Mitarbeiter des Roten Halbmonds, der ein israelisches Massaker überlebte, berichtet über das Grauen

Von Kavitha Chekuru

Bei einem der tödlichsten Angriffe auf Rettungskräfte weltweit seit Jahren töteten israelische Truppen 15 palästinensische Ersthelfer und verscharrten sie in einem Massengrab.

Am 30. März wurden die Leichen von über einem Dutzend palästinensischer Rettungskräfte in einem Massengrab in der südlichen Stadt Rafah entdeckt. In einem Krieg, der bereits als einer der tödlichsten Angriffe auf Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in der Geschichte gilt, sorgte dieses Massaker im Gazastreifen für weltweites Entsetzen. Die Leichen von 13 palästinensischen Sanitätern – acht vom Roten Halbmond und fünf von der palästinensischen Zivilverteidigung – sowie eines Mitarbeiters der Vereinten Nationen wurden geborgen. Die Leiche eines Zivilschutzmitarbeiters war bereits drei Tage zuvor entdeckt worden, was die Gesamtzahl der getöteten Helfer auf 15 erhöht. Einer der Sanitäter des Roten Halbmonds, Asaad Al-Nasasra, wird weiterhin vermisst.

Die Vereinten Nationen sprachen von einer „koordinierten Politik zur Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza“. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und der Rote Halbmond bezeichneten es als den tödlichsten Angriff auf ihre Mitarbeitenden seit 2017. Die Zivilverteidigung Gazas sprach von einem der „abscheulichsten Massaker“, das sie je erlebt habe.

„Wir wurden direkt und absichtlich beschossen“, sagte Munther Abed, der einzige bekannte überlebende Sanitäter, in einem Interview mit Drop Site News. Ihr Krankenwagen sei eindeutig als medizinisches Fahrzeug gekennzeichnet gewesen – mit eingeschalteten Lichtern und der Aufschrift „Palestinian Red Crescent Society 101“. „Die Nummer des Fahrzeugs war klar sichtbar, die Uniformen der Besatzung ebenfalls. Warum also wurde direkt auf uns geschossen? Das ist die Frage.“

Ein Video, aufgenommen vom UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) am 30. März, zeigt, wie Leichen exhumiert und in weiße Leichensäcke gelegt werden. „Einer nach dem anderen wurde getroffen“, berichtet Jonathan Whittall, OCHA-Mitarbeiter vor Ort. „Ihre Leichen wurden eingesammelt und in diesem Massengrab verscharrt.“ Das Grab sei durch das Notlicht eines Krankenwagens markiert gewesen.

Die Sanitäter wurden nur wenige Tage nach dem Bruch der Waffenruhe durch Israel am 18. März getötet. Seitdem haben israelische Luft- und Bodenangriffe mehr als 1.200 Palästinenser getötet. Der Angriff auf Rafah am 23. März war besonders chaotisch und blutig für die Zivilbevölkerung.

Augenzeugenbericht

Am frühen Morgen des Massakers wurden Abed und seine Kollegen Mustafa Khafaja und Ezz El-Din Shaat zu einem bombardierten Haus im Westen Rafahs gerufen. „Wir fuhren direkt zum Ort des Angriffs“, so Abed. „Unser Auto war deutlich gekennzeichnet. Die Sirenen, die Innen- und Außenlichter waren eingeschaltet.“

Er saß hinten im Krankenwagen, als das Fahrzeug unter schweren Beschuss israelischer Streitkräfte geriet. Abed warf sich auf den Boden. „Ich hörte keine Stimmen meiner Kollegen, nur ihren letzten Atemzug.“

Dann hörte er Männer in Hebräisch sprechen. Soldaten zogen ihn aus dem Wagen, brachten ihn in den Sand, folterten und schlugen ihn. Sie drückten sein Gesicht in den Boden und warfen ihn später in einen Graben, wo er erneut geschlagen wurde.

Als der Rote Halbmond den Kontakt zu ihnen verlor, wurden drei weitere Ambulanzteams losgeschickt – auch sie verschwanden. Ein Zivilschutzteam, das helfen wollte, meldete ebenfalls den Kontaktverlust.

Abed beobachtete, wie Fahrzeuge des Zivilschutzes eintrafen. „Ein Soldat schoss direkt auf sie. Danach versteckte er mich hinter einer Mauer. Ich hörte Schüsse.“ Dann folgten Stunden der Gefangenschaft mit anderen Zivilisten. Am Montagmorgen sah er, wie Panzer, Drohnen und Fahrzeuge eintrafen und ein großes Loch gruben. „Sie vergruben alle Autos – des Roten Halbmonds und des Zivilschutzes – und bedeckten sie mit Sand.“

Satellitenbilder von Al Jazeera vom 23. März zeigen Notfallfahrzeuge am Straßenrand in West-Rafah um 11 Uhr, umgeben von israelischen Panzern. Zwei Tage später war die Stelle mit Erdspuren bedeckt, Fahrzeuge kaum mehr sichtbar, ein Erdwall versperrte die Zufahrt.

Nach stundenlanger Misshandlung wurde Abed entlassen, nachdem seine Identität vom Shin Bet überprüft worden war. Barfuß lief er nach Khan Younis. „Nach all der Folter wollte ich nur noch weg von diesem Ort.“ Er ist der einzige Überlebende des Massakers.

Zunehmende Vertreibung

Am 23. März stellte der Rote Halbmond mehrere Anfragen an das israelische Militär, um Rettungskräfte zu ihren Kollegen zu lassen – alle wurden verweigert. Erst fast eine Woche später wurde Zugang gewährt.

Zwischen dem 18. und 23. März wurden über 140.000 Palästinenser vertrieben. Am Sonntag, dem 23., flohen Zehntausende unter chaotischen Umständen aus West-Rafah – unter Beschuss und widersprüchlichen Räumungsbefehlen.

Journalisten dokumentierten das Geschehen: Familien flohen zu Fuß, mit Habseligkeiten auf dem Rücken oder in Karren. Viele berichteten, dass fliehende Zivilisten beschossen wurden. Journalist Mustafa Jabr aus Tal al-Sultan beschrieb es als „Hölle“. „Es war wie am Tag des Jüngsten Gerichts. Schüsse, Verletzte, Kinder, Alte, alle rannten.“

Abed sah erschossene Kinder. „Eine Mutter hielt ihren Sohn – tot, in die Brust geschossen. Eine andere hielt ihre Tochter – ebenfalls erschossen.“

Viele wussten nichts von den Evakuierungsbefehlen. Alaa Hassan (23) sagte, er und Kollegen waren von israelischen Truppen umstellt, als sie das Gebäude verlassen wollten. „Ein Kollege wurde sofort angeschossen. Wir versorgten ihn notdürftig, konnten aber keine Hilfe rufen – die Sanitäter waren selbst Ziel.“

In einem Video ist sein verletzter Kollege Mohammed zu sehen, Blut am Boden, draußen hörbar Schüsse und Flugzeuge. „Ich rief den Roten Halbmond – sie sagten, die Sanitäter seien selbst umstellt.“

Sie flohen schließlich zu Verwandten und brachten Mohammed nach Khan Younis. „Wir verließen alles, was wir hatten.“

Auch in den Tagen danach wurden Zivilisten beschossen. Am 26. März feuerten israelische Panzer auf Zeltlager. Ein UN-Team dokumentierte, wie Zivilisten beim Fluchtversuch erschossen wurden. In einem UN-Fahrzeug gefilmtes Video zeigt eine verwundete Frau vor dem Wagen. Zwei Männer eilen zu ihr – werden erschossen.

Am 27. März fand ein OCHA-Team die Leiche des Zivilschutzoffiziers Anwar al-Attar. Er war verstümmelt. Sprecher Mahmoud Basal sagte: „Unsere Fahrzeuge wurden bombardiert. Das bestätigt, dass etwas Schreckliches geschehen ist.“

Am 30. März – eine Woche später – wurden die übrigen Leichen geborgen, bis auf Asaad Al-Nasasra. Abed sagt, er habe ihn zuletzt lebend gesehen, gefesselt, entkleidet bis auf die Unterhose.

OCHA-Videos zeigen zerstörte Einsatzfahrzeuge und das Ausheben des Massengrabs. Laut Basal war es zwei bis drei Meter tief. „Einer war enthauptet, ein anderer entkleidet, mindestens 20 Kugeln steckten in einem der am wenigsten beschädigten.“ Ein Forensiker sagte The Guardian, fünf der Leichen wiesen mehrere Einschüsse auf, eine war von Tieren zerfetzt, kaum mehr als ein Skelett.

Internationale Untätigkeit

Ein israelischer Militärsprecher kündigte am 3. April eine Untersuchung an. Zuvor hatte man erklärt, man habe keine „willkürlichen Angriffe auf einen Krankenwagen“ verübt. Die Fahrzeuge seien „verdächtig“ gewesen. Unter den Toten sei laut Armee ein Hamas-Mitglied – dessen Leiche wurde jedoch nicht gefunden.

Auf Anfragen von Drop Site News reagierte die Armee nicht.

Israels Militär hat wiederholt medizinisches Personal, Krankenhäuser und Hilfskräfte angegriffen – mit der unbelegten Behauptung, Hamas operiere aus diesen Einrichtungen.

Am selben Tag des Angriffs auf die Sanitäter bombardierte Israel das Nasser-Krankenhaus – ein 16-jähriger Junge und Hamas-Mitglied Ismail Barhoum wurden dabei getötet.

UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese sagte: „Selbst wenn Militärpräsenz in medizinischen Einrichtungen bestätigt wäre, verlieren medizinisches Personal und Patienten nicht ihren Schutzstatus.“ Israel habe bislang keine glaubwürdigen Beweise für militärische Nutzung der angegriffenen Krankenhäuser vorgelegt. Über 1.000 Gesundheitskräfte seien getötet worden, viele weitere verhaftet und gefoltert – teils zu Tode.

Trotz vorheriger Koordination wurden selbst Hilfskonvois mehrfach angegriffen. Am 29. Januar 2024 wurden zwei Sanitäter getötet, obwohl ihre Route mit der israelischen Armee abgestimmt war. Human Rights Watch dokumentierte 2024 acht solcher Angriffe – mindestens 31 Helfer und Zivilisten starben, darunter sieben von World Central Kitchen.

Doch der Angriff vom 23. März sticht hervor. „Was hier passiert, trotzt jeder Menschlichkeit, jedem Recht“, sagte Jonathan Whittall am 2. April. „Das ist ein Krieg ohne Grenzen.“

Für Munther Abed bleiben die Erinnerungen quälend:

„Ich liebe meinen Beruf. Meine Kollegen waren wie Brüder. Das war nicht das erste Verbrechen – und wir fragen: Wo ist unser Schutz nach internationalem Recht?“

„Ich habe Albträume von dem, was ich gesehen habe.“

(Mit Beiträgen von Sharif Abdel Kouddous, Zaki Awadallah und Jawa Al Muzaiel)