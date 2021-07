Nach gewaltsamen COVID-19-Protesten wird die Regierung in Tunesien gestürzt

Tunesiens Präsident hat den Premierminister entlassen und das Parlament suspendiert und ist damit die erste Regierung der Welt, die im Zuge der landesweiten gewaltsamen Massenproteste von COVID-19 gestürzt wurde.

Tunesiens Präsident hat inmitten von Unruhen über das „dysfunktionale“ politische System und das „bröckelnde Gesundheitswesen“ die Regierung entlassen und das Parlament eingefroren. Seine Gegner bezeichneten den Schritt als „Putsch“ und riefen zu Straßenprotesten auf.

Die Wut über den Umgang der Regierung mit einem massiven Anstieg der Covid-Fälle in letzter Zeit hat zu den allgemeinen Unruhen über die wirtschaftlichen und sozialen Turbulenzen des Landes beigetragen.

Nach einer Dringlichkeitssitzung in seinem Palast am Sonntagabend gab Präsident Kais Saied seine Entscheidung bekannt, Premierminister Hichem Mechichi zu entlassen und das Parlament zu suspendieren.

In einer Fernsehansprache versprach er, die Macht zu konsolidieren und das Land mit Hilfe eines neuen Premierministers zu „retten“.

Wir haben diese Entscheidungen getroffen… bis der soziale Frieden nach Tunesien zurückkehrt und bis wir den Staat retten.

Tunesiens Präsident Kais Saied kündigte an, das Parlament einzufrieren, die Immunität aller Abgeordneten aufzuheben, den Premierminister Hicham Mechichi zu entlassen und die Exekutive zu übernehmen

WATCH: Tunisia’s President Kais Saied announced that he was freezing parliament, suspending the immunity of all MPs, dismissing Prime Minister Hicham Mechichi and taking charge of the executive power pic.twitter.com/95rRxMzOvK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) July 26, 2021

Hunderte von Menschen, die früher am Tag gegen die Regierung demonstriert hatten, feierten den drastischen Schritt auf den Straßen, jubelten, hupten und sangen, während Militärfahrzeuge das Parlamentsgebäude und das staatliche Fernsehen umstellten.

Der Parlamentssprecher und Führer der von der Muslimbruderschaft inspirierten „gemäßigten“ islamistischen Ennahda-Partei, Rached Ghannouchi, widersetzte sich der Anordnung, wurde aber am Betreten des Parlaments gehindert.

🇹🇳#Tunisia’s Army deploys troops in the capital, shuts down borders and airports. The army also surrounded the parliament headquarters as Muslim Brotherhood-inspired Ennahda movement lawmakers tried to enter the building.

#قيس_سعيد #تونس pic.twitter.com/epSivVowLI — Mohamed Samir (@Moh_S_Khedr) July 25, 2021

Ghannouchi prangerte den Schritt Saieds als „Putsch gegen die Revolution und die Verfassung“ an und rief in einer Videobotschaft an seine Anhänger zu Straßenprotesten auf.

Wir denken, dass die Institutionen noch stehen, und die Anhänger der Ennahda und des tunesischen Volkes werden die Revolution verteidigen.

Após protestos contra a gestão do governo na pandemia e pela situação econômica, o presidente da Tunísia, Kais Saied, deu um autogolpe de Estado e anunciou a suspensão do parlamento e a demissão do primeiro-ministro Hicham Mechichi. Assim ele assume o comando total do país. pic.twitter.com/pA78Y52mea — Renato Souza (@reporterenato) July 25, 2021

Saied warnte jedoch seine politischen Gegner davor, Gewalt auf der Straße zu entfesseln und sagte, dass das Militär nicht zögern werde, Waffen einzusetzen, um Unruhen zu unterdrücken, wenn sie tödlich werden.

Ich warne jeden, der daran denkt, zu den Waffen zu greifen… und wer auch immer eine Kugel abfeuert, die Streitkräfte werden mit Kugeln antworten.

Crowds of people flooded #Tunis to celebrate the news that Tunisia’s President #KaisSaied dismissed the government and froze parliament, in a move that dramatically escalated a political crisis, but that his opponents called a coup.#Tunisiahttps://t.co/JC5JfcvxI0 pic.twitter.com/KfLh4rQ7Bg — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 26, 2021

Laut Verfassung ist der Präsident nur für militärische Angelegenheiten und Außenbeziehungen direkt verantwortlich, aber letzte Woche übertrug er der Armee die Verantwortung für die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie – nachdem Premierminister Mechichi den Gesundheitsminister entlassen hatte, weil er ihn für den Zusammenbruch des Gesundheitssystems verantwortlich machte.

Tunesien, das als Wiege des Arabischen Frühlings gepriesen wurde, hat 2014 eine neue Verfassung verabschiedet, hat aber immer noch kein Verfassungsgericht, um Streitigkeiten zu schlichten, und schafft es immer wieder nicht, eine stabile Regierung zu bilden. Präsident Saied und das Parlament wurden beide 2019 durch Volksabstimmung gewählt, während Mechichi letztes Jahr sein Amt antrat.

Ghannouchis Ennahda, die vor dem Aufstand 2011 verboten wurde, ist seitdem zur dominierenden Kraft im Parlament geworden und befindet sich in ständiger politischer Rivalität mit dem Präsidenten und dem Premierminister.

The smell of tear gas was also noticable when we passed the main office in Montplaisir earlier tonight#Tunisia https://t.co/b0fbvZ1Uvk — Simon S. Cordall (@IgnitionUK) July 26, 2021

Verärgert über das „dysfunktionale“ politische System und die kollabierende Wirtschaft, versammelten sich am Sonntag erneut Tausende von Demonstranten, die von keiner der großen politischen Kräfte offen unterstützt wurden, in der Hauptstadt Tunis und anderen Städten.

Inmitten der Proteste kam es zu Zusammenstößen, als Menschen versuchten, die Büros der Ennahda-Partei zu stürmen, was die Polizei dazu zwang, Tränengas einzusetzen. Die Gewalt war anscheinend der letzte Strohhalm für Saied, was ihn dazu veranlasste, drastische Maßnahmen zu ergreifen.