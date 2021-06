Mobiltelefone: Der Elefant im Raum

Es ist schwierig, mit Süchtigen über Süchte zu sprechen, und noch schwieriger ist es, wenn ihr Griff zur Droge der Wahl schlimme Folgen hat.

Ich habe einmal den Äther gefragt, ob Gott ein Handy hat, und obwohl Gott nicht geantwortet hat, war es eine rhetorische Frage, so dass ich keine Antwort erwartete, da ich wusste, dass Gott Grammatik und Zeichensetzung versteht und andere Wege der Kommunikation hat.

Die Eliten, die sich für Götter halten, wie die des Weltwirtschaftsforums, der Weltgesundheitsorganisation, der Bill und Melinda Gates Foundation, Google und ihresgleichen in Regierungen, Unternehmen, Medien usw., wissen, dass Mobiltelefone grundlegend für ihren Plan einer vollständig digitalisierten Welt sind. Sie haben sie seit Jahrzehnten gefördert.

Ohne Handys kann ihr Plan nicht funktionieren, ein Plan, an dessen Ende eine transhumane Welt steht, in der KI, Cyborgs, Technologie und Biologie für ihre autoritäre Kontrolle verschmolzen werden.

Ihre nicht-impfbaren „Impfstoffe“ sind ebenfalls notwendig. Eindringende Zellen beider Arten sind Mittel zum Zweck, und die Geschichten, die uns erzählt werden, sollen unseren Verstand mit einer kranken Denkweise infizieren, die es ihnen erlaubt, immer mehr Kontrolle auszuüben.

Die meisten Menschen sind auf ihre PR hereingefallen. Es nennt sich das „Easy-Life“. Das „In-Kontakt-bleiben“-Leben. Das Nie-aus-der-Verbindung-sein-Leben. Das Du-wirst-verloren-sein-ohne-es-Leben. Das smarte Leben. Das freie Leben.

In Wirklichkeit ist es das Leben eines Gefangenen. Das Wunder des Mobiltelefons, das Mysterium eines Virus und seines „Gegenmittels“ und die Autorität der Autoritären werden benutzt, um zu versuchen, den Geist der Rebellion zu unterdrücken, mit dem wir alle geboren wurden – das Versprechen der Freiheit. Mysterium, Wunder und Autorität – „Impfstoffe“ gegen die Freiheit.

Wie der Großinquisitor in Dostojewskis Legende verlassen sich diese kranken Eliten auf die Annahme, dass „der Mensch von keiner größeren Angst gequält wird, als schnell jemanden zu finden, dem er die Gabe der Freiheit übergeben kann, mit der die unglückliche Kreatur geboren wird.“

Es könnte eine große Überraschung auf sie zukommen. Die Menschen fangen an, zu einem Angriff auf ihre grundlegenden Freiheiten aufzuwachen.

Wie die Nicht-Impfstoffe, die sie fördern, um mit ihrem Plan, die Existenz mit dem Great Reset zu digitalisieren, mehr Kontrolle auszuüben, wissen diejenigen, die derzeit so viel von der Welt kontrollieren, dass sie sie besitzen, dass Handys bewegliche Fesseln sind. Und sie wissen, dass sie Milliarden von Süchtigen geschaffen haben, die sich nicht selbst helfen können.

So ein großer Teil der Welt wurde in eine Falle, ein Gefängnis, getäuscht. Es war ein langsamer Prozess, der sich nun einem Höhepunkt nähert.

Es gibt keine Zellen in Handys, aber ihre Türme sind so angeordnet, dass sie Zellen bilden, wobei jeder einen zentralen Turm in seiner geografischen Zone hat, der die Benutzer gefangen hält, wie bei den runden Panopticon-Gefängnissen mit ihrem zentralen Wachturm. Zellen in Köpfen, Köpfe in Zellen, Zellen überall. Auch die USA haben mehr Gefangene in Zellen als jedes andere Land der Welt.

Überall im Land gibt es Türme von Babel, die lauschen, beobachten, aufzeichnen, wie die Gefangenen fröhlich an ihren schwarzmagischen Maschinen herumschrauben, die ihnen die Freiheit genommen haben. Maschinen, die wahrscheinlich auch ihre Gesundheit ruinieren, aber das ist hier nicht mein Hauptaugenmerk.

Im Gegensatz zu den fast 2 Millionen Menschen in amerikanischen Gefängnissen können sich die Handy-Häftlinge frei bewegen, denn ihre Zellen sind mobil. Das ist ihr Schlüssel. „Intelligente“ Telefone für leichtgläubige Menschen oder Androiden – „ein mobiler Roboter in der Regel mit menschlicher Gestalt“ – sind notwendig, denn sie erlauben es den Behörden, jede Ihrer Bewegungen zu verfolgen, während Sie denken, dass Sie die einfache Straße hinunterhüpfen, während Sie das Äquivalent einer GPS-Knöchelüberwachung tragen wie digitale Gefängnisinsassen. In diesem Fall handelt es sich um eine freiwillige Inhaftierung. Und es geht um weit mehr als nur darum, dass Ihr Standort verfolgt wird.

Vielleicht ist es unfair zu sagen, dass die Umarmung der Menschen mit dem Handy ein Akt der freiwilligen Aufgabe ihrer Freiheiten ist, denn die Arbeit der Propagandisten hat längst viele Köpfe für die Idee der Erlösung durch Technologie aufgeweicht. Wie die Technologie der pharmazeutischen Medikamente, die vom kriminellen Big Pharma betrieben werden, wurden die Benutzer von Mobiltelefonen dazu gebracht, Bequemlichkeit über das Gewissen und die schnelle „Lösung“ über langsames Nachdenken zu stellen.

Ja, Sie können Ihren Freunden Nachrichten schicken und sie sogar anrufen, aber Ihre Feinde haben jetzt Ihre Nummer. Und wenn sie Sie nach Ihren Papieren, Ihren Freiheitsimpfungen fragen, brauchen Sie nur mit dem Bildschirm in Ihrer Hand zu blinken. Nachdem Sie zuerst erschossen wurden. Um Kris Kristofferson zu paraphrasieren: Freiheit ist nur ein anderes Wort für alles, was noch zu verlieren ist. Aber nur wenige rechnen damit.

„Was wir hier haben, ist ein Versagen in der Kommunikation“, sagt der Captain zu dem Gefangenen Luke in dem Filmklassiker Cool Hand Luke. „Manche Männer kann man einfach nicht erreichen … und so will er es auch.“

Ich fürchte, so ist es mit den Besitzern von Handys. Es ist sehr schwer, zuzugeben, dass man reingelegt wurde. Die Leute wollen ihre Handys, aber sie wollen nicht hören, dass sie die Gefangenen des Telefons sind. Aber zu sagen, das Handy ist zu abstrakt. Handys können einen nicht einsperren und manipulieren. Das können nur Menschen. Die Wahrheit ist schwer zu schlucken. Das Handy ist der Schlüssel, und die meisten Menschen sind in der Zelle ohne Schlüssel oder Hinweis. Sie haben es und es hat sie.

Aber sind die Zellen dann nicht in uns? Ich habe gehört, dass Spike-Proteine den Zellen beibringen, ein Protein zu produzieren, das eine Immunreaktion in unserem Körper auslöst. Aber wie kommen die Zellen in unseren Körper. Ich dachte, sie werden von Hand gehalten. Sie sehen, ich bin verwirrt, denn diese Art von Sprache ist jenseits meiner Kenntnisse. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie mein Computer einen Virus bekommen kann. Alles ist viral geworden. Zellen, Viren – was kommt als Nächstes?

Ich gehöre zu den Idioten, die immer noch denken, dass Cat Scans benutzt werden, um zu sehen, ob man Katzen mag. Nun, ich weiß nicht, ob das alles wahr ist, denn es hat mich erwischt, und Baby, es hat dich erwischt. Sonny und Cher haben diese Worte vor mehr als fünfzig Jahren gesungen. Worte bleiben haften. Ideen bleiben haften. Bestimmte Denk- und Verhaltensweisen werden zur Gewohnheit. Linguistische Gedankenkontrolle braucht Wiederholungen – Worte wie Zellen und Viren.

Das Medium ist die Botschaft und der Bote ist das m in der mRNA experimenteller nicht-impfstoffhaltiger Impfstoffe. Es ist so einfach; alles, was Sie tun müssen, ist die Botschaft zu verstehen und Ihre experimentelle Impfung zu bekommen und auf die Konsequenzen zu warten, genau wie bei Handys. Machen Sie sich keine Gedanken über den Preis, den Sie für Ihre Gesundheit oder Freiheit zahlen müssen. Das sind Nebensächlichkeiten. Lassen Sie die Betriebssysteme ihre unsichtbare Arbeit tun.

Die Art und Weise, wie die Geschichte gerahmt wird, kontrolliert die Geschichte. Wie bei Handys und Impfstoffen sehen die meisten Menschen Donald Trump nicht als Pseudo-Ereignis. Ein Pseudo-Ereignis ist, wie von Daniel Boorstin in seinem klassischen Buch „The Image: A Guide to Pseudo-Events in America, eine geplante, dramatische, kostspielige Erfindung einer gefälschten Geschichte, die wegen ihrer Verständlichkeit und ihrer Fähigkeit, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen, wiederholt und geplant wird, da sie Stereotypen entspricht.

In diesem Fall: Trump als großmäuliger, ungehobelter Bösewicht, der zufällig amerikanischer Präsident geworden ist. So wie ich zufällig ein Mann bin. So wie Sie dies hier zufällig lesen. Einfach zufällig. Trump in der Rolle des ignoranten Außenseiters, der gegen den smarten Insider ausgespielt werden kann, auch wenn sich die Grundlagen des Systems, das sie stützt, kaum ein Jota ändern, während der Bösewicht die Show leitet. Direkt aus der Röhre in die Röhre als Teil des Spektakels. Obamas und Bidens Anti-Doppelgänger.

Die Geschichte wird so erzählt, dass das Offensichtliche übersehen wird: Dass Trump nie ein Außenseiter war. Er war von Anfang an ein Darsteller des Establishments. Eine perfekte Folie aus der Röhre für Lehrlinge, die die Realität kennenlernen. Wie die CDC sagt: „MRNA-Impfstoffe bringen unseren Zellen bei, wie sie ein Protein – oder auch nur ein Stück eines Proteins – herstellen, das eine Immunantwort in unserem Körper auslöst.“ Ganz einfach, Herr Lehrer. Ich sehe es jetzt.

Sind Sie immun gegen Trump? Biden? Sie sind nicht die Krankheit. Sie sind ihre Symptome. Sie sind die beiden Köpfe der Hydra. Jetzt wurde Trump „gefeuert“, und Biden wird bald an der Reihe sein. Schneiden Sie sie ab und dem Monster werden weitere Köpfe wachsen, es sei denn, durch ein Wunder entsteht ein wahrer Führer mit dem Mut von JFK oder RFK. Einer, der ihren Attentätern entgehen kann.

Im Januar 2021 hat der Außenseiter Trump, während er noch Präsident ist, der Anti-Impfstoff-Typ, der Anti-Fauci-Typ, der Anti-Alles-was-gut-ist-Typ, der Anti-Wissenschafts-Typ, der Anti-China-Wuhan-Labor-China-Virus-Typ, still und leise seinen Pfizer BioNTech-Impfstoff bekommen, den gleichen, den Biden bekommen hat. Er hat es nicht angekündigt, aber gesagt:

„Wir haben uns um eine Menge Leute gekümmert – einschließlich, schätze ich … Joe Biden, denn er bekam seine Spritze, er bekam seinen Impfstoff. Es zeigt Ihnen, wie nicht schmerzhaft, dass der Impfstoff Schuss ist … Also jeder, gehen Sie holen Sie ihren Schuss“.

Natürlich war Trump derjenige, der die experimentellen Impfstoffe durch ein Programm namens Operation Warp Speed beschleunigt hat, das Milliarden von Dollar an Impfstoffhersteller durch eine nichtstaatliche dritte Partei, eine Verteidigungsvertragsmanagementfirma namens Advanced Technologies International, Inc. Dadurch wurde ein Großteil der öffentlichen Bekanntgabe vermieden.

Ich sage das alles über Trump, um einen ziemlich einfachen Punkt über Handys zu machen und wie das Offensichtliche uns ins Gesicht starrt, wenn wir uns entscheiden, es zu sehen. Trump und Handys sollten schon lange offensichtlich sein. Ja, Handys sind praktisch, aber das ist nur ein kleiner Teil der Geschichte. Sie sind sehr gefährlich für unsere Freiheiten und unsere Gesundheit. Ja, es ist sehr bequem, Trump als den Bösewicht zu sehen, aber viel schwieriger, die größere Geschichte zu sehen, in der Trump ein auserwählter Spieler auf dem großen Schachbrett ist, das von den vernetzten Machteliten geschaffen wurde. Aber Trump und das Handy haben ihre Funktion. Sie sind nicht einfach passiert.

Das Handy aufzugeben oder die falsche Erzählung, dass Trump ein Ausreißer ist, ist sehr schwierig. Aber dies sind schwierige Zeiten.

Können Sie den Elefanten im Raum sehen? Verbinden Sie sich mit denen wie Robert Kennedy, Jr. und anderen Liebhabern der Wahrheit und Freiheit und kämpfen Sie um sie. Jeder muss jetzt seine Freiheit ergreifen, bevor es zu spät ist. Legen Sie die Angst beiseite; sie ist ein weiteres ihrer wichtigsten Werkzeuge. Die Hoffnung liegt in Gruppenaktionen.