

Wären die medizinischen und politischen Instanzen von Anfang an ehrlich gewesen, was Nahrungsergänzungsmittel, präventive Änderungen des Lebensstils in Bezug auf Ernährung und Bewegung, alternative Behandlungsmethoden und sogar Optimismus in Bezug auf ein neues Verabreichungssystem zum Zweck der Impfung angeht – nun gut. Hätten sie uns wie erwachsene Menschen behandelt – wie freie Bürger, nicht wie unterjochte Bauern – dann wäre es unwahrscheinlich, dass wir an diesem Scheideweg stehen. Stattdessen haben sie mit Begeisterung gelogen und uns unter Androhung des Verlustes unserer Existenzgrundlage die Impfung auferlegt. Es ist kriminell, was sie getan haben und immer noch tun.

Und sie haben die ganze Zeit über gelogen.