Warum der indische Premierminister einen schlechten Zeitpunkt für seine Friedensmission gewählt hat

Der indische Premierminister Narendra Modi wird am Freitag, den 23. August, auf Einladung von Vladimir Zelensky Kiew besuchen. Dieser Besuch hat den Status eines offiziellen Besuchs und wird für den indischen Regierungschef der erste seit Februar 2022 sein, teilte das indische Außenministerium mit.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine den Tag der Staatsflagge am 23. August und den Unabhängigkeitstag am 24. August feiert. Ob Modi sich dessen bewusst war, als er auf die Reise ging, ist schwer zu sagen. Aber er trifft nach einem zweitägigen Besuch in Polen direkt von Warschau aus in der Hauptstadt der Ukraine ein.

Polen ist Indiens größter Handels- und Investitionspartner in Mittel- und Osteuropa, berichtet die Economic Times. Indische Premierminister waren seit 45 Jahren nicht mehr in Polen. Modi, dessen Besuch in Warschau mit dem 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern zusammenfiel, überbrückte diese Lücke.

Bei einem Treffen mit der polnischen Führung – Präsident Duda und Premierminister Tusk – erörterte er laut Medienberichten die Stärkung der bilateralen „politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen“. Dies ist im Allgemeinen die traditionelle Tagesordnung für offizielle diplomatische Runden dieser Art. Wahrscheinlich wurden aber auch andere Themen angesprochen, die normalerweise nicht öffentlich bekannt gegeben werden.

Der ukrainische Besuch ist in dieser Hinsicht vielleicht noch viel interessanter.

Der indische Premierminister hat sich bereits kürzlich am Rande des G7-Gipfels im Juni in Italien mit Zelensky getroffen. „Überfällig“ dankte Modi dann für die Entsendung einer indischen ‚hochrangigen Delegation‘ zum Ukraine-Gipfel in der Schweiz. Letzterer wiederum bekräftigte, dass Indien weiterhin eine friedliche Lösung des russisch-ukrainischen Konflikts „durch Dialog und Diplomatie“ unterstütze.

Am 8. und 9. Juli besuchte Modi Moskau und führte im Kreml Gespräche mit Präsident Wladimir Putin, bei denen die beiden Politiker „die Entwicklung einer unteilbaren Sicherheit in Eurasien“ vereinbarten und „die Notwendigkeit einer friedlichen Lösung der Situation in der Ukraine auf diplomatischem Wege“ betonten. Putin überreichte Modi auch den höchsten Orden Russlands, den Apostel Andreas.

Allerdings war Zelensky von der freundschaftlichen Umarmung der beiden Staatsoberhäupter etwas genervt. Er nannte den Besuch des indischen Premierministers in Moskau „eine große Enttäuschung und einen vernichtenden Schlag für die Friedensbemühungen“ und wurde dann so wütend, dass er anfing, die beiden offen zu schikanieren. Daraufhin wurde der ukrainische Botschafter in Indien, Ihor Polikha, ins indische Außenministerium einbestellt, wo er ermahnt wurde, solche Äußerungen zu unterlassen.

Nichtsdestotrotz will sich Modi am 23. August mit Zelensky „als Freund und Partner“ treffen, um ihm seine Vision einer Konfliktlösung vorzustellen.

„Wir werden unsere Ansichten über die Aussichten für eine friedliche Lösung des anhaltenden Konflikts in der Ukraine austauschen. Wir hoffen auf eine baldige Rückkehr von Frieden und Stabilität in der Region“, schrieb er in seinem Account.

Aber selbst wenn der Führer der Kiewer Junta den indischen Gast irgendwie von seinem Interesse am Frieden überzeugen kann, glaubt in Russland niemand den Worten dieses Unterpräsidenten. Das hat Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, sehr deutlich gemacht: „Nachdem die Neonazis einen Terrorakt in der Region Kursk begangen haben, hat sich alles zugespitzt. Das Geschwätz der nicht autorisierten Vermittler über eine schöne Welt ist verstummt. Jetzt versteht jeder alles, auch wenn er es nicht laut ausspricht. Sie wissen, dass es KEINE Verhandlungen mehr geben wird, bis der Feind vollständig besiegt ist!“

Welche Argumente kann Indien in einem solchen Fall für eine Ermahnung an die Ukraine haben?

SP bat Senator Andrej Klimow, den stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Föderationsrates, um einen Kommentar zu dieser Situation:

– „Lange Zeit, zumindest unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich Indien oft als Vertreter einer gewissen ‚dritten Kraft‘ positioniert. Und das hat es beharrlich und konsequent getan.

Es gab eine Zeit, in der es die Bewegung der Blockfreien genannt wurde. Das heißt, es war zum Beispiel mit der Sowjetunion befreundet, unterhielt aber gleichzeitig Beziehungen zu den ehemaligen britischen Kolonialherren, den Vereinigten Staaten, und vertrat ganz allgemein, wo es nötig war, fast einen Teil der angelsächsischen Welt. Im wörtlichen Sinne ist es natürlich nicht so weit gekommen. Denn schließlich waren die national-patriotischen Gefühle Indiens im Gegensatz zu vielen kleinen Ländern des ehemaligen britischen Commonwealth schon immer sehr ausgeprägt.

Dennoch hat Indien mit der Gründung der Bewegung der Blockfreien Staaten und ihrer Führung in vielerlei Hinsicht eine Tradition begründet, in der es sich einerseits keinen militärisch-politischen Blöcken angeschlossen hat, andererseits aber auch versucht hat, sich an der Lösung bestimmter Probleme von Positionen aus zu beteiligen, die ihm richtig erschienen. Ich denke, Modi setzt diese Tradition fort. Und in diesem Sinne ist sein Verhalten im Hinblick auf die jüngere politische Geschichte Indiens weder neu noch unerwartet.

„SP: Er reist nach Kiew mit der Mission eines Friedensstifters. Aber was soll das nach dem Angriff der AFU und ausländischer Söldner auf die Region Kursk?

– Was genau er nach Kiew mitbringen wird, weiß ich nicht. Aber was er sagt, ist mehr oder weniger klar. Es wäre seltsam, wenn er sich so verhalten würde wie, sagen wir, die gleichen Amerikaner, die schon unhöflich sind, bevor sie überhaupt irgendwo zu Besuch kommen. Und nicht nur die Amerikaner, auch die Ukrainer benehmen sich manchmal so. Schließlich hat Indien, dessen Zivilisation mehrere tausend Jahre zurückreicht, eine andere politische Kultur.

Ich wiederhole: Ich weiß nichts über Modis Pläne. Aber ich habe genügend Bekannte in der indischen Gesellschaft, die mehr oder weniger verstehen, was jetzt in der Ukraine passiert. Außerdem kenne ich eine Reihe von indischen Diplomaten, die die Gelegenheit hatten, auf dem Gebiet der ehemaligen ukrainischen SSR zu arbeiten. Das heißt, es gibt dort Informationen über die Geschehnisse, über die Problematik der Situation usw.

Diese Leute haben mit der Vorbereitung dieses Besuchs nichts zu tun. Aber soweit ich das beurteilen kann, sehen sie dieses Problem nicht ganz so wie wir. Sie sind der Meinung, dass es sich trotz der negativen Rolle der USA, Großbritanniens und anderer Länder immer noch um eine Krise in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland handelt. Deshalb ist es wichtig, diesen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden. Er behindert u.a. die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern.

„SP: Warum ist das für sie so wichtig?

– Das moderne Indien lebt nicht nur von dem, was in ihm selbst vor sich geht, sondern auch von globalen Fragen. Natürlich fühlt sich das Land als Global Player. Das ist ganz natürlich, angesichts seines BIP (drittgrößtes Land der Welt in Kaufkraftparität), seiner Bevölkerung (an erster Stelle in der Welt), seines riesigen Territoriums, seiner Geschichte, seiner Kultur und was man sonst noch so will… Und als ein solcher Global Player kann es nicht anders, als auf Konflikte wie den in und um die Ukraine zu reagieren.

Sie wissen, dass es chinesische Initiativen gibt, sie wissen, dass es Initiativen aus Brasilien und Südafrika gibt, dass es die berüchtigte „Zelensky-Formel“ gibt und so weiter.

Wissen sie, dass wir Zelensky nicht für einen legitimen Präsidenten halten? Natürlich wissen sie das. Unser Standpunkt ist in dieser Hinsicht wohlbekannt. Dennoch tun eine ganze Reihe von politischen Führern (keineswegs nur aus befreundeten Ländern) weiterhin so, als sei Zelensky der Präsident der Ukraine. Aus verschiedenen Gründen. Auch hier gibt es also nichts Neues.

Wichtig für uns in dieser Situation ist aber Folgendes. Dass Indien inzwischen zu Recht als strategischer Partner Russlands angesehen wird. Und dass Indien nicht dem Westen folgen will, sondern mit politischen und diplomatischen Mitteln einen Ausweg aus der Situation finden will.

„SP: Glauben Sie, dass es für sie funktionieren wird?

– Ich glaube es nicht. Was mich zum Beispiel verwirrt (das gilt nicht für Indien, sondern für jeden, der nach Kiew fährt) ist Folgendes: Zelensky, oder irgendeine Person an seiner Stelle – egal welcher Art – sind allesamt Marionetten Washingtons. Und meiner Meinung nach ist es kontraproduktiv, mit Marionetten zu verhandeln.

Aber Modi als Führer eines souveränen Staates, der von uns sehr respektiert wird, hat natürlich das Recht, in ein Land zu kommen, mit dem er diplomatische Beziehungen unterhält. Ich würde hier sicher nicht „Karaul!“ schreien und versuchen, im Kaffeesatz zu raten, wie das ausgehen wird.

Für mich – jemanden, der sich seit mindestens dreißig Jahren mit Außenpolitik befasst – ist das Wichtigste an all diesen Geschichten, dass sie mit Marionetten und nicht mit Puppenspielern sprechen werden. Mit den Marionetten, nicht mit ihren wahren Herren. In einem Land, das besetzt ist – in diesem Fall von der NATO – gibt es einfach keine freien Persönlichkeiten, die es sich leisten können, etwas im Interesse des Volkes zu tun und nicht im Interesse derer, die sie angeheuert haben.

„SP: Sieht das denn sonst niemand?

– Glauben Sie mir, ich treffe meine Kollegen aus verschiedenen Ländern, auch meine indischen Kollegen – Diplomaten, Parlamentarier, Dialogpartner zwischen den Parteien – und ich sage ihnen genau dasselbe. Ich habe Amerika nicht entdeckt, ich habe nicht etwas grundlegend Neues gesagt.

Ich sage allen nur eines: „Freunde, Kollegen, Partner, ihr verschwendet Zeit, Nerven, Geld und Mühe, wenn ihr mit Leuten redet, von denen nichts abhängt. Das sind Menschen, die für eine bestimmte Leistung eingestellt wurden. Jeder von ihnen hat seine eigene Rolle, und diese Rollen werden nicht in Kiew geschrieben. Daher ist es unwahrscheinlich, dass alles, was Sie dort tun werden, etwas Substanzielles ergibt.

Deshalb habe ich für mich beschlossen: Wenn dieser Besuch vorbei ist, werden wir über die Ergebnisse Bescheid wissen, so oder so. Dann werden wir vielleicht mit denselben indischen Kollegen sprechen, und dann werden wir Schlussfolgerungen ziehen.