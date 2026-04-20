Mr. „Tech-Optimist“ Marc Andreessen nennt Ängste vor KI-Arbeitsplatzverlusten „alles Fake“

Im Januar 2025 prahlte der oberste Technokrat Andreessen: „Eine Welt, in der die Löhne der Menschen durch KI – logischerweise und zwangsläufig – einbrechen, ist eine Welt, in der das Produktivitätswachstum durch die Decke geht und die Preise für Waren und Dienstleistungen auf nahezu null fallen.“ Während Tech-Unternehmen Arbeitsplätze abbauen, erklärt Andreessen: „alles nur vorgetäuscht.“ Dies ist derselbe Mann, der dem designierten Präsidenten Trump dabei half, all die anderen erzkonservativen Technokraten auszuwählen, die die Bundesregierung erobert haben. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Risikokapital-Guru einige der grundsätzlich dystopischen Szenarien in Frage stellt, die für eine Welt mit künstlicher Intelligenz entworfen werden.

Im Februar haben wir festgestellt, dass Marc Andreessen inmitten einer Armada dystopischer Futuristen, die lineare Denkweisen auf eine Zukunft von „KI über alles“ projizieren, als Leuchtturm potenziellen utopischen Lichts steht und eine Zukunft sieht, die für Jung und Alt gleichermaßen ganz anders und sehr positiv aussieht.

Der Mitbegründer von Netscape und der Risikokapitalfirma Andreessen Horowitz (a16z) ist hingegen der Ansicht, dass wir in nur wenigen Minuten eine einzigartige (und höchst unglaubliche) Zeit in der Geschichte erleben, in der der Aufstieg der KI genau dann eintritt, wenn die menschliche Zivilisation sie am dringendsten benötigt…

„Wir werden genau dann auf KI und Roboter zurückgreifen, wenn wir sie [angesichts schrumpfender Bevölkerungszahlen] tatsächlich brauchen, um zu verhindern, dass die Wirtschaft schrumpft.“

Einfach ausgedrückt: Andreessen meint, dass die Befürchtungen vor einem durch KI verursachten massiven Arbeitsplatzverlust zu stark vereinfacht sind.

Nach Jahrzehnten ungewöhnlich langsamer technologischer Veränderungen und geringer Fluktuation könnte die KI das historische Produktivitätsniveau (wie es beispielsweise im Zeitraum von 1870 bis 1930 zu beobachten war) wiederherstellen und damit Chancen, Innovationen und ein Netto-Beschäftigungswachstum schaffen, anstatt Arbeitsplätze zu verdrängen.

Sinkende Bevölkerungszahlen und eine geringere Einwanderung werden menschliche Arbeitskraft immer wertvoller machen. Das Aufkommen der KI komme „wie gerufen“, schwärmt Andreessen, da es einen wirtschaftlichen Rückgang aufgrund des Bevölkerungsrückgangs verhindere.

Selbst in radikalen Szenarien führt eine explosive Produktivitätssteigerung zu Produktionsüberschüssen, einbrechenden Preisen und massiven Zuwächsen an realem Wohlstand – was einer „riesigen Lohnerhöhung“ für alle gleichkommt –, während gleichzeitig die Finanzierung von sozialen Sicherheitsnetzen erschwinglicher wird.

Unabhängig davon, ob es sich um eine schrittweise oder eine tiefgreifende Veränderung handelt, sieht Andreessen das Ergebnis als grundsätzlich positive Wirtschaftsnachricht an.

Natürlich steht für ihn bei dieser Sache viel auf dem Spiel…

Darauf aufbauend berichtet Christina Comben von CoinTelegraph, dass Andreessen in einem Beitrag auf X am Sonntag erklärte, künstliche Intelligenz werde einen „massiven Beschäftigungsboom“ auslösen, und Befürchtungen vor weitreichenden Arbeitsplatzverlusten als „reine Erfindung“ abtat.

Sein Optimismus steht im Gegensatz zu einem US-Arbeitsmarktbericht vom März, aus dem hervorgeht, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,3 % liegt, während die Zahl der Personen, die seit 27 Wochen oder länger arbeitslos sind, im vergangenen Jahr um 322.000 gestiegen ist.

Andreesen verwies auf einen Bericht von Business Insider, der einen starken Anstieg der offenen Stellen im Technologiebereich im Jahr 2026 aufzeigt, darunter mehr als 67.000 Stellen für Softwareentwickler – eine Verdopplung gegenüber 2023 – und argumentierte, dass sich die Arbeitgeber von den Einstellungsrückgängen nach der Pandemie und dem Zinsanstieg erholt hätten.

„Die Behauptungen über den ‚Kraftverlust durch KI‘ sind allesamt falsch“, schrieb er.

„KI = massiver Produktivitätsanstieg = massiver Nachfrageanstieg = massiver Beschäftigungsboom. Man wird sehen.“

Andreessen ist einer der einflussreichsten Investoren im Silicon Valley, Mitbegründer von Netscape und der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz.

Er ist zudem ein bedeutender Geldgeber für US-amerikanische Krypto- und KI-Unternehmen.

Die Entlassungen in der Tech-Branche häufen sich

In der Praxis sieht die Lage jedoch etwas anders aus. Am 26. Februar hat Jack Dorseys Block 40 % seiner Belegschaft abgebaut, da das Unternehmen den Einsatz von KI vorantreibt, darunter auch Versuche mit Bots, die Teile des mittleren Managements übernehmen sollen.

Am 19. März kündigte die Kryptobörse Crypto.com einen Personalabbau von 12 % an aufgrund der Integration von KI und warnte, dass Unternehmen, „die diesen Wandel nicht sofort vollziehen, scheitern werden“.

Crypto.com baut 12 % seiner Belegschaft ab. Quelle: Kris Marszalek

Oracle soll vor kurzem bis zu 30.000 Stellen abgebaut haben und begründete dies mit „umfassenden organisatorischen Veränderungen“, während das Unternehmen den Aufbau von KI-Rechenzentren vorantreibt.

MARA, das seine Bitcoin-Mining-Infrastruktur für den Einsatz im Bereich der künstlichen Intelligenz umgerüstet hat, hat Berichten zufolge seine Belegschaft um 15 % reduziert.

Andreessens Äußerungen stoßen auf Skepsis

Dieser Hintergrund hilft zu erklären, warum Andreessen im Internet so heftige Kritik einstecken musste.

„Sag das mal dem durchschnittlichen Amerikaner aus der unteren Mittelschicht, der keinen Job findet, oder dem Verbraucher, der keinen anständigen Kundenservice bekommt“, erwiderte die Krypto-Influencerin WendyO.

Tory Green, Mitbegründer von io.net, argumentierte, dass sich Andreessen in Bezug auf die Netto-Arbeitsplatzschaffung als richtig erweisen könnte, allerdings nur, wenn KI-Tools allgemein zugänglich sind und nicht von einer Handvoll Plattformen monopolisiert werden.